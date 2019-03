Jalkapallo

Suomen cupin otteluparit selvillä – Hercules haastaa puolustavan mestarin Interin

Jalkapallon miesten Suomen cupin neljännesvälierissä nähdään ottelut Kiisto–FC Lahti, TPV–IFK Mariehamn, Hercules–Inter, VJS–KPV, KTP–Ilves, Gnistan–VPS, AC Oulu–Honka ja Haka–RoPS.Otteluparit arvottiin maanantaina Helsingissä.Neljännesvälierien pelipäivä on lauantai 16. maaliskuuta. Neljännesvälierissä ovat mukana liigajoukkueista FC Lahti, IFK Mariehamn, Inter, KPV, Ilves, VPS, Honka ja RoPS. Ykkösen ryhmistä lohkovaiheesta etenivät jatkoon TPV, KTP, AC Oulu ja Haka.Lisäksi mukana ovat Kakkosen joukkueista Gnistan ja Hercules sekä viime kauden Regions' Cupin finalistit VJS ja Kiisto. VJS nousi täksi kaudeksi Kakkoseen ja Kiisto pelaa Kolmosessa. Kaikissa neljännesvälierien kahdeksassa parissa alemman sarjatason ryhmä on kotijoukkue.Inter on cupin puolustava mestari. Puolustavan liigamestarin HJK:n cup-urakka päättyi lohkovaiheeseen.