Jalkapallo

Vakio: Hornetit kauniina taivaan sinessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester C - Burnley 89 8 3 1 2 Newcastle - Watford 29 28 43 2 3 Brighton - West Bromwich 53 25 22 1 4 Shrewsbury - Wolverhampton 12 23 65 2 5 Portsmouth - QPR 42 28 30 1 6 Millwall - Everton 22 26 52 2 7 AFC Wimbledon - West Ham 11 23 66 X 2 8 Stoke - Preston 48 26 26 X 2 9 Norwich - Sheffield U 39 28 33 X 2 10 Rotherham - Leeds 16 24 60 X 2 11 Nottingham - Wigan 49 26 25 1 2 12 Blackburn - Hull 42 27 31 1 13 Aston Villa - Ipswich 64 23 13 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Manchester C - Burnley 85 9 6 2 Newcastle - Watford 43 28 29 3 Brighton - West Bromwich 48 28 24 4 Shrewsbury - Wolverhampton 17 17 66 5 Portsmouth - QPR 43 28 29 6 Millwall - Everton 26 25 49 7 AFC Wimbledon - West Ham 15 16 69 8 Stoke - Preston 55 26 19 9 Norwich - Sheffield U 46 28 26 10 Rotherham - Leeds 16 17 67 11 Nottingham - Wigan 61 23 16 12 Blackburn - Hull 38 30 32 13 Aston Villa - Ipswich 74 16 10



Manchester City kaatoi Valioliigassa viimeksi Huddersfiledin vieraissa tyylillä 3-0 lukemin. Joukkueen hyökkäyspää on päässyt taas parempaan vireeseen, mikä tietää vastustajille vaikeita aikoja. Viikon liigacupin toisessa osaottelussa Burtonia vastaan nähtiin vahvaa rotaatiota ja niukka 1-0 voitto, mutta finaalipaikka oli käytännössä jo avausosan jälkeen takataskussa. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä pitäisi olla, eikä rasituksesta tarvitse miinuksia jakaa.Vierasjoukkue etenee mainiossa iskussa, mutta kannattaa huomioida, että tulosten takana itse pelilliset otteet eivät vieläkään vakuuta. Onnea on ollut matkassa. Toki puolustus on nyt hieman tiiviimpi kuin aiemmin. Burnleyn fokus on ensisijaisesti Valioliigassa säilymisessä, joten aivan täyttä panostusta avauksessakaan tuskin nähdään. Lennon sekä Walters jatkavat varmuudella sivussa.Kotijoukkue dominoi kohtaamista ja painaa pelin Claretsin puoliskolle. Tasoero on sen verran giganttinen, että Sky Blues voittaa hieman alle 90 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on jäämässä jopa hieman liian pienelle kannatukselle, niinpä usein osuva ykkönen on todella rautainen runkovarma.Newcastle otti sekä sarjapaikan säilyttämisen puolesta että itseluottamuksen kantilta hyvin tärkeän kotivoiton, kun Cardiff kaatui 3-0 – tosin maalin voitto olisi kuvannut tapahtumia paremmin. Yhtä kaikki, voittoja ei Harakoiden tilille oli tosiaan liikaa tipahdellut. Pientä kysymysmerkkiä voidaan heittää cup-motivaation suuntaan, sillä pääfokus on takuulla sarjassa. Poissaoloja on edelleen, sillä Muto ja tärkeä Shelvey ovat sivussa. Lisäksi kolhuista kärsineitä Kitä, Diamea ja Kenedyä saatetaan säästellä tärkeämpiin otteluihin.Watford on hyvässä vireessä, sillä joukkueella on alla viisi tappiotonta peliä. Viimeksi Hornets jäi tosin maalittomaan tasapeliin Burnleyn kanssa. Oletettavasti vieraiden motivaatio edetä jatkoon on isäntiä suurempi. Prödl jatkaa sivussa, lisäksi epävarmoja osallistujia ovat Cathcart, Doucoure, Femenia ja Hughes, joten keskilinjassa on vähän puutteita.Newcastle joutuu ahtaalle, kun Hornets pyrkii riistoihin aikaisin, eikä vieraiden alakerta helpolla avaudu. Niukasti vähämaalisempaan suuntaan kääntyvässä ottelussa Watford on vähän yli 40 pinnan suosikki. Vakiokansa on jostain kumman syystä takonut pelipinnat täysin päinvastoin, niinpä tarjolla on mitä mainioin haku ideavarmaksi, joka palkitsee osuessaan.Brightonilla on alla kaksi tappiota, mutta kuntopuntariin ei kannata liikaa tukeutua, sillä vastustajat ovat olleet kovimmasta päästä. Näitä tappioita ennen Albion oli pelillisesti varsin lupaavassa iskussa ja jatkaa nyt cupin puolella aktiivista jalkapalloaan. Kokoonpanopuolella Lokit antaa edelleen pientä tasoitusta, kun ykkösvahti Ryan sekä Jahanbakhsh jatkavat taivaltaan Aasian cupissa. Izquierdo on sairastuvalla, Bernardon pelaaminen on epävarmaa.WBA voitti maanantaina Boltonin reissussa 2-0 lukemin ja on saanut viime peleissään puolustusta selkeästi parempaan ja tiiviimpään kuosiin, mutta samaan aikaan hyökkäyksestä on kadonnut hiven tehoja. Championshipin nousutaisteluun kuuluva Baggies on parhaimmillaan todella tulivoimainen. Vieraiden kokoonpanotilanne on paranemaan päin, eikä sivussa ole varmuudella enää kuin keskikentän Chris Brunt.Runsasmaalisuus ei yllättäisi, sillä molemmat joukkueet haluavat pelata aktiivista palloa. Näin ollen viihdyttävä peli on edessä. Brighton ansaitsee koti- sekä materiaaliedun myötä hieman yli kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman. Koska peliprosentit näyttävät jäävän 50 tuntumaan, on tarjolla lievästi alimerkattu kotipiikki.Shrewsbury on Ykkösliigan keskikastin alakaartia, jolla on ollut viime viikkoina haasteita viimeistelyn kanssa. Sarjassa edellinen voitto on yli kuukauden takaa. Hyökkäyspäästä ovat sivussa Whalley sekä John-Lewis. Lisäksi juuri seuraan saapuneen maalivahti Charles-Cookin pelaaminen on epävarmaa.Wolves voitti viimeksi sarjassa Leicesterin kotona 4-3 lukemin. Kausi on edennyt myötätuulessa ja esitykset ovat laadukkaita. Joukkue on pelannut samalla sapluunalla jo pitkään, niinpä pelaajistolla on selkeitä ratkaisumalleja eri tilanteisiin. Alakerrasta Boly sovittaa pelikieltoa, mutta muuten vieraiden kokoonpanotilanne on mainio.Ottelussahan on reippaasti ”rivalry”-henkeä, sillä Wolves kuuluu kotijoukkueen vihollislistan kärkipäähän. Näin ollen tunnetta ei kentältä saati katsomosta takuulla puutu. Vieraat ottelua kontrolloivat ja perustasossa sekä laadussa on niin suuri ero, että Sudet ansaitsee vieraskentästä huolimatta yli 60 prosentin suosikkiaseman. Käytännössä kohdilleen rastittu kakkonen nostetaan huoletta tolpaksi.Portsmouth johtaa Ykkösliigaa, mutta sarjassa on alla kaksi hivenen yllättävääkin tappiota. Hyökkäyspäässä on ollut haasteita. Viikolla Pompey kierrätti EFT-cupin ottelussa miehistöään reippaasti, mutta kaatoi Peterborough’n kotona lopulta 1-0 lukemin. Rasitushaittaa ei tarvitse laskea mukaan. Alakerrasta avauksen Thompson on epävarma osallistuja, viiden maalin hyökkääjä Hawkins on lasaretissa.QPR:n huima liito alkaa vihdoin nähdä loppunsa – ja täysin odotetusti. Syyskausi ylisuoritettiin selvästi ja onnea oli aivan riittävästi tasaisissa peleissä matkassa. Viimeksi Ärrät kyykkäsi Prestonin isäntänä tylyyn 1-4 tappioon, eikä ole voittanut sarjassa neljään peliin. Alakerrasta Rangel sekä Cameron jatkavat sivussa, keskikentältä Luongo on maajoukkueen matkassa.Vaikka joukkueet pelaavat eri sarjatasoilla, ei materiaaleissa ole oleellista eroa. Portsmouth on kotonaan yllätysvalmis ja haluaa pelata aktiivisesti mutta fiksusti. QPR:lle myönnetään vain noin luokan kokoinen etu perustasossa, niinpä isännille saadaan kaavittua hitusen yli 40 prosentin suosikkiasema. Pelipinnat ovat käytännössä kohdillaan, niinpä Pompeysta otetaan rohkeasti varma. Porukoissa voi miettiä ristivarmistusta.Millwall oli viimeksi todella lähellä voittoa vahvan Boron vieraana, mutta taipui loppuhetkillä 1-1 tasuriin. Lions on inhottava vastus fyysisyytensä sekä aggressiivisuutensa vuoksi. Kotikentällä suoritustaso on tyypillisesti lähellä maksimia, vire on hyvä. Muutama poissaolo toki on rasitteena, sillä maalivahti Amos on sivussa ja kärjestä kolmen maalin Elliott parantelee olkapäätään.Everton ei ole pelillisesti parhaassa iskussaan. Neljään edelliseen sarjapeliin tilillä on kolme tappiota, joista viimeisin kärsittiin Southamptonin vieraana 1-2 lukemin. Varsinkin hyökkäyspelissä on haasteita, sillä murtautuminen ja maalipaikkojen luominen on vaikeaa. Phil Jagielkan pelaaminen on hyvin epävarmaa.Varmuudella haastava peli on Evertonille luvassa, kun isännät antavat vähän ”kovuutta”. Toki vieraiden hallinnassa pelin pitäisi edetä. Toffees ansaitsee vain vähän yli kerran kahdesta voittavan suosikin aseman. Vaikka pelivalinta ei se maistuvin olekaan, on Evertonista napattava hieman alipelattuna piikki. Porukoissa voi sitten lisätä vaihtomerkin ristille.Wimbledon on Ykkösliigan sarjajumbo, jolla on ollut suurenmoisia ongelmia hyökkäyskolmanneksella. Lisäksi joukkue pelasi viikolla sarjapelin Fleetwoodia vastaan ja hävisi kotona tylysti 0-3. Otteiden perusteella fokus taisi karata jo tähän sytyttävämpään kohtaamiseen. Rasituksesta on silti pieni lisämiinus jaettava. Alakerrasta McDonald, keskikentältä Soares sekä hyökkäyksestä Hanson ovat sivussa. Neljän maalin Kwesi Appiahin pelaaminen on epävarmaa.West Ham hävisi viimeksi Bournemouthin vieraana 0-2, mutta olisi ansainnut jopa tasapelin mukaansa. Pelillisesti Hammersin vire on ollut varsin mallikas, vaikka joukkue on kärsinyt runsaista poissaoloista. Nyt sivussa ovat avauksen toppari Balbuena sekä paikkaaja Reid, puolustava keskikenttä Sanchez, laitapakkioptio Fredericks, kymppipaikan Lanzini sekä kyseisellä tontilla nähty Wilshere sekä laidalta usein hyökkäävä Jarmolenko.West Ham lähtee varmuudella viemään kohtaamista, siinä missä Dons vetää linjat alemmas ja pyrkii tukkimaan keskustan. Materiaaleissa on sen verran suuri ero, että Hammers kipuaa lähes kaksi kertaa kolmesta voittavaksi suosikiksi. Hieman liikaa on vierasjoukkue kerännyt, niinpä suosikin rinnalle piirtyy risti – myös osuvuutta lisäämään.Stoke katkaisi kuuden ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman putkensa ja otti kovan 2-1 kotivoiton sarjajohtaja Leedsistä. Pelitapahtumien valossa Potters oli tosin heikompi. Toki moraalille voitto teki hyvää. Kausi on ollut suuri pettymys, sillä joukkueen perustaso on jossain aivan muualla kuin keskikastin alasijoilla. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen.Myös Preston katkaisi kuuden matsin voitottoman putkensa tyylillä, kun QPR kaatui vieraissa peräti 4-1. North Endin kausi on ollut isäntien tapaan alisuoriutuminen, sillä joukkue on tauluaan selvästi potentiaalisempi. Ehkäpä ne pienet henkiset padot aukesivat edellisen voiton myötä. PNE:n kokoonpanotilanne on paranemaan päin, mutta yhdeksän maalin Robinson on vielä sivussa. Hyökkäyspäästä Louis Moult on kuitenkin palannut harjoituksiin ja paluu on jo lähellä. Puolustuslinjasta myös Clarken paluu on mahdollinen.Normaalisti suht tiiviisti puolustavien joukkueiden kohtaamisesta tuskin saadaan maalijuhlaa taiottua. Joukkueiden välillä ei ole kovin merkittävää tasoeroa, niinpä isännät eivät nouse edes 50 prosentin suosikeiksi. Kun kannatus on lähestulkoon kymmenen prosenttiyksikköä yli, lähdetään tähän kohteeseen hakemaan yllätystä ja siirrytään ohituskaistalle.Norwichilla oli maalitehojen suhteen taas railakkaampi ilta, kun Birmingham kaatui kotona 3-1. Peli oli melko hyvin hanskassa, mutta eipä joukkueen alakerta edelleenkään vakuuta. Tiukkojen otteluiden kääntyminen tappioksi on vain ajan kysymys. Alakerrasta Klose, keskikentältä Leitner sekä Tettey miehittävät sairastupaa.Sheffield Utd hävisi Swansean vieraana 0-1, mutta olisi ansainnut pisteen matkaansa. Pelillinen tasapaino on hyvä ja alakerta pitävä. Ylipäätään Bladesin taso riittää ja oikeuttaa nousukamppailuun. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla ole rasitteenaan.Panokset ottelussa ovat kärkiasetelmien valossa jo suuret, mutta tuskinpa kumpikaan tinkii aktiivisesta pelitavastaan. Maaliodotusarvo nousee viihdyttävässä ja hyvätempoisessa ottelussa ylös. Norwich nousee vain marginaaliseen, karvan alle 40 pinnan suosikkiasemaan. Koska pelipinnat ovat menossa kohti 50 prosenttia, on tässä kohtaa järkipelaajan ratkaisu ohittaa kotivoitto.Putoamista vastaan keväällä taisteleva Rotherham on ainakin toistaiseksi kuivilla, mutta vain kaksi pistettä viivan yläpuolella. Alla on 2-4 kotitappio nousuvireiselle Brentfordille, mutta peli oli lukemia tasaisempi. Millers on voittanut vain kerran sitten marraskuun puolivälin, joten itseluottamus on koetuksella. Muutama poissaolo on, mutta niistä ei tarvitse miinusta jakaa.Leeds hävisi vähän yllättäen vieraissa Stokelle 1-2 numeroin, mutta olisi ansainnut ainakin pisteen mukaan. Tuloksellisesti vire on heikompi, sillä viiteen edelliseen alla on peräti neljä häviötä, mutta tulosten takana otteet ovat olleet kelvollisia. Eipä siis ylireagoida kuntopuntariin. LUFC on kräsinyt alakerran poissaoloista, mutta nyt Douglas saattaa tehdä paluun. Pontus Jansson kärsii pelikieltoa, mikä saattaa avata akatemian puolella hienosti esiintyneelle Aapo Halmeelle paikan avaavaan kokoonpanoon, sillä Berardi on edelleen sivussa. Pieni miinus poissaoloista.Rotherham joutuu pelin avaamisvaiheessa kovan paineen alle ja joutuu luopumaan pallosta usein pitkillä avauksilla. Leedsin pitäisi peliä isommassa kuvassa viedä. Joukkueiden välillä on sen verran suuri tasoero, että vieraat nousevat 60 pinnan suosikeiksi. Leedsin kannatus on menossa hieman yli, niinpä suosikin kylkeen otetaan myös tasapeli kaveriksi.Nottingham hävisi manageri Martin O’Neillin kotiavauksen hyvävireiselle Bristol Citylle 0-1 lukemin, mutta olisi tapahtumien valossa ansainnut pisteen. Tärkeää on huomioida, että kuntopuntari ei kerro koko totuutta joukkueen iskukyvystä. Forest on kärsinyt poissaoloista, mutta tilanne on hieman paranemaan päin – tosin muutama avauksen mies jatkaa sivussa.Wiganilla on käynnissä selvästi vaikeampi jakso. Viimeksi Latics hävisi Sheffield Wedsille vieraissa 0-1 ja oli kertakaikkisen heikko. Omiin olisi voinut mennä enemmänkin. Alakerran suhteen on isoja haasteita, sillä vastustajat pääsevät aivan liian usein laadukkaille maalintekopaikoille. Alakerrasta Robinson, keskikentältä Powell sekä hyökkäyksestä Massey ovat lasaretissa.Nottinghamilla olisi tässä kohtaa iskun paikka ja iso mahdollisuus muuttaa kurssin suunta. Vähämaaliseen suuntaan nojaavassa kohtaamisessa kotijoukkueen suosikkiasema nousee hieman alle 50 prosenttiin. Vakiokansa on pelaamassa isäntiä aivan liian suureksi suosikiksi, mutta tässä kohtaa ohitus ei kyllä kiinnosta. Vaihtomerkille on selkeä paikka. Otetaan tällä kertaa kakkonen kaveriksi, sillä sitä on pelattu selvästi liian vähän verrattuna ristiin.Blackburn voitti vaisun Ipswichin kotona 2-0 suht ansaitusti, mikä oli joukkueelle jo kolmas voitto putkeen. Roversin paletti on hyvin kasassa, ja varsinkin kotona irtoaa tulosta. Pitkäaikaispotilaiden ohella tähän otteluun isännät seuraavat tarkoin alakerran kolmikko Mulgrew-Downing-Williams toipumista. Kelloa vastaan nimittäin kisataan. Jos trio nähdään kokoonpanossa, paranevat isäntien saumat.Hull on niin ikään vahvassa lyönnissä, mutta on ylisuorittanut ja ollut myös onnekas. Voittoputki sarjassa katkesi edelliseen 2-2 tasuriin Aston Villan kanssa, mutta Tiikerit oli tapahtumien valossa heikompi osapuoli. Myös vierailla on pieniä haasteita kokoonpanon suhteen, sillä avauksesta keskikentän Irvine on maajoukkueen matkassa ja alakerran de Wijs sekä peräti 14 maalin Bowen ovat loukkaantuneina.Kotijoukkue ottaa pelin hallintaansa, siinä missä Hull panostaa puolustuspeliin ja kontriin. Isännät ansaitsevat vähän yli 40 pinnan suosikkiaseman. Ykkösen peliprosentit ovat jäämässä 40 pinnan tuntumaan, niinpä Blackburnista kuoriutuu rohkea, mutta ihan maistuva varmavaihtoehto. Tasaisessa pelissä jos kotipiikki hirvittää, voi isommalla lompakolla varustetut varmistaa kohteen ristillä.Aston Villa hallitsi tapahtumia Hullin isäntänä, mutta joutui tyytymään 2-2 pistejakoon. Nousuun tähtäävä nippu ei ole voittanut viiteen peliin, mikä on huolestuttava merkki, sillä vastassa ei ole ollut kärkipään porukoita. Alisuoriutumisesta voidaan ainakin toistaiseksi puhua. Uusia poissaoloja ei isännillä ole, joten kokoonpanon suhteen ei tehdä reagointeja.Ipswich hävisi viimeksi Blackburnin vieraana melko ansaitusti 0-2 lukemin ja jatkaa sarjan pohjilla. Mikään ei oikeastaan viittaa siihen, että Traktoripojat nousisivat kevään mittaan viivan alta kuiville. Omiin menee liikaa ja hyökkäyspelikin sakkaa. Vieraissa on ollut hyvin vaikeaa, itseluottamus on kuralla. Keskikentältä Ward on sivussa, Adeymin pelaaminen on epävarmaa.Pelin kuvan pitäisi olla harvinaisen selkeä – Villa dominoi tapahtumia ja pakottaa vieraat puolustusasemiin. Tasoero on suuri, niinpä kotijoukkue voittaa yli kolme kertaa viidestä. Sen verran kotivoitto on kuitenkin saanut liikaa kannatusta, että lähdetään hakemaan ristiyllätystä kotivoiton kylkeen. Osuessaan tasapeli palkitsisi varsin ruhtinaallisesti.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.