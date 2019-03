Jalkapallo

Vakio: Susille juotetaan karvasta punaviiniä

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester U - Watford 66 22 12 1 2 Leicester - Bournemouth 53 25 22 1 3 Burnley - Wolverhampton 30 29 41 1 X 4 Brighton - Southampton 40 30 30 1 2 5 Crystal P - Huddersfield 65 23 12 1 6 West Ham - Everton 40 28 32 1 7 Middlesbrough - Norwich 61 24 15 1 X 8 Aston Villa - Blackburn 62 23 15 1 9 Leeds - Millwall 62 23 15 1 10 Derby - Rotherham 55 25 20 1 2 11 Sheffield U - Bristol C 56 25 19 1 X 12 Reading - Preston 28 29 43 2 13 Stoke - Sheffield W 38 32 30 X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Manchester U - Watford 77 15 8 2 Leicester - Bournemouth 62 24 14 3 Burnley - Wolverhampton 25 27 48 4 Brighton - Southampton 39 34 27 5 Crystal P - Huddersfield 77 13 10 6 West Ham - Everton 43 29 28 7 Middlesbrough - Norwich 27 31 42 8 Aston Villa - Blackburn 76 14 10 9 Leeds - Millwall 79 12 8 10 Derby - Rotherham 66 20 14 11 Sheffield U - Bristol C 67 18 13 12 Reading - Preston 28 28 44 13 Stoke - Sheffield W 38 33 29



Man United palaa maajoukkuetauolta kahden tappion putkessa, kun FA Cupista tuli Wolvesin käsittelyssä lähtö. Isossa kuvassa otteissa ei ole valittamista, ja varmasti osittain myös tästä palkintona Solksjärin kanssa solmittiin kolmivuotinen sopimus. Tähtäin neljän joukkoon on tavoitettavissa. Tauon aikana pikkukolhuja saatiin mukavasti paikkailtua, eikä maajoukkueesta sivuun jääneistä ole todennäköisesti poissa kuin vain Lukaku. Alexis toki jatkaa lasaretissa.Watford sen sijaan eteni cupissa välieriin ja pelaa liigan seiskasijasta, joka saattaa tuoda europelejä ensi kaudella. Hornetsin kausi on ollut kaikkinensa nappisuoritus. Kurinalaisuus ja organisoitu joukkuepelaaminen ovat olleet menestyksen kulmakivet. Avauksesta Holebasin pelaaminen on epävarmaa.Isännät kontrolloivat ottelua ja hallitsevat palloa enemmän, mutta ihan helppo iltapuhde ei edessä ole. Laadukkaat maalipaikat saattavat jäädä yllättävän vähiin. Erityisen tarkkana United saa olla aikaisten pallonmenetysten kanssa. Yhtä kaikki, materiaali- ja kotietu tekevät Unitedista käytännössä kaksi kertaa kolmesta voittavan suosikin. Ykkönen on näin ollen kymmenisen pinnaa ylipelattu, mutta hyvin nuhaisella kierroksella vaihtomerkit joudutaan käyttämään muualle. United varmaksi, porukoissa ehdottomasti lisämerkkejä käyttöön.Leicester sai selvästi potkua uudesta managerista. Uusi virta ja aktiivisempi pelitapa tuottavat keväällä tuloksia, niinpä seitsemäs sija on tehtävissä. Odotettavissa on myös, että kotisaldo komistuu. Avauksesta laatutoppari Maguire on pelikiellossa, Albrighton on puolestaan lasaretin puolella.Bournemouthin vierassaldo on sanalla sanoen surkea, ja varsinkin puolustus on pettänyt reissussa pahasti. Joukkue jää loppujen lopuksi keskikastiin. Kokoonpanotilanne on Cherriesillä haastava, sillä optimiavauksesta liki puolet saattaa olla sivussa. Cookit sekä Francis ovat pois varmasti, Smith, Stanislas, Gosling sekä Surman hyvin todennäköisesti. Miinusta on jaettava.Isännät kontrolloivat kohtaamista ja haluavat pitää palloa, siinä missä Bournemouth ennemmin hyökkää vastaan. Ketut on luokkaa parempana hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Myös kakkoskohteessa kotivoitto on saanut sen kymmenisen prosenttiyksikköä liikaa peliä, mutta nyt on mentävä ”mutu” edellä. Bournemouth on vieraissa heikko ja Ketut nousussa. Kotipiikki.Burnley siirtyi tauolle neljän pelin tappioputkessa, joten tauon aikana on varmasti käytetty aikaa puolustuspelin viilaamiseen. Sinänsä viime pelien otteet eivät kuitenkaan heikkoja ole olleet - xG:n valossa Clarets on ollut hyvin mukana. Joukkue on mukana putoamistaistelussa ja vain kaksi pinnaa turvan puolella. Keväästä on tulossa haastava. Defour ja Lennon ovat avauksesta sivussa. Gudmundssonin pelaaminen on epävarmaa.Sarjanousija Wolves eteni ennen taukoa FA Cupin välieriin Man Unitedin kustannuksella ja on sarjassa seitsemäntenä. Huippukauden pelannut joukkue on erittäin hyvin organisoitu ja tiivis puolustus kantaa myös keväällä. Vaikeaa on Susia vastaan maaliverkkoja heilutella. Avauksesta toppari Bennett kärsii pelikieltoa.Kahden tarkkaan puolustavan joukkueen kohtaamisessa laadukkailla maalipaikoilla ei juhlita. Virheettömyys kantaa tasaväkisessä kamppailussa pitkälle, avausmaalin merkitys kasvaa. Sudet on vähämaalisessa pelissä karvan yli 40 pinnan suosikki. Vajaat kymmenen prosenttiyksikköä ylipelattu Wolves joutuu nyt ohituskaistalle, ykkösristi. Lapun maistuvin ohitus.Brighton eteni Millwallia vastaan vastan pilkuilla cupin välieriin, mutta itseluottamukselle nousu tappioasemista teki eetvarttia. Alla on kolmen pelin voittoputki. Albionin pelillinen vire on ollut selvässä nosteessa ja on odotettavaa, että Lokit kerää keväällä paremmin pinnoja kuin syyskaudella. Avauksesta luottomies Gross on todennäköisesti sivussa. Vaihtoehtokärki Andonen pelaaminen on epävarmaa.Southampton on kolme pistettä kotijoukkuetta jäljessä ja vain kaksi pinnaa erottaa Saintsin putoamisviivasta. Joukkueen sijoitus ei kerro koko totuutta potentiaalista ja kannattaa myös huomioida, että Hassenhüttlin alaisuudessa pistekeskiarvo on roimasti Hughesin aikakautta parempi. Nousua pitäisi olla luvassa. Hyökkäyskaartin suhteen on pientä epävarmuutta, sillä Obafemi on sivussa ja Long sekä Ings ovat epävarmoja osallistujia. Bednarek on sairastellut ja keskikentän tärkeä Lemina on myös epävarma tapaus.Ottelussa on isot panokset, mutta peruutteluun en usko, sillä ottelussa on vahva paikallislataus. Sen sijaan luvassa pitäisi olla hyvätempoinen ja viihdyttävä kamppailu, jossa isännät ovat 40 prosentin suosikkeja. Tasapelin kannatus on mennyt liian suureksi, joten pudotetaan risti kupongilta ulos. Ottelussa on kuitenkin saumat runsasmaalisuuteen.Vaikka Crystal Palace hävisi ennen taukoa cupissa Watfordille ja sarjassakin Brightonille, niin pelillinen ilme on ollut viime viikkoina positiivinen. Putoaminen ei näyttäisi olevan todellinen uhka. Joukkue on kuitenkin ollut pisteiden valossa kotikentällään yllättävän vaisu – reissusta on kasassa pinna enemmän. Avauksesta toppari Sakho on pois, tärkeiden Zahan sekä Wan-Bissakan pelaaminen on epävarmaa.Huddersfield sen sijaan putoaa, joten Terriers voi nauttia kauden lopuista otteluista ja pelata rohkeasti sekä vapautuneesti. Oletettavaa on, että joukkue tulee tähänkin peliin aktiivisella otteella. Loukkaantumisia on tosin melko paljon rasitteena, mutta avauksen miehiä on sivussa vain muutama. Puncheon ei saa pelata emoseuraansa vastaan, keskikentältä Hogg on sairastuvalla.Isännät eivät ole parhaimmillaan hallitessaan palloa, mutta todennäköisimmin pelin kuva asettuukin siten, että vieraat hallitsevat pelivälinettä. Joukkueiden välillä on useamman luokan ero – suurempi kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Näin ollen Kotkat vie pisteet 65 prosentin todennäköisyydellä. Vakiokansa on naputtanut isäntiä taas sen kymmenisen pinnaa liikaa. Joudumme tyytymään ylipelattuun kotivarmaan.West Ham on ailahdellut, mutta kotona on alla seitsemän perättäistä tappiotonta ottelua. Hammers taistelee niin ikään seitsemännestä sijasta ja mahdollisesta europaikasta. Joukkueella on ollut poissaolovaivansa ja muutama mies jatkaa vieläkin sivussa, mutta suurta painoarvoa ei näille taritse enää antaa.Everton on selvästi nousukuntoinen ja kipuaa kohti kymmenen joukkoa. Reissussa tuloksenteko on kuitenkin ollut selvästi nihkeämpää. Gomes, Mina, Digne sekä Jagielka ovat epävarmoja osallistujia.Tapahtumiltaan hyvin tasainen, mutta hyvätempoinen kamppailu on luvassa, vieraat ovat perustasoltaan parempia. Hammers nousee kotiedun myötä 40 prosentin suosikkiasemaan. Käytännössä kohdilleen rastittu ykkönen on otettava rohkeasti varmaksi asti. Luotetaan kotivireen jatkumoon.Boron vire ennen taukoa oli huolestuttavan heikko. Alla on neljä voitotonta ottelua, ja näistä kolmessa edellisessä omiin on mennyt peräti seitsemän palloa. Se on puolustuksestaan tunnetulle joukkueelle paljon. Alavireen myötä nousukarsintapaikka on uhattuna – eroa saalistajiin on vain piste. Alakerrasta runkopelaaja Friend jatkaa takareisivaivaisena sivussa.Norwich johtaa sarjaa, alla on kuusi voittoa putkeen. Loppukauden simulaatioiden perusteella Kanarialintujen suoran nousun todennäköisyys on kivunnut jo päälle 70 prosentin. Hyökkäys tuottaa tehoja, nopeatempoinen lyhytsyöttöpeli toimii ja samaan aikaan alakerta on tiivistynyt. Oleellisia poissaoloja ei vierailla ole.Boron pelitapavalinta on selkeä: puolustuksen ehdoilla mennään. Ottelu kääntyy niukasti vähämaaliseen suuntaan. Selvästi parempivireinen ja myös vieraissa aktiivisesti pelaava Norwich nousee vieraskentästä huolimatta marginaaliseksi suosikiksi. Pelikansa on innostunut Pukista ja Norwichista hieman liikaa. Lähdetään hakemaan ohipelillä arvoa riville.Aston Villa äityi ennen taukoa todella kovaan lyöntiin. Tilille saatiin kovia päänahkoja ja eritoten tiivistynyt puolustus on kerännyt kehuja. Kovalla rahalla rakennettu joukkue on noussut jo pudotuspeliviivan päälle. Tulivoimaahan Villasta tunnetusti löytyy. Kokoonpanotilanne voisi kuitenkin olla parempi. Maalilta Nyland on pois, alakerrasta kokenut Hutton ja lupaava Tuanzebe. Myös Chesterin pelaaminen on epävarmaa.Blackburn on ollut kotikentällä tuloksellisesti parempi kuin vieraissa. Nousijan syksy oli mainio, mutta nyt pelillinen vire on laskussa. Rovers kykenee kyllä tiiviiseen puolustuspeliin, eikä putoamisen pitäisi uhata. Alakerrasta Lenihan on avauksesta pois.Isännät lähtevät pelin virtausta kontrolloimaan ja nousevat pari luokkaa vahvempana jopa karvan yli 60 prosentin suosikkiasemaan. Pakkohan se on myöntää, että tuntuu pahalta täyttää lappu näillä selkeillä kotisuosikeilla, jotka ovat saaneet selvästi liikaa kannatusta, mutta kun ei muuta oikein voi. Villa piikiksi. Jos lompakossa riittää leveyttä, niin tasapelille voi harkita vaihtomerkkiä.Leeds on sarjassa kolmantena, pisteen suorasta noususta. United on notkahtanut aika ajoin, mutta aktiivinen ja kovatempoinen pelitapa on tuottanut pääosin tulosta. Kova liike ja aggressiivisuus on toiminut tässä sarjassa. Pienenä jobinpostina ykkösmaalintekijä Roofe jatkaa vielä sairastuvan puolella. Hyökkääjä Clarke ja keskikentän Forshaw ovat epävarmoja osallistujia.Millwall on kotiriippuvainen joukkue, joka on erityisen vaarallinen erikoistilanteissa. Avoimesta pelistä paikkoja syntyykin sitten turhan hitaaseen tahtiin. Lions on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella, joten haastava kevät on edessä. Puolustuslinjasta avauksen McLaughlin sekä Wallace saattavat olla sivussa.Joukkueiden välillä on pientä viharakkaussuhdetta, mikä sähköistää tunnelmaa. Leeds heiluttaa tahtipuikkoa ja vie peliä, siinä missä Millwall puolustaa matalalta ja pyrkii tukkimaan keskustan. Lionsin pelin avaamisvaiheeseen voidaan odottaa haasteita. Myös Leeds ansaitsee kotinurmella vähän useammin kuin kolme kertaa viidestä voittavan suosikkiaseman. Sama laulu jatkuu. Kotivoitto toteutuu melko usein, mutta on kerännyt liikaa pelimerkkejä. Myös tässä kohteessa kotivarma päätyy vihjeeseen. Isommissa panostuksissa risti on oiva lisä.Derby ei ole saanut pientä suvantoaan oikenemaan. Pässeillä on ollut viime viikkoina yllättävän paljon haasteita hyökkäyspään tekemisen suhteen. Laatupaikkoja luodaan harvakseltaan, eikä tehojakaan löydy viimeistelyyn. Nousukarsintoihin on eroa kuitenkin vain piste. Osa ongelmista selittyy myös loukkaantumismurheilla. Keskikentältä niin King, Bryson kuin Mount ovat olleet poissa, lisäksi Lawrencen pelaaminen on epävarmaa.Rotherham taistelee sarjapaikkansa puolesta. Millersin pelivire on ollut kelvollinen viime viikot, mutta joukkue on vielä viivan alapuolella pisteen erolla. Jotta sarjasopimus saataisiin uudistettua, pitää Rotherhamin onnistua puolustamaan tiiviimmin. Vieraista tilillä on vasta yksi voitto. Hyökkäyskaartista Proctor sekä Vassell ovat sivussa.Derbyn pitäisi nämä pelit voittaa, mutta helppo tehtävä ei edessä ole. Miten joukkue onnistuu realisoimaan pelin hallinnan hyviksi maalipaikoiksi – siinä avainkysymys. Joukkueiden välillä on toki selkeä tasoero, niinpä Ramsin suosikkiasema kuuluu olla 55 pinnaa. Tähän kohteeseen jää vaihtomerkki käytettäväksi, sillä luotto Derbyyn horjuu. Selvästi ylipelattu ykkönen on ehdottomasti varmistettava. Otetaan kakkosella, sillä Rotherham kaipaa voittoja.Sarjakakkonen Blades on hyvässä lyönnissä, eikä ole hävinnyt kymmeneen otteluun. Selkeä pelitapa sekä hyvin organisoitu puolustus pitävät Unitedin suorassa nousussa kiinni. Joukkue on ollut kotona todella vahva ja on esimerkiksi päästänyt omiin alle 0,70 maalia per ottelu. Muutama pelimies on epävarmalla statuksella, mutta suurta painoarvoa ei näille tarvitse antaa.Bristol City on sen sijaan selvässä laskusuunnassa. Robins ei ole voittanut kuuteen otteluun ja varsinkin hyökkäyspeli on nihkeää. Cityn peli perustuu pitkälti tiiviiseen puolustuspelaamiseen, mikä luonnollisesti syö hyökkäystehoja. Maalivahti Fielding on lasaretissa.Kotijoukkue ottaa kohtaamisen hallintaansa, siinä missä vieraat pudottavat linjat alemmas. Bristolin perustaso ei ole merkittävästi isäntiä heikompi, mutta vire sekä kotietu tekevät Bladesista vähän alle 60 prosentin suosikin. United on yli kymmenen pinnaa ylimerkattu. Pieni kutina on, että Bristol kykenee tässä kiusaa tekemään ja venymään pistesuoritukseen, mutta ohipeli ei inspiroi. Kotivoiton rinnalle risti.Kotona vahva Reading on parantanut pelillisesti, mutta putoamispeikko loikkii vielä kintereillä. Royals on vain pisteen viivan päällä, mutta vire antaa uskoa tekemiseen. Sarjassa on heikompiakin kokonaisuuksia. Kokoonpanon suhteen on kuitenkin haasteensa, sillä Jaakkola jatkaa maalilta sivussa ja hyökkäyksestä ovat seitsemän häkin Bödvarsson sekä viiden rysän Baldock pois. Keskikentältä avauksen Rinomhota sekä Kelly ovat myös sairastuvalla.Preston on sarjan kuumimpia joukkueita, joka on tehnyt todella väkevää nousua alemmasta keskikastista jo nousukarsintasijan tuntumaan. North End on hävinnyt viimeksi tammikuun alussa. Kollektiivinen sekä tiivistynyt puolustuspelaaminen on ollut nousun edellytys. PNE on myös vahva erikoistilannejoukkue. Yhdeksän maalin Robinson sekä neljän häkin Moult ovat sivussa.Tiivistä puolustuspeliä on luvassa kummaltakin nipulta, joten vähämaaliseen suuntaan nojataan. Varsin tasainen kamppailu on edessä, virheettömyys palkitaan. Vieraat ovat hivenen yli 40 pinnan suosikkeja. Kohdilleen rastittu kotivoitto on koko kupongin laadukkaimpia varmaideoita.Stoke ei kerta kaikkiaan osaa voittaa – liki puolet kauden peleistä on päättynyt pistejakoon. Passiivinen pelitapa syö hyökkäystehoja, toki omiinkaan ei tällä tyylillä liikaa palloja mene. Materiaali tarjoaisi kyllä huomattavasti aktiivisempaankin peliin ainekset. Toki Potters ei ole hävinnyt seitsemään peliin, mutta voittoja näistä on vain yksi. Keskikastin sijoitus on luvassa. Kokoonpanotilanne on erinomainen.Sheffield Weds on viilannut pelitapaansa, niinpä maalintekoyritykset nähdään nyt paremmista sektoreista. Vahvassa nousussa oleva Pöllöt on hävinnyt sarjassa viimeksi tammikuun puolivälissä. Tiivis puolustus on myös vahvuus. Luvassa lienee melko tylsä kamppailu, jossa tempo on melko matala. Molemmat panostavat puolustuspeliin, niinpä maalipaikoilla ei juhlita. Potters on ainoastaan marginaalinen suosikki. Vakiokansa on rastinut päätöskohteen käytännössä kohdilleen, joten omat mieltymykset ovat sallittuja. Vähämaaliseen peliin on hyvä lähteä rististä, vaihtomerkki kääntyy vireen suuntaan.