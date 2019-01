Jalkapallo

Vakio: Hull ohituskaistalla

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Brighton - Liverpool 2 2 Leicester - Southampton 1 3 Crystal P - Watford 1 X 4 Cardiff - Huddersfield 1 X 5 Burnley - Fulham X 2 6 Chelsea - Newcastle 1 7 West Bromwich - Norwich 1 8 Reading - Nottingham 2 9 Wigan - Aston Villa 2 10 Sheffield U - QPR 1 11 Birmingham - Middlesbrough X 2 12 Hull - Sheffield W X 2 13 Preston - Swansea X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Brighton eteni FA Cupissa kaatamalla Bournemouthin vieraissa peräti 3-1, mutta otti melko paljon myös vastaan. Toki reilussa puolessa tunnissa otettu kahden maalin johto vaikutti asiaan. Muutama avauksen poissaolo on, esimerkiksi maalivahti Ryan on Australian matkassa. Liverpool kierrätti maanantaina Wolvesia vastaan, joten ykkösmiehistö pääsee peliin tuoreena. Toki otteluruuhka on ollut kova. Pool dominoi, kontrolloi ja voittaa vähän yli 70 prosentin todennäköisyydellä. Varmaksi.Leicester pelasi vahvasti varamiehisenä Newportin vieraana, mutta 1-2 tappio oli siitä huolimatta iso jytky. Vire on ollut isommassa kuvassa erinomainen – eiköhän nyt palata päiväjärjestykseen. Southampton pupelsi Derbyn vieraana kahden maalin johdon ja joutuu cupissa uusintaan. Managerin vaihto piristi alkuun, mutta alla on taas neljän pelin voitoton putki. Otteet ovat tosin olleet tuloksia parempia. Kettujen kontrat tuottaa ison uhan. Leicester voittaa kerran kahdesta.Crystal Palacella oli yllättävän suuria vaikeuksia Grimsbyn isäntänä, mutta lopulta jatkopaikka irtosi 1-0 kotivoitolla. Neljään edelliseen peliin omiin on mennyt vain yksi pallo, mikä varmasti miellyttää Roy Hodgsonia. Watford voitti FA Cupissa Wokingin odotetusti 2-0. Kolmen pelin voitoton putki katkesi samalla mukavasti. Yleisvire Hornetseilla on hyvä. Lontoon paikallisvääntö pienentää kotiedun merkitystä, niinpä Palace on karvan yli 40 pinnan suosikki. Maaleilla tuskin juhlitaan.Cardiff kierrätti miehistöä Gillinghamia vastaan, mutta 0-1 tappio oli silti yllätys. Huddersfield puolestaan nöyrtyi vieraissa Bristol Citylle samoin lukemin, joten kummankin cup-taival loppui lyhyeen. Isäntien kokoonpanotilanne on parempi. Säilymiskamppailun suhteen jaossa on isot pisteet, mikä vie peliä defensiivisempään, varovaisempaan sekä hyvin vähämaaliseen suuntaan. Tasapelistä on hyvä aloittaa rastiminen, vaihtomerkki menee karvan yli 40 prosentin kotisuosikille.Burnley kaatoi Barnsleyn cupissa lisäajan pilkulla 1-0, mutta ei esitys taaskaan säväyttänyt. Pelin rakenne on hutera, alakerta on vuotanut odotettua paljon enemmän. Brady, Lennon ja Walters ovat sivussa. Fulham ei näyttänyt juuri cupiin panostavan, kun laulukuoro kutsui 1-2 tappiolla Oldhamille. Pelillisesti Cottagers on tauluaan potentiaalisempi. Tason pitäisi riittää säilymiseen. Burnley on vähämaalisen ja tasaväkisen kohtaamisen marginaalinen suosikki. Runsas rastitus tarvitaan.Chelsea eteni ansaitusti Moratan maaleilla jatkoon Nottinghamin kustannuksella. Bluesin vire on varsin duurivoittoinen. Joukkue pelasi kuitenkin viikolla liigacup-välierän, josta pitää pieni rasitusmiinus antaa. Newcastlen tekemisessä ei seurana ole hurrattavaa. Kapealla ja kevyellä rosterilla operoiva Harakat ei ole voittanut viiteen otteluun ja joutuu cupissa uusintaan Blackburnin kanssa. Isännät hallitsevat kohtaamista selvästi ja voittavat useammin kuin kolme kertaa neljästä.WBA voitti cupissa Wiganin kotona 1-0 lukemin melko ansaitusti. Puolustusta on saatu viime kierroksilla tilkittyä, mutta osittain hyökkäystehojen kustannuksella. Norwich on laskusuunnassa. Sarjakakkosen todellinen taso on niukasti nousukarsintasijoilla. Joukkue hävisi cupissa tasaisen väännön Porstmouthille 0-1 ja putosi – toki vartin kohdalla tullut ulosajo vaikeutti hommaa. Baggies hyödyntää vieraiden huteran alakerran ja voittaa noin kerran kahdesta. Rohkeasti piikiksi.Reading hävisi odotetusti Man Unitedille cupissa 0-2. Puolustus on hutera, itseluottamus täysin hajalla ja putoaminen uhkaa. Edellisestä voitosta on yli kaksi kuukautta. Nottingham hävisi ansaitusti Chelsealle vieraissa 0-2. Puolustus on ollut epävarma viime viikkoina, seitsemään peliin alla on vain yksi voitto. Nyt vastus on kuitenkin otollinen kurssin kääntöön. Tasoero on sen verran selkeä, että Forest nousee reissussakin vähän alle 50 pinnan suosikiksi. Ideavarman paikka.Wigan taisteli kelvollisesti WBA:n vieraana, mutta hävisi lopulta 0-1. Laticsin vire on pahasti laskusuunnassa, sillä nousija on hävinnyt seitsemästä edellisestä pelistä kuusi. Hyökkäyspeli ontuu pahasti – kolmen maalin saldo joulukuun alusta on surkea. Villa hävisi kotona Swansealle 0-3, mutta peli oli merkittävästi numeroita tasaisempi. Vahvaa rotaatiota nähtiin myös. Nousu on tähtäimessä, joten panokset ovat sarjassa. Vähän alle 50 pinnan parempivireisempi Villa nousee varmaksi.Sheffield U kärsi cupissa 0-1 yllätystappion kotona Barnetille, vaikka dominoi pallonhallintaa. Vahva rotaatio söi iskukykyä. Blades on kuitenkin ollut pelillisesti hyvä ja sarjassa kolmen voiton putkessa. QPR voitti varamiehisen Leedsin kotona 2-1, etenee hurjassa myötätuulessa ja ylisuorittaa rajusti. Kuuteen peliin ei tappiota ole koettu. Vieraissa esitykset ovat olleet vähän kevyempiä ja onnekkaita. Isännät vievät hyvätempoista ottelua ja voittavat liki kolme kertaa viidestä.Birmingham hävisi vieraissa West Hamille 0-2, otti vahvasti vastaan, mutta loi myös itse hyviä maalipaikkoja. Sarjassa kunto on kova, sillä alla on viisi tappiotonta peliä. Boro murskasi Peterborough'n kotona 5-0. Näyttääkin siltä, että pieni pelillinen alho on jätetty vähitellen taa – taso riittää nousukamppailuun. Boro on vieraissa hyvin defensiivinen, niinpä kamppailusta on helppo ennustaa vähämaalista, Brum peliä vie. Käytännössä tasabuukista startataan. Tasurista liikkeelle.Hull hävisi cupissa ansaitusti Millwallille 1-2. Kuntopuntari antaa Tiikerien tasosta valheellisen kuvan. Sarjassa alla on kahdeksan tappiotonta peliä, mutta perustaso vain alempaa keskikastia. Sheffield W joutuu cupissa uusintaan Lutonin kanssa. Sarjassa alla on viisi tappiotonta peliä ja eritoten alakerta on saatu mainioon iskuun. Hyökkäys kaipaa tehoja. Vakiokansa nakuttelee isännät aivan taatusti rajusti yli, joten ohipeli on selviö. Hull on vain vähän yli 40 pinnan suosikki.Prestonin alisuoriutumiset saivat cupissa jatkoa, kun kotona tuli tukkaan Doncasterilta tasaisten vaiheiden jälkeen 1-3. Alakerta on virhealtis, alla on viisi voitotonta peliä. Swansea niittasi Aston Villan laulukuoroon 3-0 vierasvoitolla, mutta peli oli lukemia paljon tasaisempi. Hyökkäystehot ovat olleet viime peleissä maaliodottamaan nähden vahvasti yläkantissa. Preston on marginaalinen suosikki, mutta vire ei vakuuta. Kohde vaatii runsaan rastituksen, tässä vireen suuntaan.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.