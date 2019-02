Jalkapallo

Vakio: Manchesterissa kaikki on hyvin

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bournemouth - Manchester C 2 2 Manchester U - Southampton 1 3 Wolverhampton - Cardiff 1 4 Burnley - Crystal P 1 2 5 Brighton - Huddersfield 1 6 West Ham - Newcastle 1 X 7 Millwall - Norwich 2 8 Aston Villa - Derby 1 2 9 Brentford - QPR 1 10 Hull - Birmingham 1 X 11 Preston - Bristol C 1 12 Stoke - Nottingham X 2 13 Wigan - Middlesbrough X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Bournemouthin vire ei ole paras mahdollinen, mutta kotona joukkue on kyennyt parempiin esityksiin. Perustaso on hyvin lähellä nykysijoitusta. Pallollisesti taitavista pelaajista usea on sairastuvalla, mistä miinusta. Man City on noussut mestaruuskisan suosikiksi, mutta hyökkäyksessä on ollut ajoittain ongelmia. Puolustus on osoittanut myös haavoittuvaisuutta. Hyvin yksipuolinen ottelu on silti edessä, sillä tasoero on julmettu. Yli 70 pinnan kotisuosikki otetaan iloiten piikiksi.Man Utd on noussut OGS:n alaisuudessa yhdeksi sarjan kuumimmista nipuista. Pelaajien itseluottamus sekä pelirohkeus näkyvät kentällä, eikä Unitedia ole helppo kaataa. Toki poissaoloja on rasitteena. Southamptonin vire ei mairittele, vaikka joukkue on tauluaan potentiaalisempi. Säilymisen suhteen ei pitäisi olla ongelmia. Lemina sekä Ings ovat lasaretissa. Hyvävireinen Utd on tällä hetkellä inhottava vastus. Materiaali- ja kotietu tekevät isännistä karvan yli 60 pinnan suosikin.Wolves tekee sarjanousijana todella kovaa jälkeä, mutta on myös ansaitusti sarjan kymmenen parhaan joukossa. Ennen viikkopeliä alla oli kahdeksan perättäistä tappiotonta ottelua. Cardiff sen sijaan taistelee sarjapaikkansa puolesta, eikä pelillisesti vakuuta. Joukkue on ollut vieraissa tuloksellisesti hyvin vaisu. Susien pelin rakenne on huomattavasti paremmalla tolalla, niinpä joukkue kontrolloi pelin virtausta. Materiaaliltaan parempi Wolves voittaa lähes kaksi kertaa kolmesta.Burnley on vahvasti nousuvireessä. Dychen prosenttipallo toimii Claretsin suuntaan, ja vaikka pelitapahtumien valossa ei maaliodotusarvot aina mairittele, niin tulosta on tullut – ja nyt ihan ansaitusti. Palace on niin ikään varsin hyvässä tulos- ja pelivireessä. Kotkat eivät välitä pallonhallinnasta, joten kotijoukkue joutuu tässä kohtaa isännän rooliin, mikä ei ole parasta osaamisaluetta. Erittäin tasainen ja vähämaalisempaan suuntaan nojaava ottelu on edessä. Ykköskakkonen maistuu.Brightonilla on alla kevyempi otteluohjelma. Ennen viikkopeliä Lokkien tuloksellinen vire ei hurraa-huutoja ole kerännyt, mutta pelillisesti Albion on ollut tauluaan hieman parempi. Pikkukolhuista on kärsitty laajasti. Huddersfield on varttia vaille varma putoaja. Pallollinen pelaaminen on sarjan heikointa, mikä ei tuolla materiaalilla ole mikään yllätys. Tämä on ottelu, joka Brightonin on yksinkertaisesti voitettava. Tasoeroa on, niinpä isännät voittavat selvästi yli kerran kahdesta.West Ham on selkeästi nousuvireessä, kotikentällä tulosta on irronnut. Kokoonpanotilanne on ollut jo pitkään haastava – edelleen sivussa olevat Sanchez, Reid, Balbuena, Wilshere sekä Jarmolenko. Newcastle on kelpo iskussa ja pelaa vieraissa varsin defensiivistä jalkapalloa – reissussa edetään tällä hetkellä kahden maalin keskiarvolla. West Ham on hieman laadukkaampi kokonaisuus, niinpä vähän alle kerran kahdesta voittavasta kotisuosikista on kyse. Runsas rastitus on paikallaan.Millwall on ajautunut mainioin viime kauden jälkeen putoamiskamppailuun, mutta pelillinen vire on kelvollinen. Lions pelasi myös tiistaina, joten vieraat pääsevät peliin hieman tuoreempana. Norwich läpäisi viime lauantaina yhden kovimmista testeistä, kun Bristol City kaatui kotona kahdesta maalin tappioasemasta huolimatta, mutta totuus on myös, että pistejako olisi ollut reilumpi lopputulos. Kovavireinen ja hyökkäysvoimainen Norwich on noin 45 prosentin suosikki. Varma.Villa ei ole voittanut viiteen peliin, joten nousukarsinnat alkavat näyttää vain haaveelta. Viimeksi joukkue jäi vieraissa 1-1 tasuriin Stoken kanssa, vaikka Villa vei peliä. Derby saalistaa nousukarsintapaikkaa, mutta pelillinen vire ei vakuuta. Tietty ailahtelevaisuus on leimannut joukkueen peliä läpi kauden. Kummastakin löytyy tulivoimaa, joten runsasmaalisuus ei yllättäisi. Siksi risti pudotetaan lapulta. Tasoeroa ei juuri ole, vähän alle 50 pinnan kotisuosikki Villa on.Brentford kuuluu sarjan kuumimpiin joukkueisiin ja on myös erittäin tulivoimainen nippu, joka haluaa pelata aktiivista ja viihdyttävää jalkapalloa. QPR on selkeästi laskusuunnassa. Varianssi tarjosi hyvää puoltaan syyskaudella, mutta sittemmin onni on kääntänyt myös toista poskeaan. Alla on viisi tappiota putkeen. Lämminhenkinen ottelu on edessä, sillä joukkueiden välillä on lämmin viharakkaussuhde. Tasoero on niin suuri, että Bees on selvästi yli kerran kahdesta voittava suosikki.Hull on odotetusti laskusuunnassa, mutta sarjasijoitus on edelleen muutaman pykälän liian korkealla. Kotona peli on ollut parempaa, ja varsinkin puolustuspää on ollut tiiviimpää. Birmingham on niin ikään hieman sarjasijoitustaan heikompi perustasoltaan. Tasaisista otteluista tilille on tullut otteisiin nähden liian paljon pisteitä. Brum on reissussa defensiivisempi, niinpä peli nojaa hitusen vähämaaliseen päin. Tiikerit on karvan yli 40 pinnan suosikkeja, risti kuuluu rinnalle.Preston on ehdottomasti sarjan kuumin joukkue. North End on tappioton kahdeksan peliä putkeen –kiitos tiivistyneen alakerran. Bristol on niin ikään kuuma nippu, joka kuitenkin tuhlasi energioita myös tiistaina, joten lepoetu menee isännille. Ottelussa haetaan jo suuntauksia loppukaudelle, sillä molemmat taistelevat pleijaripaikoista. Tiiviisti puolustavien joukkueiden kohtaaminen näyttää vähämaaliselta, mutta PNE on noin 45 pinnan suosikki. Rohkea varmavalinta isännille.Alisuoriutunut Stoke ei ole voittanut kuuteen peliin. Viimeksi Potters tasasi kotona pinnat Aston Villan kanssa ja antoi odotetusti vastustajan hallita. Pistejako oli suht reilu lopputulema. Nottingham oli syyskauden lievä ylisuorittaja, mutta nykysijoitus vastaa melko hyvin Forestin tasoa. Joukkue on kärsinyt laajoista loukkaantumismurheista, vaihtoi aiemmin manageria ja on kohtaamiseen melko selkeä altavastaaja, mutta yllätysvalmis. Noin 45 pinnan kotisuosikki ohitetaan tylysti.Wiganin syksy oli vahva, mutta kurssi on suunnannut alaspäin vuodenvaihteen jälkeen. Edellinen 1-1 kotitasuri Ipswichin kanssa oli pettymys, mutta tappiokin oli lähellä, vaikka Latics oli tapahtumien valossa selvästi parempi. Boro elättelee toivoja suorasta noususta ja voitti viimeksi QPR:n kotona 2-0. Joukkue on defensiivinen ja antaa hallinnan vastustajalle vapaaehtoisesti. Wigan joutuu täten tahtipuikkoa heiluttamaan. Vähän yli 40 pinnan vierassuosikki kaipaa ristivarmistuksen.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.