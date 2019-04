Jalkapallo

Vakio: Maaleja, Messi! Barcelona on kierroksen parhaita varmoja

1 Wolverhampton–Brighton X2

2 Newcastle–Southampton 1 2

3 West Ham–Leicester X2

4 Bournemouth–Fulham 1

5 Huddersfield–Watford 2

6 Juventus–Fiorentina 1

7 Inter–Roma 1

8 Eibar–At. Madrid 1

9 Rayo Vallecano–Huesca 1 2

10 Barcelona–Real Sociedad 1

11 Mönchengladbach–RB Leipzig 1 2

12 Schalke–Hoffenheim 2

13 IFK Mariehamn–RoPS 1 X

Pelisuositus

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Wolverhampton–Brighton X 2 2 Newcastle U–Southampton 1 2 3 West Ham–Leicester X 2 4 Bournemouth–Fulham 1 5 Huddersfield–Watford 2 6 Juventus–Fiorentina 1 7 Inter–Roma 1 8 Eibar–At. Madrid 1 9 Rayo Vallecano–Huesca 1 2 10 Barcelona–Real Sociedad 1 11 Mönchengladb.–RB Leipzig 1 2 12 Schalke–Hoffenheim 2 13 IFK Mariehamn–RoPS 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Wolverhampton–Brighton 71 16 13 2 Newcastle U–Southampton 42 30 27 3 West Ham–Leicester 37 27 37 4 Bournemouth–Fulham 72 15 13 5 Huddersfield–Watford 20 21 59 6 Juventus–Fiorentina 76 14 9 7 Inter–Roma 51 30 19 8 Eibar–At. Madrid 21 23 56 9 Rayo Vallecano–Huesca 53 27 20 10 Barcelona–Real Sociedad 83 10 8 11 Mönchengladb.–RB Leipzig 35 29 36 12 Schalke–Hoffenheim 28 25 46 13 IFK Mariehamn–RoPS 50 28 21