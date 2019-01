Jalkapallo

Vakio: Punarinnat nokkii terrierien kirsut

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Chelsea - Nottingham 78 15 7 1 2 Derby - Southampton 34 30 36 X 2 3 Aston Villa - Swansea 52 26 26 1 4 Everton - Lincoln C 82 13 5 1 5 Gillingham - Cardiff 26 26 52 X 2 6 Middlesbrough - Peterborough 59 24 17 1 X 7 Bolton - Walsall 47 28 25 X 2 8 Accrington S - Ipswich 38 29 33 1 X 9 Newcastle - Blackburn 56 25 19 1 10 Norwich - Portsmouth 53 25 22 X 2 11 Blackpool - Arsenal 8 17 75 2 12 Bristol C - Huddersfield 44 28 28 1 13 Crystal P - Grimsby 82 13 5 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Chelsea - Nottingham 79 13 8 2 Derby - Southampton 43 28 29 3 Aston Villa - Swansea 51 27 22 4 Everton - Lincoln C 79 12 9 5 Gillingham - Cardiff 24 29 47 6 Middlesbrough - Peterborough 67 20 13 7 Bolton - Walsall 57 25 18 8 Accrington S - Ipswich 34 29 37 9 Newcastle - Blackburn 55 25 20 10 Norwich - Portsmouth 61 22 17 11 Blackpool - Arsenal 15 26 69 12 Bristol C - Huddersfield 46 27 27 13 Crystal P - Grimsby 76 14 10



Chelsea hallitsi keskiviikkona Southamptonia kotikentällä selvästi, mutta joutui tyytymään maalittomaan pistejakoon. Hyökkäyspäässä on ollut tehokkuusongelmia, ja lisäksi tähän kohtaamiseen on isännille laskettava myös pientä rasitushaittaa. Viime viikkojen vire on kuitenkin kohtuullinen. Giroud sekä Pedro ovat sivussa, Willian epävarma osallistuja. Rotaatiota lienee Sarrilta luvassa.Nottingham voitti kotona yli jakson mittaisen ylivoiman vauhdittaman sarjakärki Leedsin tiistaina 4-2, mutta Leeds loi ottelussa enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Forestin alakerta on ollut hämmentävän epästabiili, mikä ei ole lainkaan normaalia Karankan valmentamille joukkueille. Luonnollinen selitys toki tälle löytyy, sillä Forestin alakerrassa on ollut runsaasti poissaoloja. Tilanne on edelleen kaukana optimaalisesta.Chelsea vie peliä ja kykenee luomaan maalipaikkoja vieraiden epävarmasta puolustuksesta. Laatuero on sen verran massiivinen, että isännät nousevat jopa päälle 75 pinnan suosikkiasemaan Käytännössä kohdilleen rastittu kotivoitto osuu usein ja on näin ollen mainio runkovarma.Derbyllä on alla 1-1 kotitasuri vahvan Boron kanssa, mutta selvästi peliä hallinneella Pässeillä oli sauma voittoonkin. Hyökkäyspää ei ole ollut liekeissä, eikä Derby ole voittanut kuin yhden viidestä viime pelistä. Pässeillä on ollut pitkin kautta haasteita alakerran loukkaantumisten suhteen. Sivussa on edelleen neljä alakerran ukkoa.Southampton pelasi päivää isäntiä myöhemmin keskiviikkona miehekkään 0-0 tasurin Lontoossa Chelsean kanssa. Saints on kohdannut viime kierroksilla haastavia vastuksia, minkä myötä kuntopuntari ei näytä niin hyvältä kuin pitäisi – pelillisesti otteissa on ollut paljon hyvää uuden managerin tultua ruoriin. Pieniä kokoonpanomurheita on, sillä avauksesta Höjbjerg on pelikiellossa, Yoshida Japanin maajoukkueen matkassa ja Obafemi sekä Bertrand lasaretissa. Kärki Danny Ingsin pelaaminen on epävarmaa.Luvassa pitäisi olla tapahtumiltaan tasainen sekä hyvätempoinen ottelu. Derby on perustasoltaan Championshipin parempaa neljännestä, mutta vieraskentästä huolimatta laadukkaampi Soton ansaitsee aivan marginaalisen suosikkiaseman. Vakion pelaajat ovat rastineet isännät suosikeiksi, niinpä tässä kohtaa hypätään ohituskaistalle. Alipelattu ristikakkonen ehdottomasti pelille.Aston Villa ei ole hävinnyt kolmeen peliin, mutta edellinen 2-2 kotitasuri QPR:n kanssa oli lievä pettymys. Hyökkäys on ollut hieman tehoton ja samaan aikaan alakerta on tehnyt virheitä. Paras nousukunto on taittunut, mutta birminghamilaiset ovat olleet kotonaan vahvoja. Alakerrasta lupaava Tuanzebe on loukkaantuneena, kuten on myös ykkösvahti Nyland. Avauksesta alakerran Neil Taylorin sekä keskikentän kokeneemman Lansburyn pelaaminen on epävarmaa.Swansea pyöritteli vaihteeksi kovilla tehoilla Readingin vieraissa nurin 4-1 lukemin. Yleensä Swans on reissussa defensiivinen – puolustuspeli on muutenkin selkein vahvuus. Viime viikkoina maalinteko on onnistunut hyvillä tehoilla. Alakerrasta Olsson on koko kauden sivussa, keskikentän Carrollin paluu sen sijaan lähestyy.Isäntien kontrollissa ja palloa hallitessa ottelu etenee, sillä Joutsenet pudottavat linjansa todennäköisesti varsin alas. Tulivoimainen kotijoukkue on perustasoltaan noin luokan verran laadukkaampi, niinpä kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Näin ollen kotivoitto on pelattu vakiokansan suorittamana kohdilleen, joten varmavalinta on lopulta melko helppo.Everton hävisi tiistaina kotona Leicesterille 0-1. Hyökkäyskolmanneksella on vaikeaa, lisäksi Toffees on haavoitettavissa vastahyökkäyksin. Itseluottamus on koetuksella, kun kahdeksaan peliin tilillä on vain yksi voitto. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä ole rasitteena.Lincoln City johtaa Kakkosliigaa, mutta taipui tiistaina myöhäisellä tasoituksella 1-1 tasuriin alemman keskikastin Port Valen kanssa, mutta oli tapahtumien valossa ottelussa parempi osapuoli. Impsistä löytyy tulivoimaa. Ykköskassari Josh Vickersin pelaaminen on epävarmaa.Everton ei ole välttämättä parhaassa lyönnissään juuri nyt, mutta tällaisista peleistä on ennenkin kurssin suunta muutettu. Toffeesin materiaali on luonnollisesti valtavasti laadukkaampi, joten joukkueen on suorastaan dominoitava kohtaamista, kun Lincoln vetäytyy alas. Haavoitettavissa oleva kotijoukkue on kaikesta huolimatta hiukan yli 80 prosentin suosikki. Usein osuva ykkönen on jäämässä jopa liian pienelle kannatukselle, niinpä Everton ansaitsee varmavalintansa.Gillingham sijoittuu Ykkösliigassa keskikastiin, mutta perustaso on hieman kyseisen ryhmän alaosaston puolella. Tiistainen 0-2 tappio ylemmän keskikastin Southendille oli kolmas neljään edelliseen peliin. Gilliesin alakerta on antavainen. Avauksesta alakerran Fuller on sivussa, kuten myös keskikentän perusavaukseen kuuluvat Parret sekä Ehmer. Charles-Cookin pelaaminen on epävarmaa.Cardiff sai isän kädestä tiistaina Tottenhamin isäntänä ja nöyrtyi jo avausjaksolla kolmen maalin tappioasemiin. 0-3 jäi myös lopputulokseksi. Koska kevääksi on luvassa tiukkaa säilymiskamppailua, on melko odotettua, ettei cup nouse Neil Warnockin kirjoissa ykkösprioriteetiksi. Tämä taas tarkoittaa, että oletettavasti walesilaiset kierrättävät avaustaan ainakin hieman. Kärjestä Zohore on sivussa, kuten todennäköisesti myös Danny Ward. Keskikentältä Camarasan pelaaminen on epävarmaa.Mielenkiintoista on nähdä, miten aktiivisesti kotijoukkue uskaltaa lähteä pelaamaan. Toisaalta hallintaa voisi antaa poiskin, sillä Cardiff ei pallollisena ole varsinaisesti vakuuttanut. Keskityksistä sekä erikoistilanteista joukkue on toki vaarallinen, mutta oma pää on edelleen turhan hutera. Tasoero on joka tapauksessa sen verran merkittävä, että vieraat nousevat vähän yli 50 prosentin suosikiksi. Cardiff on jäänyt hieman liian pienelle kannatukselle, mutta vieraita ei arvaa tässä kohtaa varmaksi jättää. Joten otetaanpa risti rinnalle osuvuutta lisäämään.Borolla on alla 1-1 kotitasapeli vahvan Derbyn kanssa, mutta tapahtumien valossa tappiokaan ei olisi ollut huutava vääryys. Puolustus on joukkueen ehdoton vahvuus, vire on kohtalainen. Kun Boro saa hengen päälle puolustuspelissään, on joukkuetta vaikea kaataa varsinkaan kotona. Suora nousukin on mahdollisuuksien rajoissa. Alakerrasta avauksen Flint on sairastuvalla, kuten on myös Sam McQueen. Puolustuksesta myös Shottonin pelaaminen on epävarmaa.Peterborough on mukana Ykkösliigan nousukarsintataistelussa. Posh tosin hävisi viimeksi heikohkolle Scunthorpelle kotona 0-2, vaikka hallitsi kohtaamista selvästi. Vire on ollut viime viikot vaisumpi, ja eritoten hyökkäyskolmanneksella on ollut haasteita. Keskikentältä on muutama rotaatiomies sivussa, mutta muuten vieraiden kokoonpanotilanne on mainio.Middlesbrough ei ole parhaimmillaan, kun sen pitää viedä peliä, joten ihan helppo kohtaaminen ei ole luvassa – tosin Peterborough pyrkii myös aktiiviseen jalkapalloon. Runsasmaalisempaan suuntaan nojaavassa ottelussa pitäisi olla täten kelpo tempo, peli aaltoilee puolelta toiselle. Boro on paremmin organisoitu, mutta pienessä alavireessä, joten yllätys voisi olla muhimassa. Toki tasoero tekee isännistä juuri ja juuri alle 60 prosentin suosikin. Isännät ovat saaneet muutaman pinnan liikaa kannatusta. Kohde vaatii runsasta rastitusta, tukkoakin voisi harkita, mutta merkit riittävät vain konservatiiviseen ykkösristiin.Bolton otti viikolla tennislukemin 0-6 pataan Hullin vieraana – toki tapahtumat olivat tasaisemmat. Trottersin vire on sikäli huolestuttava, että alakerta ei pidä. Ja juuri puolustuksen ehdoilla peliä rakennetaan. Pallollisena kaikki tekeminen on enemmän tai vähemmän herran hallussa. Putoamiskamppailussa olevalle seuralle cup ei välttämättä nouse kovin tärkeään asemaan, toisaalta kadonnutta itseluottamusta voitaisiin lähteä paikkaamaan alemman sarjatason joukkuetta vastaan. Kokeneiden Taylorin sekä Irelandin pelaaminen on epävarmaa.Walsall on tasoltaan Ykkösliigan keskikastia. Myös Saddlersin vire on heikko, sillä tiistain 1-2 vierastappio Charltonille oli jo viides voitoton peli putkeen. Walsall pelaa vieraissa selkeästi puolustusorientoituneesti, niinpä maalin tekemisen suhteen on ollut haasteita. Avauksesta keskikentän Osbournen pelaaminen on epävarmaa, kapteeni Chambers on varmasti sivussa.Bolton joutunee hallitsemaan pelivälinettä normaalia huomattavasti enemmän, mikä ei tosiaan ole Trottersin parasta osaamisaluetta. Korkeamman sarjatason joukkueen kohtaaminen sytyttää aina, ja kun isäntien vire ei muutenkaan vakuuta, niin ei Bolton ansaitse vähämaalisempaan suuntaan nojaavassa kohtaamisessa kuin vähän alle kerran kahdesta voittavan suosikin aseman. Kymmenisen prosenttiyksikköä liikaa kannatusta kerännyt kotijoukkue joutuu tylysti ohituskaistalle, ristikaksi kuponkiin.Accrington kuuluu Ykkösliigassa tasaiseen keskikastiin. Alla on kaksi tappiota, kun viimeksi nousuvireinen Bradford oli kotonaan 3-0 parempi, tosin Stanley joutui jo ennen puolta tuntia alivoimalle. Hyökkäyspelaaminen on Stanleyn suurin haaste. Hyökkäyksestä neljän maalin Zanzala on pelikiellossa.Ipswich taistelee säilymisestä – ero kuiville on jo tässä vaiheessa kautta kymmenen pinnaa. Joukkue on päästänyt eniten maaleja omiin Championshipissa., hyökkäys on puolestaan toiseksi tehottomin. Ei hyvältä näytä Traktoripoikien kantilta, semminkin kun hyökkäyspäästä ei näytä löytyvän tasaisesti maaleja iskevää pelimannea. Keskikentältä Ward ja Skuse ovat poissa.Ottelu nojaa vähämaalisempaan suuntaan, ja vaikka joukkueiden välillä on sarjatason ero, on edessä tasainen vääntö jatkopaikasta. Vieraiden panostus cupiin saattaa jäädä sarjatilanteen vuoksi vähäisemmäksi. Näin ollen pelissä lemuaa ”yllätys”, vaikkakin Stanley ansaitsee jopa marginaalisen suosikkiaseman. Vakiokansa jaksaa luottaa Ipswichiin ja vihjeen teon hetkellä vieraat ovat jopa pieniä suosikkeja. Tässä on selkeä ohituksen paikka, niinpä 1X lappuihin.Newcastle pelasi vielä keskiviikkona Man Unitedia vastaan ja hävisi lopulta 0-2. Harakat pystyvät puolustamaan kurinalaisesti ja tiiviinä, jolloin ottelut pysyvät pääasiassa tasaisina, mutta pallollisena joukkue on melko kehno. Luovuutta ja laatua uupuu hyökkäyspäästä. Ki sekä Muto ovat maajoukkueiden matkassa Aasian cupissa. Keskikentän keskeltä Diame sekä alakerran Fernandez ovat epävarmoja osallistujia.Blackburn otti viimeksi kovan päänahan, kun WBA kaatui kotona 2-1. No, pistejako olisi kuvannut pelin tapahtumia paremmin. Kolmen ottelun tappioputki katkesi kuitenkin tyylillä, mikä nostatti pelaajiston itseluottamusta taatusti. reissussa Roversilla on ollut tuloksellisesti vaikeampaa. Puolustuksesta Nyamben pelaaminen on epävarmaa.Isännät ottavat tahtipuikon, mutta saavat olla tarkkana Roversin nopeiden hyökkäysten kanssa. Aktiivinen jalkapallo ei ole Harakoille järin hyvin toiminut. Newcastle ansaitsee silti kotiedun sekä vahvemman perustason myötä vähän alle 60 prosentin voittotodennäköisyyden. Prikulleen kohdille nakutellut pelipinnat tekevät valinnasta helpon – kotijoukkueesta piikki.Norwich takoo maaleja, mutta päästää myös omiin niitä valtavasti. Tiistailta on alla 1-1 vierastasuri Brentfordin kanssa, mutta Kanarialinnut olivat pelillisesti lievästä altavastaajan asemassa. Syyskausi eteni lievästi ylisuorittaen, sillä Norwichin todellinen taso on muutaman sijan alempana. Keskikentältä avauksen Tettey sekä Buendia ovat sairastuvalla, kuten myös Stiepermann ja Leitner, joten keskikentän tilanne ei ole ollenkaan optimaalinen.Ykkösliigan kärkijoukkue Portsmouth voitti viimeksi sarjajumbo AFC Wimbledonin niukasti mutta melko ansaitusti kotona 2-1 lukemin. Pompey on todella tulivoimainen nippu, joka on esiintynyt vieraissa vahvasti ja kontrolloidusti. Alakerrasta avauksessa normaalisti esiintyvät Brown sekä Thompson miehittävät lasarettia.Tasoeroa ei todellisuudessa ole sarjatason verran, Pompeylla on tässä yllätyssauma. Edessä pitäisi olla hyvätempoinen sekä viihdyttävä kamppailu, niinpä runsasmaalisuus ei yllättäisi. Norwich on vain vähän yli 50 prosentin suosikki. Pelikansa on naputtamassa isännät karvan yli 60 prosentin suosikkiasemaan, niinpä tarjolla on rohkean ohipelin paikka. Jostain se kupongin arvo on revittävä.Ykkösliigan Blackpool on varsin nuhaisessa vireessä. Edellinen voitto on kuukauden takaa, maalinteko tökkii ja viimeksi tuli kotona tauluun Sunderlandilta 0-1. Seasiders meneestyy kuitenkin paremmin kotistadionillaan. Alakerrassa on poissaoloja murheena, sillä Daniels, Tilt sekä Turton ovat avauksesta sivussa. Myös kapteeni Jimmy Ryan on loukkaantuneena.Arsenal voitti tiistaina Fulhamin lopulta näytöstyyliin 4-1, mutta Gunnersin puolustuspelaamisessa on suuria haasteita. Epätasapaino on jopa hämmentävää. Joukkueen onneksi hyökkäys pystyy ratkomaan pelit. Kokoonpanotilanne ei otteluruuhkassa ole paras mahdollinen, sillä Holding, Mavropanos, Welbeck sekä Mkhitaryan ovat lasaretissa. Lisäksi Bellerin, Monreal, Mustafi ja Özil ovat epävarmoja osallistujia. Rotaation suhteen tämä asettaa Emerylle haasteen.Arsenal saa pitää palloa selvästi enemmän ja kontrolloida ottelua, kun isännät vetävät linjat alas ja keskustan sumppuun, mutta pallo maassa pelaaminen ei usein epätasaisella Bloomfield Roadin nurmella ole miellyttävin ja tehokkain kokemus. Joka tapauksessa tasoero on sen verran massiivinen, että Tykkimiehet kipuaa kolme kertaa neljästä voittavaksi suosikiksi. Vierasvoitto on jäämässä hippasen verran alimerkatuksi, niinpä Arsenal kelpaa usein osuvana helposti tolpaksi.Championshipin keskikastiin kuuluva Bristol City voitti tiistaina Stoken vieraissa 2-0, muttei pistejakokaan olisi tapahtumien valossa väärin ollut. Joka tapauksessa, Robins ei ole hävinnyt seitsemään otteluun, joten itseluottamus on hyvässä hapessa. Alakerrasta avauksen Webster on sivussa, optio Bakerin pelaaminen on epävarmaa, kuten on myös keskikentän Watkinsin suhteen.Huddersfield pelasi keskiviikkona supertärkeän pelin Burnleyn isäntänä ja hävisi lopulta 1-2. Johtoaseman menettäminen sattui varmasti. Ottelu oli lisäksi tapahtumiltaan tasaväkinen, vaikka Terriers pelasi yli jakson verran alivoimalla. Näin ollen joukkueella on alla jo kahdeksan perättäistä tappiota. Fokus lienee liigassa ja säilymiskamppailussa, niinpä cupin pelissä nähtäneen rotaatiota. Toppari Schindler on pelikiellossa ja supertärkeä Mooy lasaretissa. Poissa on niin ikään laitapakki Smith sekä keskikentän optiot Sabiri ja Williams. Miinusta näistä.Isännät pääsevät vapautuneesti ja motivoituneena liigajoukkueen kimppuun. Taktisesti fiksuinta tiiviisti puolustavalle kotijoukkueelle olisi järkevää antaa pallonhallintaa tarkoituksellisesti vieraille, sillä Huddersfield ei ole hyökkäyskolmanneksella loistanut. Sarjataso vääristää nykyisiä voimasuhteita, sillä Terriers on ainoastaan luokkaa kovempi kokonaisuus. Niinpä kotivoitto toteutuu päälle 40 prosentin todennäköisyydellä. Käytännössä kohdilleen rastittuna ykkönen kelpaa varmakavalkadiin.Crystal Palace otti keskiviikkona tuiki tärkeän ja itseluottamusta kasvattavan vierasvoiton Wolvesista, joka kaatui vieraskentällä ansaitusti 2-0 lukemin. Eiköhän tästä saada Kotkat vihdoin lentoon, sillä materiaali on potentiaalinen. Kärki Benteke on ainoa varma poissaolija.Hyökkäyspään teho-ongelmien kanssa paininut Grimsby on Kakkosliigan keskikastia ja hävisi tiistaina kärkipään Mansfieldille kotona 0-1 numeroin. Tappio katkaisi kismittävästi neljän pelin voittoputken. Vierailla on kokoonpanomurheita, sillä avauksessa pelanneita miehiä on sivussa puolen tusinaa. Alakerrasta ovat sivussa Davis, Collins ja Famewo, keskikentältä Cook sekä Vernam.Vierasarka Mariners pelaa reissussa vahvasti puolustuksen kautta, joten Palace saa kohtaamista kontrolloida. Tämä ei tietenkään ole se mieluisin pelin kuva Kotkille, mutta suuri tasoero sekä kotietu tekevät isännistä päälle 80 prosentin suosikin. Jostain syystä vakiokansa on hakenut cup-romantiikkaa kehiin, jolloin Palace on jäänyt liian pienelle kannatukselle. Kotkista otetaan helppo varmavalinta.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.