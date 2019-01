Mikael Forssell kertoo uutuuskirjassa illasta, jolloin häntä alettiin pitää outona – ”En saanut enää kutsuja juhliin”

Jalkapallo

Mikael Forssell kertoo uutuuskirjassa illasta, jolloin häntä alettiin pitää outona – ”En saanut enää kutsuja j

Mikael Forssel osallistui yläkouluaikana poikkeuksellisesti kotibileisiin ja ahdistui toisten humalatilasta. Docendo-kustantamo on julkaissut katkelman kirjasta, jossa Forssell ja muita julkisuudesta tuttuja ihmisiä kertovat mitä he haluaisivat sanoa nuorelle itselleen.

