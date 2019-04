Jalkapallo

Vakio: Kirsikkana kakun päällä

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Newcastle - Crystal P 1 X 2 Bournemouth - Burnley 1 3 Huddersfield - Leicester 2 4 Preston - Sheffield U 1 X 5 Birmingham - Leeds 2 6 Millwall - West Bromwich 1 2 7 Swansea - Middlesbrough 1 8 Sheffield W - Aston Villa X 2 9 Brentford - Derby 1 10 Bristol C - Wigan 1 11 Rotherham - Nottingham 2 12 Hull - Reading X 2 13 Blackburn - Stoke 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



Newcastle on noussut hyvään lyöntiin, kenttätasapaino on löytynyt ja tehojakin siinä sivussa. Keskikasti kutsuu kevään päätteeksi. Laadukas Longstaff on sivussa, mahdollisesti myös Schär. Crystal P voitti Huddersfieldin kotona 2-0, mutta ottelun kuva oli hyvin tasainen. Toppari Sakho on lasaretissa. Palace oli tulessa myös keskiviikkona, joten palautumisaikaa on isäntiä kaksi päivää vähemmän. Tasaväkisessä ja vähämaalisessa ottelussa Magpies on marginaalinen suosikki. Runsas rastitus.Bournemouth hävisi Leicesterille reissussa 0-2 aivan ansaitusti, tosin maalin ero olisi kuvannut peliä hieman paremmin. Kotona tulokset ovat olleet merkittävästi parempia. Burnley kaatoi kotona Wolvesin 2-0 lukemin ja päihitti vaihteeksi xG:t satanolla. Tasapeli olisi ollut huomattavasti kuvaavampi lopputulos. Ottelu etenee isäntien kontrollissa, Clarets keskittyy puolustuspeliin. Materiaaliltaan laadukkaampi Bournemouth voittaa lähes kerran kahdesta ja nostetaan varmaksi saakka.Huddersfield kärsi osin epäonnisen 0-2 vierastappion viimeksi Crystal Palacelle. Häviö sinetöi Terriersin putoamisen. Kotona joukkue haluaa jättää faneille hyvät muistot liigasta, joten asenne lienee kunnossa. Leicester on nousuvireessä ja kaatoi viimeksi Bournemouthin hallitusti ja ansaitusti 2-0. Melko viihdyttävä ottelu pitäisi olla luvassa, sillä aktiivista otetta saa odottaa kummaltakin. Kahta luokkaa kovempi Leicester ansaitsee päälle 55 pinnan suosikkiaseman, kelpaa piikiksi.Prestonin pitkä tappioton putki katkesi, kun Readingin vieraana kärsittiin 1-2 tappio, vaikka ottelu oli tasainen ja PNE pelillisesti jopa parempi. Sheffield U puolestaan menetti kahdesti maalin johtonsa, kun Bristol City haki yllättävän 3-2 vierasvoiton. Suoraa nousua havitellaan edelleen, Preston puolestaan saalistaa pudotuspelipaikkaa. Isoja pisteitä on jaossa. Blades on vähän päälle 40 pinnan suosikki, mutta haastava ilta on edessä. Preston osaa puolustaa. Rohkea ohitus.Birmingham hävisi WBA:lle vieraissa 2-3, vaikka johti kahteen otteeseen ja oli pelillisestikin parempi osapuoli. Viiden pelin tappioputken myötä Brum on ajautunut putoamiskamppailuun, mutta on tauluaan parempi. Leeds nousi kahdesta tappioasemasta huolimatta 3-2 kotivoittoon Millwallista ja kipusi sarjakakkoseksi. Maalintekokisoissa LUFC on vahvoilla. Vauhdikas ja viihdyttävä ottelu on edessä. Leeds voittaa liki kerran kahdesta ja sopii heittämällä varmavalinnaksi.Millwall taisteli miehekkäästi Leedsin vieraana, johti kahdesti, mutta taipui lopulta ansaittuun 2-3 tappioon. Kotiriippuvainen Lions on vian pisteen putoamisviivan yläpuolella. WBA käänsi kahdesta tappioasemasta huolimatta kotipelin Birminghamia 3-2 voitoksi, mutta oli myös onnekas. Pistejako olisi ollut huomattavasti oikeutetumpi lopputulema. Baggies on nousukarsintasijassa kiinni. WBA on ainoastaan marginaalinen suosikki. Haetaan pikkuyllätystä ykköskakkosella.Swansean kohtalo on jumahtaa keskikastiin. Putoaminen ei ole todellinen uhka, joten kauden loppu menee enemmän tai vähemmän pelaillessa. Boro saalistaa vielä nousukarsintapaikkaa, mutta vire on heikko. Ennen viikkopeliä alla oli neljän tappion putki. Maalinteko sakkaa pahasti. Swansilla on sauma tehdä kiusaa, Boron alakerran ollessa epävarma. Kahden heikkovireisen joukkueen kohtaamisessa Joutsenet jäävät kotiedun ansiosta pikkiriikkiseen suosikkiasemaan. Rohkea ideavarma.Sheffield Weds on todella kovassa iskussa, ja eritoten puolustus on äärimmäisen pitävässä formissa. Alla on kiikarit Stoken vieraana, mikä oli yhdestoista tappioton peli putkeen. Aston Villa kaatoi Blackburnin kotona 2-1 kontrolloidulla esityksellä. Vire on väkevä, voitto oli viides perättäinen. Villa on noussut jo pudotuspelipaikalle. Tasainen ja vähämaaliseen suuntaan niukasti nojaava on edessä, Villa on noin kaksi kertaa viidestä voittava vierassuosikki. Risti suosikin rinnalle.Brentfordilla on ohuet saumat nousukarsintapaikalle, mutta tasapelien sijaan Bees tarvitsee voittoja. Hyökkäysvoimaiselle joukkueelle aktiivinen pelitapa on kuitenkin selkärangassa. Derby murskasi viimeksi Rotherhamin 6-1 kovilla tehoilla, joten alla on neljä tappiotonta peliä. Rams on kiinni viimeisessä pleijaripaikassa. Brentford pelasi myös viikolla, joten palautumisaika jää vieraita lyhyemmäksi. Kotijoukkue ansaitsee 50 prosentin suosikkiaseman ja jää tällä kertaa tolpaksi.Bristol haki SheffU:sta 3-2 vierasvoiton vahvalla esityksellä. Cityllä on myös viikkopeli, joten vieraat pääsevät kohtaamiseen tuoreempana. Robins on mukana tiukassa ja tiiviissä pudotuspelipaikan kamppailussa. Wigan pelasi viimeksi reilun 0-0 tasurin Brentfordin kanssa. Latics on vian neljä pinnaa putoamisviivan yläpuolella, joten kummallakin on kohtaamiseen kovat panokset. Koti- ja materiaaliedun myötä isännät voittavat vähän useammin kuin kerran kahdesta. Varmaksi vain.Rotherham romahti viimeksi 1-6 vierastappioon Derbylle. Ansaittu tappio, mutta pelin tapahtumat olivat lukemia tasaisemmat. United on pisteen putoamisviivan alapuolella, joten pistetarve on akuutti. Nottingham kaatoi kotona Swansean 2-1, mutta olisi voinut vallan hyvin hävitäkin ottelun. Forest on kaksi pinnaa nousukarsintaviivan alla. Melko tasainen ja defensiivisväritteinen peli on edessä. Forest on vieraskentästä huolimatta noin 40 prosentin suosikki. Rohkea piikki.Hull haki viimeksi Ipswichistä 2-0 voiton, mutta oli pelillisesti jopa vaisumpi osapuoli. Tiikerit on ollut onnekas ja sarjasijoitus on otteisiin nähden yläkantissa. Ohut sauma nousukarsintaan on elossa. Reading otti kovan kotivoiton, kun Preston kaatui 2-1 hyvällä esityksellä – tosin tasuri olisi kuvannut tapahtumia paremmin. Royals on ollut vieraissa vaisumpi. Eroa putoajan paikalle on vain neljä tikkiä. Hullin suosikkiasema jää alle 50 pinnan. Haetaan rohkea ohipeli, X2.Blackburnin vaisu kevätkausi sai jatkoa, kun Rovers hävisi Aston Villan vieraana 1-2. Pelitapahtumat olivat kuitenkin hyvin tasaiset. Blackburn osaa puolustaa tiiviisti ja on ollut kotona vahva. Stoken kyky voittaa on jo legenda. Viimeksi tilille tuli taas tasapeli, kun Sheffield W:n isäntänä pelattiin kiikarit. Defensiivinen ja passiivinen joukkue kuuluu keskikastiin. Erittäin vähämaaliseksi ennakoidussa ottelussa Blackburn on marginaalinen ennakkosuosikki. Ykkösristillä edetään.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.