Kommentti: Tämän vuoksi sinun pitäisi kiinnostua naisten jalkapallosta – Suomi on tippunut massiivisen ilmiön kyydistä

Kommentti: Tämän vuoksi sinun pitäisi kiinnostua naisten jalkapallosta – Suomi on tippunut massiivisen ilmiön

Naisten jalkapallo elää räjähdysmäistä kasvuvaihetta. Se lienee e-urheilun ohella globaalin urheilumaailman suurin megatrendi juuri nyt.

Suurseurat haistaneet potentiaalin

Peliin pitää suhtautua myös kriittisesti

Suomessa on noin 33 000 nais- ja tyttöpelaajaa. Tutkimusten mukaan 60 000 pelaajan raja voisi olla saavutettavissa lyhyessäkin ajassa.