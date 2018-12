40 000 000 000 euron ökyprojekti vei huomion – maailma on unohtamassa tuhannet tuhotut elämät: ”Poikani ei tule enää takaisin”

Jalkapallo

40 miljardin ökyprojekti vei huomion – maailma unohtamassa tuhannet tuhotut elämät: ”Poikani ei tule enää taka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikea lukema









Moni ottaa lainaa





Goan mukaan









Muutama päivä sitten Qatarin MM-kisajärjestäjät julkaisivat uusia havainnekuvia kruununjalokivestään, yli 86 000-paikkaisesta Lusail-stadionista.Vuonna 2020 valmistuvan jättiareenan ja sitä ympäröivän uuden kaupungin rakennuskuluiksi kerrottiin hulppeat 40 miljardia euroa.Kun sheikit ihastelivat ylellisiä puitteita, yli 3 500 kilometrin päässä Qatarin pääkaupungista Dohasta nepalilainen perhe suri 24-vuotiaan Tej Narayan Tharun https://www.is.fi/haku/?query=tej+narayan+tharun kuolemaa.Tharu oli lähtenyt monen maanmiehensä tavoin Qatariin rahoittaakseen perheensä elämää ja ansaitakseen rahaa nelivuotiaan tyttärensä koulutukseen.nuori perheenisä putosi kuolemaan 590 miljoonaa euroa maksavan Al Wakrah -stadionin rakennustyömaalla.Tharun vaimo Renuka Chaudhary https://www.is.fi/haku/?query=renuka+chaudhary sai Qatarista kolme puhelua.Ensimmäinen tuli Tharun ystävältä, joka kertoi suru-uutisen. Päivien epätietoisuuden jälkeen soittivat Tharun palkannut rakennusyhtiö ja kisajärjestäjien edustaja, joka lupasi selvittää syyn rakennusmiehen kuolemaan.Vielä joulukuussa Chaudhary odotti vastausta.Vastaavia tragedioita riittää. Hämärissä oloissa tapahtuneet kuolemat ovat varjostaneet pienen ökyvaltion MM-projektia siitä asti, kun rakennustyöt alkoivat vuonna 2010.Qatarissa on noin kaksi miljoonaa siirtotyöläistä. Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC arvioi viime vuoden lopussa, että MM-kisojen rakennustöissä on kuollut noin 1 200 työntekijää.on todennäköisesti murheellisempi, mutta salailun ja välinpitämättömyyden vuoksi kuolemantapausten määrää on vaikea arvioida.– Jos pitäisimme minuutin hiljaisuuden jokaista arvioitua siirtotyöläisen kuolemaa kohti, MM-turnauksen ensimmäiset 44 ottelua pelattaisiin hiljaisuudessa, norjalainen ammattiyhdistysjohtaja Hans-Christian Gabrielsen https://www.is.fi/haku/?query=hans-christian+gabrielsen sanoi lokakuussa.Kuolonuhrit ovat räikein esimerkki suurtapahtumien raadollisuudesta. Ihmiselämän voi särkeä kuitenkin muullakin tavalla.Englantilaisen ihmisoikeusasiantuntijan Fabien Goan https://www.is.fi/haku/?query=fabien+goan mukaan siirtotyöläisten riistäminen on Qatarissa arkipäivää.Suurimpia ongelmia on ollut maan lainsäädäntö, joka on käytännössä taannut työnantajille rajattoman vallan työntekijöihin. Sitä valtaa on käytetty härskisti hyväksi.Kaava on tuttu. Köyhyyttä pakenevat ihmiset lähtevät kotimaastaan, koska heille on kerrottu, että Persianlahden maissa voi ansaita hyvin rahaa. Tulijat ovat usein Kaakkois-Aasiasta kuten Nepalista, Pakistanista ja Bangladeshista.päästäkseen Qatariin. Perillä heitä odottaa täysin erilainen todellisuus.– Usein työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen kotimaassaan, mutta kun he saapuvat Qatariin, heille annetaan erilainen sopimus.– He luulevat tulevansa tekemään insinöörin töitä mutta joutuvatkin rakennushommiin pienemmällä palkalla, kansainvälisessä Business for Social Responsibility -järjestössä työskentelevä Goa kertoi Ilta-Sanomille.Goa on tutkinut vuosia siirtotyöläisten asemaa Lähi-idässä ja neuvotellut Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan ja MM-kisajärjestäjien kanssa olojen parantamisesta.– Jotkut siirtotyöläiset onnistuvat, saavat palkkansa ajallaan ja heillä on hyviä kokemuksia. Mutta valitettavasti suurin osa palaa kotiin suuremman velkataakan kanssa. Monet eivät ymmärrä, että tuolla järjestelmällä voi tuhota ihmisen elämän.työnantajat voivat estää työntekijöitä vaihtamasta työpaikkaa tai pahimmassa tapauksessa lähtemästä maasta. Pakkotyö on yleistä.Vuonna 2015 Nepalia ravistelivat pahat maanjäristykset. Lähes 9 000 ihmistä kuoli, kymmeniä tuhansia loukkaantui.Qatarin Khalifa International -stadionia uudistaneet nepalilaistyöntekijät eivät tienneet, mitä heidän perheilleen oli tapahtunut, ja halusivat palata kotiin.– Haastattelemiemme työntekijöiden mukaan esimiehet eivät antaneet heidän lähteä. Jokainen voi kuvitella ihmisen olotilan, kun hän ei tiedä, ovatko hänen perheenjäsenensä elossa, Goa kertoi.

Julkiseen tietoon

tulleet kuolemat, ihmisoikeusjärjestöjen kritiikki ja kansainvälinen paine ovat pakottaneet Qatarin vallanpitäjät reagoimaan.Poliitikot esittelivät syksyllä lakimuutoksen, joka rajoittaa työnantajien valtaa. Työoloja ja -aikoja on inhimillistetty.Vaikka muutokset ovat tuoneet asioihin parannusta, paljon on jo tuhottu. Kisajärjestäjille ja Fifalle työläisten kuolemat ovat kauneusvirheitä, jotka unohtuvat viimeistään, kun MM-huuma valtaa maailman suosituimman urheilulajin ystävät.Rakennusmies Tharun perheen elämä ei palaa koskaan ennalleen.– Poikani ei tule enää takaisin. Miten hänen pieni tyttärensä selviää? Tharun äiti itki brittilehti The Guardianille.– Siirtotyöläisiä kuolee, heitä hyväksikäytetään, elämiä tuhotaan ja Fifa sanoo, ettei se ole sen asia. Sellainen saa menettämään uskonsa rakastamaansa asiaan, jalkapalloa koko elämänsä seurannut Goa sanoi.