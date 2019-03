Jalkapallo

Vakio: Ravustajat tyylikkäästi pakettiin

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Italia - Suomi 1 2 Espanja - Romania 1 3 Ruotsi - Romania 1 4 Bosnia-Hertsegovina - Armenia 1 5 Luton - Doncaster 1 6 Shrewsbury - Portsmouth X 2 7 Peterborough - Southend 1 8 Bradford - Blackpool X 2 9 Coventry - Oxford 1 10 Burton - Accrington 1 X 11 AFC Wimbledon - Gillingham 1 X 12 Plymouth - Bristol R X 2 13 Rochdale - Scunthorpe 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Italian maajoukkuejalkapallo on ollut alennustilassa. Alakerta on edelleen todella kokenut ja tiivis, mutta käynnissä on sukupolvenvaihdos, kuten keskikentän ja hyökkäyspään valinnoissa nähdään. Suomi loisti Kansojen liigassa, henki on hyvä ja peli-ilme positiivinen. Laitapakkiosasto on Huuhkajilla ohut loukkaantumisten vuoksi. Italian alakertaa ei hevillä avata, isännät peliä kontrolloivat, Suomi on matalassa blokissa. Noin 70 prosentin kotisuosikki jätetään suosiolla varmaksi.Luis Enrique pääsee nyt ensimmäisiin karsintoihinsa Espanjan peräsimessä. MM-kisojen kolhun jäljiltä on luvassa tason nosto. Nacho ja Carvajal jäivät alakerrasta sivuun, Alcacer sekä Aspas hyökkäyksestä. Norja on ollut alamaissa pidempään, mutta Kansojen liigassa irtosi lohkovoitto. Maalivahti Nyland on loukkaantunut. Kotonaan jäätävällä prosentilla voittoja kairaava Espanja kontrolloi peliä selvästi ja voittaa noin neljä kertaa viidestä. Kotivoitto on helppo runkovarma.Ruotsi voitti B-liigassa lohkonsa ja esiintyi MM-kisoissakin vahvasti. Tiivis ja hyvin organisoitu puolustus on kaiken avain. Jansson on sivussa, Lindelöf ja Guidetti jäivät itse pois ja Granqvist on epävarma tapaus. Romanialla on puolestaan vakiokasvoista Chiriches, Pintilii ja Andone sairastuvalla. Romania on hyvä vastaiskujoukkue, joten ottelun kuva ei varsinaisesti pelaa vieraiden pirtaan. Ruotsi on vähän alle kolme kertaa viidestä voittava suosikki ja saa varmavalinnan.Bosnia-Hertsegovina on vahvassa nousussa, voitti B-liigassa lohkonsa, on kotonaan todella vahva ja puolustaa tiiviisti. Kokenut maalivahti Begovic jäi valitsematta joukkueeseen. Armenia jäi D-liigassa lohkokakkoseksi, on kotiriippuvainen ja taistelee Liechtensteinin kanssa lohkon jumbosijaa vastaan. Isännät kontrolloivat yksipuolista ottelua, määrittävät tempon ja Armenia vetäytyy alas ja kontraa. Tasoero on julma, hiukan alle 70 pinnan kotisuosikki jätetään piikiksi.Luton johtaa edelleen sarjaa, vaikka tasapelejä on tullut tilille siellä täällä. Edellinen sarjatappio on lokakuulta. Hatters on sarjan tehokkain joukkue ja kotona tappioton. Doncaster taistelee nousukarsintapaikasta, muttei ole voittanut seitsemään otteluun. Viimeksi joukkue repi kotona kiikarit sarjakakkosen, Barnsleyn, kanssa. Luton ottelua vie ja haastaa vieraiden tiiviin alakerran. Kokoonpanotilanne on isännillä karvan parempi. Lutonin suosikkiasema nousee päälle 50 prosentin.Shrewsbury on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella, mutta voitti viimeksi keskikastin Wycomben 2-1. Kotona on kulkenut tuloksellisesti selvästi paremmin. Portsmouth jahtaa vielä suoraa nousua, on kelpo vireessä ja tulivoimainen joukkue. 11 maalin Ronan Curtisin poissaolo on vieraille miinus, alakerrasta myös avauksen Whatmough on pois. Selvästi laadukkaampi Pompey on perustasoltaan merkittävästi parempi ja lähes 40 pinnan suosikki vieraissakin, mutta otetaan ristivarmistus kyytiin.Peterborough’lla on alla kolme perättäistä tappiota, eikä pelillinen vire järin kaksinen ole. Omiin menee aivan liikaa palloja, mutta eroa nousukarsintoihin on vain kaksi pinnaa. Southend ei sekään hyvässä iskussa ole. Putoamiskamppailussa oleva joukkue ei ole voittanut peräti kymmeneen peliin. Vierailla on useampi poissaolo rasitteenaan. Nyt jos koskaan on laadukkaamman Poshin sauma oikaista kurssi. Suosikkiasema kipuaa päälle 50 prosentin, niinpä isännät jätetään tolpaksi.Sarjajumbo Bradfordin pyyhe ei vielä ole kehään lentänyt, mutta vire ei vakuuta. Kahdeksaan peliin tilillä on vain yksi voitto ja eritoten hyökkäys on takalukossa. Tiiviisti puolustava Blackpool on vain neljä pistettä pudotuspeleistä, mutta kolmeen peliin ei voittoja tilillä ole. Kummallakin on poissaoloja, isännille ne iskevät keskikentälle, vierailla puolustuslinjaan. Vähämaalisempaan otteluun startataan käytännössä tasabuukista. Otetaan pelit vireen ja tasoeron suuntaan, X2.Hyvävireinen Coventry on vain pisteen nousukarsinnoista, mutta joukkue on ollut myös onnekas. Tasaisia pelejä on saatu käännettyä voitoiksi asti. Perustaso on jokusen sijan nykyistä alempana. Oxfordin kausi on ollut alisuoritus, United on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella. Vire on kuitenkin mainio. Tasoeroa ei joukkueiden välillä käytännössä ole, vaikka sarjataulukko toista väittääkin. Näin ollen Sky Blues on noin 45 prosentin suosikki ja nostetaan lapun ideavarmaksi.Burtonilla on vielä ohuita toiveita pudotuspeleihin. Alla on maukas mutta osin onnekas 3-0 kotivoitto Blackpoolista – kotona alakerta on ollut tiiviimpi. Hyökkäyspään ongelmien kanssa kamppaillut Accrington sai neljän pelin voitottoman putken katki, kun Wycombe kaatui viimeksi vieraissa ansaitusti 3-1 lukemin. Stanley tulee kylään tiiviisti puolustaen, niinpä Burton saa hallita palloa selvästi enemmän. Kotijoukkue voittaa noin kerran kahdesta. Ykkönen kaipaa ehdottomasti varmistuksen.Wimbledon on viihtynyt putoamisviivan tuntumassa läpi kauden, mutta nyt näyttää paremmalta. Alla on kolmen voiton putki, eikä omiin ole mennyt palloakaan neljään peliin. Gillingham on keskikastissa vain viiden pisteen päässä. Gillies on pelannut reissussa tuloksellisesti paremmin, mutta alakerta vuotaa. Kapteeni Zakuani on alakerrasta pois, keskikentältä puolestaan avauksen Bingham. Nousuvireinen kotijoukkue voittaa hivenen alle kerran kahdesta. Ykkönen varmistetaan ristillä.Plymouth hävisi viimeksi Fleetwoodille vieraissa 0-2, joten nousukarsintapaikka alkaa olla käytännössä karannut. Argyle on kotiriippuvainen nippu, jolla on haasteensa puolustuksen kanssa. Bristol on hyvin puolustusorientoitunut joukkue, joka ei ole hävinnyt neljään peliin. Rovers on kerännyt enemmän pisteitä reissusta. Vieraiden kokoonpanotilanne on hieman haastavampi. Rochdalen alakerta on ollut sarjan antavaisin, eikä sijoitus putoamisviivan alapuolella yllätä. Viime ottelut ovat kuitenkin tuoneet toivoa. Scunthorpe on päästänyt isäntien jälkeen toiseksi eniten palloja omiin. Iron on vain kuusi pinnaa Dalen yläpuolella, joten jaossa on hyvin tärkeitä pisteitä. Scunthorpelta on avauksen pelaajia sivussa, mistä pieni miinus. Isännät jäävät silti vain 40 pinnan suosikkiasemaan. Pientä potentiaalia on runsasmaalisuuteen, joten risti putoaa lapulta.