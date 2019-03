Jalkapallo

Vakio: Joutsenlaulut on laulettu

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bournemouth - Newcastle 47 26 27 1 2 Burnley - Leicester 31 29 40 2 3 West Ham - Huddersfield 60 25 15 1 X 4 Swansea - Manchester C 6 12 82 2 5 Wolverhampton - Manchester U 29 29 42 X 2 6 Rotherham - Norwich 17 25 58 2 7 Aston Villa - Middlesbrough 47 26 27 1 2 8 Hull - QPR 55 26 19 1 2 9 Stoke - Reading 55 26 19 1 10 Sheffield W - Blackburn 51 26 23 1 X 11 Brentford - West Bromwich 45 26 29 1 12 Ipswich - Nottingham 26 28 46 X 2 13 Preston - Birmingham 52 26 22 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Bournemouth - Newcastle 47 27 26 2 Burnley - Leicester 35 29 36 3 West Ham - Huddersfield 80 11 9 4 Swansea - Manchester C 12 11 77 5 Wolverhampton - Manchester U 26 27 47 6 Rotherham - Norwich 18 18 64 7 Aston Villa - Middlesbrough 43 33 24 8 Hull - QPR 67 19 14 9 Stoke - Reading 56 26 18 10 Sheffield W - Blackburn 64 21 15 11 Brentford - West Bromwich 42 25 32 12 Ipswich - Nottingham 21 27 52 13 Preston - Birmingham 59 25 16



Bournemouth maistoi viime kierroksella harvinaista vierasvoittoa, kun Huddersfield kaatui tasaisten vaiheiden jälkeen kuitenkin hallitusti 2-0 lukemin. Cherries katkaisi viiden pelin voitottoman putken, kotona tulosta on irronnut paremmin. Avauksesta keskilinjan Cookit ovat sivussa, oikealta Stanislas ja Francis, joten kokoonpanotilanne ei ole vieläkään optimaalinen.Newcastle käänsi kotikentällä kahden maalin tappioaseman 3-2 voitoksi Evertonia vastaan, mikä ruokki itseluottamusta valtavasti. Harakoiden pelillinen vire on hyvä, mutta avauksesta tärkeä Schär on pelikiellossa ja Longstaff sairastuvalla. Toppari Lascelles on epävarma osallistuja, paikkaaja Clark on varmasti pois.Tasainen kamppailu on edessä. Pelin pitäisi aaltoilla puolelta toiselle, joten viihdyttävä matsi on myös luvassa. Cherries on materiaaliltaan hieman parempi ja voittaa poissaoloista huolimatta karvan alle kerran kahdesta. Täysin kohdilleen rastitussa kohtaamisessa pelivalinta kääntyy kotisuosikille.Burnley meni viime kierroksella johtoon Liverpoolin vieraana, mutta lopulta tupaan tuli ansaitusti 2-4 lukemin. Claretsin vire ei mairittele, alla on kolmen tappion putki, niinpä joukkue on valahtanut putoamistaisteluun. Tiiviin ja uhrautuvaisen puolustuspelin kautta edetään. Keskikentältä keskustan Defour sekä vasemman puolen Lennon ja Walters ovat loukkaantuneina.Leicester kaatoi kotonaan Fulhamin odotetusti ja tulos 3-1 kuvaa pelin tapahtumia hyvin. Pientä nousukuntoa on haisteltavissa. Brendan Rodgersin alaisuudessa Leicester on aktiivisempi myös vieraskentällä ja jatkaa kolmella topparilla. Avauksesta vasemman laidan Albrighton on avauksesta sivussa.Isännät pelaavat tyypillisesti matalan blokin kautta, joten vieraat pääsevät kontrolloimaan tapahtumia ja hallitsemaan palloa. Useamman luokan tasoeron myötä Leicester kipuaa 40 pinnan suosikiksi, vieraskentästä huolimatta. Vakiokansa ei ole uskaltanut uudistuneeseen Leicesteriin luottaa riittävästi, niinpä Ketut nostetaan ideavarmaksi. Porukoissa voi harkita ristivarmistusta.West Hamin esitys Cardiffin vieraana oli surkea. Palloa hallittiin, paikkoja luotiin hyvin niukasti ja tukkaan tuli lopulta aivan ansaitusti 0-2. Isossa kuvassa pelillinen vire on kuitenkin ollut hyvä, joten eiköhän edellinen ollut pakollinen lipsahdus ja tilastotappio. Lontoolaisten poissaolotilanne on ollut haastava jo pitkään, mutta tilanne on parantunut selvästi. Reid, Sanchez, Wilshere sekä Jarmolenko jatkavat sivussa.Huddersfield voi lähteä kauden loppuihin peleihin vapautuneesti ja näyttöhaluaja uhkuen – putoaminen varmistuu mitä todennäköisimmin jo muutaman kierroksen päästä. Vieraissa pelaajiston motivointi voi kuitenkin olla haastavampaa. Haasteen tuo myös sairastupa, sillä Huddersfieldiltä ovat hyökkäyksestä sivussa Mbenza ja Diakhaby, keskikentän keskustan tärkeä Hogg lienee katsomon puolella. Tähän päälle rotaatio-osastolta on muutama mies sivussa.Hammers hallitsee sekä kontrolloi kohtaamista, mutta Terriers on pyrkinyt kyllä pelaavuuteenkin viime kierroksilla. Kotietu sekä laadukkaampi materiaali kohottavat West Hamin 60 prosentin suosikiksi, joten kotivoitto on saanut rajusti liikaa kannatusta. Ohitus ei kiinnosta edes vähää alusta, niinpä ykkösen rinnalle haetaan suuryllätystä ristillä. Osuessaan risti toisi riviin roimasti arvoa.Swansean vire ei ole kaksinen. Joutsenet otti keskiviikkona 0-3 tauluun WBA:lta, mikä oli kolmas tappio neljään edelliseen otteluun. Hyökkäyspäässä oli taas todella nihkeää, itse otteluhan oli lukemia huomattavasti tasaisempi. Swans on pudonnut sarjataulukossa tasaisesti ja majailee nyt suurin piirtein niillä sijoilla, joille se tasonsa puolestakin kuuluu. On hyvin vaikeaa nähdä isäntien alakerran selviytyvän Cityn mankelista, semminkin kun avauksen Olsson ja Rodon ovat puolustuksesta poissa. Myös keskikentän Leroy Fer jatkaa lasaretissa.Man City jyräsi tiistaina Schalken yli ja pyöritteli taululle tylyt 7-0 voittolukemat. Tätä ennen Citizens voitti Watfordin kotona täysin ansaitusti 3-1 lukemin Raheem Sterlingin löydettyä maalijyvänsä. Pitkässä voittoputkessa seilaavan Sky Bluesin vire on pelottavan vahva. Avauksesta on toki laatua sivussa, sillä Laporte, de Bruyne ja Fernandinho ovat vielä sairastuvalla. Materiaali on kuitenkin niin laaja ja laadukas, etteivät poissaolot tunnu.Kovin yksipuolinen kamppailu on edessä, kun vieraat dominoivat ja pitävät paineen isäntien päässä. Man City voittaa jopa vähän useammin kuin neljä kertaa viidestä. Vierasvoiton peliprosentit ovat jäämässä hämmästyttävästi jopa liian pieniksi, niinpä Sky Bluesista napataan hieman alipelattu, usein osuva ja todella maukas runkovarma.Wolves nappasi lisää itseluottamusta 1-1 vierastasurillaan Chelsean kanssa ja kykenee tiiviillä sekä hyvin organisoituneella puolustuksellaan haastamaan myös Unitedin tasaiseen vääntöön. Inhottava vastus on eittämättä kyseessä. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.Vieraat hävisivät sunnuntaina ensimmäisen kerran Solskjärin alaisuudessa Valioliigassa, kun Arsenal otti Utd:sta 2-0 kotivoiton. United oli puhtaan xG:n valossa kuitenkin merkittävästi parempi – tällä kertaa palkinto jäi saamatta. Lingard ja Mata ovat hyvin todennäköisesti edelleen sivussa, Alexis ja Valencia ovat varmuudella poissa. Jonesin, Herreran sekä Darmianin pelaaminen on epävarmaa.Tiivis puolustus on vieraille haaste, mutta Unitedista löytyy kyllä laatua murtautumiseen. Yhtä kaikki, helpolla manchesterilaiset eivät pääse. Vähämaalisempaan suuntaan nojataan, United on selvästi laadukkaampi kokonaisuus, mutta vain vähän yli 40 pinnan suosikki. Vieraat ovat keränneet hieman liikaa kannatusta, mutta ohitukseen ei luonne anna periksi. Risti on vähimmäisvaatimus, ja jos lompakossa piisaa pätäkkää, kannattaa harkita jopa tukkoa.Rotherham on putoamistaistelussa, mutta viime kierrosten vire on ollut varsin hyvä. Viikolta on alla arvokas 2-1 vierasvoitto QPR:stä, tosin pelitapahtumien valossa pistejako olisi ollut reilumpi lopputulema. Unitedin suurimmat haasteet ovat puolustuspäässä, joten hikinen puhde on edessä. Hyökkäyksestä Proctor sekä Vassell ovat loukkaantuneina.Norwichin tekeminen näyttää todella hyvältä. Joukkue kerää voittoja välillä hieman nuhaisemmillakin esityksillä. Alakertaa on saatu tiiviimmäksi, hyökkäys on sarjan tehokkainta. Viikolla Kanarialinnut kaatoi Hullin kotona täysin ansaitusti 3-2 lukemin. Vieraiden kokoonpanotilanne on erinomainen.Norwich on myös reissussa aktiivinen ja vie peliä. Kovatempoinen syöttöpeli tekee tuhojaan ja on melko vaikeata nähdä, että isäntien alakerta selviää virheittä siitä rallista. Tasoero nostaa Norwichin reissupelistä huolimatta lähes 60 prosentin suosikkiasemaan. Muutaman prosenttiyksikön liikaa peliä saanut vierasjoukkue on jätettävä tällä kertaa varmaksi, sillä merkit eivät yksinkertaisesti riitä varmistukseen.Aston Villa on nostanut tasoaan ja taistelee pudotuspelipaikasta. Hyökkäysvahva joukkue on saanut puolustusta huomattavasti parempaan tasapainoon. Viikonloppuna tilille tuli derby-voitto ja viikolla kaatui vahva Nottingham vieraissa 3-1 lukemin, tosin ottelu oli lukemia huomattavasti tasaisempi, eikä pistejakokaan ihan huutava vääryys olisi ollut. Oli miten oli, Villa on tappioton neljä peliä putkeen. Tämä on kova suoritus, sillä alakerrasta ovat avauksen Tuanzebe sekä Hutton sivussa ja Chesterkin saattaa olla vielä sivussa.Boron vire ei ole kummoinen, sillä alla on kolme voitotonta kamppailua. Viikolla joukkue joutui taipumaan johtoasemasta 1-2 tappioon tulikuumaa Prestonia vastaan – tosin Ayalan ulosajo tunnin kohdalla käänsi ottelun kulun oleellisesti. Organisoitu ja kontrolloitu puolustuspeli pystyy turhauttamaan vastustajan kuin vastustajan. Ayala on pelikiellossa, alakerrasta on myös avauksen Friend poissa, kuten myös McQueen. Pieni miinus poissaoloista.Villa joutuu viemään peliä ja hallitsemaan palloa enemmän, sillä Boro vetäytyy ja panostaa kontriin sekä erikoistilanteisiin. Maalijuhliin tuskin äidytään, Villa on melkein 45-prosenttinen suosikki. Tasapeliä on hakattu selvästi liikaa, niinpä risti jätetään lapulta ulos ja edetään ykköskakkosella.Hull on ollut ihan kelvollisessa vireessä, mutta hävisi viikolla Norwichille reissussa 2-3, mutta lukemat olisivat voineet olla selvemmätkin. Tiikerit kuuluu sarjan tasaiseen keskikastiin. Joukkue on kerännyt selvästi enemmän pisteitä kotistadionilta. Avauksesta ovat sivussa keskikentän Batty, 11 maalin kärki Campbell sekä alakerran Kingsley. Pieni miinus.QPR on pahassa laskukunnossa, mikä ei kuitenkaan ole joukkueen taso huomioon ottaen yllättävää. Viikolla Ärrät otti tärkeässä kotiottelussa tukkaan Rotherhamilta 1-2 lisäajan maalilla. Tasapeli olisi kuvannut tapahtumia paremmin. Putoamisviivaan on eroa vain seitsemän pistettä, joten kurssi kaipaa pikaista muutosta – yhdeksään otteluun tilillä on vain yksi voitto. Vieraissa Ärrät on vähän passiivisempi, eikä ole tuloksellisesti reissussa loistanut.Hullin pitäisi ottaa peli komentoonsa, mutta tapahtumiltaan melko tasainen vääntö on edessä. Vähämaaliseen suuntaan nojataan, vire- ja kotietu nostavat kotijoukkueen suosikkiaseman vähän alle 50 prosenttiin. Pelikansa on tykästynyt Tiikereihin oikein urakalla, niinpä pelipinnat ovat jopa 20 prosenttiyksikköä liian korkealla. Periaatteessa ohitus olisi tässä kohtaa täysin perusteltua, mutta mutu haraa vastaan. Vaihtomerkki on käytettävä, pannaan se tällä kertaa kakkoseen.Stoke on ollut tuloksellisesti hyvässä lyönnissä, mutta tasaisia otteluita olisi pitänyt pystyä kääntämään omiin nimiin ahkerammin. Pudotuspelit ovat käytännössä karanneet, vaikka materiaali Pottersilla on sarjan kärkipäätä. Pelitapa on vain onneton. Viikolla Stoke pelasi vieraissa maalittoman tasapelin Derbyn kanssa, mutta oli kentällä heikompi osapuoli. Kokoonpanomurheita ei ole.Reading on hyvässä vireessä, mutta vieraissa tuloksenteko on ollut vaisumpaa. Viikolla Royals otti kotona tylysti 0-3 tauluun Leedsiltä, mutta pelin kuva oli merkittävästi lukemia tasaisempi. Maalin ero olisi ollut reilumpi lopputulema. Vieraiden otteet ovat kuitenkin olleet sen verran lupaavia, että eiköhän Reading nouse putoamistaistelusta kuiville. Poissaoloja on kuitenkin rasitteena reippaasti. Jaakkola on maalilta pois, keskikentältä avauksen Rinomhota sekä Kelly, hyökkäyksestä seitsemän maalin Bodvarsson ja viiden rysän Baldock. Pakko antaa miinusta poissaoloista.Materiaaliltaan selvästi parempi Stoke pelaa turhan defensiivisesti, joten Royals saattaa hyvinkin voittaa pallonhallintatilaston. Päivän lepoetu menee vieraille, mutta terveystilanteen suoman edun myötä isännät jäävät silti 55 pinnan suosikkiasemaan. Käytännössä kohdilleen rastittu kotivoitto on helppo varmavalinta.Sheffield Weds on todella hyvässä iskussa. Itseluottamusta kerrytettiin derby-tasurista ja tiistain mallikkaasta 2-0 Bolton-vierasvoitosta. Pelillisesti esitykset ovat olleet vahvoja, alakerta on tiivis. Alla on jo yhdeksän tappiotonta kamppailua. Pöllöillä on vielä ohut sauma nousukarsintoihin saakka, mutta nämä pelit joukkueen on voitettava. Poissaoloja on ollut paljon, eikä tilanne ole edelleenkään lähelläkään optimaalista, mutta rinki on laaja.Blackburnin syksy oli erinomainen, mutta vuodenvaihteen jälkeen vire on ollut heikompi. Tiistaina Rovers kuitenkin viimeisteli hyvillä tehoilla ja onnistui kääntämään muuten tasaväkisen kotipelin alavireistä Wigania vastaan 3-0 voitoksi. Vieraissa on ollut nihkeämpää. Alakerrasta avauksen Lenihan on lasaretissa.Wedsin tiivis puolustuspeli tekee Blackburnin illasta haastavan, ja kun joukkueiden välillä on noin luokan tasoero, ansaitsevat isännät hivenen yli kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman. Toistakymmentä pinnaa ylipelatun kotivoiton ohitus ei inspiroi viretekijöidenkin vuoksi. Otetaan risti kotivoiton rinnalle.Brentford on ollut kovassa nousukiidossa, niinpä nousukarsintoihin on edelleen ohuenohut sauma – eipä olisi syksyllä uskonut. Viikon epäonninen 0-2 vierastappio Sheefield U:lle söi saumoja sekä miestä, mutta esitys oli jälleen kerran hyvä, vaikkei palkintoa irronnutkaan. Aktiivisesti pelaava Bees on sarjan viihdyttävimpiä nippuja. Avauksesta keskikentän Macleod on edelleen sivussa.WBA vaihtoi hämmentävästi manageria, vaikka joukkue oli tapahtumahetkellä peräti neljäntenä. Kyseessä oli puhdas herätysliike, sillä joukkueen pelillinen ote oli hiipumassa. Herätysliike näytti toimivan, sillä Baggies naulasi keskiviikon kotipelissä Swansean peräti 3-0, tosin lukemat mairittelevat Albionia todella rajusti. Tulivoimaisesta joukkueesta on kyse, alakerta sen sijaan on ollut hutera läpi kauden. Kokoonpanotilanne on erinomainen.Isännät saavat päivän palautumisedun puolelleen. Vauhdikas, viihdyttävä ja runsasmaaliseen suuntaan nojaava peli on edessä. Bees on 45 prosentin suosikki. Hieman liian pienelle kannatukselle jäänyt ykkönen otetaan rohkeasti ideapiikiksi – kyllä Brentfordin hyökkäysvoima voi myös Baggiesin yllättää.Sarjajumbo Ipswich ei kerta kaikkiaan osaa voittaa. Tiistailta on taskussa jälleen yksi tasapeli, kun Traktoripojat pelasi reilun 1-1 pistejaon Bristol Cityn vieraana, mikä oli jo kymmenes perättäinen voitoton kamppailu. Maalinteko on sakannut ja alakerta vuotaa. Myös poissaoloja on runsaasti: kuuden maalin Sears, kolmen häkin Keane sekä Lankester ovat hyökkäyksestä sivussa, kuten myös keskikenttä Ward. Hyökkääjä Harrisonin pelaaminen on epävarmaa, joten potentiaalisia tehoja on reippaasti sivussa.Nottingham on kelvollisessa vireessä ja saalistaa nousukarsintasijaa. Joukkue hävisi keskiviikkona tasaisen otatuksen Aston Villan kotona 1-3. Forestin vahvuus on tiivis puolustus, mutta perustaso piisaa niukasti kymppisakkiin. Myös vierailla on reippaasti poissaoloja vaivana. Alakerrasta avauksen Hefele on poissa loppukauden, Dawsonin pelaaminen on epävarmaa, kuten myös Figueiredon. Tähän päälle vaihtopenkiltä on myös miestä lasaretissa.Vastakkain on kaksi puolustuspeliin panostavaa joukkuetta, joten ottelu jäänee vähämaalisemmaksi. Ipswichillä on päivän lepoetu puolellaan, mutta tasoeroa on sen verran roimasti, että vieraat kipuavat alle 50 pinnan suosikiksi, niinpä kakkonen on saanut hieman liikaa kannatusta. Tasurikone Ipswich voi aiheuttaa harmita hiuksia, mutta kotivoittoon ei usko riitä. Risti kakkosen kylkeen.Preston on sarjan kuumimpia joukkueita ja tekee todella vahvaa nousua kohti nousukarsintoja. North End nousi viikolla tappiolta 2-1 voittoon Boron vieraana, mutta isäbtien ulosajo tunnin kieppeillä vaikutti pelin kuvaan kyllä oleellisesti. Yhtä kaikki Preston on kurinalaisena ja laadukkaasti puolustavana todella inhottava nippu kohdata. Hyökkäyspäässä on vajausta, sillä yhdeksän maalin Robinson sekä neljän häkin Moult ovat lasaretissa.Birminghamin kurssi sojottaa pahasti alaspäin. Viikolla Brum kyykkäsi erikoistilannetaituri Millwallille kotona 0-2 lukemin, mikä oli kolmas perättäinen tappio. Hyökkäyspeli on ollut Citylle hyvin haastavaa viime kierroksilla. Alakerrasta avauksen Colin on sivussa.Vastakkain on kaksi hyvää puolustusta, niinpä maalipaikoilla tuskin juhlitaan. Preston on perustasoltaan lähes luokkaa vahvempi ja voittaa hitusen useammin kuin kerran kahdesta. Muutaman pinnan ylipelattu mutta tulikuuma Preston on kaikesta huolimatta maistuva tolppa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.