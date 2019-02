Jalkapallo

Vakio: Mökki kestää kotkien painon

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Everton - Wolverhampton 40 28 32 X 2 2 Chelsea - Huddersfield 82 12 6 1 3 Brighton - Watford 36 29 35 1 2 4 Crystal P - Fulham 47 26 27 X 2 5 Burnley - Southampton 35 29 36 2 6 Cardiff - Bournemouth 32 28 40 2 7 Leeds - Norwich 53 25 22 1 8 Birmingham - Nottingham 47 27 26 1 9 Hull - Stoke 36 29 35 X 2 10 West Bromwich - Middlesbrough 48 26 26 1 2 11 Bristol C - Swansea 49 26 25 1 12 Reading - Aston Villa 26 26 48 2 13 Sheffield U - Bolton 73 17 10 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



Evertonin kausi on ollut pettymys, eikä manageri Silvan paikka ole mitenkään takuuvarma. Pientä helpotusta viikkopelin 1-0 vierasvoitto Huddersfieldistä toki toi, mutta Toffeesin hyökkäyspelaaminen on edelleen takalukossa. Terriersiä vastaan otteet olivat aikaisen johdon jälkeen hämmentävän passiivisia. Batshuayita on huhuttu Evertoniin – mies olisi selkeä vahvistus. Alakerrasta Jagielka on lasaretissa, Digne pelikiellossa, Mina todennäköisesti poissa ja Baines epävarma osallistuja. Miinusta on annettava.Wolves ei ole ollut aivan parhaassa iskussaan, mutta viikolla joukkue voitti kotona West Hamin peräti 3-0. Voitto oli ansaittu, mutta numerot hieman turhan nätit. Pelillisesti Wolverhamptonin paletti on hyvin kasassa, eikä merkittäviä poissaoloja ole.Vieraat haluavat pitää palloa, mutta varsin tasainen otatus on edessä. Alavireinen kotijoukkue voittaa ainoastaan kaksi kertaa viidestä. Koska vakiokansa on nakutellut Evertonin peliprosentit lähes 50 saakka, on pelikirja selkeä: ohituskaistalla tavataan.Chelsean pallollisesta pelaamisesta on tullut ennalta arvattavaa, eikä tulosvire kummoinen ole. Viikolla lontoolaiset ottivat Bournemouthin vieraana todella tylysti 0-4 tauluun – tosin ottelu oli tapahtumien valossa lukemia selvästi tasaisempi. Yhtä kaikki, sitoutuminen Sarrin pelitapaan on jäänyt vajaaksi. Nähtäväksi jää, palaako Hazard viikkopelin jälkeen taas pois laidalta. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.Huddersfieldin tuore manageri Siewert kärsi viikolla 0-1 kotitappion Evertonille. Terriers pelasi rohkeasti ja haastoi takaa-ajoasemissa Toffeesin hyvin, mutta hyökkäyspäästä uupuu ratkaisevaa laatua. tehtyjä maaleja on hädin tuskin puoli per ottelu, mikä kertoo oleellisen vieraiden ongelmista. Merkittäviä poissaoloja ei Huddersfieldillä ole.Chelsea ottelua kontrolloi, dominoi ja painaa Terriersin syvälle omalle kenttäpuoliskolle. Isäntien suosikkiasema kipuaa hiuksenhienosti päälle 80 prosentin. Isäntien pelipinnat ovat vain karvan verran liian suuret, joten tehdään pieni myönnytys ja kelpuutetaan usein osuva Chelsea varmaksi asti.Brighton romahti viikkopelissä Fulhamin vieraana kahden maalin johdosta 2-4 tappioon. Tulokset alkavat olla hälyttäviä. Aktiivisempi pelitapa on tuonut hyökkäystehoja, mutta omassa päässä soi liikaa. Nyt lienee odotettavissa, että Albion satsaa alakerran tiiviyteen tuon edellisen turpasaunan jäljiltä. Toppari Bernardo sekä laiturit Izquierdo ja Jahanbakhsh jatkavat sivussa.Watford on sekä tuloksellisesti että pelillisesti hyvässä vireessä, vaikka viikolla 1-0 vierasjohto Tottenhamia vastaan kääntyikin 1-2 tappioksi viimeisellä kympillä. Kurinalainen joukkue prässää aktiivisesti, mikä aiheuttaa isäntien pelinavaamiseen haasteen. Toppari Prödl sekä keskikentän keskustan Doucoure jatkavat sairastuvalla laitapakki Femenian ohella.Äärimmäisen tasainen kamppailu on edessä, jossa on kuitenkin kaikki ainekset viihdyttävyyteen – ja jopa runsasmaalisuuteen. Otteluun lähdetään käytännössä tasabuukista. Ei pelijakaumassa kummempaa vääristymää ole, mutta tasapelin kannatus on karkaamassa hieman liian ylös. Pelipakista otetaan vanha kunnon ykköskakkonen.Crystal Palace on hyvässä vireessä. Viime viikonlopun mainio esitys FA Cupissa Tottenhamia vastaan sai jatkoa 1-1 vierastasurilla Southamptonin kanssa. Avainpelaaja Zahan pelikielto tekee kuitenkin ison loven hyökkäyspeliin. Sotonia vastaan kolhun saaneen toppari Tomkinsin pelaaminen on epävarmaa.Fulham lepäsi viime viikonlopun, joten kokonaisrasitus on ollut hieman isäntiä kevyempi. Cottagers otti itseluottamusta varmuudella kohottaneen 4-2 kotivoiton Brightonin isäntänä, vaikka oli vielä tauolla kaksi maalia perässä. Joukkue pelaa sarjapaikastaan, mutta muistetaan, että sarjasijoitus ei kerro aivan koko totuutta joukkueen potentiaalista. Muutama poissaolo on, mutta ne eivät ole merkittäviä.Hyvin mielenkiintoista on nähdä, kumpi joukkue ottaa pelin hallintaansa. Palace on tunnettu defensiivisyydestään sekä kontrataidoistaan, mutta isojen pisteiden ollessa jaossa Fulham haluaa myöskin pelaa puolustuspään riskittömästi. Lontoon paikallisessa Kotkat ottaa voiton hiukan harvemmin kuin kerran kahdesta. Vakiokansa on takonut isännät todella kovaan suosikkiasemaan, eikä ilman Zahaa pistelle venyminen helppoa ole. Fulhamilla on rautainen sauma yllätykseen, niinpä tarjolla oleva raju ohipeli maistuu mansikkaiselta.Burnley on ollut tulosten valossa hyvässä lyönnissä, mutta otteet eivät ole kuitenkaan niin vakuuttavia olleet. Kahden maalin johdon menettäminen viikolla Man Unitedin vieraana otti varmasti sydämestä. Joka tapauksessa Claretsin suorituksille on annettava arvonsa. Maaliodottamatilastot ovat paperia, kun joukkue puolustaa sitoutuneesti ja blokkaa kroppaa likoon laittaen. Laiturit Walters sekä Lennon ovat lasaretissa. Bradyn ja Lowtonin pelaaminen on epävarmaa.Southampton on Mark Hughesin potkujen jälkeen ollut tasaisessa nousussa. Viikolta taskussa on 1-1 kotitasapeli Palacen kanssa – lukemat vastaavat tapahtumia melko hyvin. Saints on materiaaliltaan tukevasti sarjan keskikastia. Vieraiden kokoonpanotilanne ei ole aivan optimaalinen.Eiköhän vieraat tässä pallonhallintatilaston vie, siinä missä Burnley puolustaa tarkasti ja tiiviisti. Pienten marginaalien ottelussa virheettömyys nousee arvoon arvaamattomaan. Vähämaalisempaan suuntaan nääntyvään otteluun startataan käytännössä tasabuukista. Haussa on todella rohkea vieraspiikki, sillä Saintsin pelipinnat ovat jäämässä hivenen liian mataliksi. Osuessaan todella palkitseva pelivalinta – toki porukoissa vaihtomerkille on sijansa.Cardiff sai keskittyä viikonloppuna treenaamiseen, mikä on pelkästään positiivista, sillä pelillisesti walesilaisilla on paljon petrattavaa, jotta sarjassa säilyttäisiin. Viikolta on alla varsin positiivinen esitys, kun Bluebirds haastoi Arsenalin varsin tasapäiseen mittelöön. Tuloksena oli kuitenkin harmittava 1-2 tappio, mikä osoitti tason riittämättömyyden. Peleissä roikutaan kviasti mukana, parhaimmillaan viedään isompiakin vastustajia, mutta tulostaululla eivät lukemat kohtaa otteita. Lainapelaaja Arter ei saa kohdata emoseuraansa, avauksen toppari Morrisonin esiintyminen on hyvin epävarmaa.Bournemouth otti vapauttavan sekä maukkaan voiton viikolla, kun Chelsea kaatui peräti 4-0. Cherries viimeisteli hyvillä tehoilla – ottelu oli lukemia tasaisempi. AFCB oli jälleen kerran vaarallinen nopeissa hyökkäyksissään. Ottelussa loistanut Brooks sai osumaa ja saattaa olla sivussa. Avauksesta myös laitapakki Francis, keskustan tärkeä Lewis Cook sekä kärki Wilson miehittävät sairastupaa.Vieraat saattavat hyvinkin antaa hallintaa suosiolla pois, sillä Cardiff on haavoitettavissa vastahyökkäyksin. Bournemouthilla on ollut selvästi enemmän haasteita vieraskentillä, mutta tasoeroa on joukkueiden välillä sen verran, että Cherries nousee 40 prosentin suosikiksi, vieraskentästä huolimatta. Kohdilleen pelattu vierasvoitto kelpaa piikiksi.Sarjan kärjessä keikkuva Leeds käänsi viime viikonloppuna tappioaseman heikon Rotherhamin vieraana 2-1 voitoksi – toki täysin ansaitusti. Puolustuspelissä on kuitenkin puutteensa, mihin on vaikuttanut myös poissaolot. Tilanne on kuitenkin selkeästi parempi, sillä varmuudella sivussa puolustuksesta on vain Berardi. Stuart Dallas jatkaa myös sivussa.Omat ongelmansa puolustuspäässä on myös Norwichilla, joka pelasi viimeksi tapahtumiin nähden reilun 2-2 tasurin kotona Sheffield U:n kanssa. Kanarialinnut on voittanut vain kerran edelliseen seitsemään yritykseen. Joukkue on ratkonut useita pisteitä aivan otteluiden loppuhetkillä, eikä varianssi loputtomiin positiivisen puolella pysy. Todellinen taso on sijoitusta hieman alempana. Keskikentältä on edelleen muutama pitkäaikaispotilas sivussa.Kärkiottelusta odotetaan viihdyttävää, runsasmaalista sekä lämmintä, sillä pelissä on paikallishenkeä. Leeds on materiaaliltaan liki luokkaa laadukkaampi ja voittaa kotinurmellaan hiukan päälle kerran kahdesta. Käytännössä kohdilleen rastittu kotivoitto otetaan rohkeasti tolpaksi.Birminghamilla on ollut käynnissä tulosten valossa vaikea jakso, vaikkakin pelillisesti otteet ovat olleet vähintäänkin kelvollisia. Brum oli myös viikolla tulessa ja taisteli miehekkäästi toisen jakson alivoimalla Swansean vieraana, kävi johdossa ja menetti täyden pistepotin myöhään lisäajalla. Näin ollen voitoton putki on jo kuuden matsin mittainen. Oleellisia poissaoloja ei isännillä ole rasitteenaan.Nottinghamilla on alla vapauttava ja kontrolloitu 3-1 kotivoitto Wiganista. Itseluottamukselle kolmen pelin tappioputken katkaisu teki nannaa – nyt kun manageriakin vaihdettiin. Alakerta on ollut suurin ongelma heikkoon vireeseen – poissaolojen ohella. Kokoonpanotilanne ei ole vieläkään mieltä ylentävä, sillä puolustuslinjasta sivussa ovat Hefele, Dawson, Byram, Figueiredo sekä pelikieltoinen Darikwa. Tilannetta voisi kuvailla jopa katastrofaaliseksi.Odotettua on, että vieraat tulevat peliin hyvin riskittömällä ja varovaisella taktiikalla, puolustuspeliin panostaen. Näin ollen on helppo ennakoida kohtaamisesta varsin vähämaalista. Vaikka isäntä rasitushaitta on huomioitava, nousee kotijoukkue vähän alle kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Näistä lähtökohdista alipelatuksi jäänyt Birmingham on mitä mainioin piikki.Hull kärsi viimeksi tylyn 0-3 vierastappion Blackburnille ja oli takaa-ajajana melkoisen aseeton. Kuntopuntari mairittelee Tiikereitä kovasti, sillä joukkueella on ollut viime viikkoina myös onnea matkassa. Kokoonpanotilanne on haastavanpuoleinen, sillä ykköskärki Bowen on sivussa, alakerrasta kolme vaihtoehtoa on loukkaantuneina ja keskikentällä hyvin esiintynyt Irvine maajoukkueen matkassa. Miinusta on jaettava.Stoke puolestaan hävisi viikonloppuna nousua tekevälle Prestonille kotikentällä 0-2 lukemin, mutta peli oli tapahtumien valossa lukemia tasaisempi. Potters on perustasoltaan jopa sarjan parempaa neljännestä, mutta kausi on ollut todella vaikea. Syyskauden pilasi aivan liian passiivinen pelitapa. Kokoonpanotilanne on Stokella erittäin hyvä.Maalijuhlaksi ottelu tuskin kääntyy, tasaista vääntöä odotetaan. Otteluun lähdetään todennäköisyysarvion mukaan tasapääasetelmasta. Jostain syystä vakiokansa on juossut totaalisen suolle. Isäntien peliprosentit ovat parikymmentä prosenttiyksikköä liian suuret. Näin ollen peleille saadaan jo toinen erinomainen ohitus.WBA venyi FA Cupissa uusintaan Brightonin vieraana, mutta otti kyllä melko rajusti vastaan. Onnea tarvitaan aina ja moraali sai ainakin vahvistusta. Kenties merkittävintä Baggiesin nousuhaaveita ajatellen kahdessa edellisessä pelissä on, että omiin ei mennyt palloakaan. Vuotavainen puolustus oli WBA:n isoin haaste syyskaudella. Sen sijaan tulivoimaa joukkueesta löytyy reippaasti. Keskikentältä laadukkaat Brunt sekä Phillips ovat sivussa, mistä pieni miinus. Morrisonin pelaaminen on lisäksi epävarmaa.Middlesbrough tuhri cupissa 1-0 johtonsa Kakkosliigan Newportin isäntänä lisäajan tasuriksi, mikä oli varmasti iso pettymys, sillä lisärasitukselle ei tosiaan olisi tarvetta. Nousuhaaveita ajatellen Boron vire ei ole ollut kummoinen. Kokoonpanotilanne on kuitenkin erinomainen.Nousutaistelun suhteen jaossa on tärkeitä pisteitä, joten eiköhän kumpikin lähesty ottelua melko varovaisesti, puolustuspeliä painottaen. Boro on lähtökohtaisesti muutenkin hyvin defensiivinen, niinpä kotijoukkue saa ottelun kontrolliinsa ja pyrkii hallitsemaan virtausta. Parempivireinen WBA kipuaa kotiedun myötä karvan alle 50 prosentin suosikiksi. Tasapeliä on nakuteltu aivan liikaa, niinpä nyt lähdetään hakemaan rohkeasti ykköskakkosta.Bristol City kaatoi FA Cupissa Boltonin kotona ansaitusti 2-1 ja on ottanut peräti kuusi voittoa ja 12 tappiotonta peliä putkeen. Vire on todella kova, niinpä Robinsin voittaminen on tällä hetkellä hyvin haastavaa. Avauksesta alakerran Hunt on sivussa, Websterin pelaaminen on epävarmaa. Myös keskikentän Watkins on epävarmalla statuksella. Suomalaisvahti Mäenpää on myös poissa.Onnekas Swansea keräsi rasitusta myös viikolla, kun joukkue joutui tekemään täyden päivätyön Birminghamin isäntänä. Swans sai pelata toisen jakson ylivoimalla, mutta meinasi hävitä silti – McBurnie pelasti pisteen lisäajalla. Joutsenten oman pään vuotaminen on ollut iso ja osin yllättäväkin haaste, sillä joukkue lähestyy otteluita ennemmin alakerran kautta. Vierailta useampi avauksen pelaaja on epävarma osallistuja.Isännät lähtevät kohtaamista viemään, siinä missä Swans pudottaa linjoja hieman alemmaksi. Kohtaamisessa on paikallishenkeä, mikä pienentää hieman kotiedun merkitystä. Selvästi parempivireinen sekä materiaaliltaan parempi kotijoukkue voittaa silti lähes kerran kahdesta. Hieman liikaa on kotijoukkue saanut vakiokansalta rakkautta, mutta kun tässä kohtaa ”keijolla on vahva tunne”, niin jätetään City piikiksi.Putoamistaistelussa mukava oleva ja heikossa pelillisessä otteessa etenevä Reading oli tulessa myös tiistaina, jolloin Royals joutui tyytymään 1-1 pistejakoon Boltonin vieraana, kun Hobbs tasoitti lisäajalla. Iso pettymys, mutta tapahtumien valossa kuitenkin melko reilu lopputulema. Merkittäviä uusia poissaoloja ei kotijoukkueella ole vaivana.Aston Villa voitti viimeksi heikon Ipswichin kotona niukasti 2-1, mutta eipä joukkue kovin tiukoille tuossa kohtaamisessa joutunut. Viiden pelin voitoton putki katkesi, ja jos Villa haluaa noususta keväällä pelata, pitää alakertaa tiivistää vielä selvästi – ja nämä reissupelit on yksinkertaisesti vain hoidettava. Ykkösvahti Nyland on loppukauden poissa, alakerrasta Tuanzebe on sivussa. Keskikentältä Grealishin paluu on mahdollinen.Reading pelaa kotonaan aktiivisemmin. Pallonhallinta jakautunee melko tasan, ja ylipäätään ottelu vaikuttaa ennakolta tapahtumiltaan suht tasaväkiseltä. Perustasossa on kuitenkin sen verran raju ero, että Villa voittaa vähän alle 50 prosentin todennäköisyydellä. Muutaman pinnan on Villa liikaa peliä kerännyt, mutta tällä kertaa merkit eivät riitä varmistukseen. Jos lompakossa riittää paksuutta, kannattaa risti ottaa mukaan peleihin.Sheffield United oli kentällä hieman parempi Norwichin vieraana, mutta joutui tyytymään 2-2 pistejakoon. Pelillisesti Bladesin vire on mainio ja sijoitus kolmantena kuvaa joukkueen tasoa hyvin. Neljään edelliseen peliin tilillä on toki vain yksi voitto, mutta pelilliset otteet ovat olleet vallan laadukkaita. Kotijoukkueen kokoonpanotilanne on erinomainen.Bolton putosi FA Cupista ja lähellä on putoaminen myös Ykkösliigaan. Taso ei tahdo riittää oikeastaan millään kentän osa-alueella. Bolton pelasi myös viikolla ja nousi lisäajalla Readingin isäntänä 1-1 pistejakoon. Rasitushaittaa on vieraille jaettava. Ykkösvahti Alnwick, kahden maalin kärki Wildschut sekä alakerran kokenut Wilson ovat sairastuvalla.Kotijoukkue ottaa pelin hansikkaaseen ja vie sitä aktiivisesti, siinä missä Bolton yrittää sumputtaa keskustan ja pakittaa varsin alas. Isäntien voitto toteutuu lähestulkoon kolme kertaa neljästä. Lähdetään haistelemaan suursuosikin rinnalle yllätystä, jos vaikka isäntien maalinteko sakkaisikin. Kotivoittohan on saanut kymmenisen pinnaa liikaa peliä.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.