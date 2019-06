Jalkapallo

Vakio: Jippo Kakkosen jokerikortti

1 AC Oulu–FF Jaro 1

Ykkönen.

2 AC Kajaani–FC Haka 2

Ykkönen.

3 MuSa–EIF 1

Ykkönen.

4 MYPA–TPV X

Ykkönen.

5 Reipas–MP 12

Kakkonen, lohko A.

6 PEPO–FC Kiffen 1

Kakkonen, lohko A.

7 JäPS–JIPPO X2

Kakkonen, lohko A.

8 VJS–MiPK X2

Kakkonen, lohko A.

9 NJS–FC Viikingit 1

Kakkonen, lohko A.

10 Gnistan–FC Espoo 1X

Kakkonen, lohko B.

11 P-Iirot–SalPa 2

Kakkonen, lohko B.

12 KaaPo–KäPa 1X

Kakkonen, lohko B.

13 VPS J Akatemia–RoPS 2 X2

Kakkonen, lohko C.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 AC Oulu - FF Jaro 1 2 AC Kajaani - FC Haka 2 3 MuSa - EIF 1 4 MYPA - TPV X 5 Reipas - MP 1 2 6 PEPO - FC Kiffen 1 7 JäPS - JIPPO X 2 8 VJS - MiPK X 2 9 NJS - FC Viikingit 1 10 Gnistan - FC Espoo 1 X 11 P-Iirot - SalPa 2 12 KaaPo - KäPa 1 X 13 VPS J Akatemia - RoPS 2 X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Oululla on menossa synkkä jakso, kun kahdessa viime ottelussa sarjanousijoita vastaan tilille tuli vain yksi piste. Se tuli kotona MyPaa vastaan pelatulla 0–0-tasapelillä. Myös Jaron alkukausi on ollut odotuksiin nähden heikko, mutta myös epäonnea on ollut rutkasti matkassa. Viime vierasottelussa TPS:aa vastaan tuli takkiin 2–3, vaikka puoliajalle mentiin Jaron 2–1-johtoasemassa. AC Oulu on noin 52 pinnan suosikki ja ottelussa alkaa olla pakkovoiton henkeä. Alipelattu kotivoitto kuuluu kupongin runkoon.Kajaanin alkukausi on ollut haasteellinen, eikä joukkue ole seitsemästä pelaamastaan ottelusta voittanut kuin yhden. Viime kierroksella se tasasi pisteet TPV:n vieraana 1–1. Haka on ollut odotetun kova koko kevään ajan, cup-ottelut mukaan luettuna, ja on ansaitusti Ykkösen sarjakärjessä. Viimeksi kaatui TPS vieraissa 1–0 tasapainoisen esityksen jälkeen. Haka on selvä suosikki ja vierasvoitto toteutuu noin 55 pinnan todennäköisyydellä. Vierasvoitto on kupongin parhaita ideavarmoja.MuSan peliesityksissä on nähty vaihtelua, kun joukkue hävisi ensin kotonaan MyPalle 1–2 ja kaatoi seuraavassa ottelussaan niin ikää kotikentällä AC Oulun 1–0. Vaihtelua suoritustasossa on nähty myös Ekenäs-leirissä, jossa useat uudet pelaajat etsivät vielä yhteispeliään. Viimeksi joukkue otti ansaitun kotivoiton Kajaanista 2–1-lukemin. MuSa on noin 47 pinnan suosikki ja alipelattu kotivoitto kelpaa kupongin runkomerkiksi.MyPa on kolmessa viimeisessä ottelussaan saanut peliään parempiin uomiin, eikä tilanne näytä niin toivottamalta kuin muutama viikko sitten. Viime viikolla joukkue taisteli sarjan kärkijoukkueisiin lukeutuvaa Oulua vastaan 0–0-vierastasapelin. TPV tasasi viime kierroksella pisteet Kajaania vastaan 1–1-lukemin. Tulosta voi pitää oikeudenmukaisen pelitapahtumiin nähden. MyPa on noin 40 pinnan suosikki, mutta tasaiseen otteluun haetaan rohkeaa varmaa alipelatuksi jääneen tasapelin muodossa.Reipas on ollut positiivinen yllätys ja pirteillä peliesityksillään joukkueen olisi pitänyt ansaita hieman tämän hetkistä saldoaan enemmän pisteitä. Viime kierroksen pitkä vierasreissu Joensuuhun osoittautui farssiksi, kun tiiviisti puolustava Jippo vei pisteet 2–0. MP on aloittanut kauden tappioitta, mutta peliesitykset eivät ole häikäisseet. MP pelasi viimeksi kotikentällään Klubi 04 vastaan 2 300 katsojan edessä, mutta ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin. MP on marginaalinen suosikki, mutta yllätysvalmiin Reippaan kotivoitto täytyy mahduttaa kuponkiin.PEPO:lla on ollut ongelmia pitää paketti kasassa koko 90 minuutin ajan. Tämä näkyi myös viime kierroksella, kun vierasottelu Viikinkejä vastaan lipesi käsistä loppuhetkillä isäntien tehtyä 1–0-voittomaalin lisäajalla. Kiffen pelasi viimeksi 1–1-tasapelin Reippaan vieraana. PEPO on vaikeuksistaan huolimatta kotona yli 60 pinnan suosikki ja usein osuva kotivoitto kelpaa kupongin runkomerkiksi.JäPSillä on alla kaksi heikkoa ottelua, mikä on herättänyt kysymyksiä joukkueen tämän kauden tasosta. Viimeksi tuli kuokkaan kotikentällä Viikinkejä vastaan 1–2. Jipon neljän nollapelin kauden alkua ehdittiin jo alkaa naureskelemaan, mutta kahden peräkkäisen voiton myötä joukkue onkin pisteen perässä sarjan kärkeä. Viimeksi kaatui kotona Reipas 2–0. JäPS on kotona noin 43 pinnan suosikki, mutta Jiposta on muodostumassa A-lohkon jokerikortti. Joukkueiden viimeisiä peliesityksiä painottaen isäntien ohittaminen ei vaikuta huonolta ajatukselta.Sarjanousija VJS:n todellinen taso on alkanut hahmottumaan kolmen peräkkäisen tappion myötä. Viimeisin näistä oli vierasottelu NJS:aa vastaan, joka päättyi isäntien 1–0-voittoon. MiPK on ollut alkukaudesta vahva, vaikka viimeisin ottelu niin ikään NJS:aa vastaan päättyi hieman onnekkaasti mikkeliläisten 1–0-voittoon. MiPK:n puolustuspeli toimii ja VJS:lla on vaikeuksia murtautumisessa. MiPK:n uskaltaa nostaa vieraskentälläkin marginaaliseksi suosikiksi, mutta tasapelivarmistus on tarpeen.NJS oli viime kierroksella epäonninen hävitessään Mikkelissä MiPK:n vieraana 0–1, sillä joukkue oli ottelussa aktiivinen, ja maalipaikoista laskettu maaliodotusarvo jakautui tasaisesti. FC Viikingit otti tärkeän kotivoiton PEPO:a vastaan, kun lisäajalla syntynyt voittomaali sinetöi helsinkiläisten 1–0-voiton. Ottelu oli tasainen, ja Viikingeille merkattiin voittomaalin myötä hieman korkeampi maaliodotusarvolukema. Ennakkoon tasaisessa ottelussa NJS ansaitsee noin 47 pinnan suosikkiaseman, jonka turvin nurmijärveläiset kelpaavat alipelattuna kupongin ideavarmaksi.Gnistanin kausi on alkanut vahvasti. Viiden ensimmäisen ottelun saldona on 12 pistettä. Viimeksi kaatui vieraissa P-Iirot dominoivan peliesityksen päätteeksi 3–0. Niin ikään hyvin aloittanut FC Espoo on pelannut pelin enemmän ja sarjapisteitä on kasassa 13. Viimeksi joukkue koki epäonnisen tappion P-Iiroja vastaan hävitessään kotikentällä 1–2. Ennakkoon tasaisessa ja vähämaaliseen nojaavassa kärkiporukoiden kohtaamisessa Gnistan noin 50 pinnan suosikki, mutta kotivoitto varmistetaan ristillä.Pallo-Iirot oli yksi viime kierroksen yllättäjistä, kun joukkue kaatoi vieraissa FC Espoon 2–1. Ensimmäisen jakson kaksi maalia riittivät kolmeen pisteeseen, vaikka Espoo vyörytti hyökkäyksiään ja tasapeliä olisi voinut pitää oikeudenmukaisena tuloksena. SalPa jatkoi hyviä otteitaan, kun se kaatoi kotonaan TamU:n 5–1. Salolaiset laittavat P-Iirojen epävarman puolustuksen kovaan testiin. Vierasvoitto toteutuu noin 65 pinnan todennäköisyydellä. Kakkonen varmaksi.KaaPo jäi yllättäen Jazzin jalkoihin, kun se hävisi vieraissa Porilaisille 0–2. Lopputulosta voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeudenmukaisena, sillä Jazz loi selvästi enemmän maaliodottamaa. KäPa jatkoi muutaman edellisen ottelun hyviä otteitaan ja otti ansaitun 1–0-kotivoiton EPS:sta. Viime kaudelta toisilleen tuttujen vastustajien kohdatessa Kaarinassa isännät ovat noin 50 pinnan suosikkeja. KäPan parantunut peli-ilme antaa syyn myös tasapelin rastitukseen.VPS Akatemian kausi Kakkosen C-lohkossa on alkanut vaisusti. Omissa soi ja omien hyökkäysten realisoiminen on vaikeaa. Viimeksi VPS hävisi PK-37:n vieraana ansaitusti 0–3. RoPS 2 kohtasi niin ikään PK-37:n ja Rovaniemellä pelattu ottelu päättyi pistejakoon 1–1. RoPS on alkukauden perusteella Vaasassakin marginaalinen suosikki, mutta myöskään pistejako kahden Akatemiajoukkueen välillä ei yllättäisi. Kakkosristi kupongille.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.