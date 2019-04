Jalkapallo

Vakio: Lutonissa nousujuhlat

1 Newcastle U–Liverpool X2

Valioliiga.

2 Wolverhampton–Fulham 1

Valioliiga.

3 West Ham–Southampton 12

Valioliiga.

4 Cardiff–Crystal P 12

Valioliiga.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5 Luton–Oxford U 1

Ykkösliiga.

6 Bristol R–Barnsley 2

Ykkösliiga.

7 Portsmouth–Accrington S 1

Ykkösliiga.

8 Southend U–Sunderland X2

Ykkösliiga.

9 Charlton–Rochdale 1X

Ykkösliiga.

10 Doncaster–Coventry C 1

Ykkösliiga.

11 Peterborough–Burton Albion 1

Ykkösliiga.

12 Wycombe–Fleetwood 1

Ykkösliiga.

13 Plymouth A–Scunthorpe 12

Ykkösliiga.

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Newcastle U - Liverpool X 2 2 Wolverhampton - Fulham 1 3 West Ham - Southampton 1 2 4 Cardiff C - Crystal P 1 2 5 Luton - Oxford U 1 6 Bristol R - Barnsley 2 7 Portsmouth - Accrington S 1 8 Southend U - Sunderland X 2 9 Charlton - Rochdale 1 X 10 Doncaster - Coventry C 1 11 Peterborough U - Burton Albion 1 12 Wycombe - Fleetwood 1 13 Plymouth A - Scunthorpe 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Newcastle on tehnyt viime aikoina tuloksellisesti kovaa jälkeä, mutta myös onni ollut myötä, kuten viime kierroksen 1–1-tasapelissä Brightonin vieraana. Liverpool löylytti kotona Huddersfieldiä 5–0, mutta mestaruus näyttää jälleen karkaavan, ellei City menetä pisteitä. Poolilla oli keskiviikkona UCL-ottelu Barcelonaa vastaan, mikä näkyy rasituksena ja ehkä muutoksina avauskokoonpanossa. Liverpool on 70 pinnan suosikki, mutta viikkopelin tuomat kysymykset tekevät tasapelistä kiinnostavan merkin vierasvoiton rinnalle.Wolves pelaa tällä hetkellä ehkä historiansa parasta jalkapalloa. Viime kierroksella Watford kaatui vieraissa vakuuttavalla esityksellä 2–1. Myös Fulham on päässyt ottamaan kaivattuja voittoja, vaikka putoaminen on jo varma. Onnikin tuntuu kääntyneen, sillä viime kierroksen 1–0-voitto Cardiffista ei täysin kuvaa pelitapahtumia. Isännät ovat noin 65 pinnan suosikkeja ja kotivoitto saadaan myös kupongin runkovarmaksi.West Ham onnistui kaatamaan Tottenhamin vieraissa 1–0, mutta oli onnekas, ettei Tottenham onnistunut maalinteossa useista paikoistaan. Onni oli jälleen Sotonia vastaan , kun kotiottelu Bournemouthia vastaan päättyi hallinnasta huolimatta 3–3-tasapeliin. West Ham on ottelussa 42 pinnan suosikki, mutta Sotonin pirteät esitykset varsinkin hyökkäyssuuntaan voivat aiheuttaa West Hamin heikolle puolustukselle ongelmia. Kupongille sekä koti- että vierasvoitot.Cardiff hävisi viime kierroksella Fulhamin vieraana 0–1-lukemin, vaikka oli ottelussa hallitseva osapuoli. Valioliigassa säilymisen todennäköisyys on enää hyvin marginaalinen, mutta isännät antavat varmasti kaikkensa, kunnes peli on lopullisesti selvä. Crystal Palace tasasi viimeksi pisteet kotona Evertonia vastaan 0–0 päättyneessä ottelussa, jonka tulos kuvaa hyvin myös pelitapahtumia. Cardiff on motivaatioetunsa myötä pieni suosikki, mutta pakkovoiton hakeminen riskilläkin voi avata vieraille mahdollisuuksia. Koti- ja vierasvoitot kupongille.Lutonin projekti etenee kovalla vauhdilla, kun täksi kaudeksi Ykkösliigaan noussut joukkue on sarjan piikkipaikalla ja nousemassa suoraan Mestaruussarjaan. Viime kierroksella tuli kuitenkin 1–2-vierastappio Burtonia vastaan. Oxford on päässyt keväällä hyvään vireeseen ja varmistanut sijoituksensa ylemmässä keskikastissa. Viime kierroksen 2–2-tasapeli Doncasteria vastaan oli yhdeksäs peräkkäin ottelu, jossa joukkue onnistui välttämään tappion. Isännät aloittavat kotiyleisön edessä nousujuhlat noin 70 prosentin todennäköisyydellä. Ykkönen kelpaa myös kupongille varmaksi.Bristol tulee säilyttämään paikkansa Ykkösliigassa, kun joukkue tasasi viime kierroksella pisteet Fleetwoodin vieraana 0–0. Barnsley on palaamassa Mestaruussarjaan välittömästi pudottuaan viime kaudella Ykkösliigaan. Suora sarjanousu on edelleen omissa käsissä ja viime kierroksen 2–1-kotivoitto Blackpoolista oli neljäs peräkkäinen. Vieraat ovat ottelussa selkeitä yli 60 pinnan suosikkeja, eikä nousijakandidaatin tarvitse etsiä motivaatiota viimeisen kierroksen ottelua kohtaan. Vierasvoitosta piikki.Portsmouthilla on mahdollisuudet suoraan nousuun, mikä olisi viime vuoden kahdeksannen sijan jälkeen todella kova saavutus. Viime kierroksella joukkue tasasi pisteet vieraissa Sunderlandia vastaan 1–1-lukemin ja edessä oli vielä rästipeli Peterboroughia vastaan tiistaina. Accringtonin sijoitus on tukevasti keskikastissa ja hyvää kautta päästiin juhlistamaan viime kierroksella kauden viimeisessä kotiottelussa 5–1-voitolla Plymouthista. Tasoero ja motivaatio ovat reilusti isäntien puolella ja kotivoitto toteutuu 75 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on kupongin runkovarma.Southendin kausi on ollut odotettua vaikeampi. Sarjapaikka säilyy ohuella marginaalilla, kun viime kierroksen ottelu Rochdalea vastaan päättyi 0–1-vierastappioon. Sunderland on puolestaan palaamassa Mestaruussarjaan. Paikka nousukarsintoihin täytyy kuitenkin vielä varmistaa, sillä joukkue on pelannut yhden ottelun kilpailijoitaan vähemmän. Edellinen ottelu kotona Portsmouthia vastaan päättyi 1–1. Sunderland pelasi tiistaina rästipelin Fleetwoodia vastaan, ja tulos vaikuttaa myös tämän ottelun asetelmiin. Vieraat ovat 43 pinnan suosikkeja, mutta kupongille on syytä mahduttaa myös tasapeli.Charlton voitti edelliskierroksella Gillinghamin vieraissa 2–0 ja varmisti paikkansa nousukarsinnoissa. Rochdale on äitynyt viimeisillä kierroksilla hyvään vireeseen. Edelliskierroksen 1–0-voitto kotona Southendia vastaan oli kolmas peräkkäinen. Charlton on ottelussa noin 57 pinnan suosikki, mutta viimeisen kierroksen panoksettomassa ottelussa voidaan nähdä muutoksia normaaliin avauskokoonpanoon. Kotivoiton rinnalle tasapeli varmistus.Doncaster on kiinni nousukarsintapaikassa, mikä on sarjan pienimmillä resursseilla operoivalle seuralle suuri saavutus. Kone on kuitenkin alkanut hieman hyytyä ja edelliskierroksella pisteet tasattiin Oxfordin vieraana 2–2-lukemin. Coventry on niin ikään pelannut mukiinmenevän kauden ja sijoitus ylemmässä keskikastissa on ansaittu. Viimeksi se tasasi pisteet kotona Shrewsburya vastaan 1-1-lukemin. Doncaster on ollut yksi sarjan parhaista kotijoukkueista ja ansaitsee motivaatioedun myötä ottelussa 48 pinnan suosikin aseman. Kotivoitto kelpaa runkovarmaksi.Peterboroughilla on edelleen mahdollisuudet päästä nousukarsintoihin, mutta viime kierroksen 0–3-vierastappio Walsallia vastaan löi kapuloita rattaisiin. Tiistaina oli edessä rästipeli kärkijoukkue Portsmouthia vastaan, ja tuon ottelun tulos määrittelee isäntien asetelmia tähän otteluun. Burtonin kausi on sujunut yli odotuksien ja paikka ylemmässä keskikastissa täyttää varmasti seuran asettamat tavoitteet. Peterborough on tiistain rästipelin tuloksesta riippumatta hieman yli 50 pinnan suosikki heikosti vieraissa esiintyvää Burtonia vastaan. Ykkönen piikiksi.Wycombe hävisi viime kierroksella Wimbledonin vieraana 1–2, mikä jatkoi joukkueen tuloksellisesti nihkeää kevättä. Fleetwood on voinut jo alkaa nostaa jalkaa kaasulta. Tästä osoituksena oli Bristol Roversia vastaan pelattu 0–0-kotitasapeli. Kummankaan sarjapaikka ei ole enää uhattuna, mutta viimeisen kierroksen ottelussa kotietu nostaa isäntien työmoraalia. Lisäksi Fleetwood pelaa viikolla rästipelin, joten isännät saavat myös lepoedun otteluun. Kerran kahdesta toteutuva kotivoitto kelpaa runkovarmaksi.Plymouthin kone on hyytynyt loppusuoralla. 1–5-tappio Accringtonia vastaan oli viides peräkkäinen. Scunthorpen tilanne ei ole sen parempi, kun edellisestä voitosta on jo aikaa lähes kaksi kuukautta ja viime kierroksen kotiottelusta Bradford Cityä vastaan jäi käteen 2–3- tappio. Joukkueet ovat perustasoltaan samaa kastia ja kummallakin on panoksena säilyminen. Isännät ovat marginaalisia suosikkeja, eikä kumpaakaan tyydytä tasapeli. Koti- ja vierasvoitto kupongille.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.