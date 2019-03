Jalkapallo

Vakio: Pässinpäitä särkee

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Southampton - Tottenham 2 2 Newcastle - Everton X 2 3 Leicester - Fulham 1 4 Cardiff - West Ham 2 5 Huddersfield - Bournemouth 1 X 6 Manchester C - Watford 1 7 Bristol C - Leeds X 2 8 Nottingham - Hull 1 9 Bolton - Millwall X 2 10 QPR - Stoke 2 11 Middlesbrough - Brentford 1 2 12 Reading - Wigan 1 13 Derby - Sheffield W X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Southampton haastoi Man Unitedin melko tasaiseen vääntöön, mutta hävisi reissussa lopulta 2-3. Tärkeä Lemina saattaa palata kokoonpanoon. Tottenham jäi Pohjois-Lontoon derbyssä 1-1 tasuriin Arsenalin kanssa, joten liigassa on alla kolme voitotonta ottelua. Lisäksi Spurs keräsi viikolta rasitusta Mestarien liigasta. Allin paluu lähestyy. Melko tasainen vääntö on luvassa, Spurs voittaa hieman useammin kuin kerran kahdesta. Haastavalla kierroksella Tottenham kelpaa varmaksi.Newcastle joutui aikaisessa vaiheessa takaa-ajajaksi West Hamin vieraana ja hävisi lopulta 0-2. Maalin ero olisi kuvannut tapahtumia paremmin, eikä pistejakokaan vääryys olisi ollut. Merseysiden derbyssä Everton pelasi hienosti ja ansaitsi 0-0 tasapelin. Toffees on pelillisesti nousuvireessä, tasapainoisia esityksiä on nyt nähty. Erittäin tasainen ja vähämaalisempi ottelu on edessä, johon startataan käytännössä tasapääasetelmasta. Käännetään pelit laadun suuntaan, ristivarmistuksella.Leicester hävisi Rodgersin avauksen vieraissa Watfordille 1-2 lisäajan maalilla, mutta olisi ansainnut pisteen. Kolmen topparin linjaan vaihtanut Ketut on Brendanin kotiavauksessa takuuvarmasti syttynyt. Fulhamin kohtalo on putoaminen. Ranierille annettiin kenkää, mutta Parkerin avauspeli päättyi kotona 1-2 tappioon Chelsealle, vaikkakin tasuri olisi ollut ansaittua. Isännät ovat nyt aktiivisia ja vievät peliä. Ketut voittaa lähes kolme kertaa viidestä, joten varmavalinta on helppo.Cardiff etenee pahasti alavireisenä. Viimeksi joukkue hävisi vieraissa Wolvesille 0-2, mikä oli kolmas perättäinen tappio. Säilymisen suhteen tilanne on haastava. West Ham voitti Newcastlen kotona melko tasaisen väännön jälkeen 2-0 lukemin. Hammersin pelillinen vire on nousussa, vaikka poissaoloja on edelleen. Perustasoltaan selkeästi parempi West Ham luo enemmän maaliodottamaa, hiukkasen yli 40 prosentin vierassuosikista puhutaan. Hammers kelpuutetaan pitkin hampain piikiksi.Huddersfield hävisi viimeksi vieraissa niukasti 0-1 Brightonille, mutta lukemat olivat lopulta suht reilut. Terriers tarvitsee jo ihmeen säilyäkseen. Muutama avauksen mies on sivussa. Bournemouth oli heikko Man Cityn isäntänä ja hävisi ansaitusti, mutta vain 0-1. AFCB on kärsinyt poissaoloista, mitkä syövät eritoten pallollista tekemistä. Viiteen peliin ei voittoja tilillä ole. Cherries nousee vieraissakin noin 40 pinnan suosikkiasemaan, mutta yllätyksen tuoksua on ilmassa, 1X.Sky Blues voitti Bournemouthin vieraissa vain 1-0, mutta dominoi kohtaamista selvästi. Pieniä maalintekohaasteita on ollut vaivana. Cityllä on tulevalla viikolla edessä Mestarien liigaa, joten pientä rotaatiota on lupa odottaa. Watford otti hieman onnekkaan 2-1 kotivoiton Leicesteristä, mutta pelillisesti Hornets on ollut hyvässä iskussa jo pitkään. Kotijoukkue voittaa melko yksipuolisen ottelun päälle 80 prosentin todennäköisyydellä, joten usein osuva ykkönen on runkovarma.Bristol repi kovan ja pelitapahtumia hyvin kuvaavan 1-1 vierastasurin kuumalta Prestonilta. Kolmeen peliin ei voitto tilillä ole, mutta nousukarsintapaikassa ollaan edelleen kiinni. Leeds puolestaan murskasi WBA:n kotona 4-0, oli parempi ja jahtaa suoraa nousua. Pelaavuuteen ja aktiivisuuteen pyrkivä joukkue on isännille kova mittari, mutta Bristolin alakerta on parhaimmillaan tiivis ja vaikeasti murrettava. Leeds on ottelussa marginaalinen suosikki. Risti kakkosen rinnalle.Nottingham hävisi viimeksi Stokelle vieraissa 0-2, eikä saanut hyökkäyspäässä luotua juuri mitään uhkaa. Puolustuksen kautta Forest toki myös pelaa. Hull kaatoi Birminghamin kotona 2-0, mutta peli olisi voinut päättyä jopa tasan. Tiikerit ei ole niin kova kuin sarjataulukko antaa ymmärtää. Kummallakin on poissaoloja rasitteenaan, mutta hitusen laadukkaampi Forest ansaitsee hieman alle kerran kahdesta voittavan suosikin aseman. Nostetaan kotijoukkue rohkeasti tolpaksi.Boltonilla on alla 0-2 vierastappio Swansealle. Trotters jäi alivoimalla täysin jyrän alle ja olisi voinut hävitä isomminkin. Putoaminen on todennäköinen uhka, eikä hyökkäyspäästä tule apuja. Millwall hävisi kotona sarjajohtaja Norwichille 1-3, mutta ottelu oli lukemia selvästi tasaisempi. Kumpikin on heikossa vireessä, säilymisen suhteen jaossa on tärkeitä pinnoja. Tiivis puolustus on kummankin taktinen kärki, mutta Millwall on selvästi laadukkaampana reilu 45 pinnan suosikki.QPR jatkaa vaisussa vireessä ja hävisi viimeksi vieraissa melko ansaitusti Brentfordille 0-3. Ärrät on hävinnyt seitsemästä edellisestä pelistään peräti kuusi. Stoke kaatoi viimeksi Nottinghamin tasapainoisella esityksellä 2-0, mikä oli neljäs tappioton peli putkeen. Pudotuspeleihin on vielä seitinohuet saumat, mutta nämä pelit on voitettava. Seurojen välillä on pientä derbyhenkeä. Kotietu katoaa tasoeron myötä, tasabuukista on kyse. Viretekijät nostavat Stoken ideavarmaksi.Boro jäi viimeksi kiikareihin Wiganin vieraana, vaikka oli parempi, mutta tällä kertaa hyökkäyspää jätti kylmäksi. Joukkueen puolustus on sarjan tiivein. Brentford pyöritteli kotona kontrolloidun 3-0 voiton QPR:stä ja jatkaa nousuvireessä. Bees pelaa iloista, hyökkäävää jalkapalloa, mutta Boron organisoitu alakerta on vaikea linnake valloitettavaksi. Tasainen peli on edessä, Boro on hitusen yli 40 prosentin suosikki. Tasapeli pelattaneen yli, ykköskakkonen maistuu.Reading on säilymiskamppailussa, mutta myös kelpo vireessä. Viimeksi Royals kaatoi tärkeässä vieraspelissä Ipswichin 2-1, osin onnekkaasti viime hetken maalilla, mikä kuitenkin tarjoaa mahtavan itseluottamusbuustin. Tasapeleihin juuttunut, mollivireinen ja putoamiskamppailuun ajautunut Wigan oli myös viikolla tulessa, joten isännät pääsevät peliin tuoreempana. Reading ansaitsee vähämaalisemmassa pelissä marginaalisen suosikkiaseman. Kotivahva Royals napataan rohkeasti piikiksi.Derbyn nykyvire ei vakuuta. Ennen viikkopeliään Rams oli hävinnyt kolme peliä perätysten, ja varsinkin hyökkäyspää on takalukossa. Ennen tiistaita alla oli jo kolme nollapeliä. Sheffield W pelasi maanantaina derbyn, mutta sen tuloksesta huolimatta Weds on todella hyvässä vireessä. Terveystilanne on parantunut, niinpä nousukarsintoihin on vielä ohuet saumat. Weds tulee otteluun hieman defensiivisemmin. Isäntien suosikkiasema jää alle 50 prosentin. Ykkönen ohitetaan tylysti.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.