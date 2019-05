Jalkapallo

Erotuomari keskeytti ottelun hetkeksi yleisön rasistisen käytöksen vuoksi – joukkueille sakot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/rasistiset-huutelut-aina-vakavia-eiflle-ja-jarolle-sakot-kurinpitokasittelyssa