Jalkapallo

Naisten liigan mestarijoukkue PK-35 Vantaa jäi ilman lisenssiä – syynä taloudelliset ja oikeudelliset kriteeri

Naisten liigan mestarijoukkue PK-35 Vantaa jäi ilman lisenssiä – syynä taloudelliset ja oikeudelliset kriteerit

17.1. 22:45

jalkapallo Muut yhdeksän Naisten liigan joukkuetta täyttivät kriteerit.

Palloliiton Ykkösen ja Naisten liigan lisenssikomitea ei myöntänyt Naisten liigan hallitsevalle mestarijoukkueelle PK-35 Vantaalle lisenssiä ensi kaudeksi. Syynä on se, ettei seura täyttänyt lisenssimääräysten taloudellisia ja oikeudellisia kriteerejä.



Lisenssimääräysten mukaisesti PK-35 Vantaalla on 10 päivää aikaa valittaa päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan.



Palloliiton tiedotteen mukaan se on pyytänyt lisenssihakemukset täydennysmenettelyn mukaisesti lisenssihakemukset liigakarsinnan hävinneeltä helsinkiläiseltä Pallokerho-35:ltä sekä liigasta viime kauden päätteeksi pudonneelta KuPSilta.