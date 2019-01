Jalkapallo

Vakio: Ärrät kierrän ympäri orren

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Arsenal - Chelsea 32 27 41 2 2 Liverpool - Crystal P 78 14 8 1 3 Manchester U - Brighton 73 17 10 1 X 4 Southampton - Everton 37 29 34 1 2 5 Watford - Burnley 60 24 16 1 6 Newcastle - Cardiff 47 28 25 X 2 7 Bournemouth - West Ham 40 28 32 1 8 QPR - Preston 44 27 29 X 2 9 Derby - Reading 59 24 17 1 10 Nottingham - Bristol C 38 30 32 X 2 11 Stoke - Leeds 29 29 42 2 12 Middlesbrough - Millwall 51 26 23 1 X 13 Swansea - Sheffield U 31 29 40 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Arsenal - Chelsea 38 30 32 2 Liverpool - Crystal P 82 11 7 3 Manchester U - Brighton 82 10 8 4 Southampton - Everton 36 31 32 5 Watford - Burnley 64 21 15 6 Newcastle - Cardiff 55 28 17 7 Bournemouth - West Ham 31 27 42 8 QPR - Preston 63 22 15 9 Derby - Reading 71 17 12 10 Nottingham - Bristol C 40 30 30 11 Stoke - Leeds 23 26 51 12 Middlesbrough - Millwall 74 15 11 13 Swansea - Sheffield U 31 29 40



Arsenal hävisi viime kierroksella derbyssä West Hamille 0-1, mutta tasapeli olisi ollut hieman reilumpi lopputulema. Parhaasta vireestä on otettu askelia taaksepäin, ja erityisesti alakerran pitävyyden suhteen on haasteita. Holding, Mkhitaryan sekä Welbeck jatkavat lasaretissa, Mavropanos on epävarma osallistuja.Chelsea kaatoi edelliskierroksella Newcastlen niukasti mutta ansaitusti 2-1 lukemin. Blues on sekä tuloksellisesti että pelillisesti varsin mainiossa iskussa, ja toisin kuin päivän isännillä, puolustus on ollut viime viikkoina mainiossa lyönnissä. Loftus-Cheek on sivussa, mutta muuten kokoonpanotilanne on mitä mainioin.Kuumahenkinen ottelu on varmasti Lontoon paikallisesta luvassa. Chelsea vienee vieraissakin pallonhallinnan. Arsenalin otteluissa maalimäärät ovat olleet vahvassa nousussa, ja tästäkin ottelusta on lupa odottaa enemmän runsasmaalisempaan suuntaan nojaavaa. Chelsea voittaa hivenen useammin kuin neljä kertaa kymmenestä. Kymmenisen prosenttiyksikköä alipelatusta vierasjoukkueesta napataan varsin rohkea mutta maistuva ideavarma.Liverpool otti Brightonista niukan 1-0 voiton Mo Salahin hankkimalla ja viimeistelemällä pilkulla. Vire on liverpoolilaisilla jäätävä, mutta alakerrassa on reippaasti loukkaantumismurheita. Tiukassa ottelutahdissa rotaation mahdollisuus alakerrassa jää pieneksi. Alexander-Arnold, Gomez ja Lovren ovat varmasti sivussa. Lisäksi Lallana ja Oxlade jatkavat poissa, Wijnaldumin pelaaminen on epävarmaa.Crystal Palace puolestaan hävisi kotona Watfordille 1-2 lukemin, vaikka hallitsi ja johti peliä sekä loi enemmän maalipaikkoja. Tasapeli olisi varmasti ollut reilumpi tulos. Itseluottamusta riipii, Zahasta ollaan riippuvaisia. Alakerrasta Souare ja hyökkäyksestä Sörloth ovat sivussa, ykkösvahti Hennesseyn pelaaminen on epävarmaa.Luvassa on runsasmaalinen otatus, jossa Liverpool kontrolloi ottelun virtausta täysin. Runsasmaaliseen suuntaan nojataan. Jäätävä materiaalietu nostaa kotijoukkueen lähes 80 prosentin suosikiksi. Vain muutaman pinnan liikaa kannatusta kerännyt kotijoukkue kelpuutetaan usein osuvana piikiksi.Man Utd saa kiittää 1-0 vierasvoitostaan David de Geaa, joka piti joukkuetta täysin pystyssä Spursin toisen jakson paineen alla. Tasapeli olisi kuvannut tapahtumia huomattavasti paremmin. Oli miten oli, Unitedin pelaajiston itseluottamus on kuosissa ja neljäs sija täysin haarukassa. Rojo on sivussa, Alexis sekä Smalling epävarmoja osallistujia.Brighton taisteli miehekkäästi Liverpoolin isäntään, mutta hävisi lopulta 0-1. Hyökkäyssuuntaan luotu uhka oli eittämättä vaisua, mutta positiivisena puolena puolustuspeliin on saatu tiiviyttä. Avauksesta laidan Izquierdo, vaihtoehto Jahanbakhsh, ykkösvahti Ryan sekä alakerran optio Bernardo ovat lasaretissa. Bissouman pelaaminen on epävarmaa.Uudestisyntynyt United pelaa nyt todellisella tasollaan ja haluaa viedä peliä aktiivisesti. Kotijoukkue pitää pisteet Old Traffordilla vähän yli 70 prosentin todennäköisyydellä. Turhan paljon kannatusta kerännyt kotivoitto voisi olla varmavaihtoehto, mutta tässä kohtaa otetaan ristivarmistus mukaan. Pientä yllätystä haistellaan.Southampton haki liigan puolella Leicesteristä itseluottamusta kohottavan 2-1 voiton, vaikka pelasi koko toisen jakson alivoimalla. Keskiviikkona tuli kuitenkin lähtö FA Cupista, kun uusintaottelussa Derbyä vastaan möhlittiin taas kahden maalin johto ja pilkuissa Redmond mokasi. Toki rotaatiota nähtiin, mutta pieni rasitushaitta Saintsille on laskettava. Tähän päälle poissaoloja on vaivana ihan riittävästi, sillä Obafemi ja Yoshida ovat varmasti pois, avauksen keskikenttä Lemina ja Bertrand todennäköisesti. Kärjestä Ings on vielä epävarma osallistuja.Everton pääsi taas voittojen makuun, kun Bournemouth kaatui kotona 2-0, muttei ollut tapahtumien valossa oikeastaan edes parempi. Tahmeaa on Toffeen tekeminen ollut. Alakertaan kaivattaisiin tasapainoa ja tiiviyttä. Toppari Jagielka on varmasti avauksesta sivussa.Selvästi nousuvireinen Southampton haastaa Toffeesin totiseen ja tasaiseen vääntöön, eikä ole oikeastaan merkittävästi vieraita heikompi materiaaliltaan. No, ehkä tuohon on se luokka kaivettava hajurakoa, mutta Soton jää marginaaliseen suosikkiasemaan – myös rasitushaitta mukaan luettuna. Tasapelin kannatus on karkaamassa hieman liian suureksi, joten otetaan kikkavarastosta klassinen ykköskakkonen käyttöön.Watford on neljän pelin tappiottomassa putkessa, kun viimeksi Crystal Palace kaatui reissussa 2-1 – tosin viime vastukset eivät ole olleet haastavimmasta päästä. Hornetsin vire on vakuuttava myös pelilliset näkökulmat huomioituna. Toppari Prödl jatkaa lasaretissa, epävarmoja osallistujia ovat avauksen toppari Kabasele, hyökkääjä Gray sekä Will Hughes.Burnley purjehtii neljän ottelun voittoputkessa, mutta eipä edellinen 2-1 voitto Fulhamista mitenkään vakuuttava esitys ollut, onni oli myötämielinen. Ylipäätään Clarets on takonut huomattavasti kovempaa tulosta taululle kuin mitä se olisi otteiden perusteella ansainnut. Epäilykset joukkueen iskukyvystä jatkuvat suurina. Keskikentältä Brady jatkaa pelikiellossa, avauksen laituri Lennon sekä kokenut Walters ovat myös poissa. Gudmundssonin pelaaminen on epävarmaa.Watford lähtee aktiivisempana peliä viemään, siinä missä Burnley vetäytyy. Vieraiden haaste on ollut pallollisessa pelissä, puolustus on parhaimmillaan hyvin tiivis, joten helppo iltapuhde ei isännille ole luvassa. Hornetsin perustaso on kuitenkin vieraita paria luokkaa korkeammalla, niinpä kotijoukkue kipuaa 60 prosentin kotisuosikiksi. Kotijoukkueen kannatus on pikkiriikkisen ylimerkattu, mutta haastavalla kierroksella merkit eivät riitä varmistukseen. Porukoissa voi harkita vaihtomerkille yllätystä.Newcastle haastoi Chelsean vieraissa varsin tasapäiseen taistoon, mutta hävisi lopulta 1-2. Materiaalin rajoittuneisuus näkyy tuloksissa, ja pientä osviittaa tästä saatiin myös FA Cupissa, kun Blackburn kaatui viikolla FA Cupin uusintaottelussa vasta jatkoajalla. Kaiken hyvän lisäksi poissaoloja on vaivana – sivussa ovat avauksen laitapakki Dummett, keskikentän Ki sekä Muto. Iso osa avauksen laadukkaammista pelaajista on vielä kysymysmerkin alla. Shelvey, Lascelles, Kenedy, Diame sekä Clark kuuluvat tähän kaartiin. Rasitushaitta vielä päälle – ei hyvältä näytä.Cardiffilla ongelmat ovat samanlaiset – taso ei vain riitä. Yritys on kovaa, mutta tulosta ei saada irti. Alla on kiikarit Huddersfieldin isäntänä pelissä, jossa joukkue oli jopa heikompi ja olisi ansainnut tappion. Tärkeä Zohore on pois, lisäksi epävarmoja osallistujia on muutama.Erittäin vähämaaliseen suuntaan nojaavassa ottelussa tempo tuskin nousee kovin korkealle. Avausmaalin merkitys korostuu entisestään, niinpä virheettömyys nousee arvoon arvaamattomaan. Puolustus edellä mennään. Ei Newcastlen suosikkiasemaa voi näistä lähtökohdista nostaa edes 50 prosenttiin. Ylipelattu kotivoitto on tässä kohtaa ohitettava. Ihan pöljä ajatus ei ole lyödä kohdetta tukkoon, mikäli katetta piisaa.Bournemouth oli hyvä Evertonin vieraana, mutta joutui nöyrtymään 0-2 tappioon, vaikka olisi ansainnut matkaansa pinnan. 14 edelliseen peliin Cherries on napannut vain kaksi voittoa. Suurin haaste on ollut vuotavassa alakerrassa. Avauksesta tärkeä Lewis Cook sekä Francis ovat varmasti sivussa, kärki Wilsonin pelaaminen on epävarmaa.West Ham taas otti todella kovan 1-0 kotivoiton Arsenalista, vieläpä mainiolla esityksellä. Hammers on selvästi noususuunnassa, mikä osin jopa hämmentävää, sillä poissaoloja on ollut vaivana runsaasti jo pidempään. Nytkin avauksesta sivussa ovat toppari Balbuena, Sanchez, luova Lanzini, kymppipaikan Wilshere sekä optiot Reid ja Jarmolenko. Epävarmoja ovat lisäksi Chicharito ja Fredericks.Viihdyttävässä, hyvätempoisessa ja aaltoilevassa ottelussa on kaikki ainekset runsasmaalisuuteen. Cherries on pelannut kotona otteiden valossa hyvin, mutta on perustasoltaan luokkaa heikompi, eikä vire varsinaisesti vakuuta. Kaikesta huolimatta Bournemouth ansaitsee 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiokansa on takonut vieraista yli 40 pinnan suosikin, niinpä tarjolla on maukas ideapiikki.QPR purjehtii aivan jäätävässä myötätuulessa. Positiivinen kierre on synnyttänyt huiman lennon, joka kuitenkin viimeksi katkesi Sheffield U:n vieraana kärsittyyn 0-1 tappioon. Ärrät on ylisuorittanut selvästi perustasoonsa nähden, mutta jossain kohtaa moista on pakko alkaa myös kunnioittamaan. Toki onni ei ihan aina seuraa matkassa. Alakerrasta avauksen Rangel sekä Cameron jatkavat sairastuvalla, keskikentän tärkeä Luongo on Australian maajoukkueen matkassa.Preston tasasi ansaitusti kotona pisteet Swansean kanssa. Kausi on ollut kova pettymys, eikä voittoja ole tilillä kuuteen otteluun. Suurimpia ongelmia heikon menestyksen takana makaavat puolustuspelissä ja sen pitävyydessä. Alakerrasta Clarke on sivussa, hyökkäyksestä vammoja potevat yhdeksän maalin Robinson sekä neljän häkin Moult. Pieni lisämiinus näistä.QPR pyrkii kotikentällä aktiivisuuteen, joten pallonhallinta kääntynee isännille. Preston on perustasoltaan reilua luokkaa vahvempi, mutta vire ei vakuuta. Näistä lähtökohdista kotivoitto toteutuu vähän useammin kuin kaksi kertaa viidestä. Vakion ystävät ovat innostuneet aivan liikaa isännistä. Kuntopuntari saati sarjataulukko eivät kerro totuutta joukkueiden välisestä tasoerosta. Otetaan rohkeasti ohipeli – X2 kuponkeihin.Derby hävisi kärkipelin Leedsille 0-2 vieraissa, mutta ansaitusti. Esitys jäi pahasti piippuun. Viikolla Pässit nousi kahden maalin takaa rinnalle FA Cupissa Southamptonia vastaan ja eteni jatkoon asti voitetun rankkarikisan jäljiltä. Tällaiset voitot ovat omiaan luomaan itseluottamusta. Joukkueen perustaso oikeuttaa nousukarsintataisteluun. Alakerrasta Olsson, Forsyth sekä Davies ovat olleet jo pidempään sivussa, hyökkääjä Bennettin ohella.Reading nappasi elintärkeän kotivoiton Nottinghamista 2-0 lukemin, mutta sai toisella jaksolla vahvoja apuja Forestilta omalla maalilla sekä kahdella ulosajolla. Ei häikäistytä tästä. Royals vaihtoi manageria, mutta eivät joukkueen pelilliset esitykset ole kovasti kohentuneet Jose Gomesinkaan alaisuudessa. Muutama poissaolo on edelleen.Pässit pelaa aktiivisesti, kontrolloi palloa enemmän ja lähtee myös tätä kohtaamista viemään. Materiaaliltaan laadukkaampi kotijoukkue ansaitsee lähes 60 prosentin suosikkiaseman. Derby on saanut selvästi liikaa peliä, mutta tällä kertaa vaihtomerkkejä ei riitä tuhlattavaksi. Maistuvuus ykköselle on vallan mainio, niinpä Pässit jää piikiksi. Jos lompakossa riittää syvyyttä, voi kohteeseen harkita varmistusta ristille.Nottingham antoi viimein kenkää Aitor Karankalle, mutta eipä Forestin heikompaa jaksoa ihan kokonaan kykene hänen piikkiinsä laittamaan. Viimeksi joukkue hävisi puolisen tuntia alivoimalla, ja kympin kahden vajaalla, pelaten Readingille oman maalin vauhdittamana 0-2. Kannattaa huomioida, että Nottinghamin potentiaali on huomattavasti korkeammalla kuin kuntopuntarista voisi päätellä. Poissaoloja on kuitenkin vaivana. Alakerrasta Hefele sekä Dawson ovat varmasti poissa, Figueiredon pelaaminen on epävarmaa.Bristol City purjehtii neljän pelin voittoputkessa ja on hävinnyt viimeksi marraskuun lopussa. Viimeksi joukkue kaatoi Boltonin täysin ansaitusti 2-1 lukemin. Pelillinen vire on mainio, ylipäätään taso riittää nousukarsintasijoille. Keskikentältä avauksen Watkinsin pelaamine on epävarmaa.Mielenkiintoista on nähdä, miten Forestin pelitapa muuttuu tuoreen managerin alla. Nottingham on tullut tunnetuksi tiiviistä puolustuspelistä – tuskinpa tätä sapluunaa kovin merkittävästi lähdetään muokkaamaan. Bristol on vieraissa niin ikään kovin puolustusorientoitunut, niinpä ottelusta voidaan odottaa vähämaalisempaa ja myös hyvin tasaväkistä. Kotijoukkue ansaitsee nykyvireessään vain marginaalisen suosikkiaseman. Pelipinnat on taottu täysin kohdilleen, joten melko pitkälti omien mieltymysten mukaan kohteen saa rastia. Oma luotto Forestiin on ohut – siksi ristikakkonen.Stoken vire on tasoon nähden murheellinen, eikä managerin vaihto näytä edes auttavan. Alla on jo kuusi voitotonta peliä putkeen. Jonkinlainen mahalasku koettiin viikolla cupin uusinnassa, kun kahden maalin johto suli uusinnassa Ykkösliigan Shrewsburyn isäntänä. Potters pelasi vahvalla kokoonpanolla, joten pettymyksen lisäksi rasitushaitta antaa negatiivisen leimansa. Puolustuspään ongelmat ovat olleet pahoja. Neljään edelliseen peliin omiin on mennyt yhdeksän palloa. Kokoonpanotilanne isännillä on kuitenkin mainio.Leeds kaatoi viimeksi kärkipelissä Derbyn tyylillä 2-0 ja jatkaa sarjan kärjessä. Kahden tappion jälkeen voitto teki varmasti nannaa itseluottamukselle. Lisäksi sarjajohtaja pääsee kohtaamiseen tuoreemmalla jalalla. Unitedilla on edelleen pieniä poissaolohaasteita alakerrassa, kun Douglas ja Berardi jatkavat lasaretissa keskikenttäpelaaja Dallasin ohella.Leeds pelaa aktiivisesti myös vieraskentällä, ja eritoten aktiivinen prässi tekee isäntien pelinavaamisvaiheesta haastavan. Stoke ei ole pallollisena vakuuttanut. Vierasjoukkue hallinnee tapahtumia ja ansaitsee laadukkaampana reissupelistä huolimatta vähän yli 40-prosenttisen suosikkiaseman. Vieraiden kannatus on mennyt yli, mutta Leeds jätetään silti varmaksi. Porukoissa sitten ristivarmistuksen kanssa liikenteeseen.Middlesbrough kaatoi Birminghamin vieraskentällä 2-1 lukemin, mutta oli tapahtumien valossa heikompi. Toki defensiivinen pelitapa tarjoaa vastustajalle aina sauman hallita peliä. Boron pieni pelillinen alho on nähtävästi enää muisto vain. Puolustuslinjasta McQueen sekä avauksen Flint ovat loukkaantuneina. Shottonin pelaaminen on epävarmaa.Millwallin voittoputki katkesi epäonniseen 0-2 kotitappioon Blackburnille kahdella myöhäisellä maalilla, mikä katkaisi samalla kolmen pelin voittoputken. Millwall on vierasarka joukkue, joka perustaa pelinsä fyysisyyteen sekä aggressiiviseen puolustuspeliin. Maalivahti Amos, puolustaja McLaughlin sekä hyökkääjät Bradshaw ja Elliott ovat sairastuvan puolella.Boro joutuu hallitsemaan palloa, sillä Lions on vieraissa puolustavampi. Maalimäärällisesti ottelu nojaa vahvasti vähämaaliseen suuntaan. Pelin kuva ei oikein tue kotijoukkuetta, mutta perustaso sekä kotietu siivittävät isännät hiuksenhienosti yli 50 pinnan suosikiksi. Kotivoiton kannatus on pahasti laukalla, mutta ohitus ei kyllä inspiroi edes vähää alusta. Nostetaan risti rinnalle mahdollista voittopottia lisäämään.Swansea pelasi viimeksi tapahtumiin nähden reilun 1-1 tasapelin Prestonin vieraana. Tällä hetkellä Joutsenten sarjasijoitus on hyvin lähellä todellista suoritustasoa – alkukausi eteni ylisuorittaen. Viime viikkoina omiin on mennyt yllättävän paljon palloja, alakertaa on saatava tiiviimmäksi. Alakerrasta luottomies Olsson on loppukauden sivussa, avauksen keskikenttä Carrollin paluu on epävarmaa.Sheffield U nousi sarjan toiseksi, kun QPR kaatui kotona 1-0, tosin tasapeli olisi ollut reilumpi lopputulos. Yhtä kaikki, Bladesin vire on erittäin hyvä ja aktiivinen jalkapallo tuo tulosta. Sarjakakkosen pelitapa toimii, niinpä nousuunkin on täydet saumat. Merkittäviä poissaoloja ei vierailla ole rasitteenaan.Sheffield pelaa myös vieraissa aktiivisesti, niinpä vieraat vienevät pallonhallintatilaston. Materiaaliltaan selvästi potentiaalisempi ja parempi Blades ansaitsee 40 prosentin suosikkiaseman. Kohdilleen rastitusta vierasvoitosta napataan vielä yksi varma.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.