Vakio: Kakkonen, kakkonen, kakkonen

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Southampton - Tottenham 22 26 52 2 2 Newcastle - Everton 34 30 36 2 3 Leicester - Fulham 61 24 15 1 X 4 Cardiff - West Ham 26 26 48 X 2 5 Huddersfield - Bournemouth 28 27 45 2 6 Manchester C - Watford 82 12 6 1 7 Bristol C - Leeds 48 26 26 2 8 Nottingham - Hull 26 27 49 1 X 9 Bolton - Millwall 26 27 49 2 10 QPR - Stoke 32 30 38 2 11 Middlesbrough - Brentford 42 29 29 1 2 12 Reading - Wigan 37 30 33 X 2 13 Derby - Sheffield W 42 28 30 X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Southampton - Tottenham 17 20 63 2 Newcastle - Everton 38 30 32 3 Leicester - Fulham 75 15 10 4 Cardiff - West Ham 21 24 55 5 Huddersfield - Bournemouth 28 28 44 6 Manchester C - Watford 84 9 7 7 Bristol C - Leeds 30 29 41 8 Nottingham - Hull 57 24 19 9 Bolton - Millwall 33 31 36 10 QPR - Stoke 37 33 30 11 Middlesbrough - Brentford 63 21 16 12 Reading - Wigan 51 29 20 13 Derby - Sheffield W 52 25 23



Southampton haastoi Man Unitedin melko tasaiseen vääntöön, mutta hävisi reissussa lopulta 2-3. Joukkueen viime kierrosten ohjelma on haastavampi, mikä näkyy suoraan myös kuntopuntarissa – Saints on tauluaan parempi ja pelillinen virekin on ollut kohtalaisen hyvä. Tärkeä Lemina on sivussa, kärki Ings saattaa palata tositoimiin.Tottenham jäi Pohjois-Lontoon derbyssä 1-1 tasuriin Arsenalin kanssa, joten liigassa on alla kolme voitotonta ottelua. Viikolla joukkue oli mankelissa avausjakson Dortmundin vieraana, mutta naulasi otteluparin toisen jakson alkuun ja sai säästellä lopun aikaa energioita. Allin paluu lähestyy, myös Winks saattaa olla kokoonpanossa.Vierasjoukkueen aktiivinen liike, prässi, tempo sekä monipuolinen hyökkäyspelaaminen aiheuttaa takuulla hankaluuksia Southamptonille. Useampaa luokkaa laadukkaampi Spurs voittaa hieman useammin kuin kerran kahdesta. Kymmenisen prosenttiyksikköä liikaa peliä kerännyt Tottenham on tällä haastavalla kierroksella jätettävä varmaksi. Porukoissa ristivarmistus on ehdottomasti paikallaan.Newcastle joutui aikaisessa vaiheessa takaa-ajajaksi West Hamin vieraana ja hävisi lopulta 0-2. Maalin ero olisi kuvannut tapahtumia paremmin, eikä pistejakokaan vääryys olisi ollut. Harakat on ollut hyvässä vireessä. Kolmostoppari Clarke sekä vahvaa kevätkautta pelaava Longstaff ovat sivussa.Everton pelasi hienosti Merseysiden derbyssä ja ansaitsi 0-0 tasapelinsä Liverpoolin kanssa. Toffees on pelillisesti nousuvireessä, ja varsinkin kenttätasapaino on parantunut. Tähtäimessä on seiskasija ja tätä kautta mahdollinen europaikka. Merkittäviä poissaoloja ei riesana ole.Edessä on tiivistä puolustuspeliä, keskikentän taistelua ja mitä todennäköisimmin myös vähämaalisempi ottelu, johon startataan käytännössä tasapääasetelmasta. Vakiokansa on tehnyt isännistä suosikin, joten tässä kohtaa lähdetään kiinni rohkeaan pelivalintaan ja merkataan alipelattu Everton varmaksi.Leicester hävisi Brendan Rodgersin avauksen vieraissa lisäajan maalilla Watfordille 1-2 lukemin, mutta olisi tapahtumien valossa ansainnut pisteen matkaansa. Kolmen topparin linjaan vaihtanut Ketut on Rodgersin kotiavauksessa takuuvarmasti syttynyt, sillä managerimuutokset tuppaavat tarjoamaan lisämotivaatiota, joka realisoituu parhaiten tuoreen koutsin ensimmäisessä kotiottelussa. Laituri Albrighton jatkaa sivussa Amarteyn ohella. Vardyn pelaaminen on epävarmaa.Fulhamin valitettava kohtalo näyttää olevan putoaminen. Claudio Ranierille annettiin kenkää, mutta ihan toivottavaa efektiä muutos ei aikaan saanut, sillä Scott Parkerin avauspeli päättyi kotona 1-2 tappioon Chelsealle, vaikkakin tasuri olisi ollut ansaittu lopputulema. Alla on viisi tappiota putkeen. Bettinelli on maalilta sivussa, puolustuslinjasta Mawson. Babelin sekä Schürrlen pelaaminen on epävarmaa.Isännät ovat aiempaa aktiivisia ja vievät peliä. Uhkaa luodaan Rodgersille tyypillisesti myös kontrista. Fulhamin kolhinut itseluottamus ja epävarma sekä virheherkkä alakerta joutuu ahtaalle. Ketut voittaa karvan yli kolme kertaa viidestä, joten isäntien kannatus on karkaamassa selvästi liian suureksi. Melko selvän suosikin ohitus ei kuitenkaan kiinnosta, niinpä ristivarmistus saa luvan riittää.Cardiff etenee tätä vuotta pahasti alavireisenä. Viimeksi joukkue hävisi vieraissa Wolvesille 0-2, mikä oli kolmas perättäinen tappio. Säilymisen suhteen tilanne on haastava, sillä vire on vaisu ja putoamisviivan päälle on kahden pisteen ero. Joukkueen taso on heikko kentän joka osa-alueella. Avauksen toppari Sol Bamba on loppukauden sivussa.West Ham voitti Newcastlen kotona melko tasaisen väännön jälkeen 2-0 lukemin. Hammersin pelillinen vire on nousussa, seitsemäs sija on edelleen tähtäimessä. Hyvät otteet ovat olleet lievä yllätys, sillä avauksesta on ollut laatupelaajia sivussa pitkään. Jarmolenko, Reid, Sanchez sekä Wilshere ovat vieläkin sairastuvalla, lisäksi Balbuenan ja Cresswellin pelaaminen on epävarmaa.Perustasoltaan selkeästi parempi West Ham luo melko varmasti enemmän maaliodottamaa, ja jos rohkenee pelaavuuteen, vie myös pelitapahtumia. Hiukkasen alle 50 prosentin vierassuosikista puhutaan, niinpä vieraiden pelipinnat ovat vajaat kymmenen prosenttiyksikköä yli. Luotto Cardiffiin on kuitenkin sen verran ohutta, ettei ohitus tule kyseeseen. Risti suosikin rinnalle.Huddersfield hävisi viimeksi vieraissa niukasti 0-1 Brightonille, mutta lukemat olivat lopulta suht reilut. Terriers tarvitsee jo ihmeen säilyäkseen, eroa suojaan on 13 pistettä. Kotona pistesaldo on kertynyt selvästi paremmin. Avauksen laitapakki Smith on pelikiellossa, hyökkäyksestä Diakhaby sekä Mbenza lasaretissa, lisäksi keskikentän keskustasta avauksen Hogg on epävarma osallistuja ja potentiaalinen paikkaaja Williams varmasti sivussa.Bournemouth oli todella heikko Man Cityn isäntänä ja hävisi täysin ansaitusti, mutta ainoastaan 0-1. Alla on jo viisi voitotonta peliä perätysten, eikä vieraissa tulosta ole irronnut kovin kaksisesti. AFCB on kärsinyt poissaoloista, mitkä ovat syöneet eritoten pallollista tekemistä. Nyt ongelmia on myös puolustussuuntaan. Avauksesta Lewis Cook, laitapakki Francis, toppari Steve Cook sekä laituri Stanislas ovat sairastuvalla. Kärki Wilsonin pelaaminen on epävarmaa.Luvassa pitäisi kaikesta huolimatta olla vauhdikas ottelu, sillä Huddersfield pyrkii aktiivisuuteen kotona, siinä missä vieraat haluavat hyökätä nopeasti. Perustasoltaan merkittävästi parempi Cherries nousee vieraissakin 45 pinnan suosikkiasemaan. Kohdilleen rastittu kakkonen kelpaa piikiksi. Luotetaan Bouremouthin vierassaldon nyt paranevan.Sky Blues voitti Bournemouthin vieraissa vain 1-0, mutta dominoi kohtaamista selvästi. Pieniä maalintekohaasteita on ollut vaivana aika ajoin. Cityllä on tulevalla viikolla edessä Mestarien liigaa, joten pientä rotaatiota on lupa odottaa. Avauksesta de Bruyne, Fernandinho sekä Laporte ovat varmasti sivussa ja eiköhän pikkukolhusta kärsinyttä Stonesia säästellä niin ikään.Watford otti hieman onnekkaan 2-1 kotivoiton Leicesteristä, mutta pelillisesti Hornets on ollut hyvässä iskussa jo pitkään. Hyvin organisoitu ja kurinalainen joukkue pelaa edelleen seitsemännestä sijasta ja mahdollisesta europaikasta. Merkittäviä poissaoloja ei vierasjoukkueella pitäisi olla vaivanaan.Varsin yksipuolinen näytös pitäisi olla edessä, sillä tasoero on suuri. Mutta jos isäntien fokus jää puolittaiseksi, ei aivan helppoa iltapuhdetta edessä ole, sillä Watford osaa puolustaa varsin tiiviisti. Joka tapauksessa tasoero on niin suuri, että Sky Blues päälle 80 prosentin todennäköisyydellä. Käytännössä oikein pelattu suursuosikki nousee usein osuvana tolpaksi.Bristol City repi kovan ja pelitapahtumia hyvin kuvaavan 1-1 vierastasurin kuumalta Prestonilta. Kolmeen peliin ei voittoa tilillä ole, mutta nousukarsintapaikassa Robins on edelleen kiinni – pitkälti kiitos laadukkaan puolustuspelin. Merkittäviä poissaoloja ei kotijoukkueella ole.Leeds puolestaan murskasi WBA:n kotona 4-0 ja oli selvästi parempi, ei numeroihin paljon ilmaa jäänyt. United tappelee suorasta noususta. Pelitavaltaan Leeds on sarjan viihdyttävimpiä nippuja, eikä pelitapa oleellisesti muutu koti- ja vieraspelien välillä. Toki reissussa omiin on mennyt enemmän palloja. 14 maalin ykköskärki Reefe on sivussa, mistä pieni miinus. Sairastelleen kärki Clarken pelaaminen on epävarmaa. Keskikentältä avauksen Forshaw on varmasti sivussa.Pelaavuuteen ja aktiivisuuteen pyrkivä joukkue on isännille kova mittari, mutta Bristolin alakerta on parhaimmillaan tiivis ja vaikeasti murrettava. Varsin tasainen kärkipään otatus on edessä, laadukkaampi Leeds nousee hiuksenhienosti alle 40 prosentin suosikiksi ja samaan hengenvetoon käytännössä oikein pelattuna kakkosvarmakavalkadiin. Jos kukkarossa riittää katetta, on vaihtomerkille paikka.. Nottingham hävisi viimeksi Stokelle vieraissa 0-2, eikä saanut hyökkäyspäässä luotua juuri mitään uhkaa. Puolustuksen kautta Forest toki pääasiallisesti pelaa, joten ei uutta auringon alla. Pienessä nousuvireessä etenevä joukkue havittelee nousukarsintasijoja ja on esiintynyt kotinurmella vahvasti. Alakerrassa on edelleen poissaoloja, kokenut Dawson saattaa kuitenkin palata johtamaan joukkoja.Hull kaatoi Birminghamin kotona 2-0, mutta peli olisi voinut päättyä jopa tasan. Tiikerit ei ole lainkaan niin kova kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Onni on ollut myötämielinen, puolustuspää ei vakuuta. Vieraissa tulos on ollut tiukemmassa. Myös vierailla on poissaoloja, kun viitisen avauksen pelaajaa miehittää sairastupaa.Vastakkain on kaksi puolustuspeliin panostavaa joukkuetta, joten maalijuhlaa tuskin päästään todistamaan. Hull saattaa hyvinkin voittaa pallonhallintatilaston, mutta tiivis isäntien alakerta ei helpolla murru. Hitusen laadukkaampi Forest ansaitsee hieman alle kerran kahdesta voittavan suosikin aseman. Myönnetään, kotivoitto on kerännyt liikaa kannatusta, mutta tällä kertaa nojataan myös tunteeseen. En halua Forestia ohittaa, risti kuuluu rinnalle.Boltonilla on alla 0-2 vierastappio Swansealle. Trotters jäi alivoimalla täysin jyrän alle ja olisi voinut hävitä isomminkin. Putoaminen on todennäköinen uhka, sillä hyökkäyspää on auttamattoman kevyt. Joukkue on hyvin puolustusorientoitunut, vaan kun taso ei vain riitä. Nyt isännillä on myös kovia kokoonpanomurheita, sillä pelikiellossa ovat avauksen keskikentät Lowe ja Noone sekä alakerran Wheater. Lisäksi ykkösvahti Alnwick on lasaretissa, kuten myös kärkioptio Wildschut. Lisäksi puolustuslinjan Wilson ja Taylor ovat epävarmoja osallistujia. Selvä miinus.Millwall hävisi kotona sarjajohtaja Norwichille 1-3, mutta ottelu oli lukemia selvästi tasaisempi. Itseluottamus ei ole kolmen perättäisen tappion myötä vahvimmillaan, eikä fyysinen Lions ole vieraissa loistanut. Alakerrasta runkopelaaja Wallacen pelaaminen on epävarmaa.Kumpikin on heikossa vireessä, säilymisen suhteen jaossa on tärkeitä pinnoja. Tiivis puolustus on kummankin taktinen kärki, tappio halutaan välttää. Riskitasot lyödään alas. Millwall on selvästi laadukkaampana karvan alle 50 prosentin suosikki. Yllättävän paljon unohduksiin jäänyt vierasvoitto on varsin pitelemätön varmavalinta.QPR jatkaa vaisussa vireessä ja hävisi viimeksi vieraissa melko ansaitusti Brentfordille 0-3. Ärrät on hävinnyt seitsemästä edellisestä pelistään peräti kuusi. Hyökkäyspää takkuilee, omiin menee liikaa. Kotikentällä joukkue on ollut parempi kuin reissussa, aktiivisuus on tuonut voittoja. Oleellisia poissaoloja ei kotijoukkueella ole.Stoke kaatoi viimeksi Nottinghamin tasapainoisella esityksellä 2-0, mikä oli neljäs tappioton peli putkeen. Pudotuspeleihin on vielä seitinohuet saumat, mutta nämä pelit on voitettava. Vieraissa passiivisempi lähestyminen on syönyt valtavasti pisteitä, kun tasaisia otteluita ei ole saatu käännettyä voitoiksi. Merkittäviä poissaoloja ei vieraillakaan ole vaivana.Ärrät lähtevät peliä viemään ja kontrolloimaan, Stoke panostaa enemmän tiiviiseen puolustuspeliinsä. Seurojen välillä on pientä derbyhenkeä. Kotietu katoaa tasoeron myötä, niinpä Stoke kipuaa hieman vähämaalisempaan suuntaan nojaavassa ottelussa marginaaliseen suosikkiasemaan. Pelikansa on lähtenyt QPR:n kelkkaan, niinpä Stoke on jäänyt jokusen pinnan liian pienelle pelille. Otetaan Pottersista tylysti piikki. Isompaan levitykseen vaihtomerkki ykköselle on optio.Boro jäi viimeksi kiikareihin Wiganin vieraana, vaikka oli parempi, mutta tällä kertaa hyökkäyspää jätti kylmäksi. Tätä vikaa on joukkueelta nähty aiemminkin, sillä todella tiivis puolustuspeli syö hyökkäystehoja. No, Boro on toisaalta päästänyt sarjassa selvästi vähiten maaleja omiin. Avauksesta alakerran vakiokasvo Friend on sivussa, Flintin pelaaminen on epävarmaa.Brentford pyöritteli kotona kontrolloidun 3-0 voiton QPR:stä ja jatkaa nousuvireessä. Bees pelaa iloista, hyökkäävää jalkapalloa, mutta vieraissa oma pää on vuotanut aivan liikaa, eikä voittoja ole irronnut kauden aikana kuin yksi. Brentfordilla on vielä pieni sauma nousukarsintoihin, mutta tasureita ei enää sopisi tilille ottaa. Keskikentältä avauksen Macleod jatkaa sivussa.Tasainen peli on edessä, eikä joukkueiden välinen tasoero ole todellakaan niin suuri kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Boro on ainoastaan hitusen yli 40 prosentin suosikki, joten isännät ovat eittämättä ylipelattuja. Ohitus ei kuitenkaan inspiroi. Ykköskakkosella mennään, Beesille kun tasurit eivät enää riitä.Reading on säilymiskamppailussa, mutta myös kelpo pelivireessä. Viimeksi Royals kaatoi tärkeässä vieraspelissä Ipswichin 2-1, tosin osin onnekkaasti viime hetken maalilla, mikä kuitenkin tarjoaa mahtavan itseluottamusbuustin. Kotivahvalla Readingilla on kuitenkin kokoonpanomurheita, kun kassari Jaakkola jatkaa sivussa, avauksen keskikenttä Rinomhota, seitsemän maalin Bodvarsson, viiden maalin kärki Baldock sekä keskikentän Kelly ovat kaikki lasaretissa. Kolmasosa maaleista on poissa, miinus on annettava.Tasapeleihin juuttunut, mollivireinen ja putoamiskamppailuun ajautunut Wigan oli myös viikolla tulessa. Joukkue menetti johtonsa Derbyn vieraana 1-2 tappioksi. Ottelu oli tapahtumiltaan tasainen ja piste olisi ollut Laticsille reilumpi lopputulos. Voittaminen on Wiganille vaikeaa, edellisestä täydestä pistepotista on kulunut reipas kuukausi. Vieraista tilillä on vasta yksi voitto. Oleellisia poissaoloja ei Athleticilla pitäisi olla.Reading saa pienen lepoedun, mutta poissaolot syövät iskukykyä. Royals lähtee ottelua kontrolloimaan, mutta hyvin tasainen otatus on edessä. Ottelu nojaa ehdottomasti vähämaalisempaan suuntaan. Kotijoukkue ansaitsee vain marginaalisen suosikkiaseman. Näin ollen vakion pelaajat ovat astuneet miinaan ja hakanneet kotivoitolle aiheettomasti noin 50 prosenttiyksikön edestä pelimerkkejä. Erittäin maistuva ohitus on oletetuilla kokoonpanoillakin käsillä.Derbyn nykyvire ei vakuuta, vaikka viikolta on alla 2-1 kotivoitto Wiganista. Rams ei ollut ottelussa oikeastaan edes parempi. Ennen tuota Pässit oli hävinnyt kolme peliä perätysten, ja varsinkin hyökkäyspää on ollut nihkeää. Otteista puuttuu tasaisuutta, mutta kotona Derby on ollut parempi. Poissaoloja on ollut riittävästi vaivana, eikä alakerran tilanne ole edelleenkään optimaalinen. Keskikentältä tärkeän Mountin paluu lähestyy, mutta pelikunto varmistuu vasta ottelun alla.Sheffield W pelasi maanantaina derbyn Bladesia vastaan ja raapi ansaitun 0-0 tasapelin. Pöllöt on ollut viime viikkoina pelillisesti todella hyvässä vireessä – alla on jo seitsemän tappiotonta peliä putkeen. Tiiviisti puolustavalla joukkueella on edelleen saumat nousukarsintoihin saakka. Terveystilanne ei tosin vieläkään hurraa-huutoja aiheuta, ja varsinkin alakertaa poissaolot satuttavat.Weds tulee otteluun hieman defensiivisemmin, joten Derby saa kamppailusta kontrollin. Ottelu nojaa niukasti vähämaaliseen suuntaan. Alavireisten isäntien suosikkiasema jää vain hieman päälle 40 prosenttiin. Kymmenisen pinnaa liikaa nakutettu Derby on nykyvireessään täysin selkeä ohipelikohde. Ristikakkonen maistuu mansikoilta.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.