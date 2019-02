Jalkapallo

Kommentti: JJK:n ja PS Kemin tilanteet paljastivat taas kerran karun totuuden kotimaisesta sarjafutiksesta

Tiistai 12.2.2019 oli surullinen päivä suomalaisessa sarjajalkapallossa. JJK ja PS Kemi kertoivat verkkosivuillaan luopuvansa sarjapaikoista Kakkosen C-lohkossa seurojen heikon taloustilanteen takia.Kumpaakin seuraa yhdistää se, että ne pelasivat hiljattain Veikkausliigassa. Liiga-ajoilta syntyneet taloustaakat olivat seuroille liian kalliita kantaa, kun sarjaporras vaihtui. PS Kemin kohdalla varsinkin viimeisen kauden ratkaisut näyttivät olleen viimeinen niitti. JJK puolestaan kertoi sivuillaan, että liigakauden 2017 yleisökeskiarvon putoaminen edellisestä Ykkösen kaudesta lisäsi ahdinkoa. Eikä pidä unohtaa seuran hulluja vuosia vuosikymmenen alussa ja kesken kauden 2013 kuultua hätähuutoa heikosta taloustilanteesta.Seurojen talouspohjat olivat yksinkertaisesti niin heikolla tolalla, että liigasta putoaminen ajoi ne umpikujaan.Tiistain uutiset olivat samalla vakava takaisku niille, jotka ovat paasanneet liigan laajentamisen puolesta. On vaikea kuvitella 14 tai peräti 16 joukkueen pääsarjaa, kun jo 12 joukkueen taloudellinen elinvoimaisuus on vakavasti kyseenalaista.***JJK:n ja PS Kemin sarjasta luopumiset helmikuun puolivälin tienoilla olivat ikävä yllätys myös Palloliitolle. Kummallakin joukkueella oli sarjapaikka Kakkosen C-lohkosta. Kun lohkojaot on vahvistettu jo aiemmin, sarjojen täydennysmenettelyn perusteella voi olla vaikeata löytää korvaavia joukkueita. Lisäksi Palloliitossa on tehty periaatepäätös siitä, että C-lohkossa pelaa joko 10 tai 12 joukkuetta: joko sarjaa täydennetään siis kahdella joukkueella tai ei lainkaan.Täydennysmenettelyn mukaisesti sarjapaikkoja pitää tarjota Pohjois- ja Itä-Suomen sekä Pohjanmaan joukkueille. Jo aiemmin Itä-Suomesta sekä FC Blackbird Jyväskylä ja Kurkimäen Kisa ovat vastanneet kiitos ei. Tiettävästi saman ratkaisun on tehnyt Vaasan seudulta lähtöisin oleva Korsnäs FF. Jäljelle jäävät Vaasan seudun joukkueista FC Kiisto, Vasa IFK ja Närpes Kraft sekä Pohjois-Suomen piiristä KajHa ja TP-47. On vaikea kuvitella, että yksikään näistä seuroista olisi kiinnostunut pelaamaan ensi kaudella Kakkosessa, kun joukkueita on rakennettu ensi kaudeksi Kolmoseen.Kakkoseen olisi tulijoita kyllä etelämpää, mutta se edellyttäisi muutoksia lohkojakoon. Tässä vaiheessa kautta muutosten tekeminen olisi kohtuutonta niitä 34 muuta joukkuetta kohtaan, jotka ovat jo viikkoja valmistautuneet pelaamaan aiemmin vahvistetuissa lohkoissa.Jos PS Kemin ja JJK:n tilanteesta voi jotain oppia, niin ainakin sen, että Kakkonen kaipaa kipeästi omaa lisenssijärjestelmää. Se jos jokin olisi tärkeä tuen osoitus liitolta seuroille Seurojen Palloliiton nimissä.Palloliiton historian mittavin uudistus Seurojen Palloliitto etenee kiivasta vauhtia. Yksi iso osa sitä on piirien alasajo. Piirit ovat vuosien saatossa keränneet seuroilta varoja pahan päivän varalle ja nyt on kova kiire käyttää rahat. Uudistusta kiivaimmin vastustanut Uudenmaan piiri päätti käyttää seuroilta keräämäänsä varat kymmenien tuhansien eurojen historiikkiin ja lähettämällä toimiston väen sekä luottamushenkilöt Huuhkajien EM-karsintaotteluun Bosniaan. Se on osoitus, että uudistukselle oli todellakin tarvetta.