Vakio: Lohikäärme syöksee tulenkeksijät kumoon

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Italia - Suomi 72 19 9 1 X 2 Espanja - Romania 81 13 6 1 3 Ruotsi - Romania 50 27 23 X 2 4 Bosnia-Hertsegovina - Armenia 74 17 9 1 5 Luton - Doncaster 55 25 20 1 X 6 Shrewsbury - Portsmouth 31 29 40 1 X 7 Peterborough - Southend 35 30 35 1 8 Bradford - Blackpool 42 29 29 1 9 Coventry - Oxford 42 29 29 X 2 10 Burton - Accrington 51 26 23 1 11 AFC Wimbledon - Gillingham 47 27 26 1 12 Plymouth - Bristol R 38 29 33 1 13 Rochdale - Scunthorpe 40 27 33 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Italia - Suomi 77 14 9 2 Espanja - Romania 80 12 8 3 Ruotsi - Romania 59 25 16 4 Bosnia-Hertsegovina - Armenia 68 20 12 5 Luton - Doncaster 67 21 12 6 Shrewsbury - Portsmouth 26 27 47 7 Peterborough - Southend 61 23 16 8 Bradford - Blackpool 32 30 38 9 Coventry - Oxford 68 19 13 10 Burton - Accrington 58 25 17 11 AFC Wimbledon - Gillingham 46 27 27 12 Plymouth - Bristol R 37 34 29 13 Rochdale - Scunthorpe 46 29 25



Italian maajoukkuejalkapallo on ollut alennustilassa. Alakerta on edelleen todella kokenut ja tiivis, mutta käynnissä on sukupolvenvaihdos, kuten keskikentän ja hyökkäyspään pelaajavalinnoissa nähdään. Pallollisena nyky-Italia pyrkii yllättävyyteen ja aiempaa selvästi luovempaan peliin – kuitenkin unohtamatta vahvuusalueitaan. Italia on äärimmäisen hyvin organisoitu pallonmenetysten jälkeen. Azzurri oli suurissa vaikeuksissa MM-jatkokarsinnassa Ruotsin matalan ja tiiviin blokin kanssa, ja tätä tyylisuuntaa edustaa myös Huuhkajat.Suomi loisti Kansojen liigassa, voitti lohkonsa, henki on hyvä ja peli-ilme pitkästä aikaa positiivinen. Pallollisessa pelissä pelirohkeus näkyy. Suomi hakee nopeita tilanteenvaihtoja ja yrittää käyttää erikoistilanteet hyväkseen. Laitapakkiosasto on Huuhkajilla ohut loukkaantumisten vuoksi.Isäntien selvässä kontrollissa ottelu etenee, mutta laadukkaille maalipaikoille murtautuminen voi olla jälleen kerran vaikeaa. Toki ei Suomikaan isäntien alakertaa hevillä avaa. Sen verran reipas tasoero kuitenkin on, että kotivoitto toteutuu hiukan yli 70 prosentin todennäköisyydellä, joten Italia on kerännyt hieman liikaa peliä. Kaikki toiveet ladataan Huuhkajien yllätykselle, mutta pelivalinta on hieman epäisänmaallinen. Hiukan liikaa kannatusta keränneen kotivoiton kautta, risti rinnalle yllätystä haistellen.Luis Enrique pääsee nyt ensimmäisiin karsintoihinsa Espanjan peräsimessä. Venäjän MM-kisojen kolhun jäljiltä on luvassa tason nosto. Pelillisesti La Furia Roja menee hieman aiempaa aktiivisempaan suuntaan, mutta varsinkin kotona on luvassa valtavasti pallonhallintaa ja pitkiä hyökkäyksiä. Nacho ja Carvajal jäivät alakerrasta sivuun, Alcacer sekä Aspas hyökkäyksestä.Norjalainen maajoukkuefutis on ollut alamaissa pidempään, mutta Kansojen liigassa irtosi Suomen tavoin C-sarjan lohkovoitto. Skandinaaviseen tyyliin puolustus on menestymisen elinehto, joten siihen panostetaan. Norjalta löytyy kuitenkin vastahyökkäyspelaamiseen Huuhkajia nopeampia optioita. Maalivahti Nyland on loukkaantuneena sivussa.Kotonaan jäätävällä prosentilla voittoja kairaava Espanja kontrolloi peliä selvästi, siinä missä vieraat tukkivat keskustan ja kasaavat blokin matalalle. Useamman luokan tasoeron myötä Espanjan voitolle kellotetaan hitusen yli 80 prosenttia. Käytännössä kohdilleen rastittu ja usein osuva kotivoitto toimii vihjerivin runkovarmana.Ruotsi voitti B-liigassa lohkonsa ja esiintyi MM-kisoissakin vahvasti. Tiivis ja hyvin organisoitu puolustus on kaiken avain, mutta nyt keltapaidoilla on merkittäviä poissaolomurheita erityisesti topparikaartissaan. Pontus Jansson on sivussa, Victor Lindelöf jäi itse pois ja Albin Granqvist ei toivu kolhuistaan. Pakkohan näistä on pieni miinus isännille myöntää.Romania oli tappioton C-liigan omassa lohkossaan, mutta ylimääräiset pistemenetykset maksoivat lohkovoiton vahvalle Serbialle. Nuorennusleikkaus on kuitenkin onnistunut, niinpä Romanian jalkapallo on nousukurssissa. Karsintalohkossa Espanja menee menojaan, mutta kakkossijalle on täydet mahdollisuudet – Ruotsi on siinä mielessä päävastus. Joukkue on erityisen vahva vastahyökkäyksissä. Vierailla on vakiokasvoista Chiriches, Pintilii ja Andone sairastuvalla.Kun heti avauskierroksella kohdataan päävastustaja, on tappion välttäminen aina tausta-ajatuksissa. Näin ollen pelistä voidaan odottaa defensiivistä, riskitöntä. Virheet halutaan välttää. Noin periaatteessa Ruotsin pitäisi edetä tutulla tavalla ja nataa hallintaa suosiolla pois, eikä Romania nyt aivan parhaimmillaan ole juuri pitkissä hyökkäyksissä tiivistä puolustusnippua vastaan. Selkeästi vähämaalisemmassa ottelussa poissaoloista kärsivä kotijoukkue saa vain kerran kahdesta voittavan suosikin aseman. Liki kymmenen pinnaa liikaa peliosuutta kerännyt Ruotsi ohitetaan tylysti, ristikakkonen lappuun ilomielin.Bosnia-Hertsegovinan jalkapallo on vahvassa nousussa. Joukkue voitti B-liigassa lohkonsa, on kotonaan todella vahva ja puolustaa tiiviisti. Hyökkäyspäässä on kentälle asettaa luova Pjanic ja hyökkäyksiä päättää takuuvarma Dzeko. Isommassa kuvassa bosnialaisia tunnutaan aliarvioitavan. Potentiaalia on Balkanin palloilukulttuurissa marinoituneella joukkueella lopputurnaukseen saakka. Kokenut maalivahti Begovic jäi joukkueesta sivuun.Armenia jäi D-liigassa lohkokakkoseksi ja onnistui häviämään kotonaan jopa Gibraltarille. Kyseessä on siitäkin huolimatta hyvin kotiriippuvainen nippu, joka taistelee Liechtensteinin kanssa lohkon jumbosijaa vastaan. Jos nyt ei aivan lilliputtimaita lasketa, niin edellisestä vierasvoitosta on kulunut kohta kolme vuotta, kun Armenia kaatoi El Salvadorin USA:ssa.Isännät kontrolloivat yksipuolista ottelua, määrittävät tempon, kun taas Armenia vetäytyy kovin alas ja pyrkii kontraamaan nopeasti riistojen jälkeen. Kovin vaikeaa on nähdä armenialaisten vierasrekordin tässä kohtaa paranevan. Tasoero on julma, kyseessä on lähes kolme kertaa neljästä voittava kotisuosikki. Jostain syystä vakiokansa ei ole uskaltanut luottaa Lohikäärmeisiin riittävästi, niinpä tarjolla on todella maukas ja vähän alipelattu suosikkipiikki.Luton johtaa edelleen sarjaa viidellä pisteellä, vaikka tasapelejä on tullut tilille siellä täällä – kuten viimeksi kotona keskikastin Gillinghamia vastaan. Vire on silti jokseenkin jäätävä, sillä edellinen sarjatappio on niinkin kaukaa kuin lokakuulta. Hatters on sarjan tehokkain joukkue ja kotonaan vähemmän yllättäen tappioton. Keskikentältä McCormack on epävarma tapaus, puolustuksesta Rea on sivussa.Doncaster taistelee nousukarsintapaikasta ja on vielä pisteen turvin viivan päällä, mutta Dons ei ole voittanut seitsemään otteluun, joten vire on huolestuttava. Viimeksi Rovers repi kotona kuitenkin itseluottamusta nostattavan 0-0 tasapelin sarjakakkosen sekä rakkaan derby-vihollisen, Barnsleyn, kanssa. Tulivoimaa kyllä löytyy, mutta puolustus ei ole ollut riittävän pitävä. Muutama poissaolo on myös vierailla rasitteena.Luton ottaa ottelusta kontrollin ja laittaa vieraiden alakerran tiukkaan haasteeseen. Materiaaleissa isännillä on noin luokan ero puolellaan, niinpä parempivireisen Hattersin suosikkiasema nousee 55 prosenttiin. No, pelipinnat ovat menneet ihan naurettavuuksiin lähelle 70. Ei ohitus kyllä kiinnosta, mutta nostetaan risti rinnalle osuvuutta lisäämään ja muiden rivejä mahdollisesti pudottamaan.Shrewsbury on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella, mutta voitti viimeksi keskikastin Wycomben lupaavasti 2-1 lukemin. Oleellisinta kovalle buustille oli, että Salop oli vielä muutama minuutti ennen peliajan täyttymistä tappiolla. Ylipäätään kotona on kulkenut tuloksellisesti selvästi paremmin. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.Portsmouth jahtaa vielä suoraa nousua, on kelpo vireessä ja on ennen kaikkea tulivoimainen joukkue. Alla on täysin ansaittu sekä hallittu 2-0 kotivoitto alemman keskikastin Scunthorpesta. 11 maalin ykköspyssy Ronan Curtisin todennäköinen poissaolo on vieraille miinus, alakerrasta myös avauksen Jack Whatmough on pois.Maalimäärällisesti ottelussa ollaan hieman vähämaalisemmassa kelkassa. Pelin kuva on melko tasainen, mutta vieraat luovat hiukan enemmän laatupaikkoja. Perustasoltaan selvästi laadukkaampi Pompey on 40 prosentin suosikki vieraskentästä huolimatta. Lähdetään hakemaan yllätystä ja ohitetaan liki kymmenen prosenttiyksikköä liikaa peliä kerännyt vierasvoitto.Peterborough’lla on alla kolme perättäistä tappiota, eikä pelillinen vire järin kaksinen ole. Omiin menee aivan liikaa palloja, mutta eroa nousukarsintoihin on vain kaksi pinnaa. Viimeksi Posh hävisi kotona tasaisen kamppailun 1-2 lukemin myöskin nousukarsintapaikasta taistelevalle Coventrylle, mikä oli selkeä kolaus haaveille. Keskikentältä avauksen Dembele jatkaa sivussa.Southend ei sekään hyvässä iskussa ole. Putoamiskamppailussa oleva joukkue ei ole voittanut peräti kymmeneen peliin, viime kierroksella United hävisi kotona nousukuntoiselle AFC Wimbledonille 0-1. Tasapeli olisi tosin kuvannut ottelun tapahtumia paremmin. Vierailla on useampi poissaolo rasitteenaan, jotka syövät pallollista pelaamista.Nyt jos koskaan on laadukkaamman Poshin sauma oikaista kurssi. Pelin kontrolli menee kotijoukkueelle. Tasoero on noin luokan kokoinen, niinpä kotijoukkueen suosikkiasema kipuaa vähän päälle 50 prosentin. Myönnettäköön, kotivoiton kannatus on mennyt vähän liian suureksi, mutta luotto isäntiin ja heidän nousuunsa on vahvempi kuin Southendin yllätykseen. Siksi pikkaisen ylipalttunakin Posh kelpaa tolpaksi.Sarjajumbo Bradfordin pyyhe ei vielä ole kehään lentänyt, mutta vire ei vakuuta. Kahdeksaan peliin tilillä on vain yksi voitto ja eritoten hyökkäys on takalukossa. Viimeksi alakastista nousua tekevä Oxford kaatoi Bantamsin kotonaan myöhäisellä lisäajan maalilla 1-0. Syö miestä moinen. Keskikentällä on pari avauksen optiota sivussa.Tiiviisti puolustava Blackpool on vain neljä pistettä pudotuspelipaikkaa perässä, mutta kolmeen peliin ei voittoja tilillä ole. Viimeksi Seasiders otti reissussa tauluun keskikastin Burtonilta peräti 0-3 ja vaikeroi hyökkäyskolmanneksella tehottomuuden ja murtautumisen kanssa. Maalinteko on ollut vaikeaa läpi kauden. Vierailla on useampi epävarma osallistuja, poissaolot iskisivät eritoten puolustuslinjaan.Blackpool keskittyy vieraissa tiiviiseen puolustuspeliin, niinpä Bradford saa lähteä kontrolloimaan pelin virtausta. Vieraat ovat valmiina iskemään vastahyökkäyksistä ja erikoistilanteista. Vähämaalisempaan otteluun startataan tasabuukista. Vakiokansa on pelannut vieraat marginaaliseksi suosikiksi. Nyt on päivänselvä ideavarman paikka. Jos rohkeus ei riitä, on vaihtomerkille sijansa porukkapeleissä.Hyvävireinen Coventry on vain pisteen nousukarsinnoista, mutta joukkue on ollut myös onnekas. Tasaisia pelejä on saatu käännettyä voitoiksi asti. Näin kävi myös viime kierroksella Peterborough’n vieraana, kun tapahtumiltaan täysin tasaväkinen kamppailu voitettiin 2-1 lukemin. Sky Bluesin perustaso on jokusen sijan nykyistä alempana. Alakerrasta avauksen Willisin pelaaminen on epävarmaa.Oxfordin kausi on ollut alisuoritus, United on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella. Yellowsin pelillinen vire on kuitenkin lupauksia herättävä ja edellinen lisäajalla taisteltu 1-0 kotivoitto Bradfordista luo takuulla itseluottamusta sekä taisteluhalukkuutta. Jos tässä vaiheessa pitäisi arvata, Oxford pysyy kuivilla, vaikka eroa putoamisviivan alle on vain piste. Myös kokoonpanotilanne on parantunut, eikä merkittäviä poissaoloja ole.Tasoeroa ei joukkueiden välillä käytännössä ole, vaikka sarjataulukko toista väittääkin. Tapahtumiltaan tasainen otatus on edessä, Coventry saa kovan haasteen. Sky Blues on vähämaaliseksi ennakoidussa ottelussa vain hiukan yli 40 prosentin suosikki, joten peliprosentit näyttävät todella rajuilta, kun kannatus hipoo 70 pinnaa. Käsillä on mansikkainen ohipelin paikka.Burtonilla on vielä ohuita toiveita pudotuspeleihin, mutta täysiä pistepotteja pitäisi ottaa. Eroa viivaan on seitsemän pinnaa. Albionilla on alla maukas mutta osin onnekas 3-0 kotivoitto Blackpoolista. Kotikentällä puolustuspeli on toiminut selvästi tiiviimpänä. Viikon Espanjan leiriltä haettiin auringon lisäksi yhteishenkeä. Kokoonpanotilanne on isännillä erinomainen.Hyökkäyspään ongelmien ja erityisesti viimeistelyn kanssa kamppaillut Accrington sai neljän pelin voitottoman putken katki viimeksi, kun Wycombe kaatui viimeksi vieraissa ansaitusti 3-1 lukemin. Viime viikonloppuna Stanley ei tulessa ollut läpimärän kentän vuoksi, joten joukkue pääsee tähän kohtaamiseen paremmin valmistautuneena. Accy sijoittuu ansaitusti sarjan keskikastiin. Kärki Smyth on Pohjois-Irlannin matkassa, alakerrassa on todennäköisesti muutama avauksen poissaolo.Stanley tulee kylään tiiviisti puolustaen, niinpä Burton saa hallita palloa selvästi enemmän. Kotijoukkue on perustasoltaan hieman laadukkaampi, niinpä Brewers vie täyden pistepotin hiukkasen useammin kuin kerran kahdesta. Isäntien kannatus on toki hieman liian suurta, mutta tällä kertaa vaihtomerkit ovat sen verran tiukassa, että Albion on jätettävä piikiksi.Wimbledon on viihtynyt putoamisviivan tuntumassa läpi kauden, mutta nyt näyttää paremmalta. Alla on kolmen voiton putki, eikä omiin ole mennyt palloakaan neljään peliin. Viimeksi Dons otti 1-0 vierasvoiton alakastin Southendista, mutta ottelu oli tapahtumiltaan tasainen. Todella tärkeä voitto toki oli kyseessä säilymisen suhteen, joten motivaatiot ovat varmasti nyt tapissa. Avauksesta tärkeä kapteeni Deji Oshilaja saattaa tehdä paluun, mikä olisi iso plussa, sillä puolustuksesta McDonald jatkanee sivussa, eikä edellispelissä kolhun saaneen Nightingalen pelaamien ole varmaa.Gillingham on keskikastissa vain viisi pistettä edellä päivän kotijoukkuetta. Gillies on pelannut reissussa tuloksellisesti paremmin, mutta alakerta vuotaa. Alla on kuitenkin väkevä 2-2 vierastasapeli sarjakärki Lutonin kanssa, ja mikä oleellisinta – Gillingham nousi kahdesti rinnalle. Kapteeni Zakuani on alakerrasta pois, keskikentältä puolestaan avauksen Bingham.Puolustuspeliin keskittyvä kotijoukkue kykenee turhauttamaan vieraat. Pieni epäilys on myös Gilliesin alakerran pitävyyden suhteen. Nousuvireinen Wimbledon voittaa hivenen alle kerran kahdesta. Näin ollen kotivoitto on täysin kohdilleen rastittu ja kelpaa heittämällä varmakavalkadiin.Plymouth hävisi viimeksi Fleetwoodille vieraissa 0-2, joten nousukarsintapaikka alkaa olla käytännössä karannut, mikä on seuran tavoitteet huomioiden selkeä pettymys. Argyle on kotiriippuvainen nippu, jolla on haasteensa puolustuksen pitävyyden kanssa. Keskikentällä on muutama poissaolo rasitteena.Bristol Rovers on puolestaan hyvin puolustusorientoitunut joukkue, joka ei ole hävinnyt neljään peliin. Viimeksi nousukarsintasijoilla majailevan Charltonin isäntänä päädyttiin kiikareihin, mutta Pirates oli tapahtumien valossa parempi. Josatin kumman syystä defensiivisyys on tuottanut vieraissa selvästi enemmän pisteitä kuin kotona. Vieraiden kokoonpanotilanne on hieman haastavampi, kun keksikentältä on kasi avaukseen tyrkyllä olevaa pelaajaa sivussa ja alakerrasta yksi.Pelinkuvaltaan pitäisi olla luvassa tasaväkinen kamppailu. Vieraat pudottavat linjansa alemmas, jolloin Plymouth saa hallita pelivälinettä enemmän. Vähämaaliseen otteluun startataan kuitenkin isäntien marginaalisesta suosikkiasemasta. Napataan kotijoukkueesta lapun toinen rohkea ideavarma, sillä peliprosentit ovat ainakin vihjeentekohetkellä täysin kohdillaan.Rochdalen alakerta on ollut sarjan antavaisin, eikä sijoitus putoamisviivan alapuolella yllätä. Viime ottelut ovat kuitenkin tuoneet toivoa, sillä alla on tasapeli sekä voitto. Viime viikonlopun peli Accringtonia vastaan peruttiin kentän heikkojen olosuhteiden vuoksi, joten pieni valmistautumisetu menee isännille. Ykkösmaalivahti Lillis jatkaa sivussa.Scunthorpe on päästänyt isäntien jälkeen toiseksi eniten palloja omiin, joten kipupisteet ovat selvät. Viime kierroksella United otti täysin ansaitusti tukkaan Portsmouthin vieraana 0-2 lukemin. Iron pelaa vieraissa hieman defensiivisemmin, mikä taasen syö sitten hyökkäyspään tehoja. Hyökkäyksestä avauksen Thomas on Walesin matkassa, loukkaantumisia on myös varsin runsaasti rasitteena, josta iskukykyyn pitää laskea miinus.Iron on vain kuusi pinnaa Dalen yläpuolella, joten jaossa on hyvin tärkeitä pisteitä, mikä vie kohtaamista selkeästi defensiivisempään, varovaisempaan ja tätä kautta vähämaalisempaan suuntaan. Isännät jäävät silti vain 40 pinnan suosikkiasemaan. Ykkönen on kerännyt hieman liikaa kannatusta, mutta eipä tuo ohituskaan oikein inspiroi. Ottelussa on kaikesta huolimatta pienet saumat runsasmaalisuuteen, niinpä kupongille piirtyy ykköskakkonen. Alakerrat ovat huteria kummallakin.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.