Jalkapallo

Vakio: MuSan tahdissa »Wembleyllä»

1 HIFK–FC Inter 2

Veikkausliiga.

2 RoPS–SJK X

Veikkausliiga.

3 FF Jaro–FC Haka 12

Ykkönen.

4 AC Oulu–TPS 1X

Ykkönen.

5 MuSa–MYPA 1

Ykkönen.

6 AC Kajaani–KTP X2

Ykkönen.

7 JIPPO–MP X2

Kakkonen, lohko A.

8 FC Viikingit–Reipas 1

Kakkonen, lohko A.

9 MiPK–JäPS 12

Kakkonen, lohko A.

10 VJS–PEPO X2

Kakkonen, lohko A.

11 FC Espoo–Honka Akatemia 1

Kakkonen, lohko B.

12 Ilves 2–EPS 1

Kakkonen, lohko B.

13 KuFu 98–VIFK 1

Kakkonen, lohko C.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 HIFK - FC Inter 2 2 RoPS - SJK X 3 FF Jaro - FC Haka 1 2 4 AC Oulu - TPS 1 X 5 MuSa - MYPA 1 6 AC Kajaani - KTP X 2 7 JIPPO - MP X 2 8 FC Viikingit - Reipas 1 9 MiPK - JäPS 1 2 10 VJS - PEPO X 2 11 FC Espoo - Honka Akatemia 1 12 Ilves 2 - EPS 1 13 KuFu 98 - VIFK 1 Järj. (6+0), 16,00 e



HIFK on aloittanut kauden tuloksellisesti ja odotuksiin nähden vahvasti, mutta pelin taso ei kuitenkaan ole toistaiseksi häikäissyt. Uusi omistaja on herättänyt paljon puhetta jalkapallopiireissä, ja HIFK:n tulevaisuus näyttää vähintäänkin mielenkiintoiselta. FC Inter on sarjassa piikkipaikalla ja ollut myös pelillisesti sarjan paras joukkue alkukaudesta. Inter ansaitsee vieraskentälläkin selvän 50 pinnan suosikkiaseman, mikä riittää tekemään vierasvoitosta kupongin runkovarman.RoPSin kausi on toistaiseksi ollut ennakoituakin vaikeampi, kun kauden kahdeksasta ottelusta on voitettu vain kaksi – kumpikin sarjanousijoita vastaan. SJK:n kausi on puolestaan toistaiseksi sujunut odotuksiin nähden hyvin, vaikka viimeksi tuli kirvelevä 1–2-tappio kotona Hongan tehtyä voittomaalin loppuhetkillä. Maaliodotusarvo jää ottelussa alhaiseksi, mikä nostaa tasapelin todennäköisyyttä. RoPS:n suosikkiasema on kotiedusta huolimatta marginaalinen, ja kohde rastitetaan isännät ohittaen.Jaron kausi on alkanut tuloksellisesti hyvin, mutta otteluohjelma on ollut suotuisa. Hakan kausi on niin ikää alkanut loistavasti, kun se on neljän pelin jälkeen yhä tappiotta. Viimeksi myllytettiin kotikentällä MuSa nurin 6–1-lukemin. Ennakkoon tasaisessa ottelussa isännät ansaitsevat noin 40 pinnan suosikkiaseman, mutta vierasvoittoa ei sovi jättää ulos kupongilta. Vaikeasti ennakoitavassa kohteessa kannattaa harkita täyttä rastitusta, mutta myös ykköskakkonen osuu useasti.AC Oulu on näyttänyt alkukauden perusteella, että puheet noususta Veikkausliigaan eivät enää jää pelkiksi puheiksi. Viime kierroksella kaatui KPV vieraissa 3–0. Vaikka lukemat imartelevat Oulua, peliesitys oli kokonaisuudessaan ylivoimainen. TPS:n kausi on myös sujunut odotusten mukaisesti, mutta se on kohdannut alkukaudesta vain itseään heikompia ryhmiä. Oulu pääsee mittaamaan turkulaisten tason ja on kotikentällään noin 55 pinnan suosikki. Kotivoitto varmistetaan kuitenkin tasapelillä, sillä tämän ottelun pisteet ovat kummallekin nousuhaaveiden kannalta todella tärkeät.Sarjanousija MuSan alkukausi, Suomen Cup mukaan lukien, näytti ennen viime kierrosta lupaavalta, mutta viime kierroksella Haka jyräsi kotonaan MuSan 6–1. MyPa:n kaudesta Ykkösessä voi tulla todella surullinen tarina. Viimeksi joukkue hävisi Ekenäsin vieraana 2–7 ja peliesitys oli henkilökohtaisten virheiden sävyttämä. Kauden avausvoitto Musan ”Wembleyllä” toteutuu useammin kuin kerran kahdesta, ja kotivoitosta haetaan myös rohkea ideavarma kupongille.Kajaanin kausi on alkanut Ykkösessä uuden valmentajan ja lähes kokonaan uusitun joukkueen johdolla nihkeästi. Neljästä ottelusta saldona on yksi voitto ja kolme tappiota, viimeisin TPS:n vieraana 0–1. KTP:llä on ollut niin ikää käynnistymisvaikeuksia, mutta viimeisin ottelu Ekenäsiä vastaan päättyi lopulta 3–1-voittoon. Kotkalaisten potentiaali riittää nähtyä parempaan ja joukkue ansaitsee Kajaanissakin pienen suosikkiaseman. Isännät asetetaan kohteessa ohituskaistalle.Jipon kausi on alkanut mielenkiintoisella tavalla, kun kolme ensimmäistä ottelua ovat kaikki päättyneet 0–0. Tämä kertoo hyvästä puolustuspelamisesta, mutta samalla yläkerran tehottomuudesta. MP:llä on meneillään 90-vuotisjuhlakausi ja tavoitteena on nousu Ykköseen. Pelillisesti eväät näyttävät nousua ajatellen olevan kunnossa, sillä joukkue on voittanut kaikki kolme avausotteluaan. Viimeksi kaatui kotona Kiffen 4–0. Vieraille voi antaa marginaalisen suosikkiaseman ja kohde rastitetaan isännät ohittaen.Viikingit otti viime kierroksella kauden avausvoittonsa, kun Sudet kaatuivieraskentällä 2–1. Sarjanousija Reipas on aloittanut kautensa väkevästi, kun kahdesta ottelusta on saldona voitto ja tasapeli. Viime kierroksen voitto antaa varmasti Viikkareille uskoa omaan tekemiseen ja Reipasta vastaan itseluottamusta on mahdollisuus kasvattaa entisestään. Isännät ovat vähintään luokkaa vahvempi ryhmä ja kotivoitto toteutuu useammin kuin kerran kahdesta. Kotivoissa on kaikki varman ainekset.kkelin Pallokissat on aloittanut kautensa vahvasti, kun kolmesta ensimmäisestä ottelusta saldona on kaksi voittoa ja tasapeli. JäPS otti viime kierroksella kauden avausvoittonsa kotona VJS:ää vastaan 2–1-lukemin. Joukkueet kuuluvat laadultaan samaan luokkaan, jonka loppusijoitus sarjassa on todennäköisesti ylemmässä keskikastissa. Ennakkoon tasaisessa ottelussa isännät ovat noin 45 pinnan suosikkeja, mutta kupongille otetaan mukaan myös hyvin maksava vierasvoitto.Vantaa on aloittanut kautensa odotettua paremmin, vaikka viimeksi tuli ansaittu 2–3-tappio JäPSin vieraana. PEPO on yksi A-lohkon parhaista joukkueista, mutta kausi on toistaiseksi ollut haasteellinen. Viimeksi Lappeenrantalaiset tasasivat pisteet kotona NJS:ää vastaan 2–2, vaikka olivat ottelussa selvästi kuskin paikalla. PEPO ansaitsee vieraskentälläkin marginaalisen suosikin aseman, mutta alkukaudella nähdyt puolustuspään ongelmat herättävät kysymyksiä. Kohde rastitetaan isäntien voitto ohittaen, mutta tasapelikään ei olisi ennen kuulumaton.FC Espoon kausi on lähtenyt hyvin liikkeelle, kun se on kolmen ottelun jälkeen sarjassa tappioitta. Viimeksi vierasottelu KaaPon vieraana päättyi 0–0-pistejakoon. Honka Akatemian alkukausi on ollut vaikeampi ja viime kierroksella se hävisi kotikentällään Gnistanille 1–3. Akatemian avauskokoonpanossa on riittänyt myös vaihtuvuutta, kun osa pelaajista on ollut edustusjoukkueen mukana. Espoon paikallisottelu syö kotietua, mutta FC Espoo lähtee otteluun silti noin 50 pinnan suosikkina. Kotivoitto r astitetaan kupongille marmaksi.Ilveksen kakkosjoukkue on aloittanut urakkansa Kakkosessa vahvasti. Viime kierroksella se pelasi vieraissa tasapelin KäPaa vastaan 2-2-lukemin, vaikka olisi ansainnut enemmänkin. Ilveksen tavoin nousijajoukkueena sarjassa operoiva EPS hävisi viimeksi SalPalle 2–3. Nousijajoukkueiden kohtaamisessa isännät ovat alkukauden näyttöjen perusteella niskan päällä. Kotivoiton todennäköisyys on 50 pinnan paremmalla puolella ja kelpaa kupongin runkovarmaksi.KuFu on aloittanut kautensa totutun vahvasti ja on kolmen pelatun ottelun jälkeen tappioitta. Viimeksi kotona kaatui Kajaanin Haka tylyin 6–0-lukemin. Kabinetin kautta täksi kaudeksi Kakkoseen itsensä kammennut VIFK isännöi viime kierroksella OLS:aa ja heikkotasoinen ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin. Kotivahva KuFu ansaitsee ottelussa yli 60 prosentin suosikkiaseman, eikä kotivoitto kaipaa rinnalleen lisämerkkejä.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.