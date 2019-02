Jalkapallo

Vakio: Harakat on terrierejä häijympi

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Bournemouth - Wolverhampton X 2 2 Newcastle - Huddersfield 1 3 Leicester - Crystal P 1 X 4 Norwich - Bristol C 1 X 5 Birmingham - Blackburn 1 6 Middlesbrough - QPR 1 7 Stoke - Aston Villa X 2 8 Reading - Rotherham 1 9 Leeds - Bolton 1 10 Millwall - Preston 2 11 Brentford - Hull 1 12 Sheffield W - Swansea 1 X 13 West Bromwich - Sheffield U 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Bournemouth palaa tauolta nälkäisenä. Kotona otteet ovat olleet selvästi reissupelejä parempia, ja tulosta on tullut varsinkin nopeista hyökkäyksistä. Francis, Cook, Brooks sekä Wilson ovat sivussa. Wolves eteni jatkoon FA Cupissa, kun Bristol City kaatui vieraissa niukasti 1-0. Kausi on ollut suuri menestys tähän asti. Sudet pakottavat isännät myös hallitsemaan palloa, mikä ei ole heidän parasta osaamisaluettaan. Vieraat ovat niukkoja suosikkeja, vaihtomerkki tarvitaan mukaan.Newcastle käytti tauon etelän leiriin ja kohtasi Espanjassa TsSKA:n. Joukkuehengen nostatukseen matka tekee poikaa – itseluottamusta Harakat säilymistaisteluun tarvitsevatkin. Myös Huddersfield vietti viime viikon vapaalla. Terriersillä ei ole enää hävittävää, joten joukkue lähtee, ainakin omien sanojensa mukaan, hakemaan pisteitä paineitta. Harmi vain, että joukkue on laadultaan heikko. Isoja pisteitä on jaossa, Newcastlen on nämä pelit voitettava. 55 pinnan kotisuosikki varmaksi.Leicesterin tulosvire ennen reilun viikon taukoa oli vaisu, mutta tulosten takana otteet ovat olleet lupaavia – varsinkin kärkipään joukkueita vastaan. Tielemansista on paljon iloa keväällä. Palace kaatoi FA cupissa Doncasterin reissussa 2-0. Kotkat on nousuvireessä ja Batshuayi tuo hyökkäyspeliin uuden, kaivatun elementin. Kumpikin joukkue on parhaimmillaan vastahyökätessään, joten maalipaikat jäänevät pitkistä hyökkäyksistä vähiin. Ketut on vähän alle 50 pinnan suosikkeja.Norwich kaatoi Boltonin viimeksi vieraissa peräti 4-0 lukemin, ja jälleen kerran Teemu Pukki oli liekeissä. Viihdyttävää futista pelaavalle joukkueelle todelliset testit tulevat juuri Bristolin kaltaisia joukkueita vastaan. City pelasi laadukkaan cupin pelin Wolvesin isäntänä, mutta joutui nöyrtymään 0-1 tappioon. Sarjassa Robins on seitsemän pelin voittoputkessa. Vieraiden tiivis puolustus on isännille haaste. Kotivoittoon päädytään alle kerran kahdesta. Risti kuuluu kylkeen.Birmingham on ollut kauden mittaan onnekas, joten sijoitus on tällä haavaa todellista tasoa vähän ylempänä. Viikonloppuna Brum ei ollut tulessa, joten isännät ovat hieman tuoreempia. Blackburn hävisi sunnuntaina kotona Borolle ansaitusti 0-1 ja joutui pelaamaan toisen jakson alivoimalla. Roversin vire on pahasti laskussa, sillä alla on neljä häviötä putkeen. Maalinteko on sakannut. Vähämaalisessa ottelussa isännät ovat noin 45 prosentin suosikkeja. Rohkea kotivarma.Boro voitti viimeksi Blackburnin reissussa 1-0 kontrolloidulla esityksellä. Sarjan pitävin puolustus kantaa nousutaisteluun, mutta passiivisuus syö hyökkäystehoja. QPR on ollut viime viikot vahvassa laskusuunnassa. Joukkue putosi viime viikolla FA cupista, kun Watford vei yllättävän tasaisessa ottelussa 1-0 vierasvoiton. Ärrät pelasi vielä tiistaina rästipelin WBA:n isäntänä. Vaikea on nähdä vieraiden murtava Boron tiivistä alakertaa. 55 prosentin kotisuosikki nousee tolpaksi.Stokella on alla kaksi varmasti harmittavaa tasapeliä alemman jaoston Wiganin sekä Ipswichin kanssa. Managerin palli tutisee ja huojuu – jälleen. Hyökkäyspeli on Pottersin isoin vajavaisuus. Aston Villa hävisi viimeksi derbyn WBA:lle kotona 0-2, mutta peli oli hyvin tasainen. Neljään edelliseen peliin ei voittoa ole otettu, ja näistä kolmessa on jääty nollille. Kahden alisuorittaneen joukkueen kohtaamisessa vähän yli 40 prosentin kotisuosikista otetaan tyly ohipeli, X2.Readingin heikommat vierasesitykset jatkuivat 0-4 tappiossa Sheffield Utd:a vastaan, mutta numerot mairittelevat Bladesia. Kotona Royals on ollut tuloksellisesti hyvä. Rotherham tasasi kotona pisteet Sheffield Wedsin kanssa, mutta myöhään lisäajalla tullut tasoitus raivostutti. Millers on voittanut viimeksi uudenvuodenpäivänä. Jaossa on tärkeitä pinnoja, joten riskitasot lyödään minimiin, puolustus edellä pelataan. Hiukan alle kerran kahdesta voittava Reading kelpaa piikiksi.Sarjakolmonen Leeds sai levätä viime viikonlopun. Joukkueen terveystilanteen kannalta tauko teki hyvää. United on sarjan viihdyttävimpiä joukkueita, joka pelaa kotona hyvin aktiivisesti. Bolton hävisi Norwichin isäntänä tylysti 0-4 lukemin. Trotters on viimeistellyt vain karvan yli 0,60 maalia per peli, mikä kertoo ongelmista oleellisimman. Leedsin merkeissä ottelu etenee, kovin yksipuolinen näytös on luvassa. Yli kolme kertaa neljästä voittava LUFC kuuluu runkovarmaksi.Millwall eteni FA Cupissa jatkoon, kun AFC Wimbledon kaatui vieraissa niukasti 1-0. Lions kerää lisärasitusta keskiviikkona, joten palautumisaika jää Prestonia merkittävästi lyhyemmäksi. Preston on sarjan kuumimpia nippuja. Nottinghamin isäntänä jäätiin kiikareihin, vaikka North End oli tapahtumien valossa hieman parempi. Maalinteko on organisoitua Prestonia vastaan vaikeaa. Vähämaalinen ottelu on edessä, Preston on marginaalinen suosikki. Vieraista otetaan rohkea ideapiikki.Brentford on sarjan toinen kovaa nousua tekevistä joukkueista. Bees haastoi viimeksi FA Cupissa Swansean, mutta putosi 1-4 tappion myötä. Pääfokus on kuitenkin sarjassa. Hull lepäsi viime viikonlopun. Tiikerit on sarjataulukossa suoritustasoonsa sekä otteisiin nähden liian korkealla. Isäntien aktiivinen ja aggressiivinen futis aiheuttaa harmaita hiuksia Hullille. Materiaalin suhteen Bees on laadukkaampi ja voittaa useammin kuin kerran kahdesta. Pelotta ykkönen varmaksi.Sheffield Weds nousi vieraissa todella myöhään lisäajalla 2-2 tasuriin Rotherhamin kanssa. Vire on mainio, sarjatappioita ei ole tullut tilille viiteen peliin. Swansea eteni sunnuntaina cupissa Brentfordin kustannuksella jatkoon. Swansin pelillinen vire ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, sarjasijoitus kertoo tasosta melko hyvin. Vähämaaliseen suuntaan nojaavassa ottelussa marginaalit ovat pienet. Kotijoukkue kipuaa pikkiriikkiseksi suosikiksi. Runsasta rastitusta kaivataan.WBA:n otteet ovat olleet hyviä – toki alakerta voisi olla tiiviimpi. Villa kaatui derbyssä 2-0. Baggies keräsi rasitusta viikolta, joten otteluohjelma on ollut tiivis. Sheffield Utd nuiji viikonloppuna Readingin kotonaan 4-0, mutta tapahtumat olivat lukemia tasaisemmat. Bladesin paketti on hyvin kasassa, suoraa nousua tavoitellaan. Tässä mielessä ottelu on kummallekin tärkeä, tappio haluttaisiin välttää. Silti luvassa lienee aktiivinen otatus, jossa WBA on noin 40 pinnan suosikki.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.