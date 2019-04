Jalkapallo

Vakio: Eibarista ideavarma

1 Wolverhampton–Brighton 1

Valioliiga.

2 Newcastle–Southampton 1 2

Valioliiga.

3 West Ham–Leicester 1

Valioliiga.

4 Bournemouth–Fulham 1

Valioliiga.

5 Huddersfield–Watford 2

Valioliiga.

6 Juventus–Fiorentina 1 X

Serie A.

7 Inter–Roma 1 X

Serie A.

8 Eibar–At. Madrid 1

La Liga.

9 Rayo Vallecano–Huesca 1 2

La Liga.

10 Barcelona–Real Sociedad 1

La Liga.

11 Mönchengladbach–RB Leipzig 1 2

Bundesliiga.

12 Schalke–Hoffenheim 2

Bundesliiga.

13 IFK Mariehamn–RoPS 1 X

Veikkausliiga.

Wolvesin kausi on ollut menestys ja paikka ylemmässä keskikastissa saletissa. Joukkue voi pelata vapautuneesti ja tarjota loppukauden kotipeleissään faneille viihdettä, mitä se on tehnyt pitkin kautta pelatessaan kotonaan aktiivisemman pelikirjan mukaan. Brightonin ongelmat ovat kasautuneet kriittisellä hetkellä, mutta rästipeli Cardiffia vastaan tiistaina määrittelee hyvin paljon Brightonin sekä koko Valioliigan putoamiskamppailun asetelmia. Viihdyttävä Wolves piikiksi, sillä Brighton käyttää voimavaransa jo tiistaina Cardiffia vastaan.Newcastle otti edelliskierroksella yllättävän 1–0-voiton kovakuntoisen Leicesterin vieraana. Southampton puolestaan murjoi kotonaan huonosti motivoituneen Wolvesin 3–1. Kummankin joukkueen sarjapaikan uusiminen alkaa näyttää todennäköiseltä ja tiistain Brighton–Cardiff -ottelun tulos vaikuttaa myös tähän otteluun. St. James Parkilla nähdään tarkkaa peliä ja maaliodotusarvo jäänee matalaksi.West Hamin otteet ovat viime viikkoina olleet huonoja, mutta viikonlopun peliesitys Unitedia vastaan oli positiivista Hammerssia vähään aikaan 2–1-tappiosta huolimatta. Leicesterin ja Brendan Rodgersin kuherruskuukausi päättyi, kun Newcastle haki täydet pisteet kotiin King Power Stadiumilta 1–0. Ottelu on kummallekin tässä vaiheessa kautta panokseton, mutta kotijoukkue voi saada kannattajistaan kaivattua lisäpotkua.Bournemouth palasi edelliskierroksella voittojen tielle, kun Brighton kaatui vieraissa 5–0. Bournemouth pääsi pelaamaan viimeiset 20 minuuttia ylivoimalla eikä jättänyt tilaisuutta hyödyntämättä. Fulham puolestaan otti hyvin todennäköisesti viimeisen voittonsa Valioliigassa ennen seuraavaa sarjanousua, kun Everton kaatui kotona 2–0 tasaisessa kamppailussa. Kotietu ja tasoero määrittelevät merkin paikan.Huddersfield on orientoitunut jo sarjaporrasta alaspäin siirtymiseen. Viikonlopulta tuli taas yksi naula lisää arkkuun, kun Tottenham otti kotonaan voiton 4–0. Watford voi pelata loppukauden vapautuneesti ja valmistautua toukokuussa pelattavaan FA Cupin finaaliin. Vierasvoitto toteutuu vähintään 60 prosentin todennäköisyydellä, joten kakkosessa on varman aineksia.Juventus pelaa tiistaina Mestarien liigan toisen osaottelun Ajaxia vastaan. Juvella on mahdollisuus varmistaa kahdeksas perättäinen mestaruus tässä, joten motivaatio on kohdillaan. Fiorentinan kausi ei ole vastannut odotuksia ja seurajohto päätti vaihtaa valmentajaa ottaen Vincenzo Montellan loppukaudeksi puikkoihin. Homma ei lähtenyt toivotulla tavalla liikenteeseen, kun ensimmäinen ottelu päättyi kotikentällä nihkeään 0-0-tulokseen Bolognaa vastaan. Juventus varmistaa mestaruutensa noin 60 pinnan todennäköisyydellä.Inter on viime viikkoina parantanut otteitaan ja Mestarien liigan paikan uusiminen alkaa näyttää todennäköiseltä. Ykköshyökkääjä Icardin ja seuran väliset kiistat on saatu selvitettyä ja mies on palannut kokoonpanoon. Roma on saanut vuotavan puolustuksensa tilkittyä ja taistelee myös edelleen Mestarien liigan paikasta. Isojen panosten ottelu, jossa myös maaliodotusarvo jäänee matalaksi. Inter on kotonaan 55 pinnan suosikki, mutta tasapelivarmistus mukaan.Eibar on ollut jälleen kerran La Ligan väriläiskä harjoittaen pelistä toiseen armottoman korkeata prässipeliä, jonka vuoksi peleissä mennään usein vauhdilla päästä päähän. Pienillä resursseilla operoiva seura on jälleen saavuttanut tavoitteensa eli sarjapaikan uusimisen eikä loppukauden otteluilla ole suurta panosta. Atleticon kausi on ollut pettymys, kun joukkue tippui mestarien liigasta Juventusta vastaan ja viimeiset saumat kotimaansarjan mestaruuteen karkasivat Barcaa vastaan. Eibar nauttii hieman sarjan keskiarvoa suurempaa kotietua ja pystyy Ipurualla yllättämään isompiaankin.Rayon paluu La Ligan kentille täksi kaudeksi ei ole toistaiseksi mennyt suunnitelmien mukaan, sillä joukkue on viisi pistettä putoamisviivan alapuolella. Huescan tilanne on vielä heikompi, kun se on sarjan viimeisenä kaksi pistettä Rayoa perässä. Ottelussa pelataan vain ja ainoastaan voitosta. Kummankin joukkueen puolustukset kuuluvat sarjan heikoimpiin. Tasoero ja motivaatiotekijät menevät ottelussa tasan.Barcelona pelaa tiistaina Mestarien liigan toisen osaottelun Manchester Unitedia vastaan mikä saattaa aiheuttaa muutoksia kokoonpanoon tässä ottelussa. Sociedadin osalta kausi alkaa olla taputeltu, sillä sarjapaikka on varmistettu ja eurosijoitukset karkaamassa tavoittamattomiin. Sociedad on viime viikkoina joutunut tekemään paljon muutoksia kokoonpanoonsa avainpelaajien loukkaantumisten takia. Barcelona on kotonaan 70 pinnan suosikki. Varman ainesta.Kevät on ollut Gladbachille vaikea ja paikasta eurosijoituksille joudutaan taistelemaan loppuun asti. Leipzig puolestaan on äitynyt kovaan lyöntiin ja menossa vahvasti kohti ensi kauden Mestarien liigan lohkovaihdetta. Leipzig ansaitsee kovan kuntonsa puolesta ottelussa jopa vierassuosikin aseman, mutta Gladbachia ei ole syytä aliarvioida varsinkaan kotikentällään. Maalirikas ottelu luvassa?Schalken kausi on ollut edelliskauden menestyksen ja Mestarien liigan sijoituksen jälkeen farssi, mutta sarjapaikan säilyttäminen alkaa sentään näyttää todennäköiseltä. Hoffenheim on pelannut jälleen kerran upean kauden. Joukkueiden kuluneesta kaudesta kertoo paljon se, että Hoffenheim on ottelussa vieraskentälläkin 50 pinnan suosikki ja kelpaa täten myös varmaksi.IFK:n kausi on lähtenyt pelillisesti hyvin käyntiin ja joukkue tulee parantamaan sijoitustaan viime kaudesta. Saarelaiset olivat kauden avauksessaan yllättää HJK:n mentyään loppuhetkillä johtoon, mutta lopulta Klubi voitti 2–1. RoPS on aloittanut kauden kaksijakoisesti. Kapealla rosterilla operoiva ryhmä on kärsinyt heti loukkaantumisista. IFK on kotonaan vahva ja kauden ensimmäiset otteet ovat olleet lupauksia herättäviä. Kotivoitto tasapelivarmistuksella.