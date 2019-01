Jalkapallo

Vakio: Ketut ja Tiikerit jahdattavana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Brighton - Liverpool 10 17 73 2 2 Leicester - Southampton 48 26 26 X 2 3 Crystal P - Watford 42 28 30 1 4 Cardiff - Huddersfield 46 28 26 1 X 5 Burnley - Fulham 37 30 33 X 2 6 Chelsea - Newcastle 76 16 8 1 X 7 West Bromwich - Norwich 48 26 26 1 8 Reading - Nottingham 27 26 47 2 9 Wigan - Aston Villa 27 26 47 2 10 Sheffield U - QPR 62 24 14 1 11 Birmingham - Middlesbrough 36 31 33 1 X 12 Hull - Sheffield W 45 27 28 X 2 13 Preston - Swansea 39 28 33 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Brighton - Liverpool 15 13 72 2 Leicester - Southampton 64 22 14 3 Crystal P - Watford 42 30 28 4 Cardiff - Huddersfield 62 22 16 5 Burnley - Fulham 47 30 23 6 Chelsea - Newcastle 83 9 8 7 West Bromwich - Norwich 47 27 26 8 Reading - Nottingham 24 27 49 9 Wigan - Aston Villa 22 23 55 10 Sheffield U - QPR 64 20 16 11 Birmingham - Middlesbrough 33 33 34 12 Hull - Sheffield W 63 20 17 13 Preston - Swansea 33 27 40



Brighton eteni FA Cupissa kaatamalla Bournemouthin vieraissa peräti 3-1, mutta otti melko paljon myös vastaan. Toki reilussa puolessa tunnissa otettu kahden maalin johto vaikutti asiaan. Muutama poissaolo on, kun maalivahti Ryan ja Jahanbakhsh ovat maajoukkueiden mukana Aasian cupissa ja Izquierdo sekä Bernardo lasaretissa.Liverpool kierrätti maanantain FA Cupin ottelussa Wolvesin vieraana todella rajusti ja hävisi kohtaamisen lopulta 1-2. No, jos jotain positiivista haetaan, niin ainakin ykkösmiehistö pääsee peliin tuoreena. Gomez, Matip, Oxlade-Chamberlain sekä Solanke ovat sairastuvalla, epävarmoja osallistujia ovat puolestaan Henderson, Lallana ja Lovren.Pool dominoi, kontrolloi ja vie peliä, muttei Brighton kotonaan pelkästään puolusta, vaan pyrkii myös aktiivisuuteen paikan saatuaan. Tasoero on kuitenkin sen verran julma, että vierasjoukkue vie pisteet runsasmaalisempaan suuntaan nojaavassa ottelussa yli 70 prosentin todennäköisyydellä. Kun pelipinnat ovat käytännössä kohdillaan, nousee Pool myös varmaksi.Leicester pelasi vahvasti varamiehisenä Newportin vieraana, mutta 1-2 tappio oli siitä huolimatta iso jytky. Vire on ollut isommassa kuvassa vallan mainio, vaikkakin reaktiivinen joukkue usein vajoaa, tai nousee, vastustajan tasolle. Amartey sekä Iborra ovat loukkaantuneina sivussa.Southampton pupelsi Derbyn vieraana kahden maalin johdon tasoihin ja joutuu täten FA cupissa uusintaan. Managerin vaihto piristi alkuun, mutta alla on taas neljän pelin voitoton putki. Otteet ovat tosin olleet tuloksia parempia. Avauksesta keskikentän Höjbjerg on pelikiellossa, laitapakki Bertrand, kärki Ings sekä varamies Gallagher ovat lasaretissa.Maalijuhlaa tuskin on luvassa, mutta materiaaliltaan hieman vahvempi kotijoukkue nousee hiukan alle kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Kun kotivoiton pelikannatus on pitkälle yli toistakymmentä prosenttiyksikköä liian suurta, ei järkipelaajalle kuin yksi, tyly ratkaisu: Ketut ohitetaan tylysti.Crystal Palacella oli cupissa yllättävän suuria vaikeuksia Kakkosliigan Grimsbyn isäntänä, mutta lopulta jatkopaikka irtosi 1-0 kotivoitolla. Neljään edelliseen peliin omiin on mennyt vain yksi pallo, mikä varmasti miellyttää Roy Hodgsonia. Hyökkäyspäässä joukkue on kuitenkin liian riippuvainen Zahan suorituksista. Vasen laitapakki Souare on varmasti sivussa, kärki Benteken pelaaminen on vielä varsin epätodennäköistä.Watford voitti FA Cupissa Wokingin odotetusti 2-0 lukemin. Kolmen pelin voitoton putki katkesi samalla mukavasti. Yleisvire Hornetseilla on hyvä. Joukkue haluaa riistää pallon mielellään jo vastustajan puolella, mikä on puolestaan avannut puolustussuuntaan avointa tilaa. Alakerrasta Prödl jatkaa sivussa.Eiköhän Palace tuttuun tapaansa lähesty ottelua vahvasti puolustuspelin kautta, niinpä Watford vie pallonhallintatilaston. Lontoon paikallisvääntö pienentää kotiedun merkitystä, joten Palace on karvan yli 40 pinnan suosikki. Maaleilla tuskin juhlitaan. Täysin kohdilleen nakutettu kotijoukkue nostetaan varmaksi, mutta jos lompakossa riittää tuohta, on hyvä huomata, että vierasvoitto on jäämässä muutaman pinnan liian pienelle kannatukselle.Cardiff kierrätti miehistöä Gillinghamia vastaan, mutta 0-1 tappio oli silti yllätys. Bluebirds taistelee miehekkäästi ja on kotonaan inhottava vastus, mutta laatujoukkueita, tai edes keskikastin nippuja vastaan taso ei riitä. Kärjestä Zohore on loukkaantuneena, mikä on selkeä miinus isännille. Muutama vaihtopenkin optio on epävarmalla statuksella.Huddersfield puolestaan nöyrtyi vieraissa Bristol Citylle niin ikään 0-1 numeroin, joten cup-taival loppui lyhyeen. Toki joukkueen keskittyminen on vahvasti Valioliigan säilymiskamppailussa. Terriersin pelillinen taso on tällä hetkellä sarjan kevyintä kaliiberia, ja varsinkin hyökkäyskolmanneksella on haasteita. Mounien mukana eletään tai kuollaan. Elintärkeä keskikentän sielu Mooy on poissa, kuten myös keskikentän optiot Sabiri sekä Williams.Säilymiskamppailun suhteen jaossa on isot pisteet, mikä vie peliä defensiivisempään, varovaisempaan sekä hyvin vähämaaliseen suuntaan. Materiaaleissa tasoeroa oikeastaan ole, niinpä kotijoukkue on noin 45 prosentin ennakkosuosikki. Isäntien kannatus on menossa selvästi yli, mutta tässä kohtaa ohipeli ei oikein maistu. Otetaan tähän vaihtomerkki suosikin kylkeen ja merkataan se ristille.Burnley kaatoi Ykkösliigaa tahkoavan ja hyvävireisen Barnsleyn FA cupissa lisäajan pilkulla 1-0, mutta ei esitys taaskaan säväyttänyt. Pelin rakenne on hutera, alakerta on vuotanut odotettua paljon enemmän ja itseluottamus on kovalla koetuksella. Kokeneet Brady, Lennon ja Walters ovat sivussa. Avauksen laitapakki Lowton, keskikentän Gudmundsson sekä alakerran vanha luuta Bardsley ovat epävarmoja osallistujia.Fulham ei näyttänyt juuri cupiin panostavan, kun laulukuoro kutsui 1-2 tappiolla Kakkosliigan Oldhamille. Pelillisesti Cottagers on ollut tuloksiaan parempi ja nähdyillä otteilla Tason pitäisi riittää säilymiseen. Alakerran optio Mawson on sairastuvalla ja keskikentän Zambo Anguissa on epävarmalla statuksella.Burnley on vähämaalisen ja tasaväkisen kohtaamisen marginaalinen suosikki. Näin ollen vakiokansa on pudotellut kotivoitolle liikaa pelimerkkejä, joten tarjolla on varsin maukas ohipeli-idea, X2 kuponkeihin.Chelsea eteni ansaitusti Moratan maaleilla jatkoon Nottinghamin kustannuksella. Tiistaina liigacupin avausosassa tuli Tottenhamilta 0-1 kuokkaan. Bluesin hyökkäyskolmanneksen tekeminen on takalukossa – Hazard olisi saatava pikimmiten vasemmalle puolelle. Lisäksi laatukärki tammikuun ikkunassa ei tekisi ollenkaan huonoa. Cescin, Loftus-Cheekin sekä Moratan osallistuminen on epävarmaa.Newcastlen tekemisessä ei seurana ole hurrattavaa. Kapealla ja kevyellä rosterilla operoiva Harakat ei ole voittanut viiteen otteluun ja joutuu cupissa uusintaan Blackburnin kanssa. Eipä käy Rafa Beniteziä sääli. Ohuelle materiaalille Kin sekä Muton pelaaminen Aasian cupissa sekä Diaman ja Fernandezin mahdolliset poissaolot eivät tee hyvää. Pohkeissa painaa.Isännät hallitsevat kohtaamista selvästi, mutta hyökkäyspään pitäisi löytää tehonsa. Tehtävä ei ole aivan helppo, sillä Magpies osaa kyllä tiiviin puolustuspelin salat. Joka tapauksessa tasoeroa on sen verran rajusti, että isännät voittavat useammin kuin kolme kertaa neljästä. Kotivoitto on eittämättä kerännyt liikaa kannatusta, mutta osuvuuden kannalta katsottuna ykkösen ohitus olisi uhkarohkeaa. Otetaan alimerkattu tasapeli yllätyshakuna rinnalle.WBA voitti FA cupissa Wiganin kotona 1-0 lukemin melko ansaitusti. Puolustusta on saatu viime kierroksilla tilkittyä, mutta osittain hyökkäystehojen kustannuksella. Materiaali saanee tammikuussa vielä vahvistusta, mutta joka tapauksessa kyseessä on nousukamppailussa vakavasti mukana oleva joukkue. Alakerrasta laadukas Hegazy on sivussa, kuten myös 13 maalin Dwight Gayle. Pieni miinus näistä.Norwich on puolestaan laskusuunnassa. Sarjakakkosen todellinen taso on niukasti nousukarsintasijoilla. Joukkue hävisi cupissa tasaisen väännön Portsmouthille 0-1 ja putosi – toki vartin kohdalla tullut ulosajo vaikeutti hommaa. Kanarialintujen hyökkäyspää on tehokas, mutta omiin menee aivan liikaa. Saksalaisista keskikentän Stiepermann sekä Leitner ovat hyvin todennäköisesti vielä sivussa, kuten myös Buendia. Kolmikko on tehnyt sarjassa kahdeksan maalia.Luvassa pitäisi olla hyvätempoinen ja viihdyttäväkin kamppailu, jossa luotan Baggiesin hyödyntävän vieraiden huteran alakerran. Sen verran paremmaksi isäntien iskukyvyn arvostan, että kotivoitolle kellotetaan karvan alle 50 prosentin todennäköisyys. Kotivoitto on käytännössä oikein pelattu, ja kun kuuluisa ”mutu” tukee, niin otetaan WBA:sta piikki.. Reading hävisi odotetusti Man Unitedille cupissa 0-2. Puolustus on hutera, itseluottamus täysin hajalla ja putoaminen uhkaa toden teolla. Alamäkeä on kestänyt jo toista kautta. Edellisestä voitosta on yli kaksi kuukautta, puristus näkyy kentällä. Muutama pitkäaikaispotilas jatkaa poissa kokoonpanosta.Nottingham hävisi ansaitusti Chelsealle vieraissa 0-2. Puolustus on ollut epävarma viime viikkoina, mikä on Karankan joukkueille epätyypillistä. No, alakerrassa on ollut melko järkyttäviä kokoonpano-ongelmia, kun avauksen pakistosta viitisen kappaletta on miehittänyt lasarettia. Lisäksi ykkösvahti Pantilimonin pelaaminen on epävarmaa. Nottinghamilla on seitsemään edelliseen peliin alla vain yksi voitto, mutta lauantainen vastus olisi varsin otollinen kurssin kääntöön. Harmillista on, että ykkösmaaliruisku, Championshipin kiertolainen, Lewis Grabban on myös akillesjännevammaisena poissa.Molemmilla on tällä hetkellä haasteensa, mutta kyllähän Forestin yleisilme on kaikesta huolimatta selvästi paremmalla tolalla. Tasoero on sen verran selkeä, että Nottingham nousee reissussakin vähän alle 50 pinnan suosikiksi. Vierasvoiton kannatus on suurin piirtein kohdillaan, niinpä tässäkin luotetaan rohkeasti kakkosvarmaan. Porukoissa voi sitten harkita vaihtomerkkiä.Wigan taisteli kelvollisesti WBA:n vieraana, mutta hävisi lopulta 0-1. Laticsin vire on pahasti laskusuunnassa, sillä nousija on hävinnyt seitsemästä edellisestä pelistä kuusi. Hyökkäyspeli ontuu pahasti – kolmen maalin saldo joulukuun alusta laskettuna kahdeksaan viimeiseen otteluun on sanalla sanoen surkea. Avauksesta alakerran Robinson sekä neljän maalin Powell ovat sivussa.Aston Villa hävisi kotona Swansealle 0-3, mutta peli oli merkittävästi numeroita tasaisempi. Vahvaa rotaatiota nähtiin myös. Nousu on joukkueen tähtäimessä kirkkaana, joten panokset ovat ehdottomasti lyöty sarjapeleihin. Puolustuspelin suhteen on kuitenkin nähtävä pikaista pitävyyden parantumista. Alakerrasta Tuanzebe jatkaa avauksesta sivussa, kuten myös keskikentän Grealish.Joukkueiden nykyvireissä on merkittävä ero vierasjoukkueen hyväksi, joka on myös materiaaliltaan paljon laadukkaampi. Wigan keskittynee enemmän puolustuspeliin, mutta Villa ei aina hurmaa aktiivisuudellaan vieraspeleissä. Näistä lähtökohdista vieraat voittavat vähän alle kerran kahdesta. Vaikka vierasvoitto on saanut liikaa peliä, niin kelpuutetaan Villa pitkin hampain piikiksi. Porukoissa voi sitten ottaa ristivarmistuksen käyttöön.Sheffield U kärsi FA cupissa 0-1 yllätystappion kotona Ykkösliigan Barnetille, vaikka dominoi pallonhallintatilastoa selvästi. Vahva rotaatio söi iskukykyä. Blades on kuitenkin ollut pelillisesti hyvä ja sarjassa kolmen voiton putkessa. Aktiivisesta jalkapallosta on helppo pitää. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.QPR voitti cupissa varamiehisen Leedsin kotona 2-1, etenee hurjassa myötätuulessa ja ylisuorittaa rajusti. Kuuteen peliin ei tappiota ole koettu, mutta kannattaa pitää mielessä, että Ärrät on saanut maalitoteumiin nähden merkittävästi enemmän pisteitä kuin se olisi ansainnut. Lisäksi vieraissa esitykset ovat olleet vähän kevyempiä. Joukkueella on melko paljon myös poissaolomurheita, sillä avauksesta on sivussa puolen tusinaa ukkoa. Varsinkin hyökkäyskaartissa tilanne on vaikea.Isännät vievät hyvätempoista ottelua, ja kun pelillisesti otteet ovat olleet parempia, kokoonpanotilanne on merkittävästi parempi ja materiaalikin on paria luokkaa parempi, niin kotivoittoon päädytään useammin kuin kolme kertaa viidestä. Koska kotivoiton kannatus on mennyt vain pari hassua prosenttiyksikköä liian suureksi, otetaan isännistä ilomielin tolppa.Birmingham hävisi cupin vieraspelissään West Hamille 0-2, otti vahvasti vastaan, mutta loi myös itse hyviä maalipaikkoja. Sarjassa kunto on kova, sillä alla on viisi tappiotonta peliä. Isommassa kuvassa näyttäisi siltä, että ainakin vedonlyöntimarkkina jatkaa Brumin aliarvostusta. Avauksen pelaajista puolustuksen Pedersenin sekä hyökkääjä Boglen paluut ovat mahdollisia.Boro murskasi cupissa Ykkösliigan Peterborough'n kotona 5-0. Näyttääkin siltä, että pieni pelillinen alho on jätetty vähitellen taakse – tasohan tällä joukkueella piisaa nousukamppailuun. Puolustuspäästä avauksen Flint jatkaa sivussa, Shottonin paluu on puolestaan mahdollinen.Boro on vieraissa hyvin defensiivinen, niinpä kamppailusta on helppo ennustaa hyvin vähämaalista. Brum peliä vie. Pienten marginaalien ottelussa virheettömämpi suoritus kantaa pitkälle. Kotiedusta johtuen kotijoukkue jää pikkiriikkiseen suosikkiasemaan. Kotivoitto on kerännyt vähemmän pelimerkkejä kuin sen kuuluu – siksi ykkönen kuuluu ehdottomasti kuponkiin. Ristiä rinnalle osuvuutta lisäämään.Hull hävisi cupissa ansaitusti Millwallille 1-2. Kuntopuntari antaa Tiikerien tasosta valheellisen kuvan. Sarjassa alla on kahdeksan tappiotonta peliä, mutta perustaso on ainoastaan alempaa keskikastia. Eipä hämäännytä liikaa tulosluettelosta. Keskikentältä avauksen Irvine on maajoukkueen matkassa, kun taas kahdeksan häkin Campbell on epävarma osallistuja.Sheffield W joutuu cupissa uusintaan Ykkösliigan kärkipään Lutonin kanssa maalittoman tasurin jäljiltä. Sarjassa alla on viisi tappiotonta peliä ja eritoten alakerta on saatu mainioon iskuun. No, hyökkäys kaipaakin sitten lisää tehoja. Kokoonpanotilanne on päässyt taas haastavaksi, ja varsinkin hyökkäyspäässä avainpelaaja Forestierin poissaolo tuntuu.Melko tasainen ja vähämaaliseen suuntaan nojaava kamppailu on edessä. Vaikka vierailla on poissaolonsa, ei Hull materiaaliltaan ainakaan parempi ole. Näin ollen kotivoitolle ei voi arvioida kuin noin 45 prosentin todennäköisyyden. Kun kotivoiton pelipinnat huitelevat pitkälle päälle 60 prosentin, on tarjolla lapun ylivoimaisesti paras ohipeli-idea. Ristikakkonen palkitsee osuessaan erittäin hyvin.Prestonin alisuoriutumiset saivat cupissa jatkoa, kun kotona tuli tukkaan Doncasterilta tasaisten vaiheiden jälkeen 1-3. Kausi on ollut North Endille ehdoton pettymys. Varsinkin viime kaudella loistanut alakerta on ollut hämmentävän virhealtis. Alla on viisi voitotonta peliä. Puolustuksesta avauksen Davies on sivussa, hyökkäyksestä yhdeksän rysän Robinson.Swansea niittasi Aston Villan laulukuoroon 3-0 vierasvoitolla, mutta peli oli lukemia paljon tasaisempi. Hyökkäystehot ovat olleet viime peleissä maaliodottamaan nähden vahvasti yläkantissa. Puolustuksesta Olsson on sivussa koko kauden, keskikenttäpelaaja Carrollin palaaminen on mahdollista.Tapahtumiltaan luvassa pitäisi olla hyvin tasainen ottelu, jossa kotijoukkue saa ottaa tahtipuikon käteensä, sillä Swansea on vieraissa varsin puolustusvetoinen. Swansea on hieman yliarvostettu joukkue, perustasoltaan Preston on vain noin luokkaa heikompi kokonaisuus. Näistä lähtökohdista kotijoukkue ansaitsee karvan alle 40 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on jäämässä alipelatuksi, sillä vakiokansa on tehnyt vieraista pelin suosikin. Lähdetään hakemaan rohkeasti kotivoittoa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.