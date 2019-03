Jalkapallo

Surulliset kuvat hylätystä stadionista – David Beckhamin jättihanke suututtaa: ”Puukonisku rintaan”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.nbcmiami.com/news/local/Mixed-Reaction-in-Miami-to-Inter-Miamis-Fort-Lauderdale-Plan-507429341.html?_osource=SocialFlowTwt_MIBrand

https://www.local10.com/sports/soccer/david-beckham-hopes-inter-miami-cf-fans-will-travel-to-broward-for-soccer-games

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6831459/David-Beckham-inspects-Fort-Lauderdale-site-Inter-Miami-play-2020.html