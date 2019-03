Jalkapallo

Naisten jalkapallon MM-kisapelejä 2023 Pohjois-Koreaan? Fifan puheenjohtaja Infantino: ”Se olisi mahtavaa”

Vuoden 2023 naisten jalkapallon MM-kisojen hakupaperit on jätettävä 15. maaliskuuta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy