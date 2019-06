”Muurahainen” syntyi maahan, jossa naisfutis oli laitonta ja veljet kielsivät pelaamasta – nyt hän teki huimaa MM-historiaa

Jalkapallo

”Muurahainen” syntyi maahan, jossa naisfutis oli laitonta ja veljet kielsivät pelaamasta – nyt hän teki huimaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lempinimi muurahainen kuvastaa täydellisesti pelitapaani. Vain perheeni kutsuu minua enää Miraksi, muulle maailmalle olen Formiga.