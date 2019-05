Jalkapallo

Vakio: Jipon käsittämätön putki katkeaa

1 KuPS–SJK 1X

Veikkausliiga.

2 FC Honka–KPV 1

Veikkausliiga.

3 IFK Mariehamn–FC Lahti 1

Veikkausliiga.

4 TPS–FF Jaro 12

Ykkönen.

5 AC Oulu–MyPa 1

Ykkönen.

6 TPV–AC Kajaani 12

Ykkönen.

7 JIPPO–Reipas 12

Kakkonen, lohko A.

8 FC Viikingit–PEPO X2

Kakkonen, lohko A.

9 FC Espoo–P-Iirot 1

Kakkonen, lohko B.

10 FC Jazz–KaaPo X2

Kakkonen, lohko B.

11 KäPa–EPS 1

Kakkonen, lohko B.

12 SalPa–TamU 1

Kakkonen, lohko B.

13 RoPS 2–PK-37 1

Kakkonen, lohko C.

KuPS otti kaivatun voiton, kun se kaatoi kotonaan kärkikamppailuksi tituleeratussa ottelussa Ilveksen 1–0. Pelin taso ei päätä huimannut, mutta KuPS oli kuskin paikalla ja ansaitsi voittonsa. SJK tasasi viime kierroksella pisteet vieraissa RoPS:n kanssa 1–1-lukemin. SJK oli marginaalinen suosikki, mutta RoPS oli lähempänä voittoa. KuPS ottaa toisen peräkkäisen voittonsa kotonaan noin 50 pinnan todennäköisyydellä, mutta mukaan kupongille mahdutetaan myös tasapeli.Honka on jatkanut tasaisen varmaa suorittamistaan. Viimeksi kaatui vieraissa SJK 2–1 loppuhetkien osumalla. KPV kohtasi ensimmäisenä joukkueena Toni Koskelan HJK:n ja kyyti oli kylmää 1–3-tappioon päättyneessä ottelussa. Honkaa voi pitää edelleen yhtenä varteenotettavimmista mestarisuosikeista, vaikka alkukaudesta on sattunut muutama työtapaturma. Honka voittaa kotona KPV:n yli 60 pinnan todennäköisyydellä, eikä kotivoittoa ole syytä lähteä varmistelemaan.IFK Mariehamn voitti kotona VPS:n 1–0 ja olisi tehokkaammalla viimeistelyllä voinut iskeä useammankin maalin. Lahti voitti kotona HJK:n ansaitusti 3–0, mikä jäi historiankirjoihin Mika Lehkosuon potkut sinetöineenä otteluna. IFK Mariehamn on ollut yksi kauden vakuuttavimmista joukkueista ja nauttii saarella hieman keskivertoa suurempaa kotietua. Lahtea vastaan se on noin 60 pinnan suosikki, joten kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.TPS haki mahdollisen nousutaistelun kannalta elintärkeät pisteet, kun AC Oulu kaatui vieraissa 1–0. TPS oli silti onnekas ja saa kiittää Oulun tehotonta hyökkäystä kolmesta pisteestä. Jaro hävisi niin ikään kärkikamppailuksi kaavaillussa ottelussa kotona Hakalle 1–2. Vieraiden voittoa voi pitää ansaittuna, vaikka Jarollakin oli hetkensä. TPS voittaa noin kerran kahdesta, mutta kupongille on syytä haalia kotivoiton lisäksi yllätysvalmiin Jaron vierasvoitto.AC Oulu nöyrtyi kauden ensimmäiseen tappioon, kun TPS haki 1–0-vierasvoiton. Ottelu oli tasainen ja tasapeliä olisi voinut pitää loogisempana lopputuloksena. MyPa haki Porista sarjanousijoiden välisestä kamppailusta avausvoittonsa MuSa:sta, vaikkei vierasvoittoa voinut pitää oikeudenmukaisimpana lopputuloksena. Oulu on kotikentällään massiivinen 80 pinnan suosikki ja kotivoitto kuuluu kupongin runkomerkiksi.TPV otti ansaitun kotivoiton Ekenäsiä vastaan 1-0-lukemin ja olisi voinut paremmalla viimeistelyllä tehdä useammankin maalin. Kajaani oli aavistuksen epäonninen hävitessään kotona KTP:lle 1–2. Tasapeli olisi ollut oikeudenmukaisempi lopputulos. TPV on kotiedun turvin hieman alle 50 pinnan suosikki, mutta kajaanilaistenkin peli-ilme on ollut piristymään päin. Kohde rastitetaan koti- ja vierasvoittojen kautta.Jippo pelasi jo neljännen maalittoman tasapelin kotona MP:tä vastaan. Uhrautuva puolustus ja hyökkäysten rakentaminen erikoistilanteiden varaan tuntuu olevan tämän kauden suunnitelma. Reipas on ollut yksi A-lohkon alkukauden onnistujista ja olisi ansainnut voiton Viikingeistä 2–2-tasapeliin päättyneessä ottelussa. Alkukauden näytöillä Reipas on jopa marginaalinen suosikki. Maalitonta tasapeliä ei vieraiden aktiivisen pelityylin takia Joensuussa enää nähdä. Koti- ja vierasvoitot kupongille.Viikingit tasasi ­pisteet sarjanousija Reipasta vastaan 2–2-lukemin. Tappio ei olisi ollut vääryys, sillä tasoitusmaali ­syntyi viimeisellä minuutilla ja Reipas vei pelitapahtumat nimiinsä. PEPO voitti vieraissa VJS:n 3–2, mutta omissa soi jo toisessa peräkkäisessä ­ottelussa kahdesti, mikä ei sarjanoususta haaveilevan joukkueen kannalta vakuuta. PEPo on marginaalinen suosikki, mutta vierasvoitto on syytä varmistaa.FC Espoo jatkoi hyvin alkanutta kauttaan, kun paikallisottelu Honka Akatemiaa vastaan päättyi 1–0-voittoon. Vaikka ottelun ainoa maali syntyi rangaistuspotkusta, Espoon vastaiskuihin perustuva taktiikka toi jälleen ottelun laadukkaimmat maalipaikat. P-Iirot tasasi pisteet GrIFKin vieraana 1–1 ja lopputulos kuvaa hyvin pelitapahtumia. Luokkaetu on selvä Espoolaisten hyväksi ja kotivoitto toteutuu noin 60 pinnan todennäköisyydellä. Kotivoitto ei kaipaa varmistuksia rinnalleen.FC Jazz hävisi kotikentällään ansaitusti KäPalle maalein 1–2. Porilaisten puolustus oli vaikeuksissa läpi ottelun, kuten kauden aikaisemmissakin otteluissa. KaaPo sen sijaan haki täydet kolme pistettä vieraskentältä SalPa:a vastaan 2–1-lukemin ja jatkoi tappiotonta kauttaan. KaaPo on ollut yksi alkukauden vakuuttavimmista joukkueista B-lohkossa ja ansaitsee Jazzia vastaan vieraissakin 45 pinnan suosikkiaseman. Vierasvoitto tasapelivarmistuksella kupongille.KäPa haki kovan tuloksen Porista, kun FC Jazz kaatui vieraskentällä 1–0. Voitto oli ansaittu ja peliesitys oli KäPa:n kauden toistaiseksi vakuuttavin. EPS vastasi yhdestä kierroksen isoimmista yllätyksistä, kun se kaatoi Tampereella Ilveksen 2–1. Espoolaiset eivät missään nimessä olisi ansainneet voittaa, mutta onnetar oli vahvasti nousijajoukkueen puolella. Ottelussa on pääkaupunkiseudun paikallisottelun fiilistä, mutta isännät ottavat voiton luokkaa vahvempana ryhmänä noin 50 pinnan todennäköisyydellä. Kotivoitto varmaksi.SalPa:n peliesitys jäi yllättävän vaisuksi kotiottelussa KaaPo:a vastaan ja vieraat veivätkin vakuuttavalla peliesityksellä pisteet kotiin 2–1-lukemin. TamU kärsi toisen peräkkäisen tappionsa, kun vierasottelu Gnistania vastaan päättyi 0–2-tappioon. TamU ei saanut laukaustakaan maalia kohti ja isännät veivät peliä mielensä mukaan. SalPa on kotona yli 60 pinnan suosikki, eikä usein osuvaa kotivoittoa ole syytä varmistaa.RoPS 2 on aloittanut kautensa Kakkosessa väkevästi. Viimeksi kaatui yllättäen GBK kotona 5–3. PK-37:n kausi ei ole alkanut toivotulla tavalla, kun takana on neljä tappiota ja maaliero 13 maalia pakkasella. Vierasottelu JBK:ta vastaan päättyi 1–6-murskatappioon. Isännät ovat alkukauden otteiden perusteella selviä suosikkeja pitkän vierasmatkan takaa napapiirille saapuvaa vierailijaa vastaan. Kotivoitto kelpaa varmaksi.