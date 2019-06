Jalkapallo

Vakio: VJS rohkeasti varmaksi

1: Ilves–KPV 1

Veikkausliiga:

2: IFK Mariehamn–HJK 12

Veikkausliiga:

3: Inter–VPS 1

Veikkausliiga:

4: Honka–RoPS 12

Veikkausliiga:

5: KuPS–FC Lahti 1

Veikkausliiga:

6: MuSa–TPV 12

Ykkönen:

7: MYPA–FF Jaro X2

Ykkönen:

8: AC Oulu–AC Kajaani 1

Ykkönen:

9: VJS–FC Kiffen 1

Kakkonen, lohko A:

10: PEPO–MP 1

Kakkonen, lohko A:

11: Gnistan–Ilves2 12

Kakkonen, lohko B:

12: FCV–SJK Akatemia X2

Kakkonen, lohko C:

13: GBK–VIFK 1

Kakkonen, lohko C:

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Ilves-KPV 1 2 IFK Mariehamn-HJK 1 2 3 Inter-VPS 1 4 Honka-RoPS 1 2 5 KuPS-FC Lahti 1 6 MuSa-TPV 1 2 7 MyPa-Jaro X 2 8 AC Oulu-AC Kajaani 1 9 VJS-Kiffen 1 10 PEPO-MP 1 11 Gnistan-Ilves 2 1 2 12 FC Vaajakoski-SJK Akatemia X 2 13 GBK-VIFK 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Ilves pokkasi Suomen cupin voittamalla IFK Mariehamnin vieraissa 2–0. Loppulukemat imartelevat Ilvestä, mutta huippuottelun pelannut maalivahti Mika Hilander piti IFK:n nollilla lukuisista huipputonteista huolimatta. KPV hävisi kotonaan ansaitusti FC Interille lukemin 1–3, eikä pystynyt vastaamaan turkulaisten rynnistykseen toisella jaksolla. Ilves on kotonaan noin 65 prosentin suosikki ja kelpaa varmaksi.IFK Mariehamn pelasi tappiosta huolimatta kelvollisen ottelun cupin finaalissa ja oli hyvin epäonninen jäädessään ilman maalia. Useat huippupaikat olivat jälleen osoitus joukkueen hyökkäyksen vaarallisuudesta. HJK on palannut Toni Koskelan alaisuudessa voittojen tielle. Ennen taukoa kaatui Koskelan entinen seura RoPS vieraissa 1–0. IFKM ansaitsee kotikentällään noin 40 pinnan suosikkiaseman. Ottelusta voi tulla maalirikas, joten rastitaan sekä koti- että vierasvoitto.FC Inter palasi maajoukkuetauolta tyylillä ja kaatoi KPV:n vieraissa 3–1. Interillä oli ensimmäisellä jaksolla vaikeuksia pelinsä kanssa, mutta toisella jaksolla joukkue nosti tasoaan ja Filip Valencic tiputti kokkolalaiset kyydistä kahdella maalillaan. VPS:n kannalta tauko tuli hyvään saumaan, sillä joukkue oli neljän tappion putkessa ja on edelleen voitoitta, kun kautta on takana kymmenen ottelua. Inter ansaitsee kotonaan yli 70 pinnan suosikkiaseman, joten kotivoitto varmaksi.Hongalle sattui ennen maajoukkuetaukoa työtapaturma, kun KPV haki Espoosta kolme pistettä. Honka oli ottelussa yllättävän aseeton matalan blokin edessä ja KPV:n vastahyökkäykset tuottivat jatkuvasti ongelmia. RoPS hävisi ennen maajoukkuetaukoa kolme peräkkäistä ottelua, joista viimeisimmän kotona HJK:ta vastaan 0–1. Luokkaero puhuu Hongan puolesta ja espoolaiset lähtevät otteluun noin 65% suosikkiasemasta. Pelinkuva tulee muistuttamaan KPV-ottelua, joten RoPSin yllätysvoitto vaihtomerkiksi.KuPS joutui ennen maajoukkuetaukoa taipumaan kotonaan SJK:ta vastaan, kun seinäjokelaiset hakivat tasaisesta ottelusta voiton 1–0. Vierasvoitto oli pelitapahtumiin nähden aavistuksen epäoikeudenmukainen lopputulos. FC Lahti haki viimeksi vierasvoiton Maarianhaminasta, kun se onnistui hyödyntämään ylivoimansa ja kaatoi IFK:n lisäajan maalillaan 1–0. KuPS on ottelussa kotonaan noin 56 prosentin suosikki.MuSan kauden tavaramerkiksi alkaa nousta isojen kaataminen, kun viime kierroksella joukkue voitti vieraissa TPS:n 2–1. Vierasvoittoa ei kuitenkaan voi pitää täysin ansaittuna, sillä TPS loi ottelussa selvästi enemmän maaliodottamaa. TPV pelasi jo viidennen ottelun tappiotta, kun KTP kaatui kotikentällä 1–0. Ottelu oli tilanteiden valossa tasainen vääntö. MuSa on kotonaan marginaalinen 40 prosentin suosikki.Haka isännöi viime kierroksella MyPaa Tehtaan kentällä. Tasoero oli ottelussa valtava ja vain Hakan heikko viimeistely piti lukemat säädyllisinä. Jaron tarpominen voitoitta jatkui kotiottelussa AC Kajaania vastaan. Jarolla oli tuttuun tapaan useita tilanteita voittaa ottelu, mutta viimeistely oli heikkoa. Jaro ansaitsee vaikeuksistaan huolimatta vieraskentälläkin 52 prosentin suosikkiaseman.AC Oulu palasi voittojen tielle, kun EIF kaatui vieraissa 3–0. Loppulukemat kuvaavat hyvin kentällä nähtyä tasoeroa ja Oulu oli todella kliininen hyödyntäessään lähes jokaisen vaarallisen tilanteensa. ACK tasasi pisteet Jaron vieraana vauhdikkaassa ottelussa, mutta oli onnekas, ettei Jaro onnistunut lukuisista paikoistaan tekemään toista osumaa. Oulu ansaitsee Raatissa 62% suosikkiaseman ja osuva kotivoitto selkeä varma.VJS jäi viime kierroksella Viikinkien jyrän alle, kun helsinkiläiset olivat kotonaan parempia 4–0. VJS:n kauden ainoa voitto on avauskierrokselta ja tilanne alkaa näyttää uhkaavalta, vaikka takana vasta kahdeksan ottelua. Kiffenin lentokeli ja neljän tappiottoman ottelun putki päättyivät, kun NJS haki tasaisesta ottelusta 2–0-vierasvoiton. VJS ansaitsee ottelussa kotietunsa turvin marginaalisen suosikkiaseman. Pisteitä on alettava repimään kotipeleistä keinolla millä hyvänsä.PePon ongelmat alkavat kasautua. Viime kierroksen 1–2-vierastappio Jippoa vastaan oli jo kolmas peräkkäinen. PePo onnistui jälleen häviämään, vaikka loi maaliodottamaa selvästi vastustajaansa enemmän. Heikkoon tulokseen päättyi myös MP:n viime kierros, kun se joutui tyytymään tasapeliin isännöidessään JäPSiä. PePo on kotonaan noin 45% suosikki ja kohde pelataan kotijoukkueen tasonnostoon luottaen.Gnistan kaatoi viimeksi sekavan pelin päätteeksi FC Espoon 3–2 – päästyään pelaamaan toisen jakson kahden miehen ylivoimalla. Ilves 2 puolestaan jyllitti Pallo-Iiroja kotonaan 8–0. Ilves laukoi ottelussa 21 kertaa kohti maalia ja rekisteröi yhteensä 127 hyökkäystä! Kahden hyökkäysorientoituneen joukkueen kohtaamisesta on luvassa vauhdikas. Gnistan voittaa kokemuksensa ja materiaalietunsa turvin ottelun noin kerran kahdesta, mutta vierasvoitto mukaan.FCV haki viimeksi tärkeän vierasvoiton Kajaanin Hakasta. FCV hallitsi pelitapahtumia suvereenisti ja voittomarginaali olisi voinut kasvaa suuremmaksikin kuin 2–1. SJK Akatemia jatkoi ilman pistemenetyksiä, kun kotiottelu GBK:ta vastaan päättyi 2–1. SJK osoitti vahvuutensa ottaessaan voiton, vaikka peliesitys ei ollut tasoltaan aivan totutun hyvä. SJK on vieraskentälläkin lähes 60 prosentin suosikki, mutta kohteessa on syytä varautua SJK:n kauden ensimmäiseen pistemenetykseen vähintään tasurivarmistuksella.GBK joutui viimeksi taipumaan SJK Akatemian vieraana. GBK oli kuitenkin ennakkoasetelmiin nähden paremmin pelissä mukana ja onnistui luomaan ottelussa lähes yhtä paljon maaliodottamaa kuin SJK. VIFK hävisi viimeksi kotonaan JBK:ta vastaan 0–4. VIFK loi ottelussa enemmän maaliodottamaa, muttei pystynyt toisen jakson ylivoimasta huolimattakaan iskemään maalia. GBK on ottelussa hieman yli 50 pinnan suosikki.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.