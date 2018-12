Jalkapallo

Vakio: Terät viuhuu ja Rovers taipuu

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Liverpool - Arsenal 64 23 13 1 2 Tottenham - Wolverhampton 68 20 12 1 X 3 Watford - Newcastle 53 26 21 1 4 Brighton - Everton 28 27 45 2 5 Fulham - Huddersfield 47 27 26 1 6 Leicester - Cardiff 61 24 15 1 X 7 Norwich - Derby 42 28 30 X 2 8 Bristol C - Rotherham 59 25 16 1 9 Millwall - Nottingham 37 30 33 1 X 10 Preston - Aston Villa 32 27 41 2 11 West Bromwich - Sheffield W 65 22 13 1 X 12 Leeds - Hull 61 24 15 1 X 13 Sheffield U - Blackburn 60 25 15 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Liverpool - Arsenal 62 23 15 2 Tottenham - Wolverhampton 76 14 10 3 Watford - Newcastle 54 25 21 4 Brighton - Everton 29 31 40 5 Fulham - Huddersfield 48 29 23 6 Leicester - Cardiff 73 15 12 7 Norwich - Derby 52 26 22 8 Bristol C - Rotherham 65 22 13 9 Millwall - Nottingham 27 28 45 10 Preston - Aston Villa 30 29 41 11 West Bromwich - Sheffield W 73 15 12 12 Leeds - Hull 69 17 14 13 Sheffield U - Blackburn 53 29 18



Liverpool voitti tapanina Newcastle Anfieldilla selkeästi 4-0 lukemin ja seilaa näin ollen jo seitsemän ottelun voittoputkessa. Aiempiin kausiin nähden oma pää on pysynyt selvästi paremmin koskemattomana – Valioliigassa omiin on mennyt vain seitsemän palloa. Gomez, Matip sekä ”Ox” jatkavat sairastuvalla, Milnerin sekä Morenon pelaaminen on epävarmaa.Arsenal tasasi tapaninpäivänä pisteet reissussa Brightonin kanssa, eikä tosiaankaan säväyttänyt pallollisessa pelissään. Vire ei mairittele, sillä neljästä edellisestä pelistä tilillä on vain yksi voitto. Poissaolot rassaavat tiiviissä pelitahdissa pahasti – rotaatioon on vähemmän saumoja. Avauksen kandidaateista poissa ovat Bellerin, Mavropanos, Mkhitaryan sekä Welbeck. Epävarmoja osallistujia ovat puolestaan alakerran kolmikko Koscielny-Mustafi-Monreal.Liverpool ei ole hävinnyt vielä kertaakaan ja omiin on mennyt ainoastaan kaksi palloa. Vaikea on nähdä, että nykyvireinen Arsenal olisi se, joka verkot laittaa heilumaan. Hyökkäysvahva Pool laittaa hyökkäyspäässä rallin päälle, prässää kovaa ja voittaa lähes kaksi kertaa kolmesta. Kohdilleen rastittuna kotivoitto kelpaa edelleen varmaksi.Tottenham on kovassa iskussa tällä hetkellä ja eritoten hyökkäyspää viimeistelee megatehoilla. Sarjakakkonen on voittanut kaksi edellistä peliään maalierolla 11-2. Joukkueella on kuitenkin pieniä kokoonpanomurheita, sillä Dembele, Dier, Vertonghen sekä Wanyama miehittävät sairastupaa. Lisäksi Allin ja Aurierin pelaaminen on epävarmaa. Tiiviissä ottelutahdissa nämä poissaolot syövät iskukykyä, kun rotaatiota ei päästetä käyttämään läheskään optimaalisesti.Wolverhampton vei vieraspeliä Fulhamia vastaan selkeästi, mutta joutui tyytymään 1-1 pistejakoon. Joukkueen pelaaminen alkaa olla jo turhan ennalta arvattavaa sekä yllätyksetöntä. Niinpä hyökkäyspeli on helpompaa puolustaa pois. Diogo Jotan pelaaminen on epävarmaa, mutta muuten kokoonpanotilanne on erittäin hyvä.Pochettino löytää aivan varmasti taktiset lääkkeet Susien lyömiseksi, ja eritoten prässipelin suhteen vierailla on pureskeltavaa. Materiaaliltaan useampaa luokkaa vahvempi Spurs ansaitsee poissaoloista huolimatta karvan vajaan 70 prosentin suosikkiaseman. Isäntien kannatus on menossa kymmenisen prosenttiyksikköä yli, joten on aivan perusteltua uhrata vaihtomerkki yllätykselle. Risti rinnalle, niin saadaan kilpailevia rivejä liuta ulos, jos tasuri toteutuu.Watfordille selkeä miinus on vieraita myöhäisempi tapaninpäivän ottelu. Kun palautumiseen on muutenkin vain yksi välipäivä, on isäntiä rokotettava hieman. Hornets hävisi kelvollisella esityksellä Chelsealle kotona 1-2 lukemin. Hauska tilastopala on, ettei Watford ole pelannut kotona vielä yhtään tasuria. Kaboul poistui joulun alla seurasta, viimeksi tolppaan törmäillyt Kabasele lienee sivussa. Epävarmoja osallistujia avuaksen suhteen ovat myös Prödl, Hughes sekä Peñaranda. Andre Gray on niin ikään lasaretissa.Newcastlella on alla 0-4 höykytys Liverpoolin vieraana. Puolustus kykenee normipäivänä paljon parempaan, mutta hyökkäyspeli on eittämättä tukkoista. Keskikentältä Ki on Aasian cupissa, alakerrasta Clark lasaretissa. Avauksesta Lejeunen pelaaminen on epätodennäköistä, Shelveyn 50-50.Harakat on saanut pisteitä kasaan enemmän reissusta ja lähestyy ottelua tutusti puolustuksen kautta. Materiaaleissa ei kummempaa eroa ole, mutta kotijoukkue etenee paremmassa iskussa. Maalijuhlaa tuskin nähdään, Watford voittaa hieman useammin kuin kerran kahdesta. Käytännössä kohdilleen rastittu kotijoukkue on oivallinen piikki.Brighton taisteli viimeksi 1-1 kotitasurin Arsenalin kanssa, mikä katkaisi kolmen pelin tappioputken. Itseluottamukselle melko ansaittu piste teki hyvää. Silti Albionissa olisi rahkeita parempaankin. Otteet eivät ole olleet aivan tulosten tasolla. Ykkösvahti Mat Ryan on Soccaroosin matkassa Aasian cupissa, Izquierdo sekä Jahanbakhsh lasaretissa.Everton möyhensi viimeksi Burnleyn vieraissa peräti 5-1, millä saatiin viiden ottelun voitoton putki vihdoin katki. Toffees on tauluaan parempi nippu, mutta alakertaa on saatava merkittävästi tiiviimmäksi. Evertonin vieraspelaaminen on ollut lisäksi tahmeampaa. Lookmanin pelaaminen on epävarmaa.Kohtaamisessa on saumat runsasmaalisuuteen, sillä Everton on hyökkäysvahva, eikä Brighton ole tällä kaudella enää niin defensiivinen, varsinkaan kotinurmella. Kohtalaisen tasainen ottelun kuva on luvassa, mutta vire, kokoonpanoetu sekä tasoero tekevät Toffeesista 45 prosentin suosikkeja. Vakiokansa ei ole uskaltanut vieraisiin luottaa, niinpä tarjolla on hivenen alimerkattu suosikkivarma.Fulham pelaa Claudio Ranierin alaisuudessa vahvasti puolustuksen kautta ja hakee maalipaikkansa ennemmin vastahyökkäyksin. Wolvesia vastaan voittokin oli lisäajalla lähellä, mutta 1-1 pistejakoon jäätiin. Tappiokaan ei olisi ollut huutava vääryys, sillä sen verran vastaanottavampi Cottagers oli. Zambo Anguissa on ainoa varma poissaolija.Huddersfield taipui vieraissa Man Unitedille 1-3. Terriersiltä uupuu merkittävästi laatua nimenomaan hyökkäyspäästä, eikä todella tärkeän Mooyn poissaolo tilannetta ainakaan helpota. Avauksen laitapakki Smith sekä keskikentän optiot Williams sekä Sabiri ovat myös sivussa. Laituri van La Parran pelaaminen on epävarmaa.Luokkaa vahvempi Cottagers antaa pallonhallintaa tarkoituksella pois, mutta Terriers on hyökkäyspäässä hampaaton. Nousussa oleva Fulham voittaa hieman vähämaaliseen suuntaan nojaavan ottelun lähes 50 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on peliprosenttien valossa kohdilleen rastittu, niinpä Fulhamista saadaan kelpo tolppa.Leicesterillä on vyöllä kaksi suurta päänahkaa, kun sekä Man City että Chelsea saivat nöyrtyä joulun ympärillä Kettujen käsittelyssä. Varsinkin Sky Bluesin voittaminen oli laadukas sekä miehekäs suoritus. Itseluottamus on varmasti taivaissa, mutta Leicesterillä on hieman tapana laskea, tai nousta, vastustajansa tasolle. Keskikentän vaihtoehdot James sekä Amartey ovat loukkaantuneina.Cardiff ei ole voittanut kolmeen peliin, kun Crystal Palacen vieraana pelattiin viimeksi varsin onnekkaat kiikarit. Bluebirds oli varsin kovassa viennissä läpi ottelun. Vieraissa tilillä ei ole ainuttakaan voittoa ja tehtyjä maaleja yhdeksään peliin on vain viisi. Avauksesta kärki Zohoren sekä keskikentän Patersonin pelaaminen on epävarmaa.Leicester joutuu nyt kuskin paikalle viemään ottelua, mikä ei ole joukkueelle aivan sitä parasta osaamisaluetta. Sen verran laadukkaampi materiaali isännillä on kuitenkin kasassa, että Ketut ottaa voiton hiuksenhienosti yli kolme kertaa viidestä. Kotivoittoa on pelattu hieman liikaa, joten nostetaan tässäkin kohtaa tasapeli mukaan vihjeriviin. Yllätys palkitsee isosti osuessaan.Norwich nousi tapanina hämmentävästi kolmen maalin takaa tasuriin viimeisen vartin aikana Nottinghamin isäntänä. Puolustus vuotaa, mutta hyökkäys kannattelee. Nottingham-pelissä paikkoja olisi ollut kyllä useampaankin häkkiin. Avauksen keskikenttä Leitner saattaa palata takaisin tositoimiin. Oleellisia poissaoloja ei isännillä ole.Derby hävisi Sheffield U:lle 1-3 vieraissa, mutta peli oli lukemia selvästi tasaisempi. Pässit kaipaa tasaisuutta otteisiin, mutta hyvänä päivänä kaatuu mikä joukkue tahansa. Vieraiden kokoonpanotilanne on haastavampi, sillä alakerrasta ovat poissa pitkäaikaispotilaat Forsyth, Davies sekä Olsson. Hyökkääjä Bennett on myös lasaretissa, mutta keskikentälle avauksen Lawrence on tekemässä paluuta.Tasainen ottelu on edessä, perustasoltaan Norwich on hieman heikompi. Ei anneta sarjataulukon siis hämätä! Rams kykenee tiukkaan haastoon, eikä Kanarialinnut ole kohtaamiseen kuin hieman yli 40 prosentin suosikki. Kymmenisen pinnaa ylipelattu kotivoitto ohitetaan aivan ehdottomasti, X2 pöytään.Bristol City ei ole hävinnyt kuuteen otteluun, mutta voittaminen on vaikeaa. Tasaisia otteluita ei ole toviin hävittykään – kiitos tiiviin puolustuspelin. Potentiaalia olisi vähän korkeammallekin. Alla on 1-1 kotitasapeli alisuorittaneen Brentfordin kanssa. Puolustuksesta Baker sekä keskikentän Watkins ovat epävarmoja osallistujia.Rotherham on tiivistänyt alakertaansa, mutta taso on isäntiä kevyempi. Edellisestä voitosta on aikaa lähes kaksi kuukautta. Edellinen 1-2 tappio tärkeässä pelissä Boltonia vastaan sattui varmasti. Tämä oli Millersille nyt toinen häviö putkeen. Kevätkauden kohtalo on olla mukana putoamiskamppailussa. Vieraspeleistä ei tilillä ole vielä yhtään voittoa. Hyökkääjä Vassell jatkaa telakalla.Bristolin pitää pystyä nämä pelit voittamaan, sillä tasoeroa on pari luokkaa. Joukkue saa hallita palloa enemmän, sillä Rotherham on reissussa defensiivisempi. Kyseessä on karvan alle 60 prosentin kotisuosikki. Vaikka kotivoitto on saanut hieman liikaa peliä, on se otettava tässä kohtaa piikiksi. Porukoissa voi harkita vaihtomerkkiä vielä ristille.Millwall pääsi pitkästä aikaa voiton makuun, kun Reading kaatui kotona tärkeässä pelissä 1-0. Aikainen maali sekä Royalsin ulosajot avittivat tuloksentekoa merkittävästi. Pelillisesti Lions ei ole loistanut, mutta fyysisyys sekä asenne paikkaavat paljon. Millwall on tyypillisesti varsin kotiriippuvainen joukkue, eikä Deniltä irtoa pisteitä matkaan turhan helpolla. Hyökkääjä Bradshaw on loppukauden sivussa, avauksesta keskikentän Williams on myös poissa.Nottingham viimeisteli hurjilla tehoilla Norwichin vieraana, mutta pupelsi kolmen maalin johdon lisäajalla lopulta 3-3 tasuriksi. Nyt Aitor Karanka painottaa takuuvarmasti puolustuspeliä, josta Forest on tullut myös tunnetuksi. Vierailla on ollut alakerran suhteen poissaolomurheita, sillä Figueiredo sekä Byram ovat poissa, mutta Dawsonin paluu on sen sijaan jo nyt mahdollinen.Erittäin tasaisessa ja vähämaalisempaan suuntaan nojaavassa ottelussa kotijoukkue on marginaalinen suosikki. Tarjolla on erinomainen ohipeli, sillä vakion ystävät ovat nakutelleet vieraat suosikkiasemaan. Ai että. Kotivahva Lions saa vielä ristivarmistuksen kaveriksi – rohkeimmat lähtevät hakemaan puhdasta piikkiä!Preston on syyskauden yksi isoimmista pettymyksistä, sillä potentiaalia olisi jopa nousukarsintakamppailuun. Nyt alla on kaksi tappiota, joista edellinen 1-2 lukemin kotona Hullia vastaan oli suurpettymys. Enemmän oli tarjolla. North End on kotiriippuvainen joukkue. Poissaolotilanne on ollut haastava, eikä tilanne ole otteluruuhkassa vieläkään optimaalinen. Alakerrasta avauksen Davies, keskikentän Barker sekä yhdeksän maalin kärki Robinson ovat kaikki lasaretissa. Neljän maalin Moult on epävarma tapaus, ja tähän päälle sivussa on vielä muutama muukin pelimies. Selvä miinus isännille.Aston Villa pääsi taas voittojen tielle, kun Swansea kaatui vieraissa niukasti 1-0. Pistejako olisi kuvannut ottelun tapahtumia paremmin. Isossa kuvassa Villa on kuitenkin ollut nousuvireinen, mikä myötä alhaalta on noustu jo TOP-kutosen tuntumaan. Laatua löytyy ja hyökkäyspäässä on maaliuhkaa. Alakerrasta Taylor on poissa, kuten myös nuori ja lupaava Tuanzebe. Keskikentältä sairastuvalla on Grealish. Henri Lansburyn pelaaminen on epävarmaa.Vieraat lähtevät ottelua kontrolloimaan ja määrittelevät pitkälti tempon. Preston on altavastaaja-asemassa usein varsin puolustusvetoinen. Villa on perustasoltaan sen verran parempi, että joukkue nousee vieraskentästä huolimatta hivenen yli 40 prosentin suosikkiasemaan. Oikein pelatusta kakkosesta otetaan piikki, mutta porukoissa voi sitten mietiskellä, josko vaihtomerkki olisi vielä tarpeen.WBA otti aikaisessa vaiheessa johdon Wiganin isäntänä, minkä jälkeen tilastot tasoittuivat merkittävästi. 2-0 voitto nasahti tilille. Baggies on hävinnyt viimeksi marraskuun alussa. Joukkue on ehdoton nousijakandidaatti ja ennen kaikkea todella tulivoimainen. 13 rysän Dwight Gayle on valitettavasti sivussa, alakerran Bartleyn pelaaminen on epävarmaa.Sheffield Wedsille edellinen, suuri mutta varsin onnekas 1-0 vierasvoitto Borosta oli toinen putkeen. Joukkue on nyt myös tuloksellisesti nousussa, mikä on kuitenkin odotettua, sillä materiaali on vähintään keskikastia. Poissaolot ovat vaivanneet jo viime kaudesta lähtien, eikä tilanne vieläkään optimaalinen ole. Hyökkäyksestä tärkeä Forestieri jatkaa sivussa, kuten myös kokenut kärki Hooper, keskikentän Abdi sekä Lee sekä kahdeksan maalin Lucas Joao.West Bromwich vie peliä, on merkittävästi laadukkaampi ja pitää pisteet kotona 65 prosentin todennäköisyydellä. Näin ollen ykköstä on pelattu liki kymmenen pinnaa liikaa. Ohitus ei kiinnosta edes vähää alusta, mutta laitetaan kotivoiton kaveriksi risti.Leeds oli vielä lisäajan alussa 1-2 tappiolla Blackburnin isäntänä, mutta kuin ihmeen kaupalla United nousi vielä 3-2 voittoon. Tapahtumien valossa voitto oli tosin aivan oikeutettu. Sarjajohtaja on ollut kotona kova. Poissaoloja on kuitenkin vaivana vieläkin. Alakerrasta Pearce, Cooper sekä Berardi miehittävät sairastupaa. Keskikentältä Stuart Dallas on myös sivussa.Hull on vahvassa nousussa, eikä ole hävinnyt kuuteen otteluun, kun viimeksi kaatui ja taas osin onnen avittamana Preston vieraissa 2-1. Huomioitava on, että vastukset eivät ole olleet kovimmasta päästä. Merkittäviä poissaoloja ei Tiikereillä ole vaivanaan.Kyseessä on derby-ottelu, joten kotiedun merkitys pienenee. Leeds haluaa pitää tempon korkealla ja hallitsee peliä, siinä missä Hull vetää linjat alas ja keskittyy puolustuspeliin. Sen verran tasoeroa joukkueiden välillä on, että ”rivalrysta” huolimatta United ansaitsee hiuksenhienosti yli 60 prosentin suosikkiaseman. Ylipelattu kotivoitto on syytä varmistaa, sillä Hull syttyy kohtaamiseen varmasti.Sheffield U kaatoi Derbyn melko tasaväkisten vaiheiden jälkeen kotona 3-1 lukemin. Aktiiviseen futikseen pyrkivä Blades on hieman ailahdellut viime viikkoina, mutta kuuluu nousukarsintakamppailuun. Isäntien kokoonpanotilanne on erinomainen, mistä annetaan vahva plusmerkintä tiiviissä ottelutahdissa.Blackburn pupelsi lisäajalla maalin johdon 2-3 tappioksi Leedsin vieraana. Otteissa on paljon lupaavia hetkiä, mutta alakerta ei kestä kovia testejä – ja sellainen on nyt luvassa. Keskikentältä avauksen Bennett, Gladwin sekä Conway ovat loukkaantuneina.Kotijoukkueen prässi aiheuttaa takuuvarmasti harmaita hiuksia vieraiden pelin avaamisvaiheeseen. Kotijoukkue on materiaaliltaan parempi, niinpä kotivoiton todennäköisyys kipuaa 60 prosenttiin. Jostain syystä vakiokansa ei ole uskaltanut Bladesiin luottaa, niinpä ykkönen on jäämässä hieman alimerkatuksi. Napataan Unitedista maukas varma.