Vakio: Southampton on parantanut

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Crystal Palace–Everton X 2 Watford–Wolverhampton 1 X 3 Fulham–Cardiff X 2 4 Southampton–Bournemouth 1 5 Brighton–Newcastle 1 X 6 Birmingham–Wigan 1 7 West Bromwich–Rotherham X 2 8 Preston–Sheffield W 1 2 9 Swansea–Hull 1 10 Bristol C–Derby 1 11 Middlesbrough–Reading 1 12 QPR–Nottingham 1 X 13 Bolton–Brentford 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Crystal P antoi kannattajilleen aihetta juhlaan, kun edelliskierroksella kaatui Arsenal vieraissa 3–2. Hieman samanlainen ottelu nähtiin, kun Everton kaatoi heikosti esiintyneen Manchester Unitedin peräti 4–0. Kummallakaan ei enää ole suurempaa panosta ja lähtökohdat ovat hyvin tasaiset. Isännät ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman, mutta vakiossa joukkue on kerännyt liikaa kannatusta. Alipelattu tasapeli on kupongin paras merkki, josta haetaankin rohkea ideavarma.Watford voitti viime kierroksella Huddersfieldin 2–1, mutta pistejako olisi ollut oikeudenmukaisin lopputulos. Wolves joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin isännöidessään Brightonia, vaikka loi ottelussa runsaasti maalipaikkoja. Joukkueilla on viikolla edessään rästipelit eikä kummallakaan ole tätä ottelua kohtaan suurempaa motivaatiota.Fulham on näyttänyt heräämisen merkkejä. Viimeksi tuli 1–0-vierasvoitto Bournemouthista. Cardiff joutui taipumaan Liverpoolia isännöidessään 0–2-tappioon. Eroa ensimmäisen säilyjän paikalla olevaan Brightoniin on vain piste, joten kaikki on vielä mahdollista sarjapaikan uusimisen suhteen. Vieraiden hurja motivaatioetu tekee koti- ja vierasvoitoista lähes yhtä todennäköiset tapahtumat. Ilman panosta pelaavan Fulhamin ohittaminen on kiinnostavin idea.Southampton kärsi jälleen kirvelevän tappion, kun Newcastle oli kotonaan parempi 3–1. Lukemat eivät vastaa pelinkuvaltaan tasaista ottelua. Bournemouth puolestaan hävisi kotona Fulhamille 0–1, mitä voi myös pitää sangen omituisena lopputuloksena pelitapahtumiin nähden. Maalipaikoista johdettu lopputulos olisi ollut lukemia 2–2 tai 3–3. Sotonin sarjapaikan lopullinen varmistus vaatii vielä pisteitä ja isännät ovat ottelussa yli 50 prosentin suosikkeja. Pieni motivaatioetu ja parantuneet peliesitykset nostavat kotivoiton varmaksi.Brightonin tilanne näyttää ottelu ottelulta huolestuttavammalta. Eroa ensimmäisen putoajan paikalla olevaan Cardiffiin on enää piste. Brighton pelasi viimeksi 0–0-tasapelin Wolvesin vieraana, mutta oli ottelussa vastaantulija koko 90 minuutin ajan. Newcastle voitti kotonaan Southamptonin 3–1. Lukemat imartelevat reilusti isäntiä, sillä ottelu oli tasainen ja pistejako olisi ollut oikeudenmukaisin lopputulema.Birmingham voitti viimeksi Rotherhamin vieraissa 3–1, mutta oli ottelussa onnekas eikä voittoa voinut pitää ansaittuna. Wigan puolestaan otti 2–0-kotivoiton Prestonista ja pelasi ottelussa kaikin puolin isännän elkein. Kumpikin joukkue on varmistanut sarjapaikkansa ja loppukauden ottelut ovat enää muodollisuus. Birmingham on hieman laadukkaampi ryhmä.WBA varmisti paikkansa kuuden parhaan joukossa ja pelasi maanantaina 0–0-tasapelin Prestonin vieraana. Rotherhamin paikka pysyi edelleen putoamisviivan alapuolella, kun kotiottelu Birminghamia päättyi tappioon 1–3. WBA voi pelata lopun runkosarjasta vapautuneesti, mutta pelaajia tullaan varmasti myös säästelemään ennen pudotuspelejä. WBA voittaa ottelun noin 60 pinnan todennäköisyydellä, mutta kotivoiton roima pelikannatus sekä vieraiden motivaatioetu yllyttävät rohkeaan ohitukseen.Prestonin alkuvuoden hurja kunto on enää vain muisto ja viime kierroksen vierasottelu Wigania vastaan päättyi ansaittuun tappioon 0–2 . Sheffield W kaatoi Bristolin kotonaan niin ikään 2–0, mutta isännillä oli onni myötä ja ottelun olisi tullut päättyä vähintään pistejakoon. Preston voittaa ennakkoon tasaisen ottelun noin 40 pinnan todennäköisyydellä, mutta oikein pelatun kotivoiton kylkeen rastitetaan alipelatuksi jäävä vierasmenestys.Swansea voitti edelliskierroksella Ipswichin vieraissa 1–0 eikä lopputulos jättänyt jossiteltavaa. Hull puolestaan hävisi kotonaan Sheffield Unitedille peräti 3–0 ottelussa, jossa vieraat onnistuivat jokaisesta hyvästä tilanteestaan ja Hullin paikat olivat tuttuun tyyliin kortilla. Isännät ovat kahta luokkaa parempi joukkue ja kotivoitto toteutuu noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Aavistuksen alipelatusta kotivoitosta varma.Bristol hävisi viimeksi Sheffield W:lle vieraissa 0–2, vaikka oli ottelussa hallitseva osapuoli luoden paremmat maalipaikat niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Derby puolestaan voitti kotona QPR:n 2–0. Ottelussa on suuret panokset, kun joukkueet erottaa sarjataulukossa vain piste ja kumpikin taistelee paikasta kevään pudotuspeleihin. Bristol C on joukkueista laadukkaampi ja ansaitsee kotonaan 45 pinnan suosikkiaseman.Middlesbrough romahti Forestia vastaan vieraissa häviten peräti 0–3. Ottelu oli ennakkoasetelmiltaan hyvin tasainen, mutta Boro oli täysin aseeton. Reading jatkoi näennäisesti hyvää tuloskuntoaan, kun kotipeli WBA:ta vastaan päättyi 0–0. Kummallakin riittää ottelussa vielä pelattavaa, mutta kotijoukkue lienee aavistuksen motivoituneempi, sillä Readingin sarjapaikka on jo lähes varmistettu. Boro on kotonaan 60 pinnan suosikki ja sen täytyy voittaa pitääkseen unelma karsintapaikasta elossa. Kotivoitto piikiksi.QPR hävisi viimeksi vieraissa Derbylle 0–2, mikä kuvaa hyvin myös ottelutapahtumia. Nottingham palasi viimein voittokantaan kaataen kotonaan Boron selvästi 3–0 ja ollen kaikin puolin ottelussa askeleen edellä. Voitto irtosi kuitenkin aavistuksen liian myöhään ja Forest nukkui onnensa ohi top 6 -sijoitusta ajatellen. Joukkueiden välillä ei ole suurta tasoeroa eikä motivaatiokaan tuo kummallekaan etua. QPR on kotoaan noin 40 pinnan suosikki.Bolton jatkaa ensi kaudella otteitaan sarjaporrasta alempana. Edelliskierroksella kärsitty 0–2-tappio Blackburnin vieraana oli jo viides peräkkäinen. Brentford osoitti viime kierroksella olevansa sarjasijoitustaan parempi joukkue, kun Leeds kaatui kotona 2–0 . Ottelussa ei ole kummallakaan joukkueella panosta, vieraiden voittaessa ottelun kerran kahdesta. Brentford kelpaa alipelattuna runkovarmaksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.