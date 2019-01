Jalkapallo

Vakio: Lukeminen kannattaa – muttei vakiokupongilla

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Everton - Wolverhampton 1 2 2 Chelsea - Huddersfield 1 3 Brighton - Watford 1 2 4 Crystal P - Fulham 1 5 Burnley - Southampton X 2 6 Cardiff - Bournemouth X 2 7 Leeds - Norwich 1 8 Birmingham - Nottingham X 2 9 Hull -Stoke 1 X 10 West Bromwich - Middlesbrough 1 11 Bristol C - Swansea 1 12 Reading - Aston Villa 2 13 Sheffield U - Bolton 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Everton - Wolverhampton 85 9 6 2 Chelsea - Huddersfield 43 28 29 3 Brighton - Watford 48 28 24 4 Crystal P - Fulham 17 17 66 5 Burnley - Southampton 43 28 29 6 Cardiff - Bournemouth 26 25 49 7 Leeds - Norwich 15 16 69 8 Birmingham - Nottingham 55 26 19 9 Hull -Stoke 46 28 26 10 West Bromwich - Middlesbrough 16 17 67 11 Bristol C - Swansea 61 23 16 12 Reading - Aston Villa 38 30 32 13 Sheffield U - Bolton 74 16 10



Evertonilla on tällä hetkellä vaikeat ajat, eikä managerin vaihtokaan yllättäisi. Varsinkin hyökkäyspelaaminen on pahasti takalukossa. Wolves ei myöskään ole ollut aivan parhaassa iskussaan, mutta pelillisesti Sudet on valmiimpi ja parempi kuin Toffees juuri nyt. Vieraat haluavat pitää palloa, mutta varsin tasainen otatus on edessä. Kotijoukkue voittaa hieman useammin kuin kaksi kertaa viidestä. Evertonin vaisujen otteiden vuoksi haetaan yllätyskakkonen mukaan.Chelsean pelaamisesta on tullut hieman ennalta arvattavaa, niinpä laatuvastustajia vastaan hyvät tulokset ovat olleet tiukemmassa. Blues on kuitenkin aivan eri kaliiberia kuin Huddersfield, joka sai viettää viikonlopun peleistä vapaana. Tuore manageri Jan Siewert sai ainakin keskittyä pelitapansa sisäänajoon. Chelsea kontrolloi ottelua, dominoi ja painaa Terriersin syvälle omalle kenttäpuoliskolle. Isäntien suosikkiasema kipuaa päälle 80 prosentin. Usein osuva kotivoitto on lapun runkovarma.Brighton ei ollut voittanut kolmeen peliin ennen viikkokierrosta. Watford on sekä tuloksellisesti että pelillisesti hyvässä vireessä. Kurinalainen joukkue prässää aktiivisesti, mikä aiheuttaa isäntien pelinavaamiseen haasteen. Edessä on äärimmäisen tasainen kamppailu, jossa on kaikki ainekset viihdyttävyyteen. Brighton on marginaalinen suosikki. Risti kerännee liikaa peliä viikon mittaan, joten pudotetaan se lapulta pois.Palace on hyvässä vireessä, ja viikonlopun esitys FA-cupissa Tottenhamia antoi kovan buustin tekemiseen. Joukkue on sijoitustaan potentiaalisempi. Fulham lepäsi viime viikonlopun, joten kokonaisrasitus on ollut hieman isäntiä kevyempi. Cottagers pelaa sarjapaikastaan ja tulee kylään varmasti defensiivisesti. Pelin hallinta ei ole Palacen parasta osaamisalaa. Lontoon paikallisessa Kotkat ottaa voiton hitusen päälle kerran kahdesta. Palacesta on otettava pitkin hampain piikki.Burnleyn tappioton putki katkesi vihdoin viikonloppuna FA-cupissa. Sarjassa säilymisestä pelaava joukkue on ollut onnekas, ja varsinkin puolustuspelissä on ollut yllättäviä haasteita. Southampton on Mark Hughesin potkujen jälkeen ollut tasaisessa nousussa. Materiaali on tukevaa keskikastia. Yllätysvalmis Saints kipuaa niukasti vähämaalisempaan suuntaan nojaavassa kohtaamisessa marginaaliseen suosikkiasemaan. Tasapeli sopisi varmasti kummallekin, joten otetaan risti vieraiden voiton kaveriksi.Cardiff sai keskittyä viikonloppuna treenaamiseen, mikä on pelkästään positiivista, sillä pelillisesti walesilaisilla on paljon petrattavaa, jotta sarjassa säilyttäisiin. Bournemouth huilasi niin ikään pudottuaan cupista jo aiemmin. Cherries on vahva varsinkin nopeissa hyökkäyksissä. Tasoeroa on näidenkin joukkueiden välillä sen verran, että Bournemouth nousee 40 pinnan suosikiksi, vieraskentästä huolimatta. Sen verran Cherries on vieraissa arastellut, että vaihtomerkille on käyttöä.Leeds käänsi viimeksi tappioaseman heikon Rotherhamin vieraana 2–1-voitoksi – toki täysin ansaitusti. Puolustuspelissä on kuitenkin puutteensa, kuten on myös Norwichilla, joka pelasi viimeksi reilun 2–2-tasurin kotona Sheffield U:n kanssa. Kärkiottelusta odotetaan viihdyttävää, runsasmaalista sekä lämmintä, sillä pelissä on paikallishenkeä. Leeds on materiaaliltaan liki luokkaa laadukkaampi ja voittaa kotinurmellaan käytännössä kerran kahdesta. United kelpaa piikiksi.Birminghamilla on ollut käynnissä tulosten valossa vaikea jakso, vaikkakin pelillisesti otteet ovat olleet vähintään kelvollisia. Nottinghamilla on alla vapauttava ja kontrolloitu 3–1-kotivoitto Wiganista. Itseluottamukselle kolmen pelin tappioputken katkaisu teki nannaa. Isännät joutuivat pelaamaan myös viikolla, niinpä Forest pääsee peliin hieman tuoreempana. Vähämaaliseksi ennakoidussa kamppailussa Brum on vähän yli 40 prosentin suosikki. Tyly ohitus – pelit potentiaaliin.Hull kärsi viimeksi tylyn 0–3-vierastappion Blackburnille ja oli takaa-ajajana melkoisen aseeton. Kuntopuntari mairittelee Tiikereitä kovasti. Stoke puolestaan hävisi kotona nousua tekevälle Prestonille 0–2, mutta peli oli tapahtumien valossa lukemia tasaisempi. Potters on perustasoltaan selvästi kovempi, mutta kausi on ollut vaikea. Maalijuhlaksi ottelu tuskin kääntyy, tasaista vääntöä odotetaan. Hull on hiuksenhieno suosikki. Kohde vaatii runsasta rastitusta.WBA venyi FA-cupissa uusintaan Brightonin vieraana, mutta otti kyllä melko rajusti vastaan. Onnea tarvitaan aina, ja moraali sai ainakin vahvistusta. Middlesbrough tuhri cupissa 1–0-johtonsa Kakkosliigan Newportin isäntänä lisäajan tasuriksi, mikä oli varmasti iso pettymys, sillä lisärasitukselle ei tosiaan olisi tarvetta. Nousuhaaveita ajatellen Boron vire ei ole ollut kummoinen. WBA kipuaa kotiedun myötä karvan alle 50 prosentin suosikiksi. Napataan Baggiesista rohkea piikki.Bristol C kaatoi FA-cupissa Boltonin kotona ansaitusti 2–1. Takana on peräti kuusi peräkkäistä voittoa ja 12 tappiotonta peliä putkeen. Robinsin voittaminen on todella vaikeaa juuri nyt. Onnekas Swansea sen sijaan keräsi rasitusta myös viikolla, mistä pieni miinus. Ottelussa on paikallispelin henkeä, mutta isännät lähtevät viemään, Swans puolustaa. Kotijoukkue voittaa lähestulkoon kerran kahdesta, ja kun maistuvuus on isäntien puolella, jätetään City varmaksi.Putoamistaistelussa mukana oleva ja heikossa pelillisessä otteessa etenevä Reading oli tulessa myös tiistaina. Aston Villa voitti viimeksi heikon Ipswichin kotona niukasti 2–1, mutta eipä joukkue kovin tiukoille tuossa kohtaamisessa joutunut. Viiden pelin voitoton putki katkesi. Jos Villa haluaa pelata keväällä noususta, pitää alakertaa tiivistää vielä selvästi. Villa voittaa lähes 50 prosentin todennäköisyydellä. Otetaan vieraista rohkea ideavarma.Sheffield United oli kentällä hieman parempi Norwichin vieraana, mutta joutui tyytymään 2–2-pistejakoon. Pelillisesti Bladesin vire on mainio, ja sijoitus kolmantena kuvaa hyvin joukkueen tasoa. Bolton putosi FA-cupista ja lähellä on myös putoaminen Ykkösliigaan. Taso ei tahdo riittää millään osa-alueella. Boltonille on laskettava viikon Reading-pelistä rasitushaitta. Kotijoukkue ottaa pelin hansikkaaseen ja vie sitä aktiivisesti. Noin 70 pinnan kotisuosikki kelpaa tolpaksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.