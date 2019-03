Jalkapallo

Vakio: Metsä saven valajassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bournemouth - Manchester C 9 16 75 2 2 Manchester U - Southampton 62 24 14 1 X 3 Wolverhampton - Cardiff 63 25 12 1 4 Burnley - Crystal P 35 30 35 1 X 5 Brighton - Huddersfield 52 26 26 1 2 6 West Ham - Newcastle 44 27 29 1 7 Millwall - Norwich 45 27 28 1 2 8 Aston Villa - Derby 57 25 18 1 9 Brentford - QPR 57 25 18 1 2 10 Hull - Birmingham 40 29 31 1 11 Preston - Bristol C 48 26 26 1 12 Stoke - Nottingham 45 27 28 1 13 Wigan - Middlesbrough 30 30 40 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Bournemouth - Manchester C 15 12 73 2 Manchester U - Southampton 79 14 7 3 Wolverhampton - Cardiff 70 18 12 4 Burnley - Crystal P 37 32 31 5 Brighton - Huddersfield 69 19 12 6 West Ham - Newcastle 49 27 24 7 Millwall - Norwich 17 20 63 8 Aston Villa - Derby 43 33 25 9 Brentford - QPR 68 18 14 10 Hull - Birmingham 38 31 31 11 Preston - Bristol C 49 28 23 12 Stoke - Nottingham 33 33 34 13 Wigan - Middlesbrough 21 24 55



Bournemouthin vire ei ole kaksinen, mutta kotona joukkue on kyennyt parempiin esityksiin. Viikolta on alla kunnollinen ryöpytys reissussa, kun Arsenal pyöritteli taululle 5-1 lukemat. Pallollisesti taitavista pelaajista usea on sairastuvalla, mistä on annettava miinusta. Cookit, Wilson, Stanislas ja Francis ovat lasaretissa, Lerma on pelikiellossa ja Solanke epävarma osallistuja.Man City voitti viikolla West Hamin pienten vaikeuksien jälkeen niukasti 1-0 Agueron rankkarimaalilla, vaikka dominoi kohtaamista isosti. Hyökkäyksessä on ollut ajoittain ongelmia, maaleja odotetaan enemmän. Stones, tärkeä Fernandinho, Jesus sekä Laporte ovat sairastuvalla, Mangalan pelaaminen on epävarmaa. Pikku miinus voidaan poissaoloista myöntää.Hyvin yksipuolinen ottelu on edessä, sillä tasoero on julmettu. Sky Blues vie pisteet kolme kertaa neljästä, joten peliprosentit ovat kohdillaan. Usein osuvana varmavalinta on helppo.Man Utd on noussut yhdeksi sarjan kuumimmista nipuista. Viikolta on alla 3-1 vierasvoitto Crystal Palacesta tasapainoisella esityksellä. Pelaajien itseluottamus sekä pelirohkeus näkyvät kentällä, eikä Unitedia ole helppo kaataa. Tulevalla viikolla on edessä UCL-peli PSG:n vieraana, mutta tämä tuskin keskittymiseen vaikuttaa, sillä jatkosaumat ovat käytännössä jo menneet. Kokoonpanotilanne voisi olla parempi, sillä varmasti poissa ovat avauksen Martial ja Matic. Epävarmoja osallistujia ovat Valencia, Mata, Lingard, Herrera, Darmian sekä Jones.Southampton otti viikolla säilymisen kannalta tuiki tärkeän 2-0 kotivoiton Fulhamista – tosin pelin kuva oli varsin tasainen. Tällä materiaalilla Saintsin pitäisi kuitenkin pystyä kampeamaan putoamispeikko pois kannoiltaan. Avauksesta tärkeä Lemina sekä Ings ovat lasaretissa.United haluaa pelata kotonaan aktiivisempaa jalkapalloa, mutta osaa olla vaarallinen myös kontratessaan. Materiaali- ja kotietu tekevät isännistä karvan yli 60 pinnan suosikin. Pitkälle toistakymmentä prosenttiyksikköä liikaa peliä kerännyt kotivoitto on varmistettava ristillä.Wolves tekee sarjanousijana todella kovaa jälkeä, vaikka kahdeksan ottelun tappioton putki katkesi tiistaina, hieman yllättäen, vieraissa kärsittyyn 0-1 tappioon Huddersfieldille. Loppukauden suhteen panokset alkavat olla ohi, sillä alaspäin on rakoa jo riittävästi, eikä eurosijoille ole asiaa. Kotona halutaan varmasti palvella faneja, joten motivaation suhteen puutteita tuskin on. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.Cardiff sen sijaan taistelee sarjapaikkansa puolesta, eikä pelillisesti vakuuta. Viikolta on alla tyly 0-3 kotitappio Evertonille, eikä esitys taaskaan kummoinen ollut. Lisäksi joukkue on ollut vieraissa tuloksellisesti hyvin vaisu, hyökkäyspää ei liikaa laadukkaita maalipaikkoja tuota. Keskikentältä avauksen Ralls oli viikkopelistä sivussa.Susien pelin rakenne on huomattavasti paremmalla tolalla, niinpä joukkue kontrolloi pelin virtausta. Materiaaliltaan parempi Wolves voittaa hiukan yli kaksi kertaa kolmesta. Susien kannatus on jokusen pinnan liian suurta, mutta tässä kohtaa Sudet on jätettävä pitkin hampain piikiksi.Burnley on ollut hyvässä vireessä. Dychen prosenttipallo toimii Claretsin suuntaan, ja vaikka pelitapahtumien valossa ei maaliodotusarvot aina mairittele, niin tulosta on tullut. Toki hyökkäyspää on viimeistellyt hyvillä tehoilla. Tiistaina Burnley jäi Newcastlen vieraana selkeästi altavastaajaksi ja hävisi ilman selityksiä 0-2 lukemin. Keskikentällä on poissaoloja, sillä avaukseen usein mahtuvat Lennon, Defour sekä Walters ovat loukkaantuneina. Lisäksi Westwoodin pelaaminen on epävarmaa.Crystal Palace on ollut hyvässä tulos- ja pelivireessä, vaikka viikolla kotona tulikin 1-3 tauluun kuumalta Man Unitedilta. Ottelu oli tapahtumiltaan lukemia tasaisempi. Kotkat asettuvat puolustusasemiin ja hyökkää nopeasti pallon saatuaan. Avauksesta toppari Sakho jatkaa sivussa, lisäksi muutama muu vaihtopelaaja on sairastuvalla.Kotkat ei välitä pallonhallinnasta, joten kotijoukkue joutuu tässä kohtaa isännän rooliin, mikä ei ole parasta osaamisaluetta. Erittäin tasainen ja vähämaalisempaan suuntaan nojaava ottelu on edessä, tasabuukista startataan. Runsas rastitus on käytännössä kohdilleen rastitussa kohteessa paikallaan. Jos lompakossa riittää katetta, on tukko vaihtoehto – tässä mennään ykkösristillä.Brightonilla on alla kevyempi otteluohjelma. Tulosvire ei Lokeilla kovin kaksinen ole, sillä sarjassa on alla kuusi voitotonta peliä – ja näistä peräti viisi ovat tappioita. Viikolla tuli lisää lunta tupaan, kun Leicesterin vieraana kärsittiin 1-2 tappio. Aikaisen tappioaseman myötä Albion sai kontrolloida peliä, joten xG:t olivat tasaiset. Itse asiassa pelillisesti Brighton ei ole ollut pöllömpi. Balogun on alakerrasta pois, kymppipaikan Grossin pelaaminen on epävarmaa.Huddersfield on varttia vaille varma putoaja, mutta periksi ei Terrierit anna. Viikolta on alla itseluottamusta nostattava 1-0 kotivoitto Wolvesista. Joukkueen keskikenttä oli laitettu timantin muotoon, mikä on mainio peliliike, sillä kahdella kärjellä joukkue saanee tehoja lisää irti – hyökkäyspeli on ollut läpi kauden nihkeää.Tämä on ottelu, joka Brightonin on yksinkertaisesti voitettava. Virheet halutaan varmasti minimoida, mutta myös vieraiden on pakko hakea pelistä voittoa. Tasoeroa joukkuieden välillä on yli luokan verran, niinpä isännät voittavat hitusen useammin kuin kerran kahdesta. Albion on kerännyt peliä toistakymmentä pinnaa liikaa, mutta ohitus ei inspiroi. Jospa kumpikin hakisi sitä täyttä pistepottia aktiivisesti… Pudotetaanpa risti yllättäen lapulta.West Ham pelasi hyvän puolustuspelin Man Cityn vieraana, mutta hävisi lopulta niukasti 0-1 lukemin. Esitys oli buustaava, Hammers kun on muutenkin ollut selvässä nousuvireessä, ja varsinkin kotikentällä on irronnut tuloksia. Kokoonpanotilanne on ollut jo pitkään haastava – edelleen sivussa olevat Sanchez, Reid, Wilshere sekä Jarmolenko. Balbuenan pelaaminen on epävarmaa.Newcastle on kelpo iskussa ja pelaa vieraissa defensiivisempää jalkapalloa. Viime kierroksilla on kuitenkin nähty myös aktiivisempaa otetta ja ennen kaikkea tasapainoisia esityksiä. Almiron tuo liikkeellään uuden ulottuvuuden Harakoiden hyökkäyspeliin, Longstaff on nostanut tasoaan. Viikolla joukkue kaatoi kotona Burnleyn ansaitusti 2-0, tosin maalin ero olisi ollut peliä kuvaavampi lopputulema. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla ole vaivanaan.Varsin tasainen otatus on edessä, sillä West Hamin suosikkiasema nousee päälle 40 prosentin kokoluokkaan. Vaikka mieli tekisi lähteä väkisin hakemaan peliä vieraiden suuntaan, on näillä pelipinnoilla West Ham jätettävä varmaksi. Porukoissa ristivarmistus on vähimmäisvaatimus.Millwall on ajautunut mainioin viime kauden jälkeen putoamiskamppailuun, mutta pelillinen vire on kelvollinen. Lions pelasi myös tiistaina, jolloin joukkueelta nähtiin huomattavasti laadukkaampi vierasesitys. Hullilta tuli lopulta 1-2 kuokkaan, vaikka tasapeli olisi kuvannut tapahtumia paremmin. Kotiriippuvaiselta joukkueelta ykkösvahtina kauteen startannut Amos tekee pian paluuta, alakerrasta avauksen Wallace jatkaa sivussa, Romeon pelaaminen on epävarmaa.Norwich läpäisi viime lauantaina yhden kovimmista testeistä, kun Bristol City kaatui kotona kahdesta maalin tappioasemasta huolimatta, mutta totuus on myös, että pistejako olisi ollut reilumpi lopputulos. Puolustus ei vieläkään vakuuta, mutta kollektiivinen ja tehokas hyökkäyspelaaminen ihastuttaa sekä kantaa. Kokoonpanotilanne on erittäin hyvä.Millwall yrittää tehdä hallaa aggressiivisuudella sekä fyysisyydellä, mutta tempoa ylläpitävä sekä kovavireinen Norwich on sen verran laadukkaampi kokonaisuus, että päälle 40 prosentin suosikkiasema on perusteltua. Vierasvoitto on täten selvästi ylipelattu, mutta ei ohitukseen liitä rohkeus. Lähdetään hakemaan isoa pommia kakkosen rinnalle kotivoiton myötä.Aston Villa ei ole voittanut viiteen peliin, joten nousukarsinnat alkavat näyttää vain haaveelta. Viimeksi joukkue jäi vieraissa 1-1 tasuriin Stoken kanssa, vaikka Villa vei peliä. Tämä on ollut murheenkryyni birminghamilaisille, sillä tasaiset ottelut ovat turhan harvoin kääntyneet voitoiksi. Keskikentältä avauksen McGinn on pelikiellossa, Hutton sekä Chester puolustuslinjasta sivussa. Puolustuspää ei kuitenkaan ole ollut kovin suurin ongelma viime viikkoina, hyökkäys kaipaa tehoja.Derby saalistaa niin ikään nousukarsintapaikkaa, mutta pelillinen vire ei vakuuta. Tietty ailahtelevaisuus on leimannut joukkueen peliä läpi kauden. Viimeksi joukkue hävisi Nottinghamille vieraissa 0-1, mikä oli kolmas tappio perätysten. Hyökkäyskolmanneksella on ollut todella nihkeää, niin myös maanantaina. Myös vierailla on reippaasti poissaoloja, joista osa satuttaa alakertaa. Tärkeä Mount on palannut harjoituksiin, mutta pelikunto on epävarmalla tolalla.Derby tyytyisi varmasti myös pistejakoon, mutta isäntien alkaa olla pakko hakea tasatilanteessa voittoa, jotta pudotuspeleihin säilyy saumat. Tasoeroa ei joukkueiden välillä juuri ole, niinpä Villa ansaitsee 45 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on inasen liian pientä, niinpä Villa kelpaa helposti piikiksi.Brentfordin vahva nousuliito sai kolhun viikkopelissä, kun Bees hävisi Sheffield Wedsille vieraissa pelitapahtumiltaan tasaisen otatuksen 0-2 lukemin. Brentford on erittäin tulivoimainen nippu, joka haluaa pelata aktiivista ja viihdyttävää jalkapalloa, mikä on tuonut eritoten kotona tulosta. Keskikentältä avauksen Mokotjo sekä Macleod ovat sairastuvalla.QPR on ollut laskusuunnassa, mutta tiistaina Ärrät otti todella yllättävän, ja vahvasti pelin kuvan vastaisen, 1-0 kotivoiton Lontoon paikallispelissä Leedsistä. Tällä saatiin viiden ottelun tappioputki katki, joten itseluottamus on taas nosteessa. Kokoonpanotilanne on vierailla hyvä.Tunteikasta vääntöä on luvassa, sillä joukkueiden välillä on lämmin viharakkaussuhde. Tasoero on niin suuri, että levänneempi Bees on vähän alle kolme kertaa viidestä voittava suosikki. Potentiaalisesti runsasmaalisessa ottelussa risti pudotetaan lapulta pois. Kotijoukkue on kerännyt liikaa kannatusta, mutta ohitus ei maistu, niinpä etenemme ykköskakkosella.Hull on ollut laskusuunnassa, mutta otti tiistaina 2-1 kotivoiton Millwallista, mutta pelitapahtumien valossa Tiikerit olisi ansainnut korkeintaan tasurin. Joukkueen sarjasijoitus on edelleen muutaman pykälän liian korkealla. Kotona peli on ollut parempaa, ja varsinkin puolustuspää on ollut tiiviimpää. Keskikentältä Batty on sivussa, Stewartin pelaaminen on epävarmaa.Birmingham on niin ikään perustasoltaan hieman nykyistä sarjasijoitustaan heikompi. Tasaisista otteluista tilille on tullut otteisiin nähden liian paljon pisteitä. Viikolta on alla todella kova vierasvoitto Bristol Citystä, mutta 2-1 voitossa Brum oli jälleen kerran ottelun heikompi osapuoli. Kokoonpanotilanne on erittäin hyvä.Brum on reissussa defensiivisempi, niinpä peli nojaa hitusen vähämaaliseen päin. Tiikerit ansaitsee 40 pinnan suosikkiaseman. Luotetaan, että varianssi kääntyy vaihteeksi Birminghamia vastaan ja napataan kohdilleen pelatusta Hullista rohkea ideavarma.Preston on ehdottomasti sarjan kuumin joukkue. North End on tappioton kahdeksan peliä putkeen – kiitos tiivistyneen alakerran. Viimeksi joukkue kaatoi vieraissa kotivahvan Millwallin selvästi 3-1 lukemin. Keskikentältä Pearson on pelikiellossa. Pitkäaikaispotilaiden ohella Prestonilla on loukkaantumismurheita hyökkäyspäässä, sillä yhdeksän maalin Robinson jatkaa sivussa vielä pari viikkoa. Lisäksi neljän maalin Moult on lassaretissa.Bristol Cityn kova vire on osoittanut hiipumisen merkkejä viime kierroksilla. Norwich-tappiota seurasi tiistainen, epäonninen, 1-2 kotitappio Birminghamille. Voittoputkessa loistanut puolustuspää on ollut hieman haavoittuvainen. Kokoonpanotilanne on isäntiä parempi.Ottelussa haetaan jo suuntauksia loppukaudelle, sillä molemmat taistelevat pudotuspelipaikoista. Tiiviisti puolustavien joukkueiden kohtaaminen näyttää vähämaaliselta, mutta levänneempi PNE on vähän alle kerran kahdesta voittava suosikki. Käytännössä oikein pelattu kotivoitto otetaan tylysti tolpaksi.Alisuoriutunut Stoke ei ole voittanut kuuteen peliin. Viimeksi Potters tasasi kotona pinnat Aston Villan kanssa ja antoi odotetusti vastustajan hallita. Pistejako oli suht reilu lopputulema. Kärjestä Sam Vokes jatkaa sivussa.Nottingham oli syyskauden lievä ylisuorittaja, mutta nykysijoitus vastaa melko hyvin Forestin tasoa. Maanantailta on alla maukas 1-0 kotivoitto samoista sijoista taistelevasta Derbystä. Nottingham otti aikaisen maalin jälkeen rajusti vastaan, mutta puolustus oli tiivistä ja organisoitua. Joukkue on kärsinyt laajoista loukkaantumismurheista, eikä tilanne ole vieläkään optimaalinen. Alakerrassa on poissaoloja.Puolustusvetoisten joukkueiden kohtaamisesta tuskin maalijuhlaa aikaiseksi saadaan. Tasoeroa ei joukkueiden välillä oikeastaan ole, joten noin 45 pinnan kotisuosikki on kyseessä. Vakiokansa on lähtenyt railakkaasti vieraiden kelkkaan ja tehnyt Forestista minisuosikin. Rohkea rokan syö, Stoke varmaksi.Wiganin syksy oli vahva, mutta kurssi on suunnannut alaspäin vuodenvaihteen jälkeen. Edellinen 1-1 kotitasuri Ipswichin kanssa oli pettymys, mutta tappiokin oli lähellä, vaikka Latics oli tapahtumien valossa selvästi parempi. Wigan sai pelata ottelussa liki 70 minuuttia ylivoimalla ja tasoitus nähtiin vasta lisäajalla. Alakerrasta Robinson jatkaa sivussa.Boro elättelee toivoja suorasta noususta ja voitti viimeksi QPR:n kotona tasapainoisella esityksellä 2-0 numeroin. Joukkue on lähtökohtaisesti hyvin defensiivinen ja antaa pallonhallinnan vastustajalle vapaaehtoisesti. Avauksesta alakerran Flintin pelaaminen on epävarmaa.Wigan joutuu viemään ottelua, mutta vieraiden puolustuksen murtaminen on haastavaa. Materiaaleissa on laatueroa sen verran reippaasti, että 40 pinnan vierassuosikista on kyse. Peliväki on kuitenkin painanut Boron peliprosentit kovasti liian suuriksi. Kun ykkösristi toteutuu todennäköisemmin, lähdetään reippaasti ohituskaistalle, 1X.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.