Jalkapallo

Vakio: AC Oulu on viikon mehevin peli-idea

1: KPV – FC Inter X2

2: TPV – KTP X2

https://www.is.fi/haku/?query=tuomas+lahdesmaki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3: FF Jaro – AC Kajaani 1

4: EIF – AC Oulu 2

5: FC Viikingit – VJS 1

6: MP – JäPS 1

7: JIPPO – PEPO X2

8: GrIFK – FC Espoo 1X

9: EPS – KaaPo 2

10: FC Jazz – TamU 1

11: KäPa – Honka Akatemia X2

12: SJK Akatemia – GBK 1X

13: OLS – VPS J Akatemia 1

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 KPV - FC Inter X 2 2 TPV - KTP X 2 3 FF Jaro - AC Kajaani 1 4 EIF - AC Oulu 2 5 FC Viikingit - VJS 1 6 MP - JäPS 1 7 JIPPO - PEPO X 2 8 GrIFK - FC Espoo 1 X 9 EPS - KaaPo 2 10 FC Jazz - TamU 1 11 KäPa - Honka Akatemia X 2 12 SJK Akatemia - GBK 1 X 13 OLS - VPS J Akatemia 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 KPV - FC Inter 25 22 53 2 TPV - KTP 30 31 38 3 FF Jaro - AC Kajaani 65 21 14 4 EIF - AC Oulu 37 29 34 5 FC Viikingit - VJS 72 17 11 6 MP - JäPS 78 12 10 7 JIPPO - PEPO 44 32 24 8 GrIFK - FC Espoo 29 26 45 9 EPS - KaaPo 22 22 56 10 FC Jazz - TamU 70 17 14 11 KäPa - Honka Akatemia 39 32 29 12 SJK Akatemia - GBK 62 20 17 13 OLS - VPS J Akatemia 63 21 15