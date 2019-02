Jalkapallo

Vakio: Selkeämpää runkovarmaa ei ole olemassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Newport - Manchester C 2 6 92 2 2 AFC Wimbledon - Millwall 26 26 48 2 3 Aston Villa - West Bromwich 38 27 35 1 2 4 Ipswich - Stoke 26 27 47 2 5 Sheffield U - Reading 64 23 13 1 6 Bolton - Norwich 17 24 59 X 2 7 Preston - Nottingham 49 26 25 1 8 Charlton - Blackpool 28 28 44 1 X 9 Fleetwood - Luton 28 28 44 1 X 10 Barnsley - Wycombe 64 23 13 1 X 11 Shrewsbury - Burton 40 28 32 1 12 Oxford - Peterborough 46 26 28 1 13 Coventry - Walsall 50 26 24 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Newport - Manchester C 15 8 77 2 AFC Wimbledon - Millwall 34 28 38 3 Aston Villa - West Bromwich 40 28 32 4 Ipswich - Stoke 30 29 41 5 Sheffield U - Reading 77 13 10 6 Bolton - Norwich 17 15 68 7 Preston - Nottingham 44 31 25 8 Charlton - Blackpool 53 27 20 9 Fleetwood - Luton 22 23 55 10 Barnsley - Wycombe 75 14 11 11 Shrewsbury - Burton 32 29 39 12 Oxford - Peterborough 41 29 30 13 Coventry - Walsall 64 21 15



Kakkosliigan Newport pelasi viikolla kärkipään MK Donsin isäntänä ja otti lopulta 0-1 tauluun loppupään maalilla, vaikka County peliä vei. Kuten niin kovin usein tällä kaudella, hyökkäyspeli jätti kylmäksi. Toki ajatus saattoi karkailla myös tähän taloudellisesti huikeaan cupin otteluun. Exiles on sarjassaan tukevaa keskikastia, pelillinen vire on kelvollinen. Kokoonpanotilanne on varsin mainio.Man Cityllä on alla murskajaiset, kun Chelsea kaatoi kotona Chelsean peräti 6-0 tennislukemin. Citizens pääsee peliin tuoreena, mutta tulevalla viikolla on edessä Mestarien liigan ottelu Schalken vieraana. Tasoeroa on valtavasti, niinpä rotaatiolle on tässä kohtaa selkeästi sijansa. Kompany ja Mendy ovat olleet lasaretissa.Pelin kuvassa ei ole luvassa minkäänlaista yllätystä. Newport parkkeeraa bussin ja Sky Blues saa dominoida ottelua, vaikka kierrättäisi pelaajistoaan vahvasti. Cityn vierasvoitto toteutuu jopa hieman yli 90 prosentin todennäköisyydellä. Vakiokansa on lähtenyt romantiikan tielle ja jättänyt Cityn toistakymmentä prosenttiyksikköä alimerkatuksi. Näin ollen kupongin runkovarma on vastassa heti avauskohteessa.AFC Wimbledon on Ykkösliigan jumbo, joka todennäköisesti myös putoaa kevään päätteeksi. Viikkopelissä joukkue sai kuitenkin vähän valon pisaroita talteen, kun neljän ottelun tappioputki katkesi vieraissa Walsallia vastaan. Tosin 1-0 voitto tuli pelitapahtumien vastaisesti. Cupissa AFC:n suoritukset ovat olleet parempia, mutta hyökkäyspää on vaisu. Kärjestä Hanson on sivussa, Barchamin pelaaminen on epävarmaa.Millwall ei kummoisessa vireessä ole ja kuuluu Championshipissa putoamiskamppailuun. Potentiaalia tosin olisi sijoitusta hieman korkeammalle. Viikolla Leijonat onnistui kairaamaan melko reilun maalittoman pistejaon Sheffield Wedsin isäntänä. Vieraissa joukkueella on ollut tuloksellisesti selvästi vaikeampaa, lisäksi muutama avauksen mies on sairastuvalla.Tasainen sekä vähämaaliseen suuntaan nojaava kamppailu on edessä. Lions nousee materiaaliedun myötä vähän alle 50 pinnan suosikiksi. Jostain syystä myös tässä kohteessa peliväki on arkaillut vieraiden kelkkaan hyppäämisen suhteen, ja Millwall on jäänyt noin kymmenen pinnaa liian pienelle kannatukselle. Kyllä näillä prosenteilla vieraat on otettava piikiksi.Aston Villa on noussut pelillisesti parempaan iskuun, mutta pieni noususuhdanne sai osuman viikolla, kun joukkue hävisi vieraissa loppujen lopuksi ansaitusti lisäajan maalilla 0-1 kovavireiselle Brentfordille. Nousukarsintasijoille tekisi mieli kovasti, mutta kivinen tie on edessä. Tulivoimaa on yllin kyllin, alakertaa ei vain saada tilkittyä. Ykkösvahti Nyland sekä avauksesta alakerran Tuanzebe ja Chester plus keskikentän Grealish miehittävät sairastupaa.WBA on materiaaliltaan sarjan parhaimmistoa, mutta myös Baggiesilla on ollut haasteita puolustuksen pitävyyden suhteen. Viikolla joukkue nousi kahdesti takaa-ajoasemista tasoihin Nottinghamin isäntänä. Pistejako kuvaa ottelun tapahtumia hyvin. Kokoonpanotilanne on kotijoukkuetta parempi, sillä keskikentän Morrison saattaa palata kokoonpanoon jo nyt, joten Phillips on ainoa poissaolija. Päivän lepoedusta pieni plussa.Kyseessä on aito derby-kamppailu, jossa ei kuitenkaan turhaa peruuttelua ole luvassa, vaan hyvätempoinen ja aaltoileva sekä potentiaalisesti runsasmaalisempi matsi on edessä. Vaikka kotiedun merkitys pienenee ja vire on vierailla parempi, säilyy Villa silti marginaalisena suosikkina. Runsas rastitus on melko kohdilleen rastitussa kohteessa paikallaan. Tasapelin kannatus jatkunee myös lauantaihin asti hieman liian suurena, joten pudotetaan se vihjeessä lapulta.Ipswichillä on alla hieman pirteämpi esitys, kun Traktoripojat nousi tappiolta 1-1 tasapeliin vahvemman Derbyn isäntänä. Joukkueen kohtalo näyttää silti olevan sarjasta putoaminen, sillä laatua uupuu kentän joka osa-alueelta. Ipswich on tasannut kymmenen kauden 32 ottelustaan eli tasaisista peleistä on kertynyt niukasti täysiä pistesaldoja. Poissaolot ovat vaivanneet pitkin kautta, eikä tilanne ole edelleenkään optimaalinen. Paras maalintekijä Sears on sivussa muutaman muun ohella.Stoke jatkaa alisuorittamistaan, eikä toinen managerin vaihto olisi edes yllätys. Viikolla joukkue jäi kiikareihin alavireisen Wiganin vieraana, mutta lopputulos kuvaa pelin tapahtumia hyvin. Materiaali on huomattavasti nykysijoitusta laadukkaampi, mutta pelillisesti vire on Pottersilla vaisu. Stoke on pelannut 32 otteluun 12 pistejakoa, joten samanmoisia ongelmia tasaisissa peleissä on Pottersilla kuin päivän kotijoukkueella. Kokoonpanotilanne on vierailla erittäin hyvä.Tasainen kamppailu on tasurikoneiden kesken edessä. Jaossa on tärkeitä pisteitä, joten virheettömyys ja matala riskitaso kuuluvat ottelusuunnitelmiin. Sen verran tasoeroa kuitenkin vieraiden hyväksi on, että Stoke kipuaa vähämaaliseen suuntaan vahvasti nojaavassa ottelussa vähän alle kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Hiukkasen alimerkattu Potters kelpaa vierasvarmakavalkadiin.Sheffield United on esiintynyt laadukkaasti ja tasapainoisesti. Joukkueella on viikolta alla tärkeä ja itseluottamusta ruokkiva ja melko ansaittu 1-0 kotivoitto vahvasta Middlesbroughista. Bladesin vahvuudet ovat kollektiivisuudessa sekä hyökkäyspäässä – ja maaleja sylkevässä Billy Sharpissa. Kokoonpanotilanne on myös vahva.Readingin vire on vaisu, mutta Royals on kärsinyt myös epäonnesta. Viikolla itseluottamus sai buustin, kun tasaisessa kotiottelussa kaatui Blackburn 2-1 lukemin. Vieraissa tuloksenteko on ollut huomattavasti vaisumpaa, reissusta tilillä on ainoastaan yksi voitto. Anssi Jaakkola jatkaa lasaretin puolella.Blades on kotonaan aktiivinen ja määrittää pelin tempon. Materiaalien suhteen kotijoukkueella on selvä etu puolellaan, niinpä selvästi yli 60 prosentin kotisuosikista puhutaan. Vaikka ykkönen on kerännyt toistakymmentä prosenttiyksikköä liikaa kannatusta, joudutaan se jättämään tässä kohtaa varmaksi. Porukoissa ristivarmistus on ehdottomasti paikallaan.Myös Bolton kuuluu niihin sarjan joukkueisiin, joita uhkaa putoaminen. Puolustuksen kautta pyritään pelaamaan, mutta taso ei riitä – ja hyökkäyspää on hyvin köykäinen. Viikolta on kuitenkin alla positiivinen matsi, kun Birmingham onnistuttiin voittamaan pelin kuvaa vasten vieraissa 1-0 lukemin. Alakerrasta Hobbs ja hyökkäyksestä Wildschut ovat sivussa.Norwich jatkaa taistelua suorasta noususta ja on pelannut nimenomaan vieraissa tuloksellisesti erinomaisesti. Nousuhaaveiden suhteen keskiviikolta saatiin kuitenkin kolaus, kun kovavireinen Preston oli kotonaan ansaitusti parempi 3-1 lukemin. Kanarialintujen hyökkäys tekee tuhojaan Teemu Pukin johdolla illasta toiseen, mutta puolustus ei vakuuta. Muutama pitkäaikaispotilas on edelleen poissa.Luvassa pitäisi olla vauhdikas kamppailu, jossa vieraat hallitsevat pelin virtausta sekä palloa. Boltonin alakerta joutuu kyllä todella koville. Tasoeroa on sen verran reippaasti, että vieraat kipuavat kovin yksipuoliselta tuoksahtavassa pelissä lähes kolme kertaa viidestä voittaviksi suosikeiksi. Norwich on kerännyt kymmenisen pinnaa liikaa peliä. Ohitus ei kyllä kiinnosta, mutta lisätään yllätysristi alipelattuna mukaan.Preston tekee vahvaa nousua kohti nousukarsintasijoja ja on sarjan kuumimpia joukkueita. Keskiviikkona North End voitti aivan ansaitusti silloisen sarjakärki Norwichin kotona 3-1 numeroin. Puolustusta on saatu tilkittyä, niinpä tulostakin tulee. Preston on sellainen joukkue, jota nousukarsinnoissa ei yksikään joukkue haluaisi kohdata – jos vire sinne asti keväällä kantaa. Avauksesta neljän maalin kärki Moult sekä yhdeksän rysän Robinson ovat sairastuvalla, mistä pitää pieni miinus jakaa.Nottingham venyi tiistaina 2-2 tasapeliin vahvan WBA:n vieraana, mutta onnistui myös menettämään johdon kahdesti, joten järin tyytyväinen ei tulokseen voi olla. Pelillisesti Forest ei edelleenkään vakuuta, vaikka pisteitäkin on irronnut. Peli ei yksinkertaisesti ole tasapainossa – toki materiaali riittäisi jopa nousukarsintataisteluun. Vierailla on edelleen runsaasti poissaoloja, jotka painottuvat puolustuspäähän.Tiivistä puolustuspeliä on luvassa kummaltakin, vähämaalisempaan suuntaan nojataan. Prestonin tiivistynyt alapää vakuuttaa silti enemmän. Suurempaa tasoeroa ei joukkueiden välillä ole, mutta päivän lepoedusta pitää myöntää plussaa Nottinghamille. Kyseessä on vain karvan alle 50 prosentin kotisuosikki. Kotivoitosta saadaan alipelattuna maukas tolppa.Charlton hamuaa nousua, mutta vaisumpivireisen hyökkäyspään vuoksi voittoja ei ole tilille tipahtanut kolmeen otteluun. Kyseessä on kuitenkin TOP-6 materiaali. Alla on 1-1 kotitasuri keskikastin Southendin kanssa. Kapteeni Pearce jatkaa sivussa, mutta muutoin Addicksin kokoonpanotilanne paranee oleellisesti edelliseen otteluun nähden.Blackpool on vahvassa nousuvireessä, alla on jo kuusi tappiotonta ottelua, kun viikolla Seasiders pelasi reissussa ansaitun 1-1 tasapelin kärkipään Sunderlandin kanssa. Joukkue pelaa vahvasti puolustuksen kautta, varsinkin reissussa. Myös vierailta on kapteeni sivussa, kun keskikentän maestro Spearing jatkaa katsomon puolella.Ennakkoon vähämaalisemmalta ottelu tuoksahtaa. Isännät saavat hallita palloa enemmän, kun Blackpool luottaa laadukkaaseen puolustukseensa. Lepoetu myönnetään kotijoukkueelle, mutta perustasoissa ei käytännössä eroa ole. Näin ollen Charlton voittaa hitusen alle kerran kahdesta. Isäntien kannatus on menossa hitusen liian suureksi, mutta kovaa kotijoukkuetta ei tässä kohtaa uskalla ohittaa. Lisätään risti rinnalle osuvuutta lisäämään.Keskikastin parempaan puoliskoon kuuluva Fleetwood haki viimeksi osin onnekkaan 1-0 vierasvoiton alisuoriutuneesta Bradfordista, mikä oli jo kolmas voitto neljään edelliseen peliin. Puolustus on Fishermenin ehdoton vahvuus, hyökkäys on pitkälti kokeneiden Maddenin ja Evansin varassa. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.Luton johtaa sarjaa ja on voittanut viisi peliä putkeen. Viimeksi joukkue voitti Wycomben kotikentällä ansaitusti 3-0 lukemin – ehkä kahden maalin voitto olisi kuvannut kohtaamista paremmin. Tulivoimaa löytyy ja puolustus on pitävä, niinpä suora nousu on täysin tehtävissä. Joukkueessa on paljon kokemusta myös korkeammilta sarjatasoilta. Kymmenen maalin Elliot Lee palannee kokoonpanoon, LuaLuan pelaaminen on epävarmaa. Alakerrasta avauksen Rea on sivussa.Isäntien tiiviin alakerran murtaminen on tiukka testi peliä hallitsevalle Lutonille. Vähämaalisempaan suuntaan käännytään. Sen verran Luton on laadukkaampi, että Hatters nousee vieraskentästä huolimatta yli 40 prosentin suosikkiasemaan. Peliprosentit ovat kuitenkin selvästi liikaa Lutoniin kallellaan. Kun ykkösristi on kombinaationa todennäköisempi kuin vierasvoitto, on alipelattu yhdistelmä 1X täysin perusteltu pelivalinta.Barnsley kaatoi viimeksi alakastin Gillinghamin reissussa peräti 4-1. Tykes on sarjakakkonen ja on hävinnyt sarjassa viimeksi joulukuun alussa. Puolustus on kurinalainen ja tiivis. Laadukas joukkue on kasassa, eikä Barnsley ole sarjassa hävinnyt vielä tällä kaudella kotikentällään. Merkittäviä poissaoloja ei ole rasitteena.Wycombe hamuaa nousukarsintoihin, muttei ole voittanut kolmeen peliin. Viimeksi sarjakärki Luton oli kotonaan Wanderersia parempi 3-0 lukemin. Reissussa tulosta ei ole oikein irronnut, otteet ovat olleet kotipelejä selvästi nihkeämpiä. Hyökkäyksestä avauksen Samuel saattaa jatkaa sivussa.Isännät lähtevät ottelua kontrolloimaan, siinä missä Wanderers pyrkii nopeampiin hyökkäyksiin. Materiaaleissa on parin luokan ero isäntien hyväksi. Tykesin voitolle kellotetaan 64 prosentin todennäköisyys. Kova kuntopuntari on saanut pelikansan takomaan isäntiä liikaa, mutta tässä kohtaa ohitus ei kiinnosta edes vähää alusta. Siksi selkeän suosikin rinnalle piirtyy yllätysristi.Shrewsbury pelaa säilymisestä, mutta pelillisesti tilanne ei ole niin heikko kuin sarjataulukosta voisi päätellä. Tasaisia pelejä pitäisi vain pystyä kääntämään tehokkaammin omiin nimiin. Viimeksi Salop oli maalitoteuman perusteella Bristol Roversia parempi, mutta joutui tyytymään 1-1 pistejakoon, joten alla on jo kuusi voitotonta kamppailua. Kotona otteet ovat olleet parempia. Hyökkäyksestä avauksen John-Lewis on sivussa.Burton on keskikastin joukkue, joka katkaisi viime kierroksella kuuden pelin voitottoman putkensa, kun sarjajumbo Wimbledon kaatui reissussa melko ansaitusti 2-0 numeroin. Albion on kotiriippuvainen joukkue, joten vieraissa on aina nihkeämpää. Vieraiden kokoonpanotilanne on hyvä.Jälleen kerran tasainen vääntö on isännille edessä, virheettömyys ratkaisee paljon. Salop pystyy haastamaan Albionin kotikentällä. Materiaaleissa eroa ei ole niin paljon, etteikö kotietu kantaisi isäntiä suosikeiksi asti. Kotivoitto toteutuu kaksi kertaa viidestä. Jostain syystä vakion pelaajat eivät ole isäntiin uskaltaneet luottaa, niinpä Shrewsburyn pelipinnat ovat jääneet vieraita jopa pienemmiksi. Rohkean ideavarman paikka. Jos ajatus hirvittää, voi tasapelin kaivaa työkalupakista kaveriksi.Oxfordin kausi on ollut jälleen haastava. Voittaminen on ollut keltaisille vaikeaa – tasaisiin peleihin on hukattu valtavasti pisteitä. Viimeksi U’s pelasi kuitenkin lupaavan 1-1 tasurin kärkipään Sunderlandin kanssa. Muutama pitkäaikaispotilas on sivussa, mutta niistä ei tarvitse miinusta jaella.Peterborough on valahtanut surkean vireensä vuoksi jo ulos nousukarsintasijoilta. Alla on kuuden pelin voitoton putki, viimeksi tuli Doncasterilta ansaitusti kuokkaan 1-3 lukemin. Jostain syystä Posh on kuitenkin ollut reissussa huomattavasti virkeämpi ja kerännyt itse asiassa matkoilta enemmän pisteitä kuin kotikentältään. Laitapakki Denton sovittaa pelikieltoa, keskikentältä avauksen Dembele on epävarma osallistuja.Lähtökohdat ovat, että joukkueiden välinen tasoero on selvästi pienempi kuin mitä sarjataulukosta voisi osviittaa repiä. Koska kummallakin joukkueilla on haasteensa puolustuspelin suhteen, ei runsasmaalisuus tulisi yllätyksenä. Pienten marginaalien ottelun on edessä. Isännät ovat selvästi paremmassa vireessä ja nousevat jopa 46 prosentin suosikeiksi. Vakiokansa on kääntänyt tutkaimet aivan liikaa sarjataulukkoon, niinpä kotivoitto on jäämässä selkeästi liian pienelle kannatukselle. Kyseessä on maukas kotipiikki.Keskikastin Coventry voitti viimeksi alemman kastin Rochdalen vieraissa niukasti mutta melko ansaitusti 1-0 lukemin. Sky Blues kaipaa ehdottomasti lisää hyökkäystehoja, potentiaalia olisi nykysijoitusta korkeammallekin. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä ole rasitteenaan.Walsallin vire on vaisu ja myös vierailla on haasteita hyökkäyspelin kanssa. Saddlers haki rasitusta myös viikkopelistä ja hävisivät yllättäen kotona sarjajumbo AFC Wimbledonille 0-1 – tosin epäonneakin oli matkassa. Näin ollen alla on jo neljä perättäistä tappiota. Suurimmat haasteet ovat vuotavassa alakerrassa. Pitkäaikaispotilas ja kapteeni Chambers jatkaa sivussa. Virkaa tekevä kapteeni Dobson on epävarma osallistuja, joten johtajuutta saattaa olla runsaasti sivussa.Isännät peliä kontrolloivat ja hallitsevat tapahtumia. Lepoedusta on myös myönnettävä plussaa. Paremmassa vireessä etenevä Coventry nousee kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Isäntien kannatus on kuitenkin karannut toistakymmentä prosenttiyksikköä liian suureksi. Rohkeat järkipelaajat hakevat kohteeseen ohituksen ristikakkosella, ja jos pelirohkeus ei riitä, on ykkösristi toinen perusteltu optio. Vihjeessä lähdetään hakemaan voittopottiin kunnon korotusta ristikakkosella.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.