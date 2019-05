Kolumni: Natsi-Saksan tähtipelaajien keksittiin olevan arjalaisia – tällainen oli Adolf Hitlerin suhde jalkapalloon

Jalkapallo

Kolumni: Natsi-Saksan tähtipelaajien keksittiin olevan arjalaisia – tällainen oli Adolf Hitlerin suhde jalkapa

Natsi-Saksan aikainen jalkapallo on yhä vaikeasti käsiteltävä ajanjakso Saksan ja Itävallan futiskulttuureissa, kirjoittaa Johanna Nordling.

80 vuotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ja vielä...