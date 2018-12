Jalkapallo

Vakio: Liverpool piikkinä tykkimiesten lihassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Liverpool - Arsenal 1 2 Tottenham - Wolverhampton 1 3 Watford - Newcastle 1 X 4 Brighton - Everton 1 2 5 Fulham - Huddersfield 1 6 Leicester - Cardiff 1 7 Norwich - Derby 1 2 8 Bristol C - Rotherham 1 9 Millwall - Nottingham 1 X 10 Preston - Aston Villa X 2 11 West Bromwich - Sheffield W 1 12 Leeds - Hull 1 X 13 Sheffield U - Blackburn 1 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Liverpool - Arsenal 90 6 4 2 Tottenham - Wolverhampton 78 16 6 3 Watford - Newcastle 49 29 22 4 Brighton - Everton 47 26 27 5 Fulham - Huddersfield 30 31 39 6 Leicester - Cardiff 57 23 20 7 Norwich - Derby 14 22 64 8 Bristol C - Rotherham 19 24 57 9 Millwall - Nottingham 52 27 21 10 Preston - Aston Villa 55 25 20 11 West Bromwich - Sheffield W 29 29 42 12 Leeds - Hull 22 28 50 13 Sheffield U - Blackburn 40 29 31



Liverpool seilaa seitsemän ottelun voittoputkessa ja johtaa sarjaa. Aiempiin kausiin nähden oma pää on pysynyt selvästi paremmin koskemattomana – Valioliigassa omiin on mennyt vain seitsemän palloa. Arsenal tasasi tapaninpäivänä pisteet reissussa Brightonin kanssa, eikä tosiaankaan säväyttänyt pallollisessa pelissään. Viiteen otteluun on alla enää kaksi voittoa. Tulivoimainen Pool laittaa rallin päälle, prässää, voittaa vähän yli kolme kertaa viidestä ja nousee ilomielin varmaksi.Tottenham on kovassa iskussa tällä hetkellä ja eritoten hyökkäyspää viimeistelee megatehoilla. Sarjakakkonen on voittanut kaksi edellistä peliä maalierolla 11-2. Wolves vei vieraspeliä Fulhamia vastaan selkeästi, mutta joutui tyytymään 1-1 pistejakoon. Joukkueen pelaaminen alkaa olla jo turhan ennalta arvattavaa eli helppoa puolustaa pois. Pochettino löytää lääkkeet susien lyömiseksi, niinpä Spurs ansaitsee käytännössä 70 pinnan suosikkiaseman. Usein osuva kotivoitto piikiksi.Watfordille selkeä miinus on vieraita merkittävästi myöhäisempi tapaninpäivän ottelu. Kun palautumiseen on vain yksi välipäivä, ja lisäksi Hornetsilla on muutama avauksen poissaolo, on isäntiä rokotettava. Newcastlella on alla 0-4 höykytys Liverpoolin vieraana. Puolustus kykenee normipäivänä paljon parempaan, mutta hyökkäyspeli on eittämättä nuhaista. Maalijuhlaa tuskin nähdään, laadukkaampi Watford voittaa noin kerran kahdesta. Otetaan suosikin rinnalle risti osuvuutta lisäämään.Brighton taisteli viimeksi 1-1 kotitasurin Arsenalin kanssa, mikä katkaisi kolmen pelin tappioputken. Itseluottamukselle melko ansaittu piste teki hyvää. Everton möyhensi viimeksi Burnleyn vieraissa peräti 5-1, millä saatiin viiden ottelun voitoton putki vihdoin katki. Toffees on tauluaan parempi nippu, mutta alakertaa on saatava tiiviimmäksi. Tasaisessa väännössä Everton on ainoastaan karvan yli 40 pinnan suosikki. Runsasmaalisuuteen on saumat, joten risti putoaa lapulta ulos.Fulham pelaa Ranierin alaisuudessa vahvasti puolustuksen kautta. Wolvesia vastaan voittokin oli lisäajalla lähellä, mutta 1-1 pistejakoon jäätiin – eikä tappiokaan huutava vääryys olisi ollut. Huddersfield taipui vieraissa Man Unitedille 1-3. Terriersiltä uupuu merkittävästi laatua nimenomaan hyökkäyspäästä, eikä Mooyn poissaolo tilannetta ainakaan helpota. Luokkaa vahvempi Cottagers antaa hallintaa tarkoituksella pois, mutta voittaa lähes 50 pinnan todennäköisyydellä. Varmaksi vain.Leicesterillä on vyöllä kaksi suurta päänahkaa, kun sekä Man City että Chelsea saivat nöyrtyä joulun ympärillä kettujen käsittelyssä. Itseluottamus on varmasti taivaissa, mutta Leicesterillä on hieman tapana laskea, tai nousta, vastustajan tasolle. Cardiff ei ole voittanut kolmeen peliin, kun Crystal Palacen vieraana pelattiin viimeksi onnekkaat kiikarit. Leicester joutuu nyt kuskin paikalle, mutta Ketut ottaa pisteet kolme kertaa viidestä, joten kotivarma valikoituu lapulle.Norwich nousi hämmentävästi kolmen maalin takaa tasuriin viimeisen vartin aikana Nottinghamin isäntänä. Puolustus vuotaa, mutta hyökkäys viimeistelee. Paikkoja olisi ollut useampaankin häkkiin. Derby hävisi Sheffield U:lle 1-3 vieraissa, mutta peli oli lukemia selvästi tasaisempi. Pässit kaipaa tasaisuutta otteisiin – hyvänä päivänä kaatuu kuka tahansa. Tasainen ottelu on edessä, perustasoltaan hieman heikompi Norwich on vähän yli 40 prosentin suosikki. Yllätyskakkonen kaveriksi.Bristol ei ole hävinnyt kuuteen otteluun, mutta voittaminen on vaikeaa. Tasaisia otteluita ei ole toviin hävitty – kiitos tiiviin puolustuspelin. Potentiaalia olisi vähän korkeammallekin. Rotherham on tiivistänyt alakertaansa, mutta taso on selvästi isäntiä kevyempi. Edellisestä voitosta on aikaa ja alla on kaksi tappiota. Putoamiskamppailua on luvassa. Bristolin pitää pystyä nämä pelit voittamaan, sillä tasoeroa on pari luokkaa. Käytännössä 60 pinnan kotijoukkue kelpaa tolpaksi.Millwall pääsi pitkästä aikaa voiton makuun, kun Reading kaatui kotona tärkeässä pelissä 1-0. Aikainen maali sekä Royalsin ulosajo avittivat merkittävästi. Pelillisesti Lions ei ole loistanut. Nottingham viimeisteli hurjilla tehoilla Norwichin vieraana, mutta pupelsi kolmen maalin johdon lopussa tasoihin. Karanka painottaa takuuvarmasti nyt puolustuspeliä. Erittäin tasaisessa ja vähämaalisempaan suuntaan nojaavassa ottelussa kotijoukkue on marginaalinen suosikki. Runsas rastitus.Preston on syyskauden pettymyksiä, sillä potentiaalia olisi jopa nousukarsintakamppailuun. Nyt alla on taas kaksi tappiota, joista edellinen kotona Hullia vastaan oli suurpettymys. Poissaoloja on vaivana. Aston Villa pääsi taas voittojen tielle, kun Swansea kaatui vieraissa niukasti 1-0. Pistejako olisi kuvannut ottelun tapahtumia paremmin. Vieraat lähtevät ottelua kontrolloimaan. Villa on sen verran laadukkaampi, että se nousee vieraskentästä huolimatta 40 pinnan suosikkiasemaan.WBA on hävinnyt viimeksi marraskuun alussa. Joukkue on ehdoton nousijakandidaatti ja ennen kaikkea todella tulivoimainen. Sheffield Wedsille edellinen, iso sekä varsin onnekas 1-0 vierasvoitto Borosta oli toinen putkeen. Joukkue on nousussa, mikä on odotettua, sillä materiaali on jopa ylempää keskikastia. Loukkaantumistilanne helpottaa vihdoin. Baggies vie peliä, on merkittävästi laadukkaampi ja pitää pisteet kotona liki kaksi kertaa kolmesta, niinpä kotivoitto jää piikiksi.Leeds oli lisäajan alussa 1-2 tappiolla Blackburnin isäntänä, mutta kuin ihmeen kaupalla United nousi vielä 3-2 voittoon. Tapahtumien valossa voitto oli tosin aivan oikeutettu. Hull on vahvassa nousussa, eikä ole hävinnyt kuuteen otteluun. Tosin, vastukset eivät ole olleet kovimpia ja onnikin on ollut myötämielinen. Kyseessä on derby-ottelu, joten kotiedun merkitys pienenee. United ansaitsee 60 prosentin suosikkiaseman, mutta kuumahenkinen ottelu kaipaa vaihtomerkkiä.Sheffield U kaatoi Derbyn melko tasaväkisten vaiheiden jälkeen kotona 3-1 lukemin. Aktiiviseen futikseen pyrkivä Blades on hieman ailahdellut viime viikkoina, mutta kuuluu nousukarsintakamppailuun. Blackburn pupelsi lisäajalla maalin johdon 2-3 tappioksi Leedsin vieraana. Otteissa on paljon lupaavia hetkiä, mutta alakerta ei kestä kovia testejä – ja sellainen on nyt luvassa. Vähän alle kolme kertaa viidestä voittavasta kotisuosikista on kyse. Jätetään Blades piikiksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.