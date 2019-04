Jalkapallo

Vakio: Motivaatio ratkaisee

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester U–West Ham 1 2 Southampton - Wolverhampton 1 3 Fulham - Everton 1 2 4 Brighton - Bournemouth 1 5 Burnley - Cardiff C 1 X 6 Leeds U - Sheffield W 1 7 Sheffield U - Millwall 1 X 8 West Bromwich - Preston 1 9 Nottingham - Blackburn 1 10 Aston Villa - Bristol C 1 X 11 Stoke - Rotherham 1 X 12 Reading FC - Brentford 1 X 13 Middlesbrough - Hull 1 Järj. (6+0), 16,00 e



United hävisi keskiviikkona Mestarien liigassa kotona Barcelonaa vastaan 0–1-lukemin. Barcelona oli odotetusti ottelussa kuskin paikalla, eikä United pystynyt luomaan kuin muutaman kohtalaisen maalintekotilanteen – toisaalta se piti Barcelonankin sen standardeihin nähden melko vaarattomana. United on vielä tiukasti mukana taistelussa top-4 sijoituksista ja motivaation löytäminen kotona West Hamia vastaan ei ole ongelma. Kokoonpanot aiheuttavat pientä huolta, sillä sivussa ovat pelikieltojen takia Shaw ja Young, epävarmoja tapauksia ovat Bailly, Herrera ja Matic. Toinen osaottelu Barcelonaa vastaan pelataan ensi viikolla, joten Ole Gunnar Solskjaerilla riittää pohdittavaa lepuutuksien ja otteluiden priorisoinnin suhteen.West Hamin kausi on ollut keskinkertainen ja ennakko-odotuksiin nähden jopa lievä pettymys. Uudet hankinnat, valmentaja mukaan lukien, eivät ole onnistuneet maksimoimaan potentiaaliaan, vaikka hyviäkin jaksoja kauden aikana on nähty. Viimeisimmät peliesitykset ovat olleet kammottavia ja motivaatio on iso kysymysmerkki. Loukkaantumiset ovat vaivanneet pitkin kautta ja vaivaavat edelleen, kun poissa ovat Carroll, Reid, Yarmolenko, Sanchez ja Nasri.Ennakkosuosikista ei ole epäselvyyttä. United on ottelussa hieman yli 70 prosentin suosikki. Hammersin viime aikaiset otteet eivät herätä luottamusta, vaikka joukkue nauttiikin lepoetua rasittunutta Unitedia vastaan. Tasoero ja motivaatioetu ovat isännille niin suuria, että ManU kelpaa aavistuksen ylipelattunakin piikiksi.Soton saa puristella sarjapaikkansa puolesta toistaiseksi vielä tosissaan, sillä eroa Cardiffiin on viisi pistettä. Putoaminen ei missään nimessä korreloi joukkueen resurssien tai materiaalin kanssa, joten säilyminen sarjassa on todennäköistä. Voittoja täytyy kuitenkin ottaa, mitä pikemmin sen parempi. Poissa ovat keskikentältä tärkeä Lemina ja rotaatiomies Obafemi.Wolvesin kausi on ollut menestys. Suuret investoinnit Valioliiga-paluuseen ovat maksaneet itsensä takaisin, vaikka paikka FA-cupin finaalissa menikin sivu suun Watfordin voitettua semifinaaleissa jatkoajalla 3–2. Wolvesin takki saattaa alkaa olla pikkuhiljaa tyhjentymässä ja loppukaudesta varsinkin vieraspeleihin motivaation löytäminen haasteellista. Loukkaantumistilanne on hyvä, ja joukkue pääsee otteluun parhaalla kokoonpanollaan.Motivaatiolla on tässä vaiheessa kautta suuri merkitys. Vaikka vieraat ovat laadukkaampi ryhmä, Soton on koti- ja motivaatioedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki. Oikein rastitettu kotivoitto kelpaa piikiksi.Fulhamin vierailu Valioliigassa jäi lyhyeksi mittavista investoinneista huolimatta. Koko kauden jatkunut naiivi puolustuspelaaminen sekä vastustajien ja omien pelaajien taitotasoon nähden liian vaativa pallollinen peli, etenkin prässin purkuvaiheessa, on kostautunut lähes joka ottelussa. Kevään ottelut ovat menneet läpsyttelyksi viimeistään putoamisen varmistuttua, ja alla yhdeksän peräkkäistä tappiota. Poissa ovat loukkaantuneet Mawson ja Bettinelli.Everoninkaan kausi ei ole mennyt suunnitelmien mukaan, mutta viime aikoina on ollut havaittavissa pientä heräilyä varsinkin hieman kovatasoisempia joukkueita vastan. Kolme peräkkäistä voittoa nollapeleilä antaa Toffeesille hyvät lähtökohdat sarjan heittopussia vastaan. Poissa on pitkäaikaispotilas Mina, Scheiderlin ja Keanen pelaaminen on epävarmaa.Fulhamin ongelmat ovat hyvin tiedossa ja putoaminen sarjaporrasta alaspäin varmaa. Evertonillakaan ei kuitenkaan ole enää kilpailullista panosta, sillä alkukauden pupellus kariutti unelmat europaikoista jo hyvissä ajoin. Vieraat ovat ottelussa noin 56 prosentin suosikkeja, mutta peliprosentit ovat omissa sfääreissään. Ohitus voisi bonuskierroksella olla kohtalokasta, mutta napataan ennakkoon maalirikkaaseen otteluun myös Fulhamin yllätysvoitto mukaan rivin arvoa nostamaan.Brightonilta odotettiin tällä kaudella parannusta, mutta viime kauden tapaan sijoitus jää 15. sijan tuntumaan. Vielä on kuitenkin pisteitä raavittava, jotta sarjapaikka saadaan varmistettua. Putoamisviivan yläpuolella on useampi joukkue muutaman pisteen sisällä. Ottelusta varmasti sivussa on loukkaantunut Steele, Großin ja Marchin pelikunto on vielä kysymysmerkki.Jos Brightonilta odotettiin tällä kaudella enemmän, niin vähintään samaa voi sanoa Bournemouthista, jonka alkukausi sujui loistavasti. Tämän vuoden puolella trendi on kuitenkin lähtenyt jyrkästi laskuun. Suurimpana syynä on ollut loukkaantumissuma, joka vei useamman avainpelaajan pitkäksi aikaa pois kokoonpanosta. Kevään loppupeleissä ei ole enää kilpailullista panosta, joten varsinkin vieraspeleissä voidaan nähdä motivaation puutetta ja huolimattomuutta. Loukkaantumisten takia sivussa ovat yhö Surman, S. Cook, L. Cook, Francis ja Daniels.Isännillä on ottelussa merkittävät panokset, kun vierailla tilanne on päinvastainen. Brighton voittaa ottelun 43 prosentin todennäköisyydellä ja kelpaa muutaman prosentin ylipelattunakin piikiksi.Burnley osoitti jälleen viime kierroksella, että se kuuluu Sean Dychen johdolla Valioliigaan. Vierasottelu Bournemouthia vastaan päättyi komeaan 3-1-voittoon, vaikka maalipaikkoja luotiin noin puolentoista maalin edestä. Kokoonpanojen suhteen ei ole suurempia huolia, sillä poissa ovat ainoastaan pitkäaikaispotilaat Lennon ja Defour.Cardiffin Valioliigasta Championshippiin upottavat betonikengät ovat täyttyneet kierros kierrokselta, mutta ohuet saumat ovat edelleen olemassa. Jokainen ottelu on luonnollisesti pakkovoitto, mikä ei rajallisella materiaalilla operoivalle joukkueelle sovi. Burnleyta vastaan sivussa ovat Bamba, Connolly, Paterson sekä epävarmoja Arter ja Richards.Burnley on ottelussa vain hieman yli 50% suosikki, mutta kotona vaikeasti voitettava ryhmä. Reilusti ylipelattunakaan kotivoiton ohittaminen ei innosta, mutta vähämaalisen ottelun tasapeli on jäämässä alipelatuksi, joten se riviin ehdottomasti mukaan.Marcelo ”El Loco” Bielsa on tuonut mukavasti väriä tämän kauden Championshipiin ja aikoo viedä väriläiskänsä ensi kaudeksi Valioliigan kentille. Tavoite näyttää tällä hetkellä hyvinkin realistiselta. Leeds on ollut sarjan parhaita joukkueita, vaikka vastoinkäymisiäkin on ollut loukkaantumisten takia – vastustajien vakoiluepisodeja unohtamatta. Viikkokierrokselta on alla 2-0-vierasvoitto Prestonista ja peliesitys oli liioittelematta dominoiva. Kokoonpanotilanne näyttää hyvältä, kun ykköspyssy Roofe on palannut harjoitusvahvuuteen ja saattaa olla jopa avauksessa viikonloppuna.Sheffield Wednesday on parantanut otteitaan valmentajan vaihdoksen myötä. Ohuet saumat kuuden parhaan joukkoon ovat edelleen olemassa. Viikkokierroksella Pöllöt kaatoi kotonaan Nottinghamin 3–0, mutta pelitapahtumien valossa ottelun olisi pitänyt päättyä ennemminkin 1–1-lukemiin. Kokoonpanohuolia aiheuttaa Sheffieldin luovimpiin pelaajiin kuuluvan Bannanin mahdollinen poissaolo. Hänen merkityksensä joukkueen hyökkäysten rakenteluun ja avainsyöttöjen laatuun on merkittävä.Tasoero on selkeä isäntien hyväksi, ja ottelu päättyy kotivoittoon noin 66 prosentin todennäköisyydellä. Kohde ei jätä muuta vaihtoehtoa kuin napata oikein pelattu kotivoitto piikiksi.Sheffield United on sarjassa kolmantena ennen kaikkea erinomaisen puolustuksensa ansiosta. Joukkue on päästänyt sarjassa toiseksi vähiten maaleja, mutta hyökkäystehot kalpenevat muiden kärkijoukkueiden rinnalla. Viikkokierrokselta on alla 1–1-tasapeli Birminghamin vieraana. Avauksen miehistä toppari O’Connelin pelaaminen on epävarmaa, muuten käytössä on paras mahdollinen miehistö.Millwall on ohuesti putoamisviivan yläpuolella ja puolustaa niin ikään oman tasoisiinsa joukkueisin nähden laadukkaasti. Hyville maalipaikoille pääseminen tuottaa kuitenkin vaikeuksia. Tämä nähtiin jälleen viikkokierroksella QPR:ää vastaan, kun Millwall laukoi koko ottelussa maalia kohden kolmesti 0–0 päättyneessä ottelussa. Kokoonpanotilanne on Milwallin osalta erinomainen, eikä poissaolijoita näillä näkymin ole.Millwall lähtee hakemaan ottelusta tasapeliä, sillä vierasvoittoon se tuskin uskoo itsekään. Sheffield on ottelussa selvä 60 prosentin suosikki, muttei ole parhaimmillaan joutuessaan ottamaan ohjat käsiinsä. Ylipelattua kotivoittoa ei uskalleta ohittaa, mutta hyvin vähämaaliseen suuntaan kallellaan olevassa ottelussa on syytä mahduttaa tasapeli mukaan riviin.WBA on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota, kun viikkokierroksella tuli vieraissa takkiin Bristolilta 2–3. Kahdesta peräkkäisestä pettymyksestä huolimatta kokonaiskuva näyttää edelleen suotuisalta. Sarjasijoitus on neljäs neljän pisteen marginaalilla viidentenä olevaan Villaan. Kokoonpanotilanne on kohtalainen, sillä poissa ovat pelikieltoaan kärsivä Hegazi ja loukkaantunut Phillips.Prestonin alkuvuosi oli käsittämätöntä liitoa, mutta paluu arkeen on viimein koittanut, kun alla on kolme peräkkäistä tappiota. Viimeisin tuli viikkokierroksella kotona Leedsiä vastaan, kun vieraat olivat parempia 2-0-lukemin. Prestonilla ei kokoonpanon suhteen ole suuria huolia, sillä loukkaantumislista ammottaa tyhjyyttään. Tosin Pearson on pelikiellossa.Isännille ei kelpaa ottelusta kuin voitto, ja kahden peräkkäisen tappion jälkeen usko tekemiseen on pyrittävä palauttamaan mahdollisimman nopeasti loppukautta ajatellen. Tasoeroa on isäntien hyväksi yhden luokan verran. Preston on viimein alkanut palaamaan pelillisesti tasolle, jolle se kuuluukin. Aavistuksen ylipelattu kotivoitto kelpaa varmaksi bonuskierroksen lisärahaa tavoitellessa.Forestin nousuahaaveet kuuden parhaan sakkiin ja playoffeihin kokivat kolauksen viikkokierroksella, kun Sheffield Wednesday oli kotonaan parempi peräti 3–0-lukemin. Lopputulos ei kuvaa pelitapahtumia, mutta jotain Forestin valmistautumisessa otteluun meni pieleen. Forestin kokoonpanotilanne on erinomainen, eikä poissaolijoita näillä näkymin ole pois lukien loppukauden sivussa olevat Soudani ja Hefele.Rovers yllätti viikkokierroksella kotonaan Derbyn 2–0-lukemiin päättyneessä ottelussa. Voitto oli pelitapahtumiin nähden täysin ansaittu ja paikka keskikastissa sementoitui entisestään. Poissa viikonlopun ottelusta Forestia vastaan ovat Conway, Gladwin ja Samuel.Joukkueiden välillä on noin yhden luokan verran tasoeroa, ja Forestilla on edelleen ohuet mahdollisuudet taistella itsensä kuuden parhaan joukkoon. Forest nauttii hieman sarjan keskivertoa suurempaa kotietua, ja tässä vaiheessa kautta sen tulisi realisoitua myös tulostaululla. Hieman ylipelattu kotivoitto kelpaa bonuskierroksella varmaksi.Aston Villa dominoi tällä hetkellä niin pelillisesti kuin tuloksellisestikin. Nuoret urhot Abraham ja Grealish ovat päättäneet palauttaa Valioliigaottelut Villa Parkille. Seitsemän peräkkäistä voitettua ottelua, näissä 18 tehtyä ja neljä päästettyä maalia, kertovat tämän hetken kunnosta. Otteluohjelma on ollut kuitenkin vastustajien osalta suotuisa. Poissa ovat pelikieltoa kärsivä Mings sekä loukkaantuneet pitkäaikaispotilaat Carroll, Nyland, Chester ja Epnic.Bristol on sarjassa kuudentena pisteen Villaa perässä. Myös satamakaupungissa unelma Valioliigaan noususta on vielä vahvasti elossa. Viikkokierrokselta on alla tärkeä 3–2-kotivoitto WBA:sta ja samaan pitäisi pystyä lauantaina Villan vieraana. Tehtävää helpottaa joukkueen hyvä loukkaantumistilanne, sillä valmentaja Lee Johnsonilla on koko miehistö käytettävissään pois lukien loppukauden sivussa olevat Fielding ja Mäenpää.Villa on luokkaa parempi ja voittaa ottelun reilusti yli 50 pinnan todennäköisyydellä. Ottelu on kuitenkin kummallekin äärimmäisen tärkeä. Vieraat saavat viikkokierrokselta yhden päivän lepoedun, joka voi olla ratkaiseva. Kohdilleen rastitettu kotivoitto ja tasapeli kelpaavat kupongille. Isommissa porukoissa kohde tukkoon.Stoke on ollut yksi Championshipin kauden surullisimpia tarinoita. Tarinaan saatiin viikkokierroksella kirjoittaa jälleen yksi kappale lisää, kun Stoke jäi vieraissa täysin Swansean jyrän alle ja hävisi 1–3. Stoken sijoitus keskikastissa on jo varma, mutta sarjan suurimmista resursseista olisi saatava enemmän irti. Poissa viikonlopun ottelusta Rotherhamia vastaan ovat Shawcross ja Ince.Rotherhamille tarjottiin viikkokierroksella sauma ottaa elintärkeitä pisteitä, kun Aston Villa vieraili New York Stadiumilla ja vei lopulta pisteet kotiin 2-1-lukemin. Villa epäonnistui ottelun alkuminuuteilla rangaistuspotkussa, joutui miehen vajaalle puolen tunnin kohdalla ja luovutti Rotherhamille vielä rangaistuspotkunkin muutama minuuttia myöhemmin. Nämäkään eivät riittäneet tuomaan isännille pisteitä, mikä kertoo paljon joukkueen tämän hetkisestä tasosta. Rotherhamin kokoonpanotilanne on viikonlopun ottelun alla erinomainen.Stoken peliesitykset ovat olleet koko kauden sarjaa seuraaville naurunaihe, mutta Valioliigan tason resursseilla joukkueen tulisi loppukauden kotiotteluissan näyttää kannattajilleen joitain elonmerkkejä. Rotherham ei motivaatioedustaan huolimatta pysty vieraskentällä murtamaan Stoken puolustusta, mutta isäntienkään hyökkäys ei vakuuta. Oikein rastitettu kotivoitto tasapelivarmistuksella ovat parhaat peli-ideat kohteeseen.Reading aiheutti viikkokierroksella sarjakärki Norwichille harmaita hiuksia, kun vierailu Kanarialintujen kotistadionilla päättyi lopulta 2–2-tasapeliin. Pelitapahtumien valossa tasapeli oli Readingille verrattavissa lottovoittoon. Eroa on kuitenkin nyt jo kaksi pistettä ensimmäiseen putoajan paikkaan ja usko sarjassa säilymiseen vahvistui entisestään. Kokokoonpanotilanteessa ei suuria muutoksia ole tapahtunut. Pitkäaikaispotilaat Jaakkola, Swift ja Obita ovat edelleen sivussa.Brentford otti viikolla kotona 2–0-voiton Ipswichiä vastaan, eikä tulos jättänyt jossiteltavaa. Brentford tulee sijoittumaan tukevasti keskikastiin, joten panokseton vierasottelu Readingia vastaan ei välttämättä herätä suuria tunteita. Brentfordin kokoonpanotilanne on hyvä, eikä poissaolijoita ennakkotietojen mukaan ole.Kotonaan vahva Reading on parantanut otteitaan kevään edetessä ja tarvitsee vielä pisteitä sarjapaikan varmistamiseen. Brentfordilla ei kevään lopuissa otteluissa ole panosta, mikä on näkynyt varsinkin joukkueen puolustusasenteessa ja työmoraalissa. Motivaatio -ja kotietu kääntävät vaakakupin Readingin suuntaan, ja joudumme tyytymään ylipelattuun kotivoittoon tasapelivarmistuksella.Boro sai tiistaina viimein kuuden ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun Bolton kaatui vieraissa 2–0. Boro oli ottelussa isäntiä aktiivisempi ja otti ansaitusti täydet kolme pistettä. Voittoa sopi odottaakin, sillä Boron viime aikaisiin tuloksiin on mahtunut paljon epäonnea, eivätkä ne kuvaa joukkueen todellista tasoa. Lauantain Hull-ottelun alla laitapuolustaja Friendin pelaaminen on epävarmaa, mutta muuten valmentaja Tony Pulisilla on käytettävissään paras mahdollinen miehistö.Hull jatkoi viikolla tuloksellisesti hyviä otteitaan, kun Wigan kaatui keskiviikkona kotikentällä 2–1. Hull ei kuitenkaan ollut ottelussa kuskin paikalla, vaikka Wigan kuuluu sarjan heikoimpiin joukkueisiin – Hullin voitto sinetöityi vasta 89. minuutilla syntyneellä erikoistilannemaalilla. Hullin kokoonpanotilanne on hyvä, sillä ainoa poissaolija on loppukauden sairastuvalla viettävä toppari MacDonald.Vaikka kumpikin joukkue taistelee vielä paikasta nousukarsintoihin, on tasoero selvästi isäntien puolella. Boron viimeaikainen tappioputki ja toisaalta Hullin hyvä vire luovat tilanteen, jossa paluu keskiarvoon näyttää väistämättömältä. Boro voittaa ottelun useammin kuin kerran kahdesta ja kelpaa näin alipelattuna kupongin ideavarmaksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.