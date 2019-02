Jalkapallo

Vakio: Herrat leijonajahdissa

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Newport - Manchester C 2 2 AFC Wimbledon - Millwall 1 X 3 Aston Villa - West Bromwich 1 2 4 Ipswich - Stoke X 2 5 Sheffield U - Reading 1 6 Bolton - Norwich 2 7 Preston - Nottingham 1 8 Charlton - Blackpool 1 X 9 Fleetwood - Luton 2 10 Barnsley - Wycombe 1 11 Shrewsbury - Burton X 2 12 Oxford - Peterborough 1 X 13 Coventry - Walsall 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Kakkosliigan Newport pelasi myös viikolla, mutta fokus oli taatusti taloudellisesti upeassa cupin pelissä. Exiles on sarjassaan tukevaa keskikastia, pelillinen vire on kelvollinen. Man Cityllä on tulevalla viikolla edessä UCL-peli Schalkea vastaan, ja kun tasoeroa on valtavasti, on rotaatiolle selkeästi sijansa. Kompany ja Mendy ovat olleet lasaretissa. Valtavaa dominanssia on kaikesta huolimatta edessä ja Cityn vierasvoitto toteutuu yli 90 prosentin todennäköisyydellä. Simppeli varma.AFC Wimbledon on Ykkösliigan jumbo, joka todennäköisesti myös putoaa kevään päätteeksi. Cupissa suoritukset ovat olleet parempia, mutta hyökkäyspää on vaisu. Kärjestä Hanson sekä Barcham ovat lasaretissa. Millwall ei myöskään kummoisessa vireessä ole ja on Championshipissa putoamiskamppailussa. Vieraissa on vaikeampaa, lisäksi muutama avauksen mies on sairastuvalla. Lions nousee materiaaliedun myötä vähän alle 50 pinnan suosikiksi, mutta lähdetään hakemaan rohkeata ohitusta, 1X.Aston Villa on noussut pelillisesti parempaan iskuun, hankki siirtoikkunassa vahvistuksia ja haluaa nousukarsintasijoille. Tulivoimaa on yllin kyllin, alakerta vain vuotaa. WBA on materiaaliltaan sarjan parhaimmistoa, mutta myös Baggiesilla on ollut haasteita puolustuksen pitävyyden suhteen. Kyseessä on aito derby-kamppailu, jossa Villa säilyy kuitenkin marginaalisena suosikkina. Runsasmaalisemmaksi ennakoidussa ottelussa tasapeli putoaa lapulta, ykköskakkosella mennään.Ipswichin kohtalo näyttää olevan sarjasta putoaminen. Laatua uupuu kentän joka osa-alueelta ja loukkaantumisia on ollut tasaisesti vaivana läpi kauden. Stoke jatkaa alisuorittamistaan, eikä toinen managerin vaihto olisi edes yllätys. Materiaali on huomattavasti nykysijoitusta laadukkaampi. Pelillinen vire on Pottersilla vaisu. Tasainen kamppailu on tasurikoneiden kesken edessä. Rististä on hyvä aloittaa rastiminen, vaihtomerkki kääntyy noin 45 pinnan vierassuosikille.Sheffield on ylisuoriutunut hieman, mutta on pelannut myös laadukkaasti. Bladesin vahvuudet ovat hyökkäyssuunnassa – ja Billy Sharpissa. Readingin vire on vaisu, mutta Royals on kärsinyt myös epäonnesta. Vieraissa tuloksenteko on ollut vaisumpaa, reissusta tilillä on ainoastaan yksi voitto. Vierailta on edelleen muutama avauksen pelaaja sairastuvan puolella. Blades on kotonaan aktiivinen ja määrittää pelin tempon. Selvästi yli 60 prosentin kotisuosikki ansaitsee varmavalinnan.Myös Bolton kuuluu niihin sarjan joukkueisiin, joita uhkaa putoaminen. Puolustuksen kautta pyritään pelaamaan, mutta taso ei riitä – ja hyökkäyspää on hyvin köykäinen. Norwich jatkaa taistelua suorasta noususta ja on pelannut vieraissa tuloksellisesti erinomaisesti. Hyökkäys tekee tuhojaan illasta toiseen. Luvassa pitäisi olla vauhdikas kamppailu, jossa vieraat hallitsevat pelin virtausta sekä palloa. Selvästi useammin kuin kerran kahdesta voittava Norwich nostetaan piikiksi.Preston tekee vahvaa nousua kohti nousukarsintasijoja ja on sarjan kuumimpia joukkueita. Puolustus on saatu tilkittyä, niinpä tulosta tulee. Nottingham ei vakuuta, vaikka pisteitäkin on nyt irronnut. Peli ei ole tasapainossa – toki materiaali riittää jopa nousukarsintataisteluun. Isäntien terveytilanne on hieman parempi. Tiivistä puolustuspeliä on luvassa kummaltakin, tasoeroa ei materiaalin suhteen juuri ole. Kyseessä on noin 45 pinnan kotisuosikki. PNE kelpaa ideavarmaksi.Charlton hamuaa nousua, mutta vaisumpivireisen hyökkäyspään vuoksi voittoja ei ole tilille tipahtanut kolmeen otteluun. Alla on 1-1 kotitasuri keskikastin Southendin kanssa. Blackpool on vahvassa nousuvireessä, alla on viisi tappiotonta ottelua. Joukkue pelaa vahvasti puolustuksen kautta, varsinkin reissussa. Seasiders kerää tosin rasitusta viikolta, joten lepoetu isännille. Charlton voittaa noin kerran kahdesta, mutta vähämaaliseen peliin risti nousee rinnalle osuvuutta lisäämään.Fleetwood haki viimeksi osin onnekkaan 1-0 vierasvoiton Bradfordista, mikä oli kolmas voitto neljään edelliseen peliin. Puolustus on Fishermenin ehdoton vahvuus. Luton johtaa sarjaa ja on voittanut viisi peliä putkeen. Tulivoimaa löytyy ja puolustus on pitävä, niinpä suora nousu on täysin tehtävissä. Pari avauksen miestä on sivussa. Isäntien alakerran murtaminen on tiukka testi peliä hallitsevalle Lutonille. Vain karvan alle 50 prosentin vierassuosikki otetaan silti varmaksi.Barnsley kaatoi viimeksi alakastin Gillinghamin reissussa peräti 4-1. Tykes on sarjakakkonen ja on hävinnyt sarjassa viimeksi joulukuun alussa. Puolustus on kurinalainen ja tiivis. Wycombe hamuaa nousukarsintoihin, muttei ole voittanut kolmeen peliin. Viimeksi sarjakärki Luton oli kotonaan Wanderersia parempi 3-0 lukemin. Isännät lähtevät ottelua kontrolloimaan, materiaaleissa on parin luokan ero. Kotivoitolle kellotetaan päälle 60 pinnaa, niinpä Tykes kelpaa piikiksi.Shrewsbury pelaa säilymisestä, mutta pelillisesti tilanne ei ole heikko. Tasaisia pelejä pitäisi pystyä vain kääntämään tehommaakkin omiin nimiin. Alla on kuusi voitotonta kamppailua. Burton on keskikastin joukkue, joka katkaisi vimeksi kuuden pelin voitottoman putken, kun jumbo Wimbledon kaatui reissussa melko ansaitusti 2-0 numeroin. Jälleen kerran tasainen vääntö on isännille edessä, virheettömyys ratkaisee. Salop on marginaalinen suosikki, mutta pelit käntyvät vireen suuntaan.Oxfordin kausi on ollut jälleen haastava. Myös Yellowsille voittaminen on ollut vaikeaa, sillä tasaisiin peleihin on hukattu valtavasti pisteitä. Viimeksi U’s pelasi lupaavan 1-1 tasurin kärkipään Sunderlandin kanssa. Peterborough on valahtanut surkean vireensä vuoksi jo ulos nousukarsintasijoilta. Alla on kuuden pelin voitoton putki, viimeksi tuli Doncasterilta ansaitusti kuokkaan 1-3. Pienten marginaalien ottelun on edessä. Hiukan yli 40 pinnan kotisuosikki varmistetaan ristillä.Keskikastin Coventry voitti viimeksi alemman kastin Rochdalen vieraissa niukasti mutta melko ansaitusti 1-0. Sky Blues kaipaa lisää hyökkäystehoja, potentiaalia olisi korkeammallekin. Walsallin vire on vaisu ja myös vierailla on haasteita hyökkäyspelin kanssa. Saddlers haki rasitusta myös viikkopelistä, joten pieni lepoetu myönnetään isännille. Isännät peliä kontrolloivat ja voittavat perustasoltaan parempana hivenen useammin kuin kerran kahdesta. Sky Blues nousee tolpaksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.