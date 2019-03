Jalkapallo

Vakio: Pohjoispääty maalatkaa meille

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bournemotuh - Newcastle 1 2 Burnley - Leicester X 2 3 West Ham - Huddersfield 1 4 Swansea - Manchester C 2 5 Wolverhampton - Manchester U 1 X 6 Rotherham - Norwich 2 7 Aston Villa - Middlesbrough X 2 8 Hull - QPR 1 9 Stoke - Reading 1 X 10 Sheffield W - Blackburn 1 11 Brentford - West Bromwich 1 2 12 Ipswich - Nottingham X 2 13 Preston - Birmingham 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Bournemouth maistoi harvinaista vierasvoittoa, kun Huddersfield kaatui tasaisessa ottelussa hallitusti 2-0. Cherries katkaisi viiden pelin voitottoman putken, mutta avauksesta on edelleen muutama mies sivussa. Newcastle käänsi kotikentällä kahden maalin tappioaseman 3-2 voitoksi Evertonia vastaan, mikä ruokki itseluottamusta valtavasti. Harakoiden pelillinen vire on hyvä, mutta Schär ja Longstaff ovat avauksesta pois. AFCB voittaa karvan alle kerran kahdesta, rohkea ideavarma.Burnley meni johtoon Liverpoolin vieraana, mutta lopulta tupaan tuli ansaitusti, 2-4 lukemin. Clartesin vire ei mairittele, putoamistaistelussa ollaan. Keskikentällä on pari avauksen poissaoloa. Leicester kaatoi kotonaan Fulhamin odotetusti, lopputulos 3-1 kuvaa tasoeroa hyvin. Rodgersin alaisuudessa Leicester on aktiivisempi myös vieraskentällä. Isännät pelaavat tyypillisesti tiiviin matalan blokin kautta, joten vieraat peliä vievät. Vähän yli 40 pinnan vierassuosikki varmistetaan.West Hamin esitys Cardiffin vieraana oli surkea. Palloa hallittiin, paikkoja luotiin hyvin niukasti ja tukkaan tuli 0-2. Poissaolotilanne on ollut paha, mutta parantunut hieman. Huddersfield voi lähteä kauden loppuihin peleihin vapautuneesti ja näyttöhaluaja uhkuen – putoaminen varmistuu jo muutaman kierroksen päästä. Vieraissa voi motivointi olla vaikeampaa. Poissaoloja on reippaanlaisesti myös vierailla. Hammers hallitsee sekä kontrolloi ja on noin 60 prosentin suosikki. Varmaksi.Swansea kerää rasitusta myös keskiviikon viikkokierrokselta. Swansin vire ei ole kaksinen ja on hyvin vaikea nähdä alakerran selviytyvän Cityn mankelista. Man City kaatoi viimeksi Watfordin kotona 3-1 täysin ansaitusti Sterlingin löydettyä maalijyvänsä. Yhdeksän ottelua edellisestä kymmenestä voittaneen Sky Bluesin avauksesta on muutama nimimies sivussa, mutta materiaali on laaja. Vieraat dominoivat ja voittavat noin neljä kertaa viidestä. Usein osuvana City nousee runkovarmaksi.Wolves nappasi lisää uskoa 1-1 vierastasurilla Chelsean kanssa ja kykenee tiiviillä sekä hyvin organisoituneella puolustuksellaan haastamaan myös Unitedin tasaiseen vääntöön. Vieraat hävisivät sunnuntaina ensimmäisen kerran Solskjärin alaisuudessa Valioliigassa, kun Arsenal otti Utd:sta 2-0 kotivoiton. Wolvesin kokoonpanotilanne on selvästi paremmassa jamassa. Vähämaalisemmassa pelissä United on tasoeron myötä vain vähän yli 40 pinnan suosikki. Haetaan rohkeaa ohipeliä ja riville arvoa.Rotherham on putoamistaistelussa, mutta viime kierrosten vire on ollut kelvollinen – tosin puolustuspää jatkaa antavaisena. Norwichin tekeminen näyttää sen sijaan hyvältä. Joukkue kerää voittoja välillä hieman nuhaisemmillakin esityksillä. Alakertaa on saatu tiiviimmäksi, hyökkäys on tulivoimainen. Vieraat peliä vievät aktiivisesti ja kovatempoinen lyhytsyöttöpeli tekee tuhojaan. Tasoero nostaa Norwichin reissupelistä huolimatta selvästi yli kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi.Aston Villa on nostanut tasoaan ja taistelee keväällä pudotuspelipaikasta. Hyökkäysvahva joukkue on saanut puolustusta huomattavasti parempaan tasapainoon. Boron vire ei ole paras mahdollinen, mutta organisoitu ja kontrolloitu puolustuspeli pystyy turhauttamaan päivän isännät. Vieraiden kokoonpanotilanne on parempi. Villa joutuu isännän asemaan ja hallitsee palloa enemmän, Boro panostaa kontriin ja erikoistilanteisiin. Villa on vain noin 40 pinnan suosikki ja joutuu ohituskaistalle.Hull kuuluu tasaiseen keskikastiin. Tiikerit on kerännyt selvästi enemmän pisteitä kotistadionilta, eikä nykyvire ole ollenkaan pöllömpi. Pieniä poissaoloja on tosin syömässä iskukykyä. QPR on pahassa laskukunnossa, mikä ei kuitenkaan ole joukkueen taso huomioon ottaen yllättävää. Vieraissa Ärrät on passiivisempi, eikä ole tuloksellisesti reissussa loistanut. Hullin pitäisi ottaa peli komentoonsa – pieni luokkaero nostaa suosikkiaseman karvan alle 50 prosentin. Rohkeasti piikiksi.Stoke on ollut tuloksellisesti hyvässä lyönnissä, mutta tasaisia otteluita olisi pitänyt pystyä kääntämään omiin nimiin ahkerammin. Nyt pudotuspelit alkaa karata, vaikka materiaali Pottersilla on sarjan kärkipäätä. Reading on niin ikään hyvässä vireessä, mutta vieraissa tuloksenteko on ollut vaisumpaa. Stoke pelaa turhan defensiivisesti, joten Royals saattaa voittaa pallonhallintatilaston. Päivän lepoetu vieraille, Stoke jää vain vähän päälle 50 pinnan suosikiksi. Risti rinnalle.Weds on hyvässä iskussa, vaikka poissaoloja on ollut vaivana. Pöllöillä on vielä ohut sauma nousukarsintoihin saakka, mutta nämä pelit joukkueen on voitettava. Blackburnin syksy oli erinomainen, mutta nyt vire on heikko. Rovers tuskin putoamiskamppailuun enää ajautuu, mutta vieraissa on ollut nihkeää. Wedsin tiivis puolustuspeli tekee Blackburnin illasta haastavan, ja kun joukkueiden välillä on noin luokan tasoero, ansaitsevat isännät noin kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman.Brentford on kovassa nousukiidossa, niinpä nousukarsintoihin on edelleen sauma – eipä olisi syksyllä uskonut. Hyökkäysvahva ja aktiivinen Bees haastaa WBA:n ajoittain epävarman alakerran. Baggies vaihtoi hämmentävästi manageria. Kyseessä oli puhdas herätysliike, sillä joukkueen pelillinen ote oli hiipumassa. Isännät saavat päivän palautumisedun puolelleen. Vauhdikas, viihdyttävä ja runsasmaaliseen nojaava peli on edessä, jossa Bees on yli 40 pinnan suosikki. Risti putoaa pois.Sarjajumbo Ipswich ei osaa voittaa. Maalinteko sakkaa pahasti ja ennen viikkopeliä alla oli yhdeksän ottelun voitoton putki. Poissaoloja on runsaasti – niin myös vierailla. Nottingham on silti hyvässä vireessä ja saalistaa nousukarsintasijaa. Forestin vahvuus on tiivis puolustus, mutta perustaso piisaa niukasti kymppisakkiin. Ipswichillä on lepoetu puolellaan, mutta tasoeroa on sen verran roimasti, että vieraat kipuavat vähän alle 50 pinnan suosikiksi. Yllätysristi kaveriksi.Preston on sarjan kuumimpia joukkueita ja tekee todella vahvaa nousua kohti nousukarsintoja. North End on kurinalainen ja laadukkaasti puolustava nippu. Muutama avauksen poissaolo rasittaa. Birminghamin kurssi sojottaa alaspäin. Viime kierroksilla hyökkäyspeli on ollut nihkeää. Vastakkain on kaksi hyvää puolustusta, niinpä maalipaikoilla tuskin juhlitaan. Preston on perustasoltaan lähes luokkaa vahvempi ja voittaa noin kerran kahdesta. Isännistä on tarjolla mainio tolppa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.