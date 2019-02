Jalkapallo

Vakio: Jäteille haetaan kompastumista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Liverpool - Bournemouth 78 14 8 1 X 2 Huddersfield - Arsenal 16 24 60 X 2 3 Watford - Everton 47 26 27 1 4 Crystal P - West Ham 53 26 21 1 5 Southampton - Cardiff 58 25 17 1 6 Brighton - Burnley 47 27 26 1 7 Stoke - West Bromwich 39 29 32 1 X 8 Sheffield W - Reading 49 26 25 1 9 Derby - Hull 52 26 22 1 10 QPR - Birmingham 38 28 34 1 2 11 Blackburn - Bristol C 36 30 34 X 2 12 Swansea - Millwall 47 26 27 X 2 13 Nottingham - Brentford 33 28 39 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Liverpool - Bournemouth 85 9 6 2 Huddersfield - Arsenal 15 14 71 3 Watford - Everton 47 29 24 4 Crystal P - West Ham 45 28 27 5 Southampton - Cardiff 64 22 14 6 Brighton - Burnley 46 30 24 7 Stoke - West Bromwich 30 27 43 8 Sheffield W - Reading 68 19 13 9 Derby - Hull 55 23 22 10 QPR - Birmingham 39 31 30 11 Blackburn - Bristol C 36 29 35 12 Swansea - Millwall 65 20 15 13 Nottingham - Brentford 49 25 26



Liverpoolin kone alkoikin yllättäen yskähdellä, kun mestaruudesta alettiin medioissakin puhua oikein tosissaan. Nyt alla on kaksi pistejakoa keskikastin nippuja vastaan, minkä myötä Man City nousi keskiviikon voittonsa myötä liigan piikkipaikalle. Poolilla on ollut pieniä kokoonpanomurheita. Edelleen sivussa ovat Alexandre-Arnold, Gomez sekä Oxlade-Chamberlain. Henderson, Wijnaldum sekä Lovren ovat epävarmoja osallistujia. Pienoinen miinus näistä.Bournemouthin nihkeät vieraspelit saivat jatkoa, kun Cardiff oli parempi 2-0 lukemin. Isosta hallinnasta Cherries oli ongelmissa murtautumisen suhteen. Jostain syystä Cherriesillä on ollut reissussa nihkeämpää jokaisella kentän osa-alueella. Laadukkaat Lewis Cook sekä Brooks ovat loukkaantuneina Callum Wilsonin ohella. Clyne ei puolestaan saa kohdata emoseuraansa.Pool kontrolloi kohtaamista ja vie paineen vieraiden päätyyn, mutta Firminolta ja kumppaneilta vaaditaan nousua omalle tasolleen. Lisäksi isännät saavat olla tarkkana menetysten jälkeen. Hiukan alle 80 pinnan kotisuosikista puhutaan. Kun kannatus on mennyt lähes kymmenen prosenttiyksikköä yli, lähdetään rohkeasti hakemaan rinnalle ristiyllätystä – ei kahta ilman kolmatta?Huddersfield otti tylysti tauluun 0-5 lukemin Chelsean vieraana, eikä numeroihin jäänyt edes paljon ilmaa. Terriers on sarjan heikoin kokonaisuus, ja varsinkin hyökkäys on aneeminen. Putoaminen odottelee jo hyvin lähellä nurkan takana. Isännillä on muutama loukkaantuminen, mutta niihin ei tarvitse reagoida.Arsenal jäi varsin aseettomaksi edellisessä 1-3 vierastappiossa Man Cityä vastaan, mutta Tykkimiehet on ollut pelillisesti kelpo iskussa. Alakerran poissaoloista pitää pientä miinusta kuitenkin jakaa. Bellerin, Holding sekä Sokratis ovat varmasti sivussa, Mustafin sekä Maitland-Nilesin pelaaminen on epävarmaa. Tämän lisäksi tuiki tärkeä Xhaka saattaa olla edelleen keskikentältä sivussa Mkhitaryanin ohella. Welbeck jatkaa myös lasaretissa.Arsenal ottaa ottelun hallintaansa ja vie paineen toiseen päähän. Sen verran suuri tasoero on kyseessä, että Gunners kipuaa aina 60 prosentin suosikkiasemaan. Myös Gunnersin suosio on mennyt kymmenisen pinnaa yli, niinpä kunnon potin metsästys vaatii uhrautumista. Selvästi liian pienelle kannatukselle jäänyt risti rinnalle.Watfordilla on alla kolme voitotonta sarjapeliä, muttei pelillinen vire mikään kehno ole. Viimeksi Hornets jäi kiikareihin Brightonin vieraana ja oli toki onnekas, sillä Albion vei peliä ja loi paremmat paikat. Joukkue puolustaa kuitenkin kurinalaisesti ja tarkkaan. Alakerran optioista Prödl sekä Femenia ovat sivussa, keskikentän keskustan tärkeä Doucoure todennäköisesti myös. Laituri Pereyran pelaaminen on epävarmaa.Evertonin pelillinen vire on heikko. Toffees hävisi keskiviikkona Man Citylle täysin ansaitusti 0-2, mitä edelsi 1-3 häviö Wolvesille, vaikka Everton hallitsi peliä selvästi. Laatupaikoille pääseminen on vaikeaa, hyökkääjien itseluottamus on kuralla. Tämän lisäksi erikoistilanteista menee omiin aivan liikaa palloja. Jagielka jatkaa sivussa, puolustuslinjasta Minan sekä Bainesin pelaaminen on epävarmaa.Watford antaa hyvää painetta aikaisessa vaiheessa, niinpä Everton saa olla tarkkana riistojen jälkeen. Joukkueiden välille on tässä kohtaa melko vaikea löytää tasoeroa, isäntien vire on parempi ja pieni lepoetukin pitää Hornetsille myöntää. Kotivoittoon päädytään vähän alle kerran kahdesta. Kohdilleen rastitusta kotijoukkueesta otetaan maistuva tolppa.Crystal Palacella on alla maukas ja ansaittu 2-0 kotivoitto Fulhamista. Kotkien vire on mainio. Puolustusta on saatu tiivistettyä viime viikkoina ja nopeat hyökkäykset tuottavat tilanteita. Kouyate jatkaa avauksesta sivussa, vaspavaihtoehto Suoare on niin ikään sairastuvalla.West Hamilla on maanantailta maukas ja melko ansaittu 1-1 kotitasuri Liverpoolin kanssa. Otteista on uupunut tasaisuutta, mutta isommassa kuvassa pelillinen vire on kelvollinen. Hammers on kärsinyt jo pidemmän aikaa melko pahoista loukkaantumismurheista, jotka on kuitenkin pystytty käsittelemään hyvin. Toppari Balbuena, paikkaaja Reid, keskikentän Lanzini, Nasri sekä Wilshere ja Carlos Sanchez ovat kaikki edelleen poissa laskuista. Arnautovic saattaa palata.Vieraat joutuvat hallitsemaan palloa, siinä Palace keskittyy puolustuspeliin sekä kontraamiseen. Pelin kuva ei toimi parhaalla tavalla vieraiden pirtaan. Isännät voittavat useammin kuin kerran kahdesta. Kotivoitto on jäänyt liian pienelle pelille, niinpä Palacesta napataan kelpo piikki.Nousuvireinen Southampton on hävinnyt liigassa viimeksi viime vuoden puolella. Potentiaali joukkueella piisaa keskikastiin saakka. Edelliskierroksella Saints oli hyvin lähellä vierasvoittoa Burnleysta, mutta joutui taipumaan lisäajalla lopulta melko ansaittuun pistejakoon. Keskikentältä Lemina on sairastuvalla, tärkeän Höjbjergin sekä Ingsin pelaaminen on epävarmaa.Cardiff otti ison voiton, kun Bournemouth kaatui 2-0 melko vahvasti pelin kuvaa vasten. Vahva buusti voitosta varmasti kuitenkin otettiin. Bluebirds lähestyy ottelua vahvasti puolustuspelin kautta ja on vaarallinen erikoistilanteissa. Toppari Morrison on loukkaantuneena, Camarasan pelaaminen on epävarmaa.Tärkeitä pisteitä on jaossa – isännille tämä kuuluu niihin otteluihin, mistä on varmastikin kolme pistettä budjetoitu. Kohtaamine nojaa vähämaaliseen suuntaan. Materiaaliltaan yli luokkaa vahvempi kotijoukkue voittaa vähän alle 60 prosentin todennäköisyydellä. Isäntien kannatus on karannut pari pinnaa liian suureksi, mutta osuvuuden kannalta tässä on järkevä sauma jättää ykkönen varmaksi.Brighton pelasi vasta keskiviikkona FA Cupin uusinnan WBA:ta vastaan ja joutui urakoimaan täydet 120 minuuttia ennen kuin jatkopaikka irtosi. Tätä ennen Lokit kontrolloi Watford-kotipeliä, mutta joutui tyytymään 0-0 tasuriin. Hyökkäyskolmannekselle kaivataan tehoja. Tarkkaa puolustuspeliä jatketaan myös Burnleyn isäntänä. Avauksesta Izquierdo jatkaa sivussa, Stephensin pelaaminen on epävarmaa.Burnley nousi Southamptonin isäntänä myöhäiseen pistejakoon, vaikka oli pelillisesti hieman heikompi. Joukkue on raapinut vuodenvaihteen jälkeen pisteitä tasaisesti, vaikka otteet eivät vakuuta. Maalitoteumille annetaan jo tuttuun tyyliin piut sekä paut. Laidalta Lennon sekä Walters ovat lasaretissa. Laitapakki Lowtonin sekä keskikentän keskustan Defourin pelaaminen on hyvin epätodennäköistä. Pieni miinus näistä. Toki lepoetu menee vieraille.Brighton haluaa olla kotikentällään aktiivinen ja varmasti hallitsee tapahtumia, sillä Clarets on varsin defensiivinen. Vähämaaliseen suuntaan nojataan melko selkeästi. Seagulls ottaa voiton vähän alle kerran kahdesta. Kotivoiton kannatus on jengoillaan. Jätetään Brighton piikiksi, mutta jos varma hirvittää, voi ristivarmistuksen ottaa porukoissa mukaan.Stoke pelasi tasaisen matsin Hullin vieraana, missasi pilkun ja olisi ansainnut pisteen mukaansa, mutta Potters kuitenkin hävisi 0-2 lukemin. Kuntopuntari ei vakuuta, mutta otteet ovat olleet kelvollisia, ja varsinkin kotona tulosta on irronnut paremmin. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.WBA taisteli miehekkäästi keskiviikkona FA Cupin uusinnassa Brightonin isäntänä, mutta hävisi kuitenkin jatkoajan jälkeen 1-3 lukemin. Tätä ennen sarjassa Baggies johti Boroa vielä reilu vartti ennen loppua, mutta hävisi lopulta 2-3. Puolustus on Albionin ehdoton akilleen kantapää, hyökkäyspäässä erikoistilanteet ovat parasta osaamisaluetta. Keskikentältä avauksen skotit Morrison ja Phillips saattavat palata kokoonpanoon.Ottelu on derby, joten kotiedun merkityksestä putoaa pieni palanen pois. Vauhdikas ja hyvin tasainen peli pitäisi olla luvassa, levänneempi Stoke on marginaalinen suosikki. Peliväki on puskenut pelipinnat toiseen suuntaan, joten tarjolla on lapun ensimmäinen järkevä ohipelin paikka. Ykkösristillä liikkeelle.Sheffield Weds otti kolmannen voiton neljään peliin, kun Ipswich kaatui viime kierroksella reissussa 1-0 tasaisten vaiheiden jälkeen. Joukkueessa on potentiaalia selvästi parempaan kuin sarjasijoitus antaa ymmärtää – kunhan puolustuspeli säilyy yhtä tiiviinä kuin mitä se on viime kierroksilla ollut. Loukkaantumisia on tälläkin kaudella ollut aivan riittävästi. Nyt ainoa varma poissaolija on alakerran Penney.Readingin kausi on ollut vaikea, mutta edellinen 0-0 tasapeli kotona vahvahkoa Aston Villaa vastaan on hyvä tulos. Voittaminen on Royalsille kuitenkin jäätävän vaikeaa – 13 viime peliin joukkue on voittanut vain kerran. Saman verran kasassa on myös vierasvoittoja. Muutama pitkäaikaispotilas jatkaa sivussa, puolustuksesta Paul McShane saattaa palata kokoonpanoon.Kotikentällä paremmin tulosta irti repinyt Weds vie peliä vievät ja nousee paremman vireen ja koti- sekä materiaaliedun myötä lähes 50 prosentin suosikeiksi. Peliprosentit ovat kotijoukkueelle selvästi liian suuret, mutta tässä kohtaa vaihtomerkkejä ei jäänyt enää käytettäväksi. Maistuvuus on hyvä, ja eritoten ”konepelaajia” saadaan ylipelatulla suosikkivarmalla pudotettua kyydistä pois. Jos lompakossa riittää leveyttä, voi kohteeseen ottaa varmistuksen mukaan.Derby kohtasi viimeksi vieraissa nousuvireisen Prestonin ja joutui ottamaan vastaan, mutta puolustuspeli onnistui ja tilille tuli 0-0 tasuri. Alla on neljä tappiotonta peliä, nousukarsintapaikka on tehtävissä. Pässien alakertaa on koeteltu poissaoloilla, eikä tilanne ole optimaalinen.Hull puolestaan kaatoi Stoken kotona 2-0, mutta ei taaskaan ollut pelissä parempi osapuoli. Pisteitä on putoillut tilille enemmän kuin olisi ollut ansaittua, perustaso on sijoitusta alempana. Myös Tiikereillä on ollut rutkasti poissaoloja, jotka ovat kohdistuneet puolustuspäähän.Kotikentällä hyvin kauden mittaan pärjännyt Derby haluaa olla aktiivinen ja lähtee kontrolloimaan kohtaamista, siinä missä Hull vetäytyy linjoinensa vähän alemmas. Runsasmaalisuus ei yllätäisi, Pässit on perusluokaltaan parempana noin 50 pinnan suosikki. Käytännössä kohdilleen rastittu ykkönen nostetaan varmaksi.QPR:n vire on huolestuttava, vaikka tiistaisessa cupin uusinnassa Ykkösliigan kärkipään Portsmouth kaatui ansaitusti 2-0. Tätä edelsi 1-2 tappio heikkovireiselle Wiganille. Ärrät ylisuoritti pitkään ja sai käännettyä tasaisia pelejä nimiinsä kohtuuttoman usein – varianssi on nyt iskenyt. Alakertaan on saatu positiivisia uutisia, sillä Rangel sekä Cameron saattavat palata lauantaina tositoimiin.Hyvävireinen Birmingham kaatoi viime kierroksella kotona Nottinghamin 2-0 – tosin ottelu oli lukemia merkittävästi tasaisempi. Ei joukkue aivan niin hyvä ole kuin mitä sarjasijoitus antaa ymmärtää, mutta positiivisessa kierteessä homma usein toimii. Brum pelaa reissussa enemmän puolustuksen kautta. Muutama pitkäaikaispotilas jatkaa sivussa.Lepoetu on luonnollisesti myönnettävä vieraille. QPR haluaa olla kotona aktiivinen, minkä itäisi sopia varsin hyvin vieraiden pelisuunnitelmaan. Brum on perustasoltaan toista luokkaa vahvempi, niinpä Ärrät on viihdyttävässä ja mahdollisesti runsasmaalisessa kamppailussa vain marginaalinen suosikki. Vähemmän yllättäen tasapelin kannatus on mennyt liian suureksi. Näin ollen työkalupakista kaivetaan klassinen ykköskakkonen.Blackburnin neljän sarjapelin voittoputki katkesi viimeksi, kun hurjassa vireessä etenevä Brentford pöllytti kotonaan Roversia peräti 5-2. Blackburn johti ottelua heti kärkeen kahdella, joten sulaminen oli katkera – semminkin kun peli oli tapahtumiltaan tasainen. Kotona tulosta on irronnut mainiosti, niinpä nousija uusii sarjasopimuksensa. Kokoonpanotilanne on hyvä, alakerran tärkeä Mulgrew saattaa myös palata kokoonpanoon.Bristol City on hurjassa lyönnissä. Robins voitti viimeksi Swansean tasaisessa kamppailussa 2-0, mikä oli jo seitsemäs voitto putkeen. Varsinkin Cityn puolustuspeli on ollut laadukasta – vaikea on Robinsia tällä haavaa kaataa. Maalivahti Mäenpää sekä alakerrasta avauksen Hunt ovat sairastuvalla. Keskikentän Watkins saattaa tehdä paluun.Luvassa on tarkkaa puolustuspeliä, niinpä maalijuhlaa tuskin nähdään. Pienten marginaalien ottelussa virheettömyys palkitaan. Rovers on ainoastaan hiuksenhieno suosikki. Vakiokansa on nakutellut peliprosentit kohdilleen, niinpä pelivalinta kääntyy vireen sekä kuuluisan ”mutun” suuntaan. Vieraat lapulle, ristiä rinnalle.Swansea ei kyennyt pysäyttämään huippuvireistä Bristol Cityä ja hävisi vieraissa 0-2 lukemin. Swansin tulokset ovat olleet hyviä, vaikka puolustus on vuotanut, eivätkä otteet ole varsinaisesti vakuuttaneet. Avauksesta alakerran Olsson ja Rodon ovat sivussa, keskikentältä Fer on myös sivussa. Routledgen pelaaminen on epävarmaa.Millwall on kotiriippuvainen joukkue, joka jäi viimeksi kotona harmittavaan 0-0 pistejakoon tärkeässä pelissä alajaoston Rotherhamin kanssa. Vieraissa hyökkäyspeli jää usein vaisuksi, puolustus edellä kun mennään. Putoamispeikko keikkuu pienen hajuraon päässä. Kassari Amos jatkaa sivussa, kuten myös hyökkäyspään Elliott sekä muutama muu pitkäaikaispotilas.Swansea joutuu nyt kuskin paikalle, mikä ei ole varsinaisesti joukkueen mukavuusaluetta. Lions ei ole mukava vastus fyysisyydestään sekä aggressiivisuudestaan johtuen. Taistelupeli on edessä. Joutsenet nousee kuitenkin materiaali- sekä kotiedun myötä vähän alle 50 prosentin suosikiksi. Kotivoiton peliprosentit ovat kohonneet stratosfääriin. Järkipelaajalle ei tässä kohtaa jää kuin yksi ratkaisu: ohituskaista käyttöön.Nottingham hävisi viimeksi Birminghamille 0-2, mutta peli oli lukemia selvästi tasaisempi. Tappio oli kuitenkin neljäs viiteen edelliseen, joten Forestin taulu on tyly, eikä managerin vaihto ole esityksiin aivan odotettua nostetta tuottanut. Poissaoloja on ollut runsaasti syömässä iskukykyä, eikä tilanne ole edelleenkään alakerran osalta optimaalinen.Surkean kauden alun pelannut Brentford on vahvassa nousussa. Tulivoimainen joukkue ei ole hävinnyt sarjassa yhdeksään peliin ja on takonut viiteen edelliseen peliinsä mahdottomat 18 häkkiä. Viikolta on alla cupin uusinta Barnetin isäntänä, josta Bees haki ansaitun 3-1 voiton. Keskikentältä avauksen Macleod jatkaa sivussa.Brentford on aktiivinen joukkue, joka haluaa pitää tempon korkealla, joten maalipaikkoja on luvassa – kumpaankin päätyyn. Vieraiden vire on selvästi parempi ja itse asiassa myös materiaali on parempi. Eipä siis tuijoteta sarjataulukkoa liikaa! Otteluun startataan nimittäin vieraiden niukasta suosikkiasemasta. Vakiokansa ei ole aivan tilanteen tasalla, sillä Nottingham on hakattu käsittämättömästi lähes 50 pinnan suosikiksi. Nyt tehdään todella rohkea peliliike ja otetaan selvästi alipelatusta Brentfordista mansikkakakunmakuinen ideavarma.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.