Vakio: Cupin romantiikkaa – jättejä kaatamaan

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Chelsea - Nottingham 1 2 Derby - Southampton 1 2 3 Aston Villa - Swansea 1 4 Everton - Lincoln C 1 X 5 Gillingham - Cardiff 2 6 Middlesbrough - Peterborough 1 X 7 Bolton - Walsall 1 8 Accrington S - Ipswich 1 X 9 Newcastle - Blackburn 1 10 Norwich - Portsmouth 1 2 11 Blackpool - Arsenal 2 12 Bristol C - Huddersfield 1 X 13 Crystal P - Grimsby 1 Järj. (6+0), 16,00 e



Chelsea purjehtii tiiviissä ottelutahdissa myötäisessä tuulessa. Blues pelasi vielä keskiviikkona Sotonia vastaan, joten rasitushaittaa on vieraita hieman enemmän, vaikka rotaatiota on käytetty. Nottingham voitti yli jakson ylivoiman avittamana Leedsin tiistaina 4-2, mutta Leeds loi ottelussa enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Forestin alakerta on ollut hämmentävän epästabiili. Tasoero on valtava ja isäntien dominanssi selkeä. Cup-shokki jäänee väliin, Chelsea on yli 75 pinnan suosikki.Derbyllä on alla 1-1 kotitasuri vahvan Boron kanssa, mutta selvästi peliä hallinneella Pässeillä oli sauma voittoonkin. Hyökkäyspää ei ole ollut liekeissä, eikä Derby ole voittanut kuin yhden viidestä viime pelistä. Southampton pelasi vasta keskiviikkona, joten palautumisaikaa on päivä isäntiä vähemmän. Saintsin vire ei ole managerin vaihdon jälkeen kovin korkealla – tosin vastukset ovat olleet myös pahoja. Tasainen ja vauhdikas peli on edessä, Soton on marginaalinen suosikki.Villa ei ole hävinnyt kolmeen peliin, mutta edellinen 2-2 kotitasuri QPR:n kanssa oli lievä pettymys. Hyökkäys on ollut hieman tehoton ja samaan aikaan alakerta on tehnyt virheitä. Swansea pyöritteli vaihteeksi kovilla tehoilla Readingin vieraissa nurin 4-1 lukemin. Yleensä Swans on reissussa defensiivinen ja panostaa muutenkin puolustuspeliin. Isäntien kontrollissa ja palloa hallitessa ottelu etenee. Tasoeroa on noin luokan verran, niinpä kotivoitto toteutuu karvan yli kerran kahdesta.Everton hävisi tiistaina Leicesterille 0-1. Hyökkäyskolmanneksella on vaikeaa, lisäksi Toffees on haavoitettavissa vastahyökkäyksin. Itseluottamus on koetuksella, kun kahdeksaan peliin tilillä on vain yksi voitto. Lincoln johtaa Kakkosliigaa, mutta taipui tiistaina myöhäisellä tasoituksella 1-1 tasuriin alemman keskikastin Port Valen kanssa. Impsistä löytyy tulivoimaa. Everton on valtavasti laadukkaampi, mutta haavoitettavissa. Suuryllätysristi nousee yli 80 pinnan Toffeesin kylkeen.Gillingham on Ykkösliigassa sakeaa keskikastia. Tiistainen 0-2 tappio ylemmän keskikastin Southendille oli kolmas neljään edelliseen peliin. Gilliesin alakerta on antavainen. Cardiff sai isän kädestä tiistaina Tottenhamin isäntänä ja nöyrtyi jo avausjaksolla kolmen maalin tappioasemiin. Vaikka cup ei näyttele merkittävintä roolia putoamiskamppailun keskellä, ovat walesilaiset yleensä panostaneet cupiin. Cardiff nousee vain vähän yli 50 prosentin suosikiksi. Varmistetaan ristillä.Borolla on alla 1-1 kotitasapeli vahvan Derbyn kanssa, mutta tapahtumien valossa tappiokaan ei olisi ollut huutava vääryys. Puolustus on joukkueen ehdoton vahvuus, vire on kohtalainen. Peterborough on Ykkösliigan nousukarsintataistelussa. Posh tosin hävisi viimeksi heikohkolle Scunthorpelle kotona 0-2, vaikka hallitsi kohtaamista selvästi. Vire on ollut viime viikot vaisumpi. Tasoeroa on isäntien hyväksi selvästi, niinpä kotivoittoon päädytään noin kolme kertaa viidestä. Varma-ainesta.Bolton otti tennislukemin 0-6 pataan Hullin vieraana – toki tapahtumat olivat tasaisemmat. Trottersin vire on huolestuttava, kun alakerta ei pidä. Cupista olisi sauma hakea säilymistaisteluun itseluottamusta. Walsall on tasoltaan Ykkösliigan keskikastia. Myös Saddlersin vire on heikko, sillä tiistain 1-2 vierastappio Charltonille oli viides voitoton peli putkeen. Bolton joutuu kuskin paikalle, mikä ei ole parasta osaamisaluetta, mutta perustaso nostaa isännät silti 50 pinnan suosikeiksi.Accrington kuuluu Ykkösliigassa tasaiseen keskikastiin. Alla on kaksi tappiota, kun viimeksi nousuvireinen Bradford oli kotonaan 3-0 parempi. Hyökkäyspelaaminen on Stanleyn suurin haaste. Ipswich taistelee säilymisestä – ero kuiville on jo nyt kymmenen pinnaa. Motivoituminen cupin peliin voi olla haastavaa. Joukkue on päästänyt eniten maaleja omiin Championshipissa., hyökkäys on toiseksi tehottomin. Vähämaalisessa ja pelissä lemuaa ”yllätys”, Stanley on jopa marginaalinen suosikki.Newcastle pelasi vielä keskiviikkona Man Unitedia vastaan, joten palautumisaikaa on päivä vieraita vähemmän. Harakoille voittaminen on ollut vaikeaa, pelit ovat pääosin tasaisia. Blackburn otti viimeksi kovan päänahan, kun WBA kaatui kotona 2-1. No, pistejako olisi kuvannut pelin tapahtumia paremmin. Kolmen ottelun tappioputki katkesi kuitenkin tyylillä. Isännät ottavat tahtipuikon, mutta saavat olla tarkkana Roversin nopeiden hyökkäysten kanssa. Liki 60 pinnan kotisuosikki piikiksi.Norwich takoo maaleja, mutta päästää myös omiin niitä valtavasti. Tiistailta on alla 1-1 vierastasuri Brentfordin kanssa. Pieniä poissaolomurheita on rasitteena. Ykkösliigan kärkijoukkue Portsmouth voitti viimeksi sarjajumbo AFC Wimbledonin niukasti kotona 2-1. Pompey on todella tulivoimainen nippu, joka on esiintynyt vieraissa vahvasti ja kontrolloidusti. Tasoeroa ei tosiaan ole sarjan verran, Pompeylla on yllätyssauma. Norwich on vain vähän yli 50 prosentin suosikki. Shokki mukaan.Ykkösliigan Blackpool on todella nuhaisessa vireessä. Edellinen voitto on kuukauden takaa, maalinteko tökkii ja viimeksi tuli kotona tauluun Sundelandilta 0-1. Seasiders on kotiriippuvainen. Arsenal voitti tiistaina Fulhamin lopulta näytöstyyliin 4-1, mutta Gunnersin puolustuspelaamisessa on suuria haasteita. Joukkueen onneksi hyökkäys pystyy ratkomaan pelit. Vieraiden selvässä hallinnassa edetään, Arsenal kipuaa lähes kolme kertaa neljästä voittavaksi suosikiksi. Selvä tolppa.Keskikastin Bristol C voitti tiistaina Stoken vieraissa 2-0, muttei pistejakokaan olisi tapahtumien valossa väärin ollut. Joka tapauksessa, Robins ei ole hävinnyt seitsemään otteluun. Huddersfield pelasi vielä keskiviikkona supertärkeän pelin Burnleya vastaan. Palacella on päivää lyhyempi palautuminen cupin peliin. Kotkat eivät tahdo päästä lentoon, eikä tulosta tahdo tulla, vaikka materiaali on aivan kelvollinen. Maalitehojen löytymiseen Grimsby on oiva vastus. Mariners on Kakkosliigan keskikastia, joka hävisi tiistaina kärkipään Mansfieldille kotona 0-1. Vierasarka Grimsby pelaa reissussa vahvasti puolustuksen kautta, joten Palace saa kohtaamista kontrolloida. Tasoero tekee isännistä päälle 80 prosentin suosikin. Usein osuvana varmaksi. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.