Vakio: Koti- ja motivaatioetu ratkaisevia

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester U - West Ham 1 X 2 Southampton - Wolverh. 1 3 Fulham - Everton 2 4 Brighton - Bournemouth 1 X 5 Burnley - Cardiff C 1 X 6 Leeds U - Sheffield W 1 7 Sheffield U - Millwall 1 X 8 West Bromwich - Preston 1 9 Nottingham - Blackburn 1 10 Aston Villa - Bristol C 1 X 11 Stoke - Rotherham 1 X 12 Reading FC - Brentford 1 13 Middlesbrough - Hull 1 Järj. (6+0), 16,00 e



United hävisi Wolvesin vieraana 1–2, vaikka tasapeli olisi ollut pelitapahtumiin nähden reilumpi lopputulos. United pelaa keskiviikkona Barcelonaa vastaan Mestarien liigassa, mikä vaikeuttaa otteluun valmistautumista. West Hamin peliesitykset ovat viime aikoina olleet heikkoja. Viimeksi tuli Evertonia vastaan 0–2-kotitappio ottelussa, jossa West Ham ei saanut luotua yhtään kunnon maalipaikkaa. United on kotonaan 70 prosentin suosikki, mutta kotivoitto on syytä varmistaa ristillä Unitedin Mestarien liiga rasituksen takia.Southampton hävisi Liverpoolille kotona 1–3, vaikka oli pelissä hyvin mukana ensimmäisen jakson. Paine kasvoi lopulta kuitenkin liian suureksi, ja Salah viimeisteli voittomaalin 80. minuutilla. Wolves palasi voittojen tielle kaatamalla kotona Unitedin 2–1, mutta motivaation löytäminen kevään vierasotteluihin on kysymysmerkki. Soton on viiden pisteen turvin putoamisviivan yläpuolella ja haluaa varmistaa sarjapaikkansa mahdollisimman pian. Soton on hieman kauden tuloksiaan parempi joukkue ja kelpaa motivaatioetunsa puolesta varmaksi.Fulham hävisi Watfordille vieraissa 1-4, vaikka oli ensimmäisellä jaksolla jopa parempi. Toisella jaksolla Watford nosti tempoa ja Fulham suli totaalisesti, mikä kertoo paljon joukkueen asenteesta ja koko kauden vuotaneesta puolustuksesta. Evertonin trendi on jyrkässä nousussa. Alla on kolme peräkkäistä voittoa nollapeleillä, viimeksi tuli 1–0-voitto Arsenalista. Vieraat ovat ottelussa noin 55 prosentin suosikkeja ja kelpaavat viime aikaisten terävien otteidensa vuoksi varmaksi asti.Brighton hävisi Chelsealle vieraissa 0–3 ja FA-cupista tuli lähtö Manchester Cityä vastaan 0-1-tappion myötä. Bournemouth koki kotona nöyryyttävän 1–3-tappion Burnleylle, vaikkei lopputulos vastaa täysin pelitapahtumia. Brighton on kotona noin 40 prosentin suosikki ja tarvitsee vielä pisteitä, jotta sarjapaikan puolesta ei tarvitse puristella viimeisille kierroksille asti. Varmistetaan kotivoitto tasapelillä.Viimeksi saatiin jälleen tyylinäyte Sean Dychen magiasta, kun Burnley kaatoi Bournemouthin vieraissa 1–3. Maalipaikoilla ei kuitenkaan tälläkään kertaa juhlittu. Cardiff jäi odotetusti hallitsevan mestarin jalkoihin, kun City oli kotona parempi 2–0. Ottelussa riittää panosta. Cardiff taistelee noususta putoamisviivan yläpuolelle, eikä isäntienkään sarjapaikka ei ole vielä saletissa ja loppuohjelma on haastava. Burnley on hieman yli 50 prosentin suosikki, mutta ennakkoon tasainen ja vähämaalinen ottelu on syytä varmistaa.Leedsin haaveet suorasta noususta kokivat viikonloppuna kolauksen, kun vieraissa Birminghamia vastaan tuli 0–1-tappio. Leeds loi useita hyviä maalipaikkoja, mutta oli viimeistelyssä epäonninen ja sortui huolimattomuuteen omassa puolustuspelissään. Sheffield Wednesday koki karvaan 1–3-tappion kotonaan Aston Villaa vastaan, vaikka olisi ansainnut pelistä enemmän. Leeds on ottelussa 60 prosentin suosikki ja kelpaa epäonnisten tappioidensa ärsyttämänä piikiksi.Sheffield United haki täydet kolme pistettä 1–0-voittoon päättyneestä vierasottelusta Prestonia vastaan. Pisteet tulivat sopivaan saumaan, sillä Leeds hävisi samaan aikaan Birminghamille. Näin Sheffield on pisteen turvin kiinni suorassa nousupaikassa. Millwall kaatoi kotona onnekkaasti West Bromwichin 2–0 ja sai pitkästä aikaa kartutettua pistetiliään säilymistaistelussa. Tasoero on selvä isäntien hyväksi. Jaossa on kuitenkin kummallekin elintärkeät pisteet, joten napataan tasapeli mukaan rivin arvoa nostamaan.WBA hävisi viikonloppuna Milwallin vieraana 0–2, mutta tuloksen taakse mahtui runsaasti epäonnea. Preston puolestaan hävisi kotonaan Sheffieldille 0–1, eikä pallo pompi enää niin suotuisasti kuin alkuvuoden hurjassa 12 ottelun tappiottomassa putkessa. WBA on luokkaa laadukkaampi ryhmä ja ansaitsee kotonaan yli 50 prosentin suosikkiaseman. Piikin paikka.Forest taipui viikonloppuna Rotherhamin vieraana 1–2, vaikka hallitsi ensimmäisellä puoliajalla selvästi pelitapahtumia. Rovers hävisi kotona Stokelle 0–1, eikä saanut toisen puoliajan rynnistyksestään huolimatta tulosta aikaan. Rovers on varmistanut sarjapaikkansa, eikä loppupeleissä ole kilpailullista panosta. Forestilla puolestaan on yhä saumat kuuden parhaan joukkoon. Forest kelpaa vahvana kotijoukkueena varmaksi.Villa on päässyt kevään myötä kovaan kuntoon. Alla on jo peräti kuusi peräkkäistä voittoa. Viimeisin tuli hieman onnekkaastikin Sheffieldissä Pöllöjen vieraana, kun Villa otti kahdella lisäajan maalillaan 3–1-voiton. Myös Bristolin otteet ovat parantuneet huonomman jakson jälkeen, vaikka viikonloppuna joukkue jäi kotona 2–2-tasapeliin Wigania vastaan. Villa on vähintään luokkaa laadukkaampi ja ansaitsee yli 50 pinnan suosikkiaseman. Viikkokierros tarjoaa lepoetua vieraille, joten varmistetaan kotisuosikki ristillä.Stoke otti viimein voiton, kun Rovers kaatui vieraissa 1–0. Voittoa edelsi viiden maalittoman ottelun sarja, mikä kertoo paljon Stoken takalukossa olevasta hyökkäyspelaamisesta. Rotherham nosti päänsä lähemmäs pintaa, kun 2–1-kotivoitto Nottinghamista toi joukkueen pisteen päähän viimeisellä säilyjän paikalla olevasta Readingista. Stoke on nihkeistä peliesityksistään huolimatta kotonaan lähes 60 prosentin suosikki, mutta risti on syytä mahduttaa mukaan riviin.Reading hävisi Hullin vieraana 1–3, eikä eroa ensimmäisen putoajan paikalla olevaan Rotherhamiin ole kuin piste. Brentford seilaa viiden voitottoman ottelun putkessa, ja loppukauden ottelut ovat enää muodollisuus. Alla on 3–3-tasapeli kotona Derbyä vastaan. Reading tarvitsee kipeästi pisteitä ja kotiyleisön edessä niiden vieminen isommiltakin on mahdollista. Haetaan motivaatioetua nauttivasta kotijengistä rohkea piikki.Boro on ajautunut syviin vesiin, kun viikonlopun reissupeli Swansean vieraana tuotti kuudennen peräkkäisen tappion 1-3 lukemin. Fanit ovat ehtineet jo kyseenalaistaa Tony Pulisin aseman päävalmentajana. Hullin vire on viime viikkoina kohentunut. Alla on kolme tappiotonta ottelua. Reading kaatui viikonloppuna kotona 3-1. Boron viime aikaiset tulokset ja todellinen taso eivät kohtaa. Ykkösestä viimeinen varma kupongille.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimii joukkueiden viime hetken kunto.