Vakio: Potters ei osaa voittaa

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester U - Watford 1 2 Leicester - Bournemouth 1 3 Burnley - Wolverhampton X 2 4 Brighton - Southampton 1 2 5 Crystal P - Huddersfield 1 6 West Ham - Everton 1 X 7 Middlesbrough - Norwich 1 2 8 Aston Villa - Blackburn 1 9 Leeds - Millwall 1 10 Derby - Rotherham 1 11 Sheffield U - Bristol C 1 12 Reading - Preston X 2 13 Stoke - Sheffield W X 2



United palaa maajoukkuetauolta kahden tappion putkessa, kun FA Cupista tuli Wolvesin käsittelyssä lähtö. Kuherruskuukausi Olen kanssa on jo ohi, mutta tähtäin neljän joukkoon on tavoitettavissa. Muutama poissaolo on. Watford sen sijaan eteni cupissa välieriin ja pelaa liigan seiskasijasta, joka saattaa tuoda europelejä ensi kaudella. Hornetsin kausi on ollut kaikkinensa nappisuoritus. Materiaali- ja kotietu tekevät Unitedista vähän yli 60 prosentin suosikin. Otetaan isännistä piikki.Leicester sai selvästi potkua uudesta managerista. Uusi virta ja aktiivisempi pelitapa tuottavat keväällä tuloksia, niinpä seitsemäs sija on tehtävissä. Toppari Maguire on pelikiellossa, Albrighton lasaretissa. Bournemouthin vierassaldo on ollut surkea, ja varsinkin puolustus on pettänyt reissussa. Optimiavauksesta liki puolet saattaa olla edelleen sivussa. Isännät kontrolloivat, Bournemouth kontraa. Ketut on luokkaa parempana noin 55 pinnan suosikki ja saa varmavalinnan.Burnley siirtyi tauolle neljän pelin tappioputkessa, ja eritoten alakerran tiiviyttä on pyritty parantamaan treenikentillä. Clarets on putoamistaistelussa, vain kaksi pinnaa turvan puolella. Defour ja Lennon ovat avauksesta sivussa. Sarjanousija Wolves eteni FA Cupin välieriin ja on sarjassa on seitsemäntenä. Joukkue on erittäin hyvin organisoitu ja tiivis puolustus kantaa myös keväällä. Toppari Bennett kärsii pelikieltoa. Sudet on vähämaaliseen peliin karvan yli 40 pinnan suosikki.Brighton eteni pilkuilla cupin välieriin, joten alla on kolmen pelin voittoputki. Vire on nousussa ja on odotettavaa, että Albion kerää keväällä paremmin pinnoja. Soton on kolme pistettä kotijoukkueen perässä ja vain kaksi tikkiä putoamisviivasta. Ottelussa on täten isot panokset, mutta peruutteluun en usko, sillä ottelussa on vahva paikallislataus. Sen sijaan luvassa pitäisi olla hyvätempoinen ja viihdyttävä kamppailu, jossa isännät ovat noin 40 prosentin suosikkeja. Runsas rastitus.Vaikka Palace hävisi ennen taukoa cupissa Watfordille ja sarjassakin Brightonille, niin pelillinen ilme on ollut viime viikkoina positiivinen. Putoaminen ei näyttäisi olevan todellinen uhka. Huddersfield sen sijaan putoaa, joten Terriers voi nauttia kauden lopuista otteluista ja pelata rohkeasti sekä vapautuneesti. Poissaoloja on tosin melko paljon rasitteena. Isännät eivät ole parhaimmillaan hallitessaan palloa, mutta tasoero on suuri. Kotkat vie pisteet yli kolme kertaa viidestä.West Ham on ailahdellut, mutta kotona alla on seitsemän perättäistä tappiotonta ottelua. Hammers taistelee niin ikään seitsemännestä sijasta ja mahdollisesta europaikasta. Muutama poissaolo on edelleen. Everton on selvästi nousukuntoinen ja kipuaa kohti kymmenen joukkoa. Reissussa tuloksenteko on kuitenkin ollut selvästi nihkeämpää. Tapahtumiltaan hyvin tasainen mutta hyvätempoinen kamppailu on luvassa, vieraat ovat perustasoltaan parempia. Marginaalinen kotisuosikki varmistetaan.Boron vire ennen taukoa oli huolestuttavan heikko. Alla on neljä voitotonta ottelua ja kolmessa edellisessä omiin on mennyt seitsemän palloa. Se on puolustuksestaan tunnetulle joukkueelle paljon. Nousukarsintasija on uhattuna. Norwich johtaa sarjaa, alla on kuusi voittoa putkeen. Hyökkäys tuottaa tehoja, alakerta on tiivistynyt. Ottelu kääntyy niukasti vähämaaliseen suuntaan. Kun lähellä tasapääasetelmaa ollaan, kerää risti varmuudella liikaa pelikannatusta. Ykköskakkonen.Villa äityi ennen taukoa todella kovaan lyöntiin. Tilille saatiin kovia päänahkoja ja eritoten tiivistynyt puolustus on kerännyt kehuja. Tulivoimaa Villasta löytyy, mutta loukkaantumiset syövät iskukykyä hieman. Blackburn on ollut kotikentällä tuloksellisesti parempi. Nousijan syksy oli mainio, mutta nyt pelillinen vire on laskussa. Isännät lähtevät pelin virtausta kontrolloimaan ja nousevat pari luokkaa vahvempana liki 60 prosentin suosikkiasemaan. Helppo varmavalinta.Leeds on kolmantena, pisteen suorasta noususta. United on notkahtanut välillä, mutta pääosin aktiivinen ja kovatempoinen pelitapa on tuottanut tulosta. Millwall on kotiriippuvainen joukkue, joka on erityisen vaarallinen erikoistilanteissa. Lions on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella. Joukkueiden välillä on pientä viharakkaussuhdetta, mikä sähköistää tunnelmaa. Tasoero on suuri, Leeds kontrolloi, Millwall puolustaa matalalta. Karvan yli 60 pinnan kotisuosikki piikiksi.Derby ei ole saanut pientä suvantoaan oikenemaan. Pässeillä on ollut viime viikkoina yllättävän paljon haasteita hyökkäyspään tekemisen suhteen. Nousukarsintoihin on eroa kuitenkin vain piste. Rotherham taistelee sarjapaikkansa puolesta. Millersin pelivire on ollut kelvollinen viime viikot, mutta joukkue on vielä viivan alapuolella pisteen erolla. Derbyn pitää nämä pelit voittaa, mutta helppo tehtävä ei edessä ole. Perustaso nostaa Ramsin suosikkiaseman liki 60 pinnaan. Tolpaksi.Sarjakakkonen Blades on hyvässä lyönnissä, eikä ole hävinnyt kymmeneen otteluun. Selkeä pelitapa sekä hyvin organisoitu puolustus pitävät Unitedin suorassa nousussa kiinni. Bristol City on sen sijaan selvässä laskusuunnassa. Robins ei ole voittanut kuuteen otteluun ja varsinkin hyökkäyspeli on nihkeää. Perustaso ei ole merkittävästi isäntiä heikompi, mutta vire sekä kotietu tekevät aktiivisesta Bladesista vähän alle 60 prosentin suosikin. Nostetaan kotivoitto varmaksi asti.Kotona vahva Reading on parantanut pelillisesti, mutta putoamispeikko loikkii vielä kintereillä. Royals on vain pisteen viivan päällä, mutta vire antaa luottoa. Preston on sarjan kuumimpia joukkueita, joka on tehnyt todella väkevää nousua alemmasta keskikastista jo nousukarsintasijan tuntumaan. North End on hävinnyt viimeksi tammikuun alussa. Tiivistä puolustuspeliä on luvassa, vähämaaliseen suuntaan nojataan. Vieraat ovat 40 pinnan suosikkeja. Pelit vireen suuntaan, X2.Stoke ei kerta kaikkiaan osaa voittaa – liki puolet kauden peleistä on päättynyt pistejakoon. Passiivinen pelitapa syö hyökkäystehoja, toki omiinkaan ei liikaa mene. Sheffield Weds on viilannut pelitapaansa, niinpä maalintekoyritykset nähdään nyt paremmista sektoreista. Vahvassa nousussa oleva Pöllöt on hävinnyt sarjassa viimeksi tammikuun puolivälissä. Tiivis puolustus on myös vahvuus. Tasaväkinen ottelu ei maalijuhlaksi äidy, Potters on noin 40 prosentin suosikki. Tyly ohitus.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.