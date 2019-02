Vakio: Kirsikat kypsiä poimittaviksi

Jalkapallo

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Liverpool - Bournemouth 1 2 Huddersfield - Arsenal 2 3 Watford - Everton 1 4 Crystal P - West Ham 1 5 Southampton - Cardiff 1 6 Brighton - Burnley 1 X 7 Stoke - West Bromwich 1 2 8 Sheffield W - Reading 1 9 Derby - Hull 1 10 QPR - Birmingham X 2 11 Blackburn - Bristol C X 2 12 Swansea - Millwall 1 X 13 Nottingham - Brentford 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Liverpoolin kone kulkee tasaisesti kohti Valioliigan mestaruutta – todennäköisyys kannun nappaamiseen on jo 70 prosentin korvilla. Laitapakkiosastolla on ollut poissaoloja, mistä pieni miinus. Bournemouthin nihkeät vieraspelit saivat jatkoa, kun Cardiff oli parempi 2-0 lukemin. Isosta hallinnasta Cherries oli ongelmissa murtautumisen suhteen. Laadukkaat Cook sekä Brooks ovat sivussa. Pool kontrolloi ja vie paineen vieraiden päätyyn. Lähes 80 pinnan kotisuosikki käy varmaksi.Huddersfield otti tylysti 0-5 tauluun Chelsean vieraana, eikä numeroihin jäänyt edes paljon ilmaa. Terriers on sarjan heikoin kokonaisuus, ja varsinkin hyökkäys on aneeminen. Arsenal jäi varsin aseettomaksi edellisessä 1-3 vierastappiossa Man Cityä vastaan, mutta Tykkimiehet on pelillisesti kelpo iskussa. Arsenal ottaa ottelun hallintaansa ja vie paineen toiseen päähän. Sen verran suuri tasoero on kyseessä, että Gunners kipuaa aina 60 pinnan suosikkiasemaan. Helppo valinta piikiksi.Watfordilla on alla kolme voitotonta sarjapeliä. Viimeksi Hornets jäi kiikareihin Brightonin vieraana, mutta oli onnekas, sillä Albion vei peliä ja loi paremmat paikat. Evertonin pelillinen vire on heikko. Toffees hävisi viimeksi Wolvesille 1-3, vaikka hallitsi peliä selvästi. Laatupaikoille pääseminen on vaikeaa, hyökkääjien itseluottamus on kuralla. Kurinalaista Watfordia on vaikea voittaa, Everton saa olla tarkkana riistojen jälkeen. Vähän alle 50 pinnan Hornets on ideavarma.Palacella on alla maukas ja ansaittu 2-0 kotivoitto Fulhamista. Kotkien vire on mainio. Puolustusta on saatu tiivistettyä viime viikkoina ja nopeat hyökkäykset tuottavat tilanteita. West Ham on ollut viime viikkoina pelillisesti laskusuunnassa. Hammers on kärsinyt melko pahoista loukkaantumismurheista, jotka ovat syöneet iskukykyä. Vieraat joutuvat hallitsemaan palloa, Palace keskittyy kontraamiseensa. Isännät voittavat noin kerran kahdesta, joten kotivoitto kelpaa piikiksi.Nousuvireinen Southampton on hävinnyt liigassa viimeksi viime vuoden puolella. Edelliskierroksella Saints oli hyvin lähellä vierasvoittoa Burnleysta, mutta joutui taipumaan lisäajalla lopulta melko ansaittuun pistejakoon. Cardiff otti ison voiton, kun Bournemouth kaatui 2- 0 melko vahvasti pelin kuvaa vasten. Bluebirds lähestyy ottelua vahvasti puolustuspelin kautta. Materiaaliltaan yli luokkaa vahvempi kotijoukkue voittaa noin 55 prosentin todennäköisyydellä. Varmaksi vain.Brighton kontrolloi Watford-kotipeliä, mutta joutui tyytymään 0-0 tasuriin. Tarkkaa puolustuspeliä jatketaan myös Burnleyn isäntänä. Clarets nousi Southamptonin isäntänä myöhäiseen pistejakoon, vaikka oli pelillisesti hieman heikompi. Joukkue on raapinut vuodenvaihteen jälkeen pisteitä tasaisesti, vaikka otteet eivät vakuuta. Viikolla cupin uusinnasta rasitusta kerännyt Brighton hallitsee tapahtumia ja vie vähämaalisen ottelun voiton vähän alle kerran kahdesta. Risti rinnalle.Stoke pelasi tasaisen matsin Hullin vieraana, missasi pilkun ja olisi ansainnut pisteen mukaansa, kun Potters kuitenkin hävisi 0-2 lukemin. Kuntopuntari ei vakuuta, mutta otteet ovat olleet kelvollisia. WBA johti Boroa vielä reilu vartti ennen loppua, mutta hävisi lopulta 2-3. Viikolla rasitusta kertyi FA cupista. Puolustus on Albionin ehdoton akilleen kantapää. Vauhdikas ja hyvin tasainen peli pitäisi olla luvassa, levänneempi Stoke on marginaalinen suosikki. Runsas rastitus.Sheffield Weds otti kolmannen voiton neljään peliin, kun Ipswich kaatui reissussa tasaisten vaiheiden jälkeen 1-0. Joukkueessa on potentiaalia selvästi enemmän kuin sarjasijoitus antaa ymmärtää. Readingin kausi on ollut vaikea, mutta 0-0 kotona Aston Villaa vastaan viimeksi on hyvä tulos. Voittaminen on Royalsille jäätävän vaikeaa – 13 viime peliin joukkue on voittanut vain kerran. Isännät peliä vievät ja nousevat koti- sekä materiaaliedun myötä lähes 50 pinnan suosikeiksi.Derby kohtasi viimeksi vieraissa nousuvireisen Prestonin, otti vastaan, mutta puolustuspeli onnistui ja tilille tuli 0-0 tasuri. Alla on neljä tappiotonta peliä, nousukarsintapaikka on tehtävissä. Hull puolestaan kaatoi Stoken kotona 2-0, mutta ei taaskaan ollut pelissä parempi osapuoli. Pisteitä on putoillut tilille enemmän kuin olisi ollut ansaittua, perustaso on sijoitusta alempana. Runsasmaalisemmaksi kääntyvässä pelissä Rams on noin 50 prosentin suosikki ja kelpo tolppa.. QPR:n vire on huolestuttava. Wiganin vieraana kärsittiin 1-2 tappio, vaikka ottelusta saatiin kontrolli aikaisen tappioaseman myötä. Viikolla Ärrät pelasi myös cupin uusinnassa Portsmouthin isäntänä. Hyvävireinen Birmingham kaatoi kotona Nottinghamin 2-0 – tosin ottelu oli lukemia merkittävästi tasaisempi. Brum pelaa reissussa enemmän puolustuksen kautta, niinpä QPR joutuu nyt kuskin paikalle. Rasittuneempi Ärrät on marginaalinen suosikki, mutta ohipeli on paikallaan.Blackburnin neljän sarjapelin voittoputki katkesi viimeksi, kun Brentford pöllytti kotonaan Roversia peräti 5-2. Blackburn johti ottelua heti kärkeen kahdella, joten sulaminen oli katkera – semminkin kun peli oli tapahtumiltaan tasainen. Bristol City on hurjassa lyönnissä. Robins voitti viimeksi Swansean tasaisessa kamppailussa 2-0, mikä oli jo seitsemäs voitto putkeen. Luvassa on tarkkaa puolustuspeliä, niinpä maalijuhlaa tuskin nähdään. Rovers on vain marginaalinen suosikki.Swansea ei voinut huippuvireiselle Bristol Citylle mitään ja hävisi vieraissa 0-2. Swansin tulokset ovat olleet hyviä, vaikka puolustus on vuotanut, eivätkä otteet ole varsinaisesti vakuuttaneet. Millwall on kotiriippuvainen joukkue, joka jäi viimeksi kotona harmittavaan 0-0 pistejakoon Rotherhamin kanssa. Vieraissa hyökkäyspeli jää usein vaisuksi, puolustus edellä kun mennään. Joutsenet nousee luokkaeron myötä noin 50 pinnan suosikiksi. Otetaan risti rinnalle osuvuutta lisäämään.Nottingham hävisi Birminghamille 0-2, mutta peli oli lukemia selvästi tasaisempi. Tappio oli kuitenkin neljäs viiteen edelliseen, joten Forestin taulu on tyly. Poissaolojakin on. Surkean kauden alun pelannut Brentford on vahvassa nousussa. Tulivoimainen joukkue ei ole hävinnyt sarjassa yhdeksään peliin ja on takonut neljään edelliseen 15 häkkiä. Viikolta on alla cupin uusinta Barnetin isäntänä. Maalipaikkoja on luvassa. Käytännössä tasabuukista startataan, niinpä risti putoaa pois.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.