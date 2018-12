Jalkapallo

Vakio: Ollaan kiltisti, niin Pukki tuo joulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester C - Crystal P 84 11 5 1 2 Chelsea - Leicester 67 21 12 1 X 3 Bournemouth - Brighton 48 26 26 1 4 West Ham - Watford 43 27 30 1 5 Huddersfield - Southampton 31 29 40 2 6 Newcastle - Fulham 49 26 25 1 X 7 Cardiff - Manchester U 17 25 58 X 2 8 Rotherham - West Bromwich 23 26 51 2 9 Nottingham - QPR 50 26 24 1 10 Derby - Bristol C 48 26 26 1 X 11 Blackburn - Norwich 32 28 40 2 12 Reading - Middlesbrough 26 26 48 X 2 13 Hull - Swansea 36 30 34 X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Manchester C - Crystal P 90 6 4 2 Chelsea - Leicester 78 16 6 3 Bournemouth - Brighton 49 29 22 4 West Ham - Watford 47 26 27 5 Huddersfield - Southampton 30 31 39 6 Newcastle - Fulham 57 23 20 7 Cardiff - Manchester U 14 22 64 8 Rotherham - West Bromwich 19 24 57 9 Nottingham - QPR 52 27 21 10 Derby - Bristol C 55 25 20 11 Blackburn - Norwich 29 29 42 12 Reading - Middlesbrough 22 28 50 13 Hull - Swansea 40 29 31



Manchester City oli yllättävän tiukoilla tiistain liigacupin puolivälierässä Leicesterin isäntänä ja eteni jatkoon vasta rankkareilla. Hyökkäyspäässä on ollut pientä takkuamista, mutta de Bruynen paluu piristää, vaikka David Silva lasaretissa onkin. Mendy ja Mangala ovat myös poissa, Kompany sekä Danilo ovat epävarmoja osallistujia.Crystal Palace voitti Leicesterin kotona 1-0, mutta hieman pelin kuvaa vasten. Pistejako olisi ollut lopulta reilumpi lopputulos. Kotkat puolustaa tiiviisti ja hakee kontrista uhkaa, mutta joutuu vetäytymään todella alhaalle ja on kovan paineen alla Cityn jyrätessä. Benteke jatkaa sivussa, ykkösvahti Hennesseyn sekä Cheik Kouyaten pelaaminen on epävarmaa.Varsin yksipuolinen näytös on edessä. Tasoero tekee isännistä yli 80 prosentin suosikin. Koska vakiokansan kannatus on mennyt maltillisesti vain pari prosenttiyksikköä liian suureksi, otetaan todella usein osuvasta kotivoitosta runkovarma.Chelsea pelasi vasta keskiviikkona liigacupia, joten palautumisaika jää päivää vieraita lyhyemmäksi. Pieni miinus. Blues hallitsi peliä selvästi Bournemouthia vastaan, mutta hyökkäyskolmanneksella oli nihkeää. Samaan aikaan kontrista oltiin todella haavoittuvaisia. Lopulta tarvittiin taikuri Hazard penkiltä ratkomaan peli. Cahill, Morata sekä Moses ovat kaikki epävarmoja osallistujia.Leicester haastoi tiistaina Man Cityn ehkä yllättävänkin tasaiseen vääntöön ja nöyrtyi vasta pilkuilla. Kettujen otteluille tyypillistä on pienet marginaalit sekä tasaisuus – on sitten vastassa minkä tahansa tason joukkue. Amartey jatkaa sairastuvalla. Vardyn sekä Chilwellin pelaaminen ratkeaa vasta aivan pelin alla.Chelsea haluaa ottaa hallinnan ja kontrolloida ottelua, siinä missä vieraat luovat parhaan uhkansa nopeilla vastahyökkäyksillä, joista lontoolaiset ovat kiistatta haavoitettavissa. Materiaali- sekä kotietu tekevät kotijoukkueesta lähes 70 pinnan suosikin. Kotivoiton peliprosentit on kuitenkin nakuteltu sen verran korkealle, ettei varmavalintaa voi oikein perustella. Ohitus ei inspiroi, risti rinnalle.Bournemouth alavire on voimakas, sillä alla on kahdeksaan peliin peräti seitsemän tappiota. Viikolla Cherries kohtasi vieraissa Chelsean, pelasi hyvin, mutta hävisi lopulta 0-1. Puolustuspäässä on ongelmansa, eikä joukkue ole parhaimmillaan hallitessaan peliä selvästi. Avauksesta Gosling sekä Lewis Cook ovat ulkona, Francis on epävarma tapaus.Brighton kaatui niukasti Chelsealle 1-2 kotona, mutta esitys oli hyvä. Albion on ollut vieraspeleissään selkeästi defensiivisempi, mutta tulosta on irronnut yllättävän kehnosti. Shane Duffy jatkaa pelikiellossa, Izquierdon pelaaminen on epävarmaa.Isännille on myönnettävä selkeä rasitushaitta viikkopelistä, vaikka pientä kierrätystä nähtiinkin. Kyseessä on derbyhenkinen ottelu, joten kotiedun merkitys pienenee. Kotijoukkueen voitolle kellotetaan hieman alle 50 prosentin todennäköisyys. Kohdilleen pelattu ykkönen on otettava piikiksi pitkin hampain. Porukoissa on suositeltava ottaa vaihtomerkki kaveriksi.West Hamin edelliskierroksen 2-0 vierasvoitto Fulhamista oli jo neljäs putkeen. Vire on yllättävän kova, semminkin kun ottaa huomioon lontoolaisten runsaat avauksen poissaolot. Arnautovic, Lanzini, Jarmolenko, Reid, Wilshere sekä Sanchez ovat kaikki avaukseen tyrkyllä kunnossa ollessaan. Lisäksi Lucas Perezin pelaaminen on epävarmaa.Watford puolestaan kaatoi kotona Cardiffin 3-2, mutta johti peliä parhaimmillaan kolmella, joten ihan parhaalla tavalla ei Hornetsin puolustuspeli johtoasemassa (taaskaan) toiminut. Joukkueen tulosvire ei ole ollut mitenkään loisteliasta viime viikkoina, mutta nyt kurssi näyttäisi kääntyneen ylöspäin – tosin omiin menee aivan liikaa palloja. Prödl, Peñaranda, Hughes sekä Gray ovat lasaretissa.Lontoon paikallinen on kyseessä, mutta ”rivalry” kuuluu miedompaan kastiin. Pelin kuvasta odotetaan tasaista, mutta ihan hyvätempoista. Ainekset ovat olemassa runsasmaalisempaan lopputulokseen. Kotietu kantaa Hammersin vähän yli 40 prosentin suosikkiasemaan. Vähän on liikaa kannatusta kotivoitto kerännyt, mutta tässä kohtaa luotto menee vireen suuntaan, ykköstolppa.Huddersfield taipui kotona selvästä hallinnasta huolimatta 0-1 tappioon Newcastlea vastaan. Pelillisesti otteet ovat olleet viime viikot hyviä, mutta tulosta ei irtoa. Tahtoo siis sanoa, että taso ei yksinkertaisesti riitä. Varsinkin hyökkäyspää on köykäinen. Tärkeä Mooy, Sabiri, Smith sekä Williams ovat sivussa.Southampton näytti uuden managerinsa alla todella hyvältä Arsenalin isäntänä, kun Saints otti arvokkaan päänahan 3-2 voitolla. Sarjasijoitukseen on luvassa nousua. Useita pelaajia on kuitenkin ottelun alla epävarmalla statuksella. Bertrand, Cedric, Lemina, Obafemi, Redmond sekä Stephens saattavat kaikki olla sivussa.Ei olisi varsinaisesti mikään yllätys, mikäli tehottomalle Huddersfieldille annetaan ohjat ja sauma hallita pelivälinettä. Saints luo uhkaa vastahyökkäyksin. Maalimäärän suhteen kohtaaminen nojaa vahvasti vähämaaliseen suuntaan. Vieraat ovat laadukkaampi nippu ja nousevat 40 pinnan suosikeiksi, joten kakkonen on pelattu kohdilleen. Rohkeahkon ideavarman paikka!Newcastle ei ollut pelillisesti Huddersfieldin vieraana parempi, mutta tilille saatiin 1-0 voitto, joka oli itseluottamukselle tärkeä vaikean syksyn jälkeen. Benitez osaa repiä hyviä otteita varsin rajallisesta materiaalista. Darlow, Fernandez, Lejeune sekä Shelvey ovat loukkaantuneina sivussa. Kenedyn pelaaminen on epävarmaa.Fulhamin itseluottamus on täysin syöty. West Hamia vastaan vietiin taas peliä – silti tilille tuli 0-2 kotitappio. Cottagersin meno näyttää todella vaikealta, vaikka potentiaalia olisi parempaan. Virheitä tehdään liikaa. Le Marchand on poissa, laadukkaan Sessegnonin pelaaminen on epävarmaa.Melko tasaista kamppailua voidaan odottaa, Fulham hallinnee palloa enemmän. Kotijoukkue voittaa ottelun käytännössä kerran kahdesta eli ykkönen on selkeästi ylipelattu. mökkiläisiin ei luottoa vain löydy, niinpä ohituskaistalle ei lähdetä. Ristivarmistuksella.Cardiff nousi Watfordin vieraana kolmen maalin takaa vielä maalin päähän. Joukkue on pelillisesti kelvollinen, mutta perustaso on köykäinen. Tasaiset ottelut eivät oikein käänny voitoiksi asti. Kotona yllätysvalmius on silti olemassa, ja Unitedia on siellä kiusattu ennenkin. Ward sekä Richards miehittävät sairastupaa, Zohore, Bennett sekä Cunningham ovat epävarmoja osallistujia.Man Utd:n vire on surkea, mikä johti vihdoin Mourinhon potkuihin. Seuralegenda Ole-Gunnar Solskjaer nimitettiin keskiviikkona kauden loppuun asti virkaa tekeväksi paikkaajaksi. Ilmapiiriin muutos tekee varmuudella hyvää, mutta näkyykö managerivaihto kentällä ja miten? Kaikki kunnia, mutta OGS ei ole valmentajana loistanut. Näin ollen United jatkaa tasoituksen antamista valmennuspuolella. Alexis on poissa, Rojo, Shaw sekä Smalling ovat epävarmoja osallistujia.Runsasmaaliseen kääntyvässä ottelussa vieraat ovat haavoitettavissa ainakin erikoistilanteista, joissa Cardiff on vahva. Ottelun arviointi on varsin vaikeaa, sillä muuttuvia tekijöitä on niin paljon. Todennäköisesti vedonlyöntimarkkina kuitenkin ylireagoi Moun potkuihin. Nostetaan suuren tasoeron myötä punaiset paholaiset vähän alle 60 prosentin suosikkiasemaan. Näin ollen vakiokansan luotto Solskjaeriin sekä Unitediin on menossa kovaa vauhtia yli. Tarvitsemme ehdottomasti vaihtomerkin suosikin kaveriksi.Rotherham on osoittanut heräämisen merkkejä, vaikka voitot karttavat edelleen. Viime lauantain myöhäisellä tasoituksella revitty 1-1 pistejako Readingin isäntänä oli viides tasapeli kuuteen edelliseen otteluun. Eli Millersiä on vaikea voittaa. Hyökkäyksestä Vassell jatkaa sivussa, puolustaja Jonesin paluu on lähellä.Sarjakolmonen West Bromwich voitti viimeksi kärkipään vieraspelissä Sheffield U:n 2-1, tosin tasapeli olisi ollut reilumpi lopputulema. Baggies on hyökkäyssuuntaan kova ja tappioton kuuteen peliin. Kolmen maalin hyökkääjä Robson-Kanu saattaa palata kokoonpanoon, kuten myös sivussa olleet Morrison sekä Bartley.WBA kontrolloi kohtaamista ja vie peliä, mutta kotijoukkueella on sauma venyä yllätykseen. Vaikka amteriaalietu on selkeä, ei ”Weba” ansaitse kuin karvan yli 50 prosentin suosikkiaseman. Merkit ovat tiukassa, niinpä Baggies on jätettävä aavistuksen ylipelattunakin piikiksi. Jos lompassa riittää latinkia. voi kohteeseen harkita vaihtomerkkiä ristille.Nottingham pelaa Aitor Karankan alaisuudessa ennen kaikkea puolustuspelin kautta. Pallollisessa tekemisessä keskiössä ovat nopeat hyökkäykset. Joukkue pelasi viime maanantaina ansaitun 0-0 vierastasapelin Derbyn kanssa. Forest on perustasoltaan ylempää keskikastia. Hyökkäyksestä Guedioura ja alakerrasta Byram ovat loukkaantuneina. Alakerran kaksikko Fox-Dawsonin paluu on mahdollinen.QPR otti kovan päänahan viimeksi kotona, kun Boro kaatui 2-1. Puolustuspeli onnistui erittäin hyvin. Ärrien itseluottamus ja myötätuuli kantavat, mutta totuus on, että syksy on edennyt selkeästi ylisuorittaen. Useassa tasaisessa pelissä myös onnea on ollut matkassa. Alakerrasta kokeneet Cameron sekä Rangel ovat sivussa, kuten myös hyökkäyksestä kolmen maalin Hemed.Isäntien tiivis puolustus, kotietu sekä liki luokkaa kovempi materiaali nostavat Forestin 50 prosentin suosikiksi. Kohdilleen pelattuna kotivoitto kelpaa vallan mainiosti varmaksi.Derbyllä on alla ansaittu maaliton kotitasapeli Nottinghamin kanssa. Materiaaliltaan Rams kuuluu nousukamppailuun saakka. Joukkueen peli kehittyy koko ajan, ja kevätkaudella isommasta ailahtelustakin päästäneen eroon. Keskikentältä Bradley Johnson sovittaa pelikieltoa, sairastupaa miehittävät puolestaan pitkäaikaispotilaat Davies, Olsson, Bennett ja Forsyth. Ledley saattaa palata kokoonpanoon. Vaikka poissaoloja on, eivät ne liian suurta lovea iskukykyyn tee.Bristol City raapi viimeksi kärkipään Norwichilta ansaitun 2-2 kotitasurin ja oli pelillisesti jopa hieman parempi. Neljän pelin tappiottomassa putkessa olevan Cityn vahvuus on tiivis alakerta. Materiaali on noin luokkaa päivän isäntiä heikompi. Hyökkäyksestä Matty Taylor on sivussa, alakerrasta avauksen Websterin pelaaminen on epävarmaa.Isännät peliä vievät ja haluavat ottaa kontrollin, siinä missä Bristol vetäytyy alemmas ja keskittyy tiiviiseen puolustuspeliinsä. Kotivoittoon päädytään hieman alle kerran kahdesta, joten vakiokansa on pelaamassa Pässejä liikaa. Tässä kohtaa Derby voisi olla myös varma, mutta tiiviin Bristolin vuoksi otamme myös tasapelin kuponkiin mukaan.Nousija Blackburn jatkoi hyvässä vireessä, kun Birminghamilta kairattiin kotona 2-2 tasuri. Rovers oli tapahtumien valossa jopa hitusen parempi. Kotona pelataan aktiivisesti, mutta omiin menee vielä liikaa palloja. Keskikentältä Conway on avauksesta pois. Keskikentän Bennett sekä Rodwell ovat epävarmoja osallistujia.Norwich on pelillisesti pienessä laskuliidossa. Bristol Cityn vieraana tyydyttiin 2- 2 tasuriin, eikä esitys ollut sarjakärjen veroinen. Vaikka pelillisesti otteet eivät ole sarjan kärkeä, todella kuuma kärkikaarti kantaa joukkuetta illasta toiseen. Alakerrasta Klose on sivussa, Pinton pelaaminen on epävarmaa.Maaleja lienee Norwichin peleille tyypillisesti taas luvassa. Vierasjoukkue on materiaaliltaan parempi, muttei oleellisesti. Pienet asiat ratkaisevat tasaisen kamppailun, jossa Kanarialinnut on nostettava vain marginaaliseen suosikkiasemaan. Käytännössä kohdilleen rastittuna Norwich nousee kaikesta huolimatta tolpaksi – Pukki tuokoon joulun!Manageria pari viikkoa sitten vaihtanut Reading ei ole maistanut voittoa sitten marraskuun alun, joten nappista puristaa melko pahasti. Alla on 1-1 vierastasapeli alaosaston Rotherhamin kanssa. Royalsissa olisi potentiaalia paljon korkeammalle, mutta alakertakin vuotaa. Alakerrassa on ollut poissaoloja, ja edelleen O’Shea on sivussa, eikä Mooren tai McShanen paluu ole vieläkään varmaa.Middlesbrough on pahasti alavireessä. Joukkue putosi liigacupin välieristä viikolla, kun Ykkösliigan Burton kaatoi vieraissa Boron 1-0. Hallintaa oli, maalipaikkojakin, mutta hyökkäyspeli sakkaa. Sarjassakin alla on neljä voitotonta kamppailua. Hyökkäyspeli on tahmeaa varsinkin silloin, kun Boro joutuu hallitsemaan selvästi. Kokenutta Gestedeä kaivataan kärkeen, mutta mies on lasaretissa.Vaikea peli on rasittuneemmalle Borolle edessä, kun jälleen pitäisi ottaa ohjat käsiin. Reading pudottaa linjat varmuudella alas ja tukkii keskustan. Ei nykyvireiselle vierasjoukkueella voi myöntää kuin vähän alle 50 prosentin voittotodennäköisyyden. Boro on käytännössä kohdilleen rastittu, mutta tässä tilanteessa vaihtomerkki on pakko polttaa. Tasapelillä saadaan myös osuvuutta riviin.Hull on pienessä nousussa. Osin onnekaskin 2-0 kotivoitto kriisi-Brentfordista oli neljäs perättäinen tappioton peli. Toki viimeisimmät vastustajat ovat olleet myös kevyemmästä päästä. Kotona tuloksen teko on ollut yllättävän nihkeää. Pieniä poissaolopulmia on, sillä keskikentältä Evandro on sairastuvalla, kuten myös alakerran de Wijs. Epävarmoja osallistujia ovat alakerrasta avauksen Burke sekä Lichaj.Swansea voitti kotona Sheffield Wedsin 2-1 suht ansaitusti. Nousu kahdella pikamaalilla tappiolta voittoon ruokki jo ennestään vahvaa itseluottamusta. Joutsenet nojaavat pelillisesti varsin vahvasti puolustuspelaamiseen. Alakerrasta kokenut Olsson on sivussa koko kauden, keskikentältä avauksen James sekä Carroll ovat myös poissa. Hyökkäyspäästä ovat Bony sekä Narsingh olleet jo pidempään sivussa, mutta paluut lähestyvät.Kaksi varsin tiiviisti puolustuksensa pelaamaan pyrkivää joukkuetta kun kohtaa, niin vähämaaliseen suuntaanhan ottelu väistämättä kääntyy. Tasainen kamppailu on edessä, jossa pienet marginaalit ratkaisevat. Virheet paremmin välttävä on vahvoilla. Perustasoltaan hieman heikompi Hull on pikkiriikkinen suosikki. Lapun ainoa varsinainen ohipeli kaivetaan täältä, sillä Tiíkerien kannatus on menossa hieman liian suureksi.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.