Jalkapallo

Vakio: Lintutaistelussa kanarialaisille sulkasato

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bournemouth - Wolverhampton 35 29 36 X 2 2 Newcastle - Huddersfield 52 26 26 1 2 3 Leicester - Crystal P 44 28 28 1 4 Norwich - Bristol C 45 27 28 X 2 5 Birmingham - Blackburn 47 27 26 1 6 Middlesbrough - QPR 56 25 19 1 X 7 Stoke - Aston Villa 47 27 26 1 8 Reading - Rotherham 77 15 8 1 9 Leeds - Bolton 77 15 8 1 10 Millwall - Preston 34 30 36 1 X 11 Brentford - Hull 56 24 20 1 12 Sheffield W - Swansea 39 28 33 1 13 West Bromwich - Sheffield U 40 28 32 X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Bournemouth - Wolverhampton 37 26 37 2 Newcastle - Huddersfield 75 14 11 3 Leicester - Crystal P 42 30 28 4 Norwich - Bristol C 62 21 17 5 Birmingham - Blackburn 55 29 16 6 Middlesbrough - QPR 75 13 12 7 Stoke - Aston Villa 33 32 35 8 Reading - Rotherham 56 27 17 9 Leeds - Bolton 82 9 9 10 Millwall - Preston 30 28 42 11 Brentford - Hull 54 24 22 12 Sheffield W - Swansea 43 30 27 13 West Bromwich - Sheffield U 48 28 24



Bournemouth palaa tauolta nälkäisenä. Tahtotila on kova palata takaisin syksyn mainioon iskuun. Kotona otteet ovat olleet selvästi reissupelejä parempia, ja tulosta on tullut varsinkin nopeista hyökkäyksistä. Avauksesta Francis, Lewis Cook, Brooks sekä Wilson ovat sivussa. Stanislas on epävarma osallistuja. Hyökkäyssuuntaan pientä miinusta.Wolverhampton eteni viime viikonloppuna jatkoon FA Cupissa, kun Bristol City kaatui vieraissa niukasti 1-0. Kausi on ollut suuri menestys tähän asti, ja organisoitu pelitapa on nostanut sarjanousijan kymmenen joukkoon. Avauksesta Jotan sekä Dohertyn pelaaminen on epävarmaa.Wolves on varsinkin vieraissa defensiivinen, niinpä isännät joutuvat hallitsemaan palloa enemmän kuin normaalisti. Aivan parasta osaamista eivät pitkät hyökkäykset Cherriesille ole. Vieraat ovat aivan marginaalisessa suosikkiasemassa. Jostain syystä tasapelin kannatus on jäänyt liian matalalle, joten rististä on hyvä aloittaa rastiminen. Käytetään vaihtomerkki minisuosikkiin.Newcastle käytti tauon etelän leiriin ja kohtasi Espanjassa TsSKA:n. Joukkuehengen nostatukseen matka tekee poikaa – itseluottamusta Harakat säilymistaisteluun tarvitsevatkin. Pelillisesti Magpies oli aivan kelvollinen ennen taukoa, ja luotto on vahva, ettei Newcastle kauden päätteeksi putoa. Jonjo Shelveyn osallistuminen on epävarmaa.Myös Huddersfield vietti viime viikon vapaalla. 14 pistettä putoamisviivan alapuolella majailevalla Terriersillä ei ole enää hävittävää, joten joukkue lähtee, ainakin omien sanojensa mukaan, hakemaan keväänotteluista pisteitä paineitta. Harmi vain, että joukkue on laadultaan heikko. Ykkösvahti Lösslin pelaaminen on epävarmaa, lisäksi sivussa saattaa olla jokunen rotaatiopelaaja.Tärkeä peli on edessä, pakkovoitosta tässä oikeastaan voidaan alkaa jo puhua – kummankin suhteen. Pallonhallinta ei ole ydinosaamista Newcastlelle, eikä vieraillekaan, mutta isännät tässä kuskin paikalle joutunevat. Kotivoittoon päädytään hieman useammin kuin kerran kahdesta, joten kotijoukkueen kannatus on menossa pahasti laukalle. Ohitus ei kuitenkaan inspiroi. Pakkovoittotilanteen vuoksi lähdetään hakemaan todellista pommia selvästi alipelatun kakkosen kautta.Leicesterin tulosvire ennen reilun viikon taukoa oli vaisu, mutta tulosten takana otteet ovat olleet lupaavia – varsinkin kärkipään joukkueita vastaan. Siirtoikkunassa mukaan saadusta Tielemansista on paljon iloa keväällä. Keskikentältä Albrighton sekä Amartey ovat lasaretissa, Mendyn osallistuminen ratkeaa vasta pelin alla.Crystal Palace kaatoi viimeksi FA cupissa Ykkösliigassa nousukarsintasijoilla majailevan Doncasterin vieraskentällä 2-0 lukemin. Kotkat on selvässä nousuvireessä ja Batshuayi tuo hyökkäyspeliin uuden, kaivatun elementin. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla ole vaivanaan.Kumpikin joukkue on parhaimmillaan vastahyökätessään, joten maalipaikat jäänevät pitkistä hyökkäyksistä vähiin. Ylipäätään ottelu nojaa vähämaaliseen suuntaan. Jälleen kerran Leicesterille on edessä tasainen kamppailu, jossa Ketut on karvan alle 45 prosentin suosikkeja. Kohdilleen rastittu ykkönen on nostettava haastavalla kupongilla varmaksi asti.Norwich kaatoi Boltonin viimeksi vieraissa peräti 4-0 lukemin, ja jälleen kerran Teemu Pukki oli liekeissä. Viihdyttävää futista pelaavalle joukkueelle todelliset testit tulevat juuri Bristolin kaltaisia, tiiviisti joukkueena puolustavia joukkueita vastaan. Lisäksi oman pään puolustuspelaaminen kaipaa tiiviyttä. Kokoonpanotilanne on parantunut, eikä varmasti sivussa ole kuin keskikentän Vrancic, joten tilanne on sillä saralla mainio.Bristol pelasi laadukkaan FA cupin pelin Wolvesin isäntänä, mutta joutui nöyrtymään 0-1 tappioon. Sarjassa Robins on seitsemän pelin voittoputkessa, eikä positiivista kierrettä helpolla katkaista. Jopa suoraan nousuun on vielä ohuet saumat. Niki Mäenpää jatkaa maalilta sivussa, lisäksi alakerrasta Hunt on poissa ja hyökkäyksestä kuuden maalin Weimann. Keskikentän Watkinsin pelaaminen on epävarmaa. Pieni miinus poissaoloista.Hyvin tasainen kamppailu on luvassa. Bristol puolustaa hyvin organisoituneena, Norwich hallinnee palloa. Virheettömyys kantaa pitkälle, ja jos vieraat saavat turhautettua Kanarialintujen hyökkäyskaartia, niin yllätykselle on ehdottomasti sijansa. Kotivoittoon päädytään 45 prosentin todennäköisyydellä. Kun vakiokansa on rastinut kotivoiton pelipinnat päälle 60, on ohipeli täysin päivänselvä peli-idea.Birmingham on ollut kauden mittaan onnekas ja saalistanut enemmän pisteitä kuin se olisi pelitapahtumien valossa ansainnut, joten sarjasijoitus on tällä haavaa todellista tasoa vähän ylempänä. Viikonloppuna Brum ei ollut tulessa, joten isännät pääsevät tähän kamppailuun tuoreempina. Merkittäviä poissaoloja ei Birminghamilla ole.Blackburn hävisi sunnuntaina kotona Borolle ansaitusti 0-1 ja joutui pelaamaan toisen jakson alivoimalla. Roversin vire on pahasti laskussa, sillä alla on neljä häviötä putkeen. Varsinkin maalinteko on sakannut. Nyt myös poissaolot aiheuttavat murhetta, sillä alakerrasta Williams kärsii pelikieltoa ja Lenihan on sairastuvalla.Kumpikin joukkue panostaa vahvasti puolustuspeliinsä, niinpä maalijuhlaa tuskin aikaiseksi saadaan. Materiaalien suhteen ei joukkueiden välillä oikeastaan tasoeroa ole, niinpä isännät päätyvät vähän alle 50 prosentin suosikeiksi, joten peliprosentit ovat menneet hieman liian suuriksi. Jätetään Brum piikiksi, mutta porukoissa otetaan vaihtomerkki mukaan peleihin.Boro voitti viimeksi Blackburnin reissussa 1-0 kontrolloidulla esityksellä. Sarjan pitävin puolustus kantaa nousutaisteluun, mutta passiivisuus syö hyökkäystehoja. Ottelut ovat usein klassisia ”maalin pelejä”. Avauksen puolustaja Flint jatkaa loukkaantuneena sivussa.QPR on ollut viime viikot vahvassa laskusuunnassa – tosin aivan odotetusti. Joukkue putosi viime viikolla FA cupista, ja tiistain rästipelissä piste menetettiin isäajan lisäajan maaliin WBA:n isäntänä. Ärrät on voittanut yhdeksästä edellisestä pelistään ainoastaan yhden ja tasannut pisteetkin vain kerran. Varianssi on näyttänyt nurjaa puoltaan, mutta kyllä joukkueen alakertakin vuotaa aivan liikaa. Kuuden maalin Freeman on loukkaantunut, alakerrasta kokeneiden Cameronin sekä Rangelin pelaaminen on epävarmaa.Vaikea on nähdä vieraiden murtavan Boron tiivistä alakertaa. Isännät saattavat antaa suosiolla pallonhallintaa vieraille, sillä pallokontrollin kautta murtautuminen ei kuulu Boron vahvuuksiin. Materiaaleissa on eroa sen verran reippaasti, että kotiedun ryydittämänä isännät ansaitsevat 56 prosentin suosikkiaseman. Kotijoukkueen kannatus on karannut aivan liian suureksi, niinpä kikkavalikoimasta on kaivettava vaihtomerkki ristille – joskus ne Boron viimeistelyvaikeudet maksavat pisteitä.Stokella on alla kaksi varmasti parranpärinää aiheuttavaa tasapeliä alemman jaoston Wiganin sekä Ipswichin kanssa. Manageri Jonesin palli tutisee ja huojuu – jälleen. Hyökkäyspeli on Pottersin isoin vajavaisuus. Kyllä tällä materiaalilla pitäisi pystyä aktiivisempaan jalkapalloon. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.Aston Villa hävisi viimeksi derbyn WBA:lle kotona 0-2, mutta peli oli tapahtumiltaan selvästi lukemia tasaisempi. Neljään edelliseen peliin ei voittoa ole tilille tullut, ja näistä kolmessa Villa on jäänyt nollille. Pieni yllätys tehottomuus on, sillä tulivoimaa pitäisi löytyä laajastikin. Toki samaan aikaan alakertaa on saatu syksyä tiiviimmäksi. Kokoonpanotilanteessa on haasteita, sillä ykkösvahti Nyland sekä kakkoskassari Kalinic ovat poissa, kuten alakerran Tuanzebe ja mahdollisesti myös Chester sekä keskikentän Grealish. Miinusta on jaettava.Kahden alisuorittaneen joukkueen kohtaamisessa tappio haluttaisiin ehdottomasti välttää. Stoke startannee vahvasti puolustuksen kautta, eikä Villakaan isoja riskejä ota. Maalimäärän suhteen ottelu kääntyy niukasti vähämaalisempaan suuntaan. Kotietu kantaa Stoken vähän yli 40 prosentin suosikkiasemaan. Kun vakion ystävät ovat tehneet Villasta pelin suosikin, lähdemme hakemaan rohkeata ideavarmaa Stokesta.Readingin heikommat vierasesitykset jatkuivat 0-4 tappiossa Sheffield Utd:a vastaan, mutta numerot mairittelevat Bladesia. Kotona Royals on ollut tuloksellisesti hyvä, mutta vire ei liikaa vakuuta, sillä kuuteen edelliseen peliin tilillä on vain yksi voitto. Lisäksi poissaoloja on rasitteena. Jaakkola jatkaa sivussa, viiden maalin kärki Baldock on myös poissa keskikentän Kellyn ohella.Rotherham tasasi kotona pisteet Sheffield Wedsin kanssa, mutta myöhään lisäajalla tullut tasoitus raivostutti. Tämä oli Millersille jo neljäs perättäinen pistejako, edellinen voitto on niinkin kaukaa kuin uudenvuodenpäivältä. Vierasvoittosarake näyttää tältä kaudelta puhdasta nollaa. Hyökkäyspäästä Proctor sekä Vassell kärsivät loukkaantumisista.Jaossa on säilymisen suhteen todella tärkeitä pinnoja, joten riskitasot lyödään takuuvarmasti minimiin ja puolustus edellä pelataan. Tasoeroa ei joukkueiden välille juuri löydy, niinpä Reading voittaa kamppailun alle kerran kahdesta. Luotetaan Readingin kotivireeseen ja merkataan vajaat kymmenen pinnaa ylipelattu Royals varmaksi. Jos lompakossa riittää katetta, on vaihtomerkeille kyllä näillä prosenteilla käyttöä.Sarjakolmonen Leeds sai levätä viime viikonlopun. Joukkueen terveystilanteen kannalta tauko teki hyvää, mutta puolustuslinjasta Douglas on sivussa, kuten myös 14 maalia takonut Roofe. Keskikentältä avauksen Forshaw saattaa olla pois. United on sarjan viihdyttävimpiä joukkueita, joka pelaa kotona hyvin aktiivisesti. Varsinkin prässin kanssa Bolton on hätää kärsimässä.Bolton hävisi viimeksi Norwichin isäntänä tylysti 0-4 lukemin. Trotters on viimeistellyt vain karvan yli 0,60 maalia per peli, mikä kertoo ongelmista oleellisimman. Joukkue haluaisi puolustaa tiiviisti, siinä kuitenkin turhan usein epäonnistuen. Puolustusvetoisuus syö myös hyökkäystehoja – matka naapurin maalille on pitkä harvoilla miehillä. Alakerrasta avauksen Taylor ja Hobbs sekä hyökkäyksen Wildschut ovat sairastuvalla. Keskikentältä O’Neilin pelaaminen on epävarmaa.Leedsin merkeissä ottelu etenee, kovin yksipuolinen näytös on luvassa. Bolton vetäytyy hyvin alas ja käytännössä parkkeeraa bussin. Tasoero on todella suuri, niinpä Leeds nousee yli kolme kertaa neljästä voittavaksi suosikiksi. Vaikka Leeds on jokusen prosenttiyksikön ylimerkattu, otetaan lapun osuvin kotivoitto varmaksi.Millwall eteni FA Cupissa jatkoon ja jatkoi keskiviikon rästipelissä voittojen tiellä, kun Derby kaatui aivan yllättäen reissussa 1-0 lukemin. No, pelin kuva oli Pässien selvää hallintaa, eikä Lions onnistunut laukomaan maalin lisäksi maalia kohti kertaakaan. Pieni nousuvire on havaittavissa, mutta vieraissa Millwall on ollut tuloksellisesti selvästi vaisumpi. Maalivahdeista Amos ja hyökkääjä Bradshaw ovat lasaretissa.Preston on sarjan kuumimpia nippuja. Viimeksi Nottinghamin isäntänä jäätiin kiikareihin, vaikka North End oli tapahtumien valossa hieman parempi. Joukkue puolustaa kurinalaisesti ja tiiviinä. Alla on seitsemän ottelun mittainen tappioton putki. Neljän maalin hyökkääjä Moult sekä yhdeksän rysän Robinson ovat loukkaantuneina, mikä on eittämättä miinus hyökkäyspelille.Maalipaikoille murtautuminen on organisoitua Prestonia vastaan vaikeaa. Millwall on fyysinen joukkue, jonka parhaat saumat tulevat tällä kertaa erikoistilanteista. Vähämaalinen ottelu on edessä, Preston on marginaalinen suosikki. Pelipinnat ovat kääntyneet viikon aikana Prestonin suuntaan, niinpä tasaisessa pelissä pelivalinta kääntyy pienempien pelipinnojen suuntaan, 1X.Brentford on sarjan toinen kovaa nousua tekevistä joukkueista. Bees haastoi viimeksi FA Cupissa Swansean, mutta putosi 1-4 tappion myötä. Pääfokus on kuitenkin sarjassa. Tulivoimainen joukkue pyrkii olemaan kotonaan aktiivinen ja on esiintynyt kotinurmella vahvasti. Keskikentältä Macleod on sivussa.Hull lepäsi viime viikonlopun. Tiikerit on sarjataulukossa suoritustasoonsa sekä pelitapahtumiin nähden liian korkealla. Onni on ollut puolella. Lasarettia miehittää useampi pelaaja, mutta avauksesta on poissa vain alakerran de Wijs.Isäntien korkeatempoinen ja aggressiivinen futis aiheuttaa takuulla harmaita hiuksia Hullille. Viihdyttävässä ottelussa Bees ottaa tahtipuikon käteen. Runsasmaalisuus ei tulisi yllätyksenä. Materiaalin suhteen Brentford on laadukkaampi ja voittaa selvästi useammin kuin kerran kahdesta. Käytännössä kohdilleen rastittu kotivoitto on maukas varma.Sheffield W nousi viimeksi vieraissa todella myöhäisellä lisäajan maalilla 2-2 tasuriin Rotherhamin kanssa. Vire on mainio, sarjatappioita ei ole tullut tilille viiteen peliin. Wedsiä voidaan pitää kotiriippuvaisena joukkueena. Tiiviisti puolustavalla joukkueella on ollut loukkaantumisten suhteen haasteita läpi kauden, eikä tilanne ole vieläkään optimaalinen. Alakerrasta Penney ja keskikentältä Onomah ovat varmasti sivussa. Puolustuksesta avauksen Lees sekä kokeneet Abdi ja Hooper ovat epävarmoja osallistujia.Swansea eteni sunnuntaina cupissa Brentfordin kustannuksella jatkoon. 4-1 voitto oli lopulta melko ansaittu lopputulema. Swansin pelillinen vire ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, sarjasijoitus kuvaa tasoa melko hyvin. Alakerta kaipaa tiiviyttä. Avauksesta Fer, Rodon, Olsson sekä Routledge ovat sivussa.Vähämaaliseen suuntaan niukasti nojaavassa ottelussa marginaalit ovat pienet. Materiaalietu syö kotiedun lähes kokonaan pois, niinpä kotijoukkue jää ainoastaan pikkiriikkiseksi suosikiksi. Kotivoiton kannatus on mennyt vain hivenen liian suureksi, niinpä Weds napataan rohkeaksi varmaideaksi.WBA:n otteet ovat olleet hyviä – toki alakerta voisi olla tiiviimpi. Villa kaatui derbyssä 2-0, keskiviikon rästipelissä voitot saivat sitten jatkoa, kun QPR kaatui myöhään lisäajalla 3-2. Tosin pistejako olisi kyllä kuvannut ottelun tapahtumia paremmin. Vire on mainio, mutta puolustuspää kaipaa edelleen tiiviyttä. Kokoonpanotilanne on tiiviissä ottelutahdissa erinomainen.Sheffield Utd nuiji viikonloppuna Readingin kotonaan 4-0, mutta tapahtumat olivat lukemia tasaisemmat. Bladesin paketti on hyvin kasassa, suoraa nousua tavoitellaan. Pelitapa on jokaisen pelaajan selkärangassa, niinpä tulosta tulee, vaikka materiaali ei olekaan kolmen parhaan joukossa. Alakerrasta avauksen Baldock sekä O’Connell saattavat tehdä paluun kokoonpanoon.Nousukamppailun suhteen ottelu on kummallekin tärkeä, tappio haluttaisiin välttää. Silti luvassa lienee aktiivinen otatus, sillä peruuttelu ei varsinaisesti kuulu kummankaan DNA:han. Runsasmaalisuus ei sekään tulisi yllätyksenä. Baggies voittaa pelin kaksi kertaa viidestä. Isäntien kannatus on hieman liian suurta, niinpä tasaisessa väännössä lähdetään hakemaan pientä yllätystä ristikakkosella.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.